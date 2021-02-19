Кравчук про блокування каналів Медведчука: Можна і Порошенка, і Зеленського, якщо для цього є підстави. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Якщо будуть підстави, то в Україні можна "заборонити" і п'ятого президента Петра Порошенка, і чинного - Володимира Зеленського.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це Леонід Кравчук заявив в ефірі "Право на владу".
Йшлося про те, що СБУ, РНБО і президент закрили три телеканали з пулу цього політика, аргументувавши це їхньою проросійською пропагандою. У розмові торкнулися теми можливих нових аналогічних заходів, тепер уже до персоналій.
"Можна заборонити будь-кого: Кравчука, і Порошенка, і Зеленського. Якщо для цього є підстави. Усі відповідають перед законом. Немає недоторканних", - вважає Кравчук.
На його думку, якщо щодо неформального глави проросійської партії ОПЗЖ виявиться, що він "живе в Україні, а служить Росії", якщо доведуть, що Медведчук є політичною силою Кремля в Україні, - "він має відповідати".
"Не тільки Медведчук, а будь-хто", - наголосив переговорник від України щодо війні на Донбасі.
Перший президент додав, що покарання людей, відповідальних за розпалювання і підтримку вогню війни - "єдиний шлях" встановити спокій у суспільстві.
Будь ласка, зачекайте...
За картинами Порошенко ганялись із запіненими пащами.
Зелені хамелеони-лицеміри.
Каналы Пети оппозиционны к власти (сейчас к власти Зе)
Каналы Медведчука оппозиционны к Украине и всему украинскому. Не зависимо от власти.
Каналы Коломойского ... в зависимости от того, что именно сейчас выгодно хозяину.
Ви думаєте, що вони дозволять Порошенку зробити щось незаконе?
политинформация очередная
а что там с золотом партии, товарищь?
Бо в тому, що їх не виплатили людям, пряма вина Кравчука!
І не треба тільки варнякать про те, що заощадження передали в Сбербанк Росії, передали гроші(папірці), а зобов'язання залишилось в Україні!
То ж віддайте падлюки!
Напоследок чудил,
Выбил окна и дверь,
И балкон уронил."
ПЕРДУН У КАЛЮЖИ ВИЙШОВ НА ПОЛЮВАННЯ
пусті пускові шахти то всій владі в України накинули грошенят - може навіть
опозиції, а може пообіцяли якесь членство в масонських впливових кругах:
"А лідер Народного Руху України В'ячеслав Чорновіл в інтерв'ю
американській газеті "Вашингтон Пост" у 1991 році прямо заявляв,
що радянські військовослужбовці почали виконувати наказ із Москви
про вивезення з України ядерної зброї.
Так було задарма втрачено тактичну ядерну зброю."
факт .
ЩО УКРАЇНА ОТРИМАЛА З ВІДМОВИ ВІД ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ - ЦЕ ЦИНІЧНИЙ ЗЛОЧИН
ВСІЄЙ ВЛАДИ УКРАЇНИ:
"За високозбагачений уран в ядерних боєзарядах ми одержали від РФ 100 тонн низькозбагаченого урану, які забезпечили безперебійну роботу наших АЕС в умовах тяжкої економічної кризи в Україні... Та й США на розкомплектацію наших міжконтинентальних ракет, у яких закінчувалися гарантійні терміни, а також на демонтаж їхніх шахтних пускових установок і 840 будинків для офіцерів-ракетників дали 350 млн доларів включно зі своїми товарними поставками"
КАРЛ, НАС ЗРОБИЛИ ЯК ПАПУАСІВ, НАДАВШИ СКЛЯНІ БУСІКІ і тепер це злочинне
чмо Кравчук ще щось вякає не проведши і одного дня в тюрмі за цей злочин !
Коли наприкінці 1992 року я прийшов до Кравчука і сказав: "Леоніде Макаровичу,
тільки най-найобережніші оцінки того, що ми віддаємо Росії, показують, що ми
повинні вимагати від неї мінімум 10 млрд. доларів", - він відповів: "Ти що - здурів?
Хто ж нам заплатить такі гроші?! Звідки у тебе всі оці цифри? Це більше, ніж наш
бюджет!". Він більше довіряв дезінформації, якою його накачували СБУ та українські
"фахівці-професіонали", які користувалися даними російських спецслужб. І ця довіра
збереглася в нього аж до останньої вивезеної боєголовки
- пише Юрій Костенко, тодішній міністр охорони довкілля і ядерного роззброєння.""
"Я пам'ятаю, як я поїхав до президента Франції Франсуа Мітерана в лікарню,
бо він тоді захворів. Я поїхав до нього підписати додатковий протокол в
лікарню. Мітеран тоді сказав: "Не вірте їм. Вони вас обмануть". І нас дійсно
обманули
- згадує Леонід Кучма в статті "Дзеркала тижня"."
"Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон назвав відмову України
від ядерної зброї помилкою, підкресливши, що країни-підписанти Будапештського
меморандуму не виконують його умови.
Ці країни (США, Великобританія і Росія - ред.) разом з Францією і Китаєм, пообіцяли:
a) поважати українську незалежність і суверенітет в існуючих кордонах,
b) утримуватися від загрози або застосування сили проти України і
c) утримуватись від економічного тиску на Україну з метою вплинути на її політику.
Добре виглядають ці обіцянки в світлі кривавої бійні, яку ми бачимо на екранах
наших телевізорів кожен вечір?"
Угу кравчук решил помочиться на пороха но заодно побрызгал и стряхнул на шмарклю
Ой берегись кравчук у шмаркли синдром наполеончика, может абидеться
- каменданд:- у нас всех (прямых, кривых, наших-ваших.. ) нужно..)))
"червоних директорів - олігархів" які знищують Україну
більше 20 років.