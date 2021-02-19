"Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський. ВIДЕО

Люди в шахтарських селищах у Ростовській області і на окупованих РФ частинах Донецької та Луганської області живуть практично однаково - зруйнована інфраструктура, відсутність роботи і, дуже часто, елементарних умов для життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі і зазначає, що єдина різниця між шахтарськими селищами в РФ і на окупованих територіях України в тому, що українськими пройшла війна, а в російських - "20 років стабільність".

"Бойовики кажуть: "Ми хочемо, щоб Донбас інтегрувався в Росію. Ми приєднаємо Донбас до Росії ... ДНР/ЛНР увійде до складу Ростовської області"... Ну, ось Росія. Ось Ростовська область. Там війни не було, майданів не було, там 20 років Путін, там 20 років стабільність, там 20 років всі встають з колін, а шахтарські селища мають точно такий вигляд, як такий собі Зоринськ у "ЛНР" або будь-яке інше шахтарське селище в ОРДЛО. Тільки різниця в тому, що Зоринськ обстрілювали - там була війна, а в цих шахтарських селищах Ростовської області - там "стабільність", там ніякої війни немає", - говорить Казанський.

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