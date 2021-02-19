"Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський. ВIДЕО
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Люди в шахтарських селищах у Ростовській області і на окупованих РФ частинах Донецької та Луганської області живуть практично однаково - зруйнована інфраструктура, відсутність роботи і, дуже часто, елементарних умов для життя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі і зазначає, що єдина різниця між шахтарськими селищами в РФ і на окупованих територіях України в тому, що українськими пройшла війна, а в російських - "20 років стабільність".
"Бойовики кажуть: "Ми хочемо, щоб Донбас інтегрувався в Росію. Ми приєднаємо Донбас до Росії ... ДНР/ЛНР увійде до складу Ростовської області"... Ну, ось Росія. Ось Ростовська область. Там війни не було, майданів не було, там 20 років Путін, там 20 років стабільність, там 20 років всі встають з колін, а шахтарські селища мають точно такий вигляд, як такий собі Зоринськ у "ЛНР" або будь-яке інше шахтарське селище в ОРДЛО. Тільки різниця в тому, що Зоринськ обстрілювали - там була війна, а в цих шахтарських селищах Ростовської області - там "стабільність", там ніякої війни немає", - говорить Казанський.
Будь ласка, зачекайте...
Во поле кудрявая стояла,
Люли-люли, стояла,
Люли-люли, стояла.
Некому березу заломати,
Некому кудряву заломати,
Люли-люли, заломати,
Люли-люли, заломати.
Я ж пойду погуляю,
Белую березу заломаю,
Люли-люли, заломаю,
Люли-люли, заломаю.
Срежу я с березы три пруточка,
Сделаю из них я три гудочка...
А про Озінки я нічого не казав "крамольного". Просто, тоді вони були "діркою з задниці Росії", а зараз - прикордонна станція, з прикордонним режимом, комендатурою, митницею... Що і змусило зробить перебудову... А щодо "проехать просёлочной дорогой" - так у мене є знайомий, полковник медслужби. Він, з дружиною, родом з Солянки, Озінського району. Туди воду питну, так і возять, до цих пір...
Ровеньки, Свердловськ, Краснодон.
В Ровеньках будував нафтобазу.
Ну що сказати?
Нормальним людям там робити нічого.
Там нема нормальних людей.
Одне вічно п'яне кацапське бидло.
Сєпари знають про економічне становище ростовських аналогових містечок, вони ж сусіди. Їх приваблює зовсім інше: --- відсутність культурних шор, необов'язковість цивілізованих норм поведінки, тепла привабливість тваринного існування. Скромна чарівність рюзького миру.
Вдоль западной границы не найдеш.
"Мы хотели в Россию,а попали в какуюто федерацию!"
Почти в каждой семье кто то попадал в тюрьму: изнасилование, грабежи и т.п.
Донбасс-самое большое скопление тюремных зон. В 17 лет я покинул эти края, слава богу.
Только на развалюхи спутниковые тарелки повесили.
Дякую, Денисе!
Втім усе як завжди на кацапії. Я хмуїю без трембіти від іншого - від місцевої бавовни, яка живе в Україні і якій теж кортить інтеграції у всруський світ.
Мабуть, теж думають, що буде як у мацкві/пітері/єкатеринбурзі. Але то елітна кацапія, туди не візьмуть. Всруський світ - то безпросвітна ростовська сизрань
- срань, рвань, пьянь и дрянь