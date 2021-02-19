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Кравчук (545) телебачення (732) блокування (346)

Кравчук про блокування каналів Медведчука: Можна і Порошенка, і Зеленського, якщо для цього є підстави. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Якщо будуть підстави, то в Україні можна "заборонити" і п'ятого президента Петра Порошенка, і чинного - Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це Леонід Кравчук заявив в ефірі "Право на владу".

Йшлося про те, що СБУ, РНБО і президент закрили три телеканали з пулу цього політика, аргументувавши це їхньою проросійською пропагандою. У розмові торкнулися теми можливих нових аналогічних заходів, тепер уже до персоналій.

"Можна заборонити будь-кого: Кравчука, і Порошенка, і Зеленського. Якщо для цього є підстави. Усі відповідають перед законом. Немає недоторканних", - вважає Кравчук.

На його думку, якщо щодо неформального глави проросійської партії ОПЗЖ виявиться, що він "живе в Україні, а служить Росії", якщо доведуть, що Медведчук є політичною силою Кремля в Україні, - "він має відповідати".

"Не тільки Медведчук, а будь-хто", - наголосив переговорник від України щодо війні на Донбасі.

Перший президент додав, що покарання людей, відповідальних за розпалювання і підтримку вогню війни - "єдиний шлях" встановити спокій у суспільстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо на Донбасі стріляють і вбивають українських військовослужбовців, то яка це в біса провокація? Це війна, - Кравчук

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
І по Козаку є стовідсоткові докази спонсорування тероризму ( СБУ та РНБО зуб давали, що є ). Чому його навіть не викликають на допити?
За картинами Порошенко ганялись із запіненими пащами.
Зелені хамелеони-лицеміри.
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19.02.2021 10:46
+26
А 1+1 можно? основания есть: акции медведчука и его дражайшей.
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19.02.2021 10:35
+20
Імітація бурхливої діяльності триває !!!))
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19.02.2021 10:35
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До біса Кравчука богато стало..
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19.02.2021 11:46 Відповісти
коммуналку бесплатную отрабатывает дед для внуков)
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19.02.2021 14:05 Відповісти
Його скоро Бог заблокує. Буде в Сатани на шишці як дзига крутитися.
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19.02.2021 12:20 Відповісти
Знаєте як його можна заблокувати? Поділіться будь ласка.
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19.02.2021 12:26 Відповісти
А 1+1 можно? основания есть: акции медведчука и его дражайшей.
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19.02.2021 10:35 Відповісти
І по Козаку є стовідсоткові докази спонсорування тероризму ( СБУ та РНБО зуб давали, що є ). Чому його навіть не викликають на допити?
За картинами Порошенко ганялись із запіненими пащами.
Зелені хамелеони-лицеміри.
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19.02.2021 10:46 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!!))
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19.02.2021 10:35 Відповісти
Верховенство закона вещь правильная. Не всегда только реализуется на практике.
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19.02.2021 10:36 Відповісти
В Украине лет 15-19 говорю как юрист законы (да что законы Конституция даже) молчу про Подзаконные Акты КМУ Министерств, Госкомитетов, Регуляторов и так далее... про местное нормотворчество громад советов облластей поселков и районов с городами вообще молчу там вообще за гранью фантастики плюс судебная практика наша начиная с КУЦС подвергается флюгерной чаво изволите и это будет стоить.. до рядового райсуда в каком то забитом в депрессивном аройне Украины там вообще улет полный... противоречат и ДУХУ И БУКВЕ самого закона более того в законам прямо или вычурно прописывают коррупционные схематозы и также есть указания как обойти все что написано в законе или умышленно законы пишут так что толковать и неоднозначности можно толковать годами и с размером с Украину...
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19.02.2021 10:44 Відповісти
К сожалению часто правит толпа и "революционная необходимость", а не законы.
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19.02.2021 11:08 Відповісти
Як ви кажете толпа, це вже наслідок. А причини знаходяться у ВР де одягнувши вишиванку ссуки пишуть закони під себе чи під свій бізнес. Потім запускають це по процидурі, а далі підрозділи кнопкодавів голосують так як нАдА. Вони в зраду йдуть не для того, щоб написати патріотичні та конче потрібні закони для держави, а заробити бабла. От і все. На жаль...
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19.02.2021 11:45 Відповісти
"гибель народу без Слова Божьего" (с)
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19.02.2021 11:19 Відповісти
вот как раз РЕВОЛЮЦИОННОЙ НЕОБХОДИМОМСТИ КАК РАЗ И НЕ ХВАТАЕТ поскольку Народ высшая власть данная Богом и истинная власть от которой-- власть получают депутаты министры правительство президент судьи и все остальное что образует политико правовую надстройку любого государства... таки да не хватает в Украине природа человека такова что его надо периодически ставить в стойло и к стенке..
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19.02.2021 11:41 Відповісти
як вручити увядшему нарцису "мохєровьій бєрєт"?
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19.02.2021 10:36 Відповісти
краще б йому мотузку без мила хто надів, він вже давно це заслужив
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19.02.2021 12:33 Відповісти
Заткните уже этого, старого комуняку, прорвало...
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19.02.2021 10:36 Відповісти
Оппозиционные каналы нужны! Но есть нюансы:
Каналы Пети оппозиционны к власти (сейчас к власти Зе)

Каналы Медведчука оппозиционны к Украине и всему украинскому. Не зависимо от власти.

Каналы Коломойского ... в зависимости от того, что именно сейчас выгодно хозяину.
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19.02.2021 10:37 Відповісти
Ти вже накерував, Берії на тебе немае.
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19.02.2021 10:38 Відповісти
дед - бери пример с кучмы - накосил бабла - отдыхай!
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19.02.2021 10:38 Відповісти
Кучма заказал Гонгадзе, получается, что вероятно Кравчук заказал журналиста Шеремета? С это великая тайна может быть, полиция мфабрикуеттвсе чтотприкаюет начальство - общественно известный факт. Кравченко почет - ушел достойно, менты берите пример, особенно Аваков
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20.02.2021 09:18 Відповісти
Що за ідіот, не дивуюсь що Україна зараз є там де є...
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19.02.2021 10:38 Відповісти
Ох и кэп, лучше б помолчал
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19.02.2021 10:44 Відповісти
Интересно, этот Порошенко у того Порошенко канал купил подешевле или или второй первого таки слегка кинул?
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19.02.2021 10:48 Відповісти
Зараз Бенядиктова, ДБР все роздивляться під мікроскопом і повідомлять.
Ви думаєте, що вони дозволять Порошенку зробити щось незаконе?
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19.02.2021 10:51 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет. А кинул он только народ Украины.
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19.02.2021 10:53 Відповісти
Кравчук о блокировке каналов Медведчука: Можно и Порошенко, и Зеленского, если для этого есть основания - Цензор.НЕТ 6652
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19.02.2021 10:48 Відповісти
Старый мудозвон, позвони чеПушилину и скабеевой.
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19.02.2021 10:53 Відповісти
Старая крыса озвучила ,,многоходовочку,, зеленой макаки .
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19.02.2021 10:55 Відповісти
Дедушка стал таким радикальным. Говорит как будто снова хочет идти на выборы )) Я вообще поражаюсь этим людям,бывшим во власти. Чего же вы такие кроткие когда вы вправе принимать решения ? А когда аутсайдеры - ходите боевыми петухами. Не он один кстати. Тут за неделю много таких бывших повылазило с медовыми и боевыми речами. Они мне напоминают проституток.Которые ,чтобы завлечь клиента(в нашем случае избирателей) оголяют бедра,задирают юбки и показывают трусы. Но есть между проститутками и ими одна существенная разница. - Если проститутка не захочет честно отрабатывать деньги - то частенько получает фингал под глаз,а то и лишается жизни от особо нервных. В случае же с проститутками во власти - совершенно иная ситуация. - После выборов - клиент(избиратель) сам превращается в грязную шлюху.которого выбранная им власть имеет как захочет. - И раком и по самые гланды. И вы ничего им не сделаете. Все обещания и завлекания остаются в прошлом.- Теперь они сутенеры - а вы жертва насилия. Причем не получившая ни гроша за свой глупый выбор.
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19.02.2021 10:58 Відповісти
Ну если внимательно приглядеться то выбор у избирателя не большой, а если быть честным то его просто нет. Обычно за очень очень редким исключением, избирателю предлагается выбор из разных сортов дерьма, результат соответствующий.
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19.02.2021 12:41 Відповісти
Старый коммуняка знает что говорит.)
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19.02.2021 11:01 Відповісти
Дедушка снова рвётся в бой, это пример Байдена так подействовал.
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19.02.2021 11:03 Відповісти
Закрытие трех кремлевских "каналов правды")) - это было круто
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19.02.2021 11:04 Відповісти
Краснопузый не въ*бенный эксперд
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19.02.2021 11:08 Відповісти
Скільки можна цитувати висловлювання або думки старого пристосуванця, життєвий девіз якого, залежно від діючої влади,"Чого бажаєте?"
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19.02.2021 11:15 Відповісти
прорвало
политинформация очередная
а что там с золотом партии, товарищь?
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19.02.2021 11:15 Відповісти
да посадите вы уже этого петуха, ядерное оружие просрал, пароходы продал, пол страны продал, и смеет еще что то вякать до сих пор. "спасибо" совкам, которые выбрали это говно вместо Черновола.
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19.02.2021 11:22 Відповісти
Краще б розповів, що буде із радянськими заощадженнями Ощадбанку!
Бо в тому, що їх не виплатили людям, пряма вина Кравчука!
І не треба тільки варнякать про те, що заощадження передали в Сбербанк Росії, передали гроші(папірці), а зобов'язання залишилось в Україні!
То ж віддайте падлюки!
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19.02.2021 11:29 Відповісти
"Я, как раненный зверь,
Напоследок чудил,
Выбил окна и дверь,
И балкон уронил."
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19.02.2021 11:33 Відповісти
Если будут основания, то в Украине можно "запретить" и пятого президента Петра Порошенко, и действующего - Владимира Зеленского Источник: https://censor.net/ru/v3248864

ПЕРДУН У КАЛЮЖИ ВИЙШОВ НА ПОЛЮВАННЯ Кравчук про блокування каналів Медведчука: Можна і Порошенка, і Зеленського, якщо для цього є підстави - Цензор.НЕТ 3040
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19.02.2021 11:38 Відповісти
Кравчук про блокування каналів Медведчука: Можна і Порошенка, і Зеленського, якщо для цього є підстави - Цензор.НЕТ 6333
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19.02.2021 11:41 Відповісти
Думаю що коли Кравчук здавав ядерну зброю кацапам на вивоз і взривав
пусті пускові шахти то всій владі в України накинули грошенят - може навіть
опозиції, а може пообіцяли якесь членство в масонських впливових кругах:

"А лідер Народного Руху України В'ячеслав Чорновіл в інтерв'ю

американській газеті "Вашингтон Пост" у 1991 році прямо заявляв,

що радянські військовослужбовці почали виконувати наказ із Москви
про вивезення з України ядерної зброї.
Так було задарма втрачено тактичну ядерну зброю."
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19.02.2021 11:55 Відповісти
Комуняцька влада Україна початку 90 х була орієнтована на Москву - це вже доведений

факт .

ЩО УКРАЇНА ОТРИМАЛА З ВІДМОВИ ВІД ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ - ЦЕ ЦИНІЧНИЙ ЗЛОЧИН
ВСІЄЙ ВЛАДИ УКРАЇНИ:
"За високозбагачений уран в ядерних боєзарядах ми одержали від РФ 100 тонн низькозбагаченого урану, які забезпечили безперебійну роботу наших АЕС в умовах тяжкої економічної кризи в Україні... Та й США на розкомплектацію наших міжконтинентальних ракет, у яких закінчувалися гарантійні терміни, а також на демонтаж їхніх шахтних пускових установок і 840 будинків для офіцерів-ракетників дали 350 млн доларів включно зі своїми товарними поставками" Кравчук про блокування каналів Медведчука: Можна і Порошенка, і Зеленського, якщо для цього є підстави - Цензор.НЕТ 5284 Кравчук про блокування каналів Медведчука: Можна і Порошенка, і Зеленського, якщо для цього є підстави - Цензор.НЕТ 5284 Кравчук про блокування каналів Медведчука: Можна і Порошенка, і Зеленського, якщо для цього є підстави - Цензор.НЕТ 5284



КАРЛ, НАС ЗРОБИЛИ ЯК ПАПУАСІВ, НАДАВШИ СКЛЯНІ БУСІКІ і тепер це злочинне
чмо Кравчук ще щось вякає не проведши і одного дня в тюрмі за цей злочин !
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19.02.2021 12:01 Відповісти
Для мене це державний злочинец - російські війська в Криму , Севастополі , відмова від ядерної зброї , відмова від активів серсерсер на користь росії , при якому відбувалося найбільше розкрадання України та справжнє зубожіння населення без жодних соціальних гарантій . В той час навіть в воюючій Югославії всі отримували нормальні пенсії . І це ч.. до 100 років буде повчати , як ми повинні жити ? До речі , а воно люстроване , як комуняка ? Якщо так , то чому воно на державній службі ? Якщо ні , то чому ?
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19.02.2021 12:03 Відповісти
Про здачу ядерної зброї за три гроши -



Коли наприкінці 1992 року я прийшов до Кравчука і сказав: "Леоніде Макаровичу,
тільки най-найобережніші оцінки того, що ми віддаємо Росії, показують, що ми

повинні вимагати від неї мінімум 10 млрд. доларів", - він відповів: "Ти що - здурів?
Хто ж нам заплатить такі гроші?! Звідки у тебе всі оці цифри? Це більше, ніж наш
бюджет!". Він більше довіряв дезінформації, якою його накачували СБУ та українські
"фахівці-професіонали", які користувалися даними російських спецслужб. І ця довіра
збереглася в нього аж до останньої вивезеної боєголовки

- пише Юрій Костенко, тодішній міністр охорони довкілля і ядерного роззброєння.""
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19.02.2021 12:05 Відповісти
Кравчук про блокування каналів Медведчука: Можна і Порошенка, і Зеленського, якщо для цього є підстави - Цензор.НЕТ 8866
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19.02.2021 12:06 Відповісти
Пряма мова Кравчука:
"Я пам'ятаю, як я поїхав до президента Франції Франсуа Мітерана в лікарню,
бо він тоді захворів. Я поїхав до нього підписати додатковий протокол в
лікарню. Мітеран тоді сказав: "Не вірте їм. Вони вас обмануть". І нас дійсно
обманули
- згадує Леонід Кучма в статті "Дзеркала тижня"."
"Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон назвав відмову України
від ядерної зброї помилкою, підкресливши, що країни-підписанти Будапештського

меморандуму не виконують його умови.
Ці країни (США, Великобританія і Росія - ред.) разом з Францією і Китаєм, пообіцяли:

a) поважати українську незалежність і суверенітет в існуючих кордонах,

b) утримуватися від загрози або застосування сили проти України і

c) утримуватись від економічного тиску на Україну з метою вплинути на її політику.

Добре виглядають ці обіцянки в світлі кривавої бійні, яку ми бачимо на екранах
наших телевізорів кожен вечір?"
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19.02.2021 12:15 Відповісти
Наш народ гідний таких перевертнів і мразюк, як цей вилупок. Він перший так почав знущатися над країною, так що люди бігли куда могли копійчину заробити. Падаль краснопуза
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19.02.2021 12:29 Відповісти
Достал этот понос... дайте уже кравчуку памперс - пусть заткнется
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19.02.2021 12:43 Відповісти
можно "запретить" и пятого президента Петра Порошенко, и действующего - Владимира Зеленского.
Угу кравчук решил помочиться на пороха но заодно побрызгал и стряхнул на шмарклю Кравчук про блокування каналів Медведчука: Можна і Порошенка, і Зеленського, якщо для цього є підстави - Цензор.НЕТ 5256
Ой берегись кравчук у шмаркли синдром наполеончика, может абидеться Кравчук про блокування каналів Медведчука: Можна і Порошенка, і Зеленського, якщо для цього є підстави - Цензор.НЕТ 9659
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19.02.2021 12:55 Відповісти
Старый комуняка снял розовые очки, и кажется раскусил шоумена.
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19.02.2021 13:44 Відповісти
вот до чего доводят труды ленина,батон начал крышить на всех и вся
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19.02.2021 14:10 Відповісти
...продолжаем наблюдать позор деградирующего маразматика...
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19.02.2021 14:20 Відповісти
І цей товарищ Кравчук без Порошенка не може.
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19.02.2021 14:23 Відповісти
Что-то этого лживого старика слишком много стало... Что бы это могло значить?🤔
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19.02.2021 14:51 Відповісти
Головне щоб тебе білобрисого ...АНДОНА заборонили, ти вже затрахав всіх своєю "мудрістю" мудрець херов!
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19.02.2021 16:16 Відповісти
-звонок в женскую общагу---- а таню (ньюсван.. Кравчук про блокування каналів Медведчука: Можна і Порошенка, і Зеленського, якщо для цього є підстави - Цензор.НЕТ 1275) можно..???
- каменданд:- у нас всех (прямых, кривых, наших-ваших.. Кравчук про блокування каналів Медведчука: Можна і Порошенка, і Зеленського, якщо для цього є підстави - Цензор.НЕТ 9631) нужно..)))
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19.02.2021 22:46 Відповісти
Була можливість обрати Чорновола, а з ним - європейську країну без олігархів. Але мудрий нАрід зробив інший вибір.
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20.02.2021 09:23 Відповісти
кравук не бреши.. санкціі не коснутся ні одного еврея...
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20.02.2021 09:35 Відповісти
Старе гівно вилізло з нафталіну? Щось бздить!
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20.02.2021 16:36 Відповісти
Старый коммуняка, шестёрка медведчука
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21.02.2021 09:44 Відповісти
СБУ пыталась смягчить санкционное давление на Медведчука и Ко - «Зеркало недели»21 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 0Кравчук про блокування каналів Медведчука: Можна і Порошенка, і Зеленського, якщо для цього є підстави - Цензор.НЕТ 9781Руководство спецслужбы в очередной раз продемонстрировало лояльное отношение к тем, кто по ее же данным причастен к финансированию терроризма.Читать далее
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21.02.2021 09:45 Відповісти
Через цю тварь, Україна має 30 років псевдонезалежності, бо воно вмить скинуло будьоновку, одягнуло вишиванку і привело до влади комуністичних бандитів, які відкрили двері кримінальним бандитам - нинішним олігархам.
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21.02.2021 12:14 Відповісти
Гарно і влучно сказано, Кравчук привів до влади в Україні

"червоних директорів - олігархів" які знищують Україну
більше 20 років.
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21.02.2021 14:27 Відповісти
Цьому старому х*ру давно вже час залізти у будку і не відсвічувати. Його ім'я назавжди закарбоване в історії через назву "кравчучка".
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21.02.2021 13:21 Відповісти
Ахметова и Мураева каналы надо закрыть!
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21.02.2021 19:39 Відповісти
 
 