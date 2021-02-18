Шарій, на якого зареєстрована однойменна партія: Хочу відкликати дозвіл на використання свого прізвища. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Віктор Шарій у 2019 році за 500 $ погодився на використання його прізвища в назві політсили і тепер шкодує про це рішення.
Чоловік розповів історію своєї участі у створенні партії в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Віктора Шарія, використовувати його прізвище в "Партії Шарія" захотіли в 2019 році - перед виборами до Верховної Ради. Тоді йому подзвонили представники відеоблогера і запропонували винагороду в 500 доларів.
Віктор Шарій розповів, що після візиту до нотаріуса він довгий час жодного стосунку до партії не мав: "Після того, як я дав свою згоду, я на деякий час навіть забув про них".
Однак у 2020 році представники партії наполягли на тому, щоб він виїхав на якийсь час до Туреччини, і оплатили відпочинок у турецькому готелі. А пізніше пропонували просити політичного притулку в Німеччині або Швейцарії, але Віктор Шарій відмовився це робити.
Тепер він запевняє, що хоче забрати назад дозвіл на використання прізвища в назві партії. Чоловік зазначив, що йому вже набридли жарти оточуючих про те, що його прізвище використовує "Партія Шарія".
"Починають підколювати, "стібатися", а мені це вже неприємно. І я хочу зараз поставити в усьому цьому крапку", - говорить Віктор Шарій.
Чоловік додав, що зараз добровільно приїхав до Києва, щоб дати пояснення СБУ. Відео нібито свого затримання, опубліковане Анатолієм Шарієм, він називає фейком.
Нагадаємо, в жовтні 2020 року Віктор Шарій звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою не тільки заборонити "Партії Шарія" використовувати своє ім'я, а й припинити діяльність цієї політсили взагалі. Проте у грудні він від позову відмовився.
Будь ласка, зачекайте...
Если коротко, то всё понятно: Шарий- тварь, законченная. Мне таки непонятно, кто его крышует?! Вариант ФСБ- не предлагать. Мне просто очевидно: эта тварь играет на стороне тех, которые ведут нас всех к окончательному расколу... а вот тут, сограждане- звиздейшн... ну и резню предполагаю, взаимную.
Такое вот. И никто меня не убедит в обратном. Все- твари, весь политикум, без исключения.
а чи не почалася в тебе деменція, дружок?
Но знатоки тут умничали: "а что делать? Юридически всё чисто. И т.д."
- Разучилась пить молодёжь...
За взятку 500 долларов обычно садят...
знову толік обісравсь
всі, хто голосував, - всі недорозвинуті
Типу,в СБУ хитрий план,-коли суд задовольнить вимогу цього Шарія,й при подачі документів на перереєстрацію ,відмовити під якимось приводом ?
Дурня якась.За наявності ресурсів можна купити-розкрутити шарійоподібного блохєра,й забацати під нього партію....
цій поторочі варто вуха на жопу натягнути
А цей продажний ідіот з відео прямо сказав, що його СБУ не щемило і не залякувало, але в коментах дауни всі, як один, пишуть, що "СБУ євО запУгалА, Сідіт, глазкі бЄгают, бЄдний..." дебіли! 🤮
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
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СОВПАДЕНИЕ ?....................?
партия ****** россия = 666 ....
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.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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