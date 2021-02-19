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Росія (47263) шахтарі (245) Донбас (21733) Казанський Денис (303)

"Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство За кордоном

Люди в шахтарських селищах у Ростовській області і на окупованих РФ частинах Донецької та Луганської області живуть практично однаково - зруйнована інфраструктура, відсутність роботи і, дуже часто, елементарних умов для життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі і зазначає, що єдина різниця між шахтарськими селищами в РФ і на окупованих територіях України в тому, що українськими пройшла війна, а в російських - "20 років стабільність".

"Бойовики кажуть: "Ми хочемо, щоб Донбас інтегрувався в Росію. Ми приєднаємо Донбас до Росії ... ДНР/ЛНР увійде до складу Ростовської області"... Ну, ось Росія. Ось Ростовська область. Там війни не було, майданів не було, там 20 років Путін, там 20 років стабільність, там 20 років всі встають з колін, а шахтарські селища мають точно такий вигляд, як такий собі Зоринськ у "ЛНР" або будь-яке інше шахтарське селище в ОРДЛО. Тільки різниця в тому, що Зоринськ обстрілювали - там була війна, а в цих шахтарських селищах Ростовської області - там "стабільність", там ніякої війни немає", - говорить Казанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прикордонні шахтарі з нашого боку мають бути як сир у маслі, щоб з того боку дивилися і розуміли, де добре", - бізнесмен Кропачов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+51
А в том деревянном сарайчике на фото, 100% еще и Обама насрал, сц...ко!
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19.02.2021 10:33
+37
"Шахтерские поселки Ростовской области и ОРДЛО выглядят одинаково. Только какой-нибудь Зоринск обстреливали, а в РФ - "20 лет стабильность", - Казанский - Цензор.НЕТ 6126
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19.02.2021 10:30
+36
"Боевики говорят: "Мы хотим, чтобы Донбасс интегрировалсся в Россию. Мы присоединим Донбасс к России... ДНР/ЛНР войдет в состав Ростовской области".. Источник: https://censor.net/ru/v3248861 /// В мене одне запитання: чи знала даунбаська вата про рівень життя в кацапо-ординських шахтарських поселеннях-гетто? Знала! Виходить, питання не в бажанні мати краще життя, зрадивши Україну і приєднавшись до паРаші. Питання в іншому. Прокацапська вата, живучі в Україні, всіма фібрами душі НЕНАВИДИТЬ Україну! Вихід бачу тільки один: депортувати цю нечисть з українських земель! Ці істоти ніколи не стануть в душі громадянами України, бо нема в них душі. Вони - зомбі.
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19.02.2021 10:59
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"Шахтерские поселки Ростовской области и ОРДЛО выглядят одинаково. Только какой-нибудь Зоринск обстреливали, а в РФ - "20 лет стабильность", - Казанский - Цензор.НЕТ 6126
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19.02.2021 10:30 Відповісти
Во поле береза стояла,
Во поле кудрявая стояла,
Люли-люли, стояла,
Люли-люли, стояла.
Некому березу заломати,
Некому кудряву заломати,
Люли-люли, заломати,
Люли-люли, заломати.
Я ж пойду погуляю,
Белую березу заломаю,
Люли-люли, заломаю,
Люли-люли, заломаю.
Срежу я с березы три пруточка,
Сделаю из них я три гудочка...
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19.02.2021 11:09 Відповісти
Віктор Федорович, Ви з якого року народження? "Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський - Цензор.НЕТ 3918 Я, пам"ятаю цю пісеньку навіть мелодію. В 60-му році в 1-му класі на уроці співів нас розучували цю "патріотичну", привчали до "патріотизму" мабудь ломати берізки. "Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський - Цензор.НЕТ 3918
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19.02.2021 15:30 Відповісти
кацапня бухая, ленивая и тупорылая вот и все, чему удивляться
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19.02.2021 12:06 Відповісти
+++
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19.02.2021 14:35 Відповісти
враньйо! аміріканскій фаташоп! всьоравно в рассіі луччє!
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19.02.2021 10:31 Відповісти
Стопудова. ********, сакральна, рузькомірно і кальеновставальна.
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19.02.2021 15:14 Відповісти
А в том деревянном сарайчике на фото, 100% еще и Обама насрал, сц...ко!
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19.02.2021 10:33 Відповісти
и Трамп нарыгал.....
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19.02.2021 10:34 Відповісти
Он такой...
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19.02.2021 10:35 Відповісти
Там Байден уже пристраивается... "Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський - Цензор.НЕТ 3429
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19.02.2021 11:09 Відповісти
ХЗ, я до войны ещё по работе ездил по Луганской области, и бывал, в том числе и в таких городках, построенных вокруг единственной шахты. После её выработки они выглядели примерно так же, как вот этот рашкинский мухосранск.
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19.02.2021 10:39 Відповісти
Ну вот и хорошо. Значит в Ростовской области будут спать спокойно.
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19.02.2021 10:49 Відповісти
Дебилов ничем не переубедишь. Они думают шо то такое в Ростовской области а им Вова Пу даст денег. За предательство. И кредиты спишут.
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19.02.2021 10:42 Відповісти
Та да, небоскрёбов как в москва-сити построит.
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19.02.2021 10:46 Відповісти
вот что будет если всю жизнь на державу пахать
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19.02.2021 10:42 Відповісти
Адміни,виправте вже формат відео на сайті, 4:3 ще з середини двотисячних пішли.
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19.02.2021 10:44 Відповісти
Навіщо нам ростов , дивимося шо у нас робиться, і на цивілізований світ.
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19.02.2021 10:45 Відповісти
Ні. Ми будемо дивитися туди куди нас хоче затягнути кацапня в будь-який спосіб.
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19.02.2021 10:51 Відповісти
Тот кто снимал ролик в Ростовской области - провокатор. На видео он спрашивает: "У вас, что здесь война прошла"? А это блогер, не знает? На территории Ростовской области ввелись боевые действия, во время второй мировой войны, в 1943-44гг. Историю учи - никакого уважения к дидам.
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19.02.2021 10:54 Відповісти
ты не способен понимать иронии и намека? там еще были войны с половцами... в 12-13 веке...
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19.02.2021 11:03 Відповісти
Половцы - это давно было. А с активных военных действий во время второй мировой войны, прошло только 77 лет. Конечно же, не успели восстановить инфраструктуру. Нужно немножко подождать и все будет хорошо. А такие блогеры - провокаторы.
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19.02.2021 11:07 Відповісти
Я колись спитав, жартуючи, жителя смт. Озінки, райцентру в Саратовській області: "А у вас когда война закончилась? Год тому?". Він на мене подивився, як на ідіота: "До нас вайна не дашла! Немцев на Волге астанавили... Ты что, историю не учил?" . Питаю: "Так чего же у вас в райцентре люди, до сих пор, в землянках живут?". Показав йому фото свого смт., що було в центрі Корсунь-Шевченківської битви, і було відбуловане... Був "посланий"...
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19.02.2021 19:28 Відповісти
От я ще буду шукать фотографії 1984 року. А сама знаменита землянка стояла прямо біля паркану школи - між ним і автобусною зупинкою... Я дивлюся, хоч будівлю ж/д вокзалу замінили... В моі часи у зал очікування заходили так по сходах спускалися - будівля на півметра з землю заглиблювалася...
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22.02.2021 09:35 Відповісти
Сонечко, а Ви "утрудіть" себе, і прочитайте, Коли саме була моя розмова... 1984 рік... І моє смт. теж сильно змінилося, порівняно з тим, що було в 1984 році... Так що я теж "за об"єктивність"...
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22.02.2021 10:38 Відповісти
Ксенія, ви мені про "полесские сёла" не співайте - я зараз живу там і знаю... І так і хочеться "палещукам" сказать - "Вам, що, "нагайки" не вистачає?". Колись у кожному селі була грибоварня, люди гриби збирали, консервували, весь "соцблок" їв гриби з Полісся... Хто заважає зробить те саме? Гриби ж, рости продовжують, як і при Радянській владі... Є таке село - Радуль... При Радянській владі був цех лозових меблів... Де він зараз? Лоза закінчилася? Може, вся справа в людях? Чому села на решті України, не "хиріють"?...
А про Озінки я нічого не казав "крамольного". Просто, тоді вони були "діркою з задниці Росії", а зараз - прикордонна станція, з прикордонним режимом, комендатурою, митницею... Що і змусило зробить перебудову... А щодо "проехать просёлочной дорогой" - так у мене є знайомий, полковник медслужби. Він, з дружиною, родом з Солянки, Озінського району. Туди воду питну, так і возять, до цих пір...
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22.02.2021 11:38 Відповісти
Що за "вереск"? "Дєвачка", Ви, взагалі, у суті полеміки розібраться можете? Навіщо мені Ваше "Замчалово"? Ще мені будете про гриби розповідать, на Поліссі... Якби Ви тут частіше бували, а не "мимо прахадя, абратили внимание...", то знали-б, що я непогано розбираюся у грибах взагалі, і в поліських - особливо... Будете мені "казки розказувать"... Це я молодь з поліського села повиганяв?
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22.02.2021 12:08 Відповісти
Продовжуйте... Але без мене... Заважать не буду...
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22.02.2021 12:25 Відповісти
тебе дебилу поясню-- чуть менее годков прошло с окончания т.н. б\д (если те, идиоту дойдет, про шо рич идёт..) в германии....(((= может сравнишь достижения...??? - мы ждем-с...)))
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19.02.2021 22:39 Відповісти
и вообще= вон наххххх, и чем дальше, тем спокойнее)))- в БАННН, к ***** своей !!!)))
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19.02.2021 22:42 Відповісти
А пєчєнєгі не робили набіги? "Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський - Цензор.НЕТ 9592
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19.02.2021 11:10 Відповісти
Однозначно фейк, эти снимали в львовской области нанятые актеры, на самом деле там как в Швейцарии😁😁😁😁
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19.02.2021 12:13 Відповісти
"Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський - Цензор.НЕТ 2963 "Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський - Цензор.НЕТ 2963 "Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський - Цензор.НЕТ 2963
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19.02.2021 17:23 Відповісти
Окурок ограбил со товарищами страну и поставил на грань выживание. Но это и хорошо, быстрее развалится...
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19.02.2021 10:55 Відповісти
Рузьге мир и изыг зато есть🤣
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19.02.2021 10:56 Відповісти
"Боевики говорят: "Мы хотим, чтобы Донбасс интегрировалсся в Россию. Мы присоединим Донбасс к России... ДНР/ЛНР войдет в состав Ростовской области".. Источник: https://censor.net/ru/v3248861 /// В мене одне запитання: чи знала даунбаська вата про рівень життя в кацапо-ординських шахтарських поселеннях-гетто? Знала! Виходить, питання не в бажанні мати краще життя, зрадивши Україну і приєднавшись до паРаші. Питання в іншому. Прокацапська вата, живучі в Україні, всіма фібрами душі НЕНАВИДИТЬ Україну! Вихід бачу тільки один: депортувати цю нечисть з українських земель! Ці істоти ніколи не стануть в душі громадянами України, бо нема в них душі. Вони - зомбі.
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19.02.2021 10:59 Відповісти
+++++
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19.02.2021 15:17 Відповісти
Кілька років тому, може, й при янику, бачила в газеті фотку селища шахтарів біля м. Шахти, в статті про наших і їхніх шахтарських проблемах. Це був шок -- якісь низькі темні халупи, штахетні нефарбовані забори похилилися, необжитість і занедбаність. Враження, ніби там живуть безхатченки. На Донбасі такого не було.
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19.02.2021 11:00 Відповісти
Задовго до війни поносило по Донбасу.
Ровеньки, Свердловськ, Краснодон.
В Ровеньках будував нафтобазу.
Ну що сказати?
Нормальним людям там робити нічого.
Там нема нормальних людей.
Одне вічно п'яне кацапське бидло.
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19.02.2021 11:01 Відповісти
Вироджені кацапські зомбі, деградовані алкоголіки, в них гени просочені динатуратом і брагою, це не виправляється, це вимирає.
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20.02.2021 09:11 Відповісти
Денис, Ти - молодець!!! Будь ласка побільше таких відео, може прозріє та темна маса любітелей рускава міра....
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19.02.2021 11:02 Відповісти
напаліон хатєл парабатіть свабодалюбівих русскіх крєпаснихъ! гітлєл хатєл парабатіть свабодалювівих русскіх калхознікавъ! но Руссь всєкда била сільна как нікакда!
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19.02.2021 11:02 Відповісти
введи войска)
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19.02.2021 11:10 Відповісти
Недавно была попытка общатся со мной о счастливом Донбассе ,если Украина не попрет....Жріть до несхочу щастя своєї недолугості та підлоти....
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19.02.2021 11:18 Відповісти
Казанський , будучи раціональною людиною , ставить невірний акцент . Люди в суспільстві дуже часто діють ірраціонально, вони не хотять жить краще, вони бажають жити звично. На камеру вони зичать кращої долі дітям, а в момент найвищої відвертості , десь в генделику колезі , признаються , а шо ,мовляв , синок в чистеньком ходить хоче, нє-є ти давай як батько...
Сєпари знають про економічне становище ростовських аналогових містечок, вони ж сусіди. Їх приваблює зовсім інше: --- відсутність культурних шор, необов'язковість цивілізованих норм поведінки, тепла привабливість тваринного існування. Скромна чарівність рюзького миру.
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19.02.2021 11:21 Відповісти
Гарно сказано, аж зачитався. Відразу бачу наша людина.
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19.02.2021 11:33 Відповісти
Лохов тупо развели, не первий и не последний раз.
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19.02.2021 14:09 Відповісти
Дуже жаль,що дебіли з лугандона цього не побачать...
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19.02.2021 11:27 Відповісти
Наші даунбасята отримуючи російські паспорти роблять для ворога велику послугу, яка йому дозволяє йти тих даунів захищати і звичайено будемо страждати ми. Ці дауни московії потрібні тальки як привід вторження та пограбування, а ще вести політику і бути в центрі уваги США і Європи. Попробували нагодувати себе без бандьор? "кормільці" хренові, весь час жили за рахунок дотацій, грабуючи решту України і ще звинувачували тих бідних українців, що вони не чують Донбас і сидять на шиї Донбасу..
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19.02.2021 11:35 Відповісти
да чему тут удивляться ? когда в Киеве были аквидуки и сральники со сливом в канавы, шестой сын Киевского князя Владимира - Юра Долгорукий (у которого мамка - чурка непонятного происхождения, толи азиатка, то ли арабка), рубил лес на островах в болотах, что бы построить Москву. Юра - был парень амбициозный, и папка его отправил осваивать дикие окраины Киевской Руси, что бы яда не подсыпал... Юра очень сильно хотел быть князем...
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19.02.2021 11:35 Відповісти
Про Юрія Довгорукого не все так просто і скоріше за все не він заснував москву, а князі Гіреї у 1772 році для меншого сина зрадника мокшів Олександра Нєвського -Данила.
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19.02.2021 12:50 Відповісти
а как же ещё должны жить безрукие свинособаки, только так.....
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19.02.2021 11:36 Відповісти
И к чему это, как будто в Украине нет таких мест, да такое везде можно найти особенно в небольших городках.
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19.02.2021 11:41 Відповісти
Можно,только вдоль границы с РСФСР.
Вдоль западной границы не найдеш.
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19.02.2021 13:16 Відповісти
Ах, какие шикарные пентхаусы в Ростовской области. Теперь понятно, почему лугандонцы в русский мир хотят
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19.02.2021 11:41 Відповісти
Крым.
"Мы хотели в Россию,а попали в какуюто федерацию!"
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19.02.2021 13:13 Відповісти
Там в Рашке почти везде так.в мелких городках и поселках, посмотрите видео местных блогеров в Ютубе, если кому интересно
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19.02.2021 12:15 Відповісти
Велком то Московія "Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський - Цензор.НЕТ 7717
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19.02.2021 12:25 Відповісти
Алексей Шофаревич ,Я до в 2000-ных бывал ,тоже по работе ,только в Донецкой области ,подтверждаю диприсивный региончик ,полная жо....а
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19.02.2021 12:28 Відповісти
Шахтерский город Торецк (бывший Дзержинск). Мое детство : возле местного магазина в саду брошенного дома, мы называли его -развалины, возле яблонь и груш 3-4 компании из шахтеров по 6-8 человек после смены распивают вино, водку. А мы бегаем и собираем бутылки, все-таки тара стоила 12 копеек. Повзрослев танцы, местные банды одна на другую .
Почти в каждой семье кто то попадал в тюрьму: изнасилование, грабежи и т.п.
Донбасс-самое большое скопление тюремных зон. В 17 лет я покинул эти края, слава богу.
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19.02.2021 15:49 Відповісти
Типичные скрепные свинособаки.
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19.02.2021 12:35 Відповісти
По моему мнению там за 50 последних лет ничего не поменялось.
Только на развалюхи спутниковые тарелки повесили.
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19.02.2021 13:11 Відповісти
"Вітрина" ********** це лише 4 (чотири) міста - москва, пітер, новосибірськ і владик. Решта повна і абсолютно безнадійна "жопа". І навіть в цих містах кацапи відчувають себе комфортно тільки за рахунок експлуатації малих народів і цілих регіонів. Прибери з москви "гастарбайтерів" і вони спершу потонуть у власному лайні а потім перетворять на рабів частину населення - просто "опустять" за звичаями кримінального світу.
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19.02.2021 13:28 Відповісти
В 1992 году был в Лутугино в командировке я такой социальной обстановки больше нигде в своей жизни не видел . Кругом нищета ,пьянки повсемесно включая мужиков и женщин . Бедный народ .
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19.02.2021 13:29 Відповісти
Ми могли з тобою "пересіктися", якщо це було в липні. Я теж тоді там був. Тому, коли постав вибір між Донбасом і Поліссям, я вибрав Полісся...
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19.02.2021 19:34 Відповісти
вы ничего не понимаете ... это сверхдержава.
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19.02.2021 13:51 Відповісти
Потемкинские деревни в телевизоре, кацапстан страна фейк.
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19.02.2021 14:06 Відповісти
Чудове відео!
Дякую, Денисе!
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19.02.2021 17:05 Відповісти
Сжечь нах и те и другие.
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19.02.2021 18:30 Відповісти
Постапокаліпсис як він є. Зкріпний Сталкер, матері його хиря.

Втім усе як завжди на кацапії. Я хмуїю без трембіти від іншого - від місцевої бавовни, яка живе в Україні і якій теж кортить інтеграції у всруський світ.
Мабуть, теж думають, що буде як у мацкві/пітері/єкатеринбурзі. Але то елітна кацапія, туди не візьмуть. Всруський світ - то безпросвітна ростовська сизрань "Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський - Цензор.НЕТ 9958
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19.02.2021 22:34 Відповісти
и вот этим счастьем козломордые хотят поделиться с цивилизованным миром
- срань, рвань, пьянь и дрянь
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20.02.2021 01:11 Відповісти
Для рузьке худоби потрібно створювати спеціальні резервації. Це бидло несе негатив по всьому світу.
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20.02.2021 10:17 Відповісти
половіна Харкова залюбки туди переїде ...на сваю істеріческую родіну...
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20.02.2021 11:03 Відповісти
ВИДЕО БЛОГЕР "AVRORA" жизнь простых россиян.
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20.02.2021 13:37 Відповісти
 
 