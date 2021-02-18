Окупанти від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС. ВIДЕО
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Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях з великокаліберного кулемета. А поблизу Шумів російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької та снайперської зброї.
На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 5 гектарів території і передали на знищення 196 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
Будь ласка, зачекайте...
краще буяльскому прицел прикупите...
,,Если НАТО и Украина попытаются взять Крым в блокаду, многие страны просто перестанут существовать. "
Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швиткин !
Тільки жорсткими санкціями можна зупинити кремлівських мерзотників , вбивць і відвертих злодіів чужого майна і територій !
1 год ·
Зеленский сошел с трапа самолета, который он обещал продать, сел в кортеж, который он обещал искоренить, и поехал на дачу, которую он обещал отдать детям.
Я знал, что Володя не подведет, к нему вопросов нет. А вот к простому народу у меня вопросов вагон и маленькая тележка. Вы б...ди, совсем ухи объелись? Зачем бубочку под монастырь подводите? Совсем булки расслабили! При барыге летали, как сраные веники! Все делали сами: и Томос, и безвиз, и армию восстановили, и ВВП рос каждый год на 1,5%. А сейчас шо? Совсем от рук отбились? Я за вашим "хуже не будет" не успеваю
Официально: быдло стало хуже жить нежели во времена "Мы никогда так плохо не жили, как при Порошенко".
После того как подняли благосостояние учителей до 4К$, как озолотили медиков золотым дождём, наступила очередь ЕвроБляХеров. -170К. Это вы ещё рожать не ходили. Зато не барыга.
Те кто кричал: "Армию, Мову, Веру на хлеб не намажешь", теперь будут вынуждены мазать на хлеб повышение цен:
- на электроэнергию - 86%;
- на воду - 47%;
- на газ - 45%.
А теперь "хоть посмеемся".
Если вечер-вечер наступает вдруг,
если кушать тебе не чего мой друг,
если пол-зарплаты за коммуналку ты отдал,
поскорее включай наш вечерний квартал!
Тихої ночки синочки...