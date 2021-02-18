Шарій, на якого зареєстрована однойменна партія: Хочу відкликати дозвіл на використання свого прізвища. ВIДЕО

Віктор Шарій у 2019 році за 500 $ погодився на використання його прізвища в назві політсили і тепер шкодує про це рішення.

Чоловік розповів історію своєї участі у створенні партії в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Віктора Шарія, використовувати його прізвище в "Партії Шарія" захотіли в 2019 році - перед виборами до Верховної Ради. Тоді йому подзвонили представники відеоблогера і запропонували винагороду в 500 доларів.

Віктор Шарій розповів, що після візиту до нотаріуса він довгий час жодного стосунку до партії не мав: "Після того, як я дав свою згоду, я на деякий час навіть забув про них".





Однак у 2020 році представники партії наполягли на тому, щоб він виїхав на якийсь час до Туреччини, і оплатили відпочинок у турецькому готелі. А пізніше пропонували просити політичного притулку в Німеччині або Швейцарії, але Віктор Шарій відмовився це робити.

Тепер він запевняє, що хоче забрати назад дозвіл на використання прізвища в назві партії. Чоловік зазначив, що йому вже набридли жарти оточуючих про те, що його прізвище використовує "Партія Шарія".

"Починають підколювати, "стібатися", а мені це вже неприємно. І я хочу зараз поставити в усьому цьому крапку", - говорить Віктор Шарій.

Чоловік додав, що зараз добровільно приїхав до Києва, щоб дати пояснення СБУ. Відео нібито свого затримання, опубліковане Анатолієм Шарієм, він називає фейком.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року Віктор Шарій звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою не тільки заборонити "Партії Шарія" використовувати своє ім'я, а й припинити діяльність цієї політсили взагалі. Проте у грудні він від позову відмовився.