УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16608 відвідувачів онлайн
Новини Відео Події Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
750 9
обстріл (21130) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Окупанти від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях з великокаліберного кулемета. А поблизу Шумів російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької та снайперської зброї.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 5 гектарів території і передали на знищення 196 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Читайте також: Ворог обстріляв із 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Новомихайлівки. За добу - чотири порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
петушня с начала суток дважды тужилась..блин,то не новости...
краще буяльскому прицел прикупите...
показати весь коментар
18.02.2021 17:54 Відповісти
ЛСД?
показати весь коментар
18.02.2021 18:07 Відповісти
Спасибо... За правду. Что оккупанты, а не какие-то идиотские террористы. Спасибо!
показати весь коментар
18.02.2021 18:08 Відповісти
Хто хоче побачити мир в очах росіян,почитайте.
,,Если НАТО и Украина попытаются взять Крым в блокаду, многие страны просто перестанут существовать. "
Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швиткин !
Тільки жорсткими санкціями можна зупинити кремлівських мерзотників , вбивць і відвертих злодіів чужого майна і територій !
показати весь коментар
18.02.2021 18:08 Відповісти
Michael Ishymov

1 год ·

Зеленский сошел с трапа самолета, который он обещал продать, сел в кортеж, который он обещал искоренить, и поехал на дачу, которую он обещал отдать детям.

Я знал, что Володя не подведет, к нему вопросов нет. А вот к простому народу у меня вопросов вагон и маленькая тележка. Вы б...ди, совсем ухи объелись? Зачем бубочку под монастырь подводите? Совсем булки расслабили! При барыге летали, как сраные веники! Все делали сами: и Томос, и безвиз, и армию восстановили, и ВВП рос каждый год на 1,5%. А сейчас шо? Совсем от рук отбились? Я за вашим "хуже не будет" не успеваю
Официально: быдло стало хуже жить нежели во времена "Мы никогда так плохо не жили, как при Порошенко".
После того как подняли благосостояние учителей до 4К$, как озолотили медиков золотым дождём, наступила очередь ЕвроБляХеров. -170К. Это вы ещё рожать не ходили. Зато не барыга.
Те кто кричал: "Армию, Мову, Веру на хлеб не намажешь", теперь будут вынуждены мазать на хлеб повышение цен:
- на электроэнергию - 86%;
- на воду - 47%;
- на газ - 45%.
А теперь "хоть посмеемся".
Если вечер-вечер наступает вдруг,
если кушать тебе не чего мой друг,
если пол-зарплаты за коммуналку ты отдал,
поскорее включай наш вечерний квартал!
показати весь коментар
18.02.2021 18:10 Відповісти
*нечего
показати весь коментар
18.02.2021 18:29 Відповісти
Окупанти від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2694

Тихої ночки синочки...
показати весь коментар
18.02.2021 18:50 Відповісти
 
 