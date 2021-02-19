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військовослужбовці (3947) штраф (705) операція Об'єднаних сил (4158) Денис Шмигаль (2707)

До військовослужбовців у районі проведення ООС штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються, - Шмигаль. ВIДЕО

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Щодо військовослужбовців, які виконують завдання в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні в ході години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До військовослужбовців у районі проведення операції об'єднаних сил штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються", - сказав Шмигаль у п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що для створення безпечних умов виконання бойових завдань і збереження життя і здоров'я особового складу введені премії військовослужбовцям.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Значит таки применялись И почему об этом рассказывает Шмыргаль, а не министр обороны? Еще пройдет время и нам объявят, что и разведку не запрещали, и контр снайпера с передовой не отзывались. И вообще перемирие придумал Порошенко и порохоботы
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19.02.2021 11:05
+9
Немотивований вогонь - то стрільба на весіллі кавказців. На фронті Немотивований вогонь - нонсенс.
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19.02.2021 11:08
+9
опять вранье и гребаная игра слов
"К военнослужащим в районе проведения операции объединенных сил штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются"

Днями в мережі неофіційно оприлюднили Наказ МОУ №330 від 16.09.2020, який передбачає додаткову щомісячну грошову винагороду в розмірі від 5 000 до 18 000 грн для військових ЗСУ. Одночасно із цим розмір такої винагороди може зменшуватися в разі виникнення певних порушень (наприклад, відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира) з боку військовослужбовців.

да, это не штрафы, но это уменьшение денежного пособия, т.е. финансовая санкция. Разница со штрафом в том что просто не составляется админпротокол, а ДЕНЬГИ БОЕЦ ТЕРЯЕТ И ТАМ И ТАМ.
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19.02.2021 11:23
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Віримо,віримо)))шМигаль
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19.02.2021 10:58 Відповісти
Не застосовуються? То це - як заманеться правому пальцю на лівій нозі у начальства... Бо правова база, що суперечить Статуту - лишається діючою !
А чому ж не відмінені самі накази "не стріляти у відповідь" та про штрафи - за це?.
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19.02.2021 17:21 Відповісти
Шкода що вже давно помер мій дід...а то б я його спитав чи штрафували його коли стріляв у німців..
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19.02.2021 10:58 Відповісти
Точніше, чи платити йому премію, коли він НЕ стріляв у німців. В нас же все по-хитрому зробили.
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19.02.2021 11:01 Відповісти
Не застосовуються штрафи - бо вогонь не відкривають через погрози застосувати штрафи... К военнослужащим в районе проведения ООС штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 108
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19.02.2021 10:59 Відповісти
"штрафи" вже придумали. Просто за нестріляння у відповідь давали премію 5 000 грн. А за відповідь на обстріли премію знімали, і це почали називати "штрафом". По суті те саме.
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19.02.2021 12:08 Відповісти
Але є штрафи, за немотивований вогонь та вогонь без команди???
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19.02.2021 11:01 Відповісти
Немотивований вогонь - то стрільба на весіллі кавказців. На фронті Немотивований вогонь - нонсенс.
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19.02.2021 11:08 Відповісти
Можливо я невірний термін застосував але мав на увазі ось цей випадок - «крім випадків військової необхідності»

«Серед таких порушень містяться:
...
відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності.»
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19.02.2021 11:49 Відповісти
Штрафи не застосовують по одній єдиній причині - наші бійці не відкривають вогонь у відповідь рашинським гоблінам !
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19.02.2021 11:03 Відповісти
Вы сейчас среди них? Берегите себя.
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19.02.2021 11:51 Відповісти
То 200 днів тиші і миру , а це штрафи , шо вони там курать, діти дошкільного віку.
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19.02.2021 11:04 Відповісти
Шмалять айкосики.
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19.02.2021 11:05 Відповісти
"К военнослужащим в районе проведения ООС штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются, - Шмыгаль"
_ К военнослужащим в районе проведения ООС штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5163 Падаль! Провокация - это называть войну "перемирием" и "провокациями".
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19.02.2021 11:04 Відповісти
Значит таки применялись И почему об этом рассказывает Шмыргаль, а не министр обороны? Еще пройдет время и нам объявят, что и разведку не запрещали, и контр снайпера с передовой не отзывались. И вообще перемирие придумал Порошенко и порохоботы
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19.02.2021 11:05 Відповісти
який МО? "фальцет"?
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19.02.2021 11:26 Відповісти
тбаран
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19.02.2021 11:47 Відповісти
Этот идиот-ветеринар всех болячек тоже четырежды уклонист?
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19.02.2021 11:16 Відповісти
А раніше що, штрафи,вами,ублюдками,застосовувались? Що ж цеза ублюдочна влада така,яка штрафує своїх же захисників?
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19.02.2021 11:16 Відповісти
опять вранье и гребаная игра слов
"К военнослужащим в районе проведения операции объединенных сил штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются"

Днями в мережі неофіційно оприлюднили Наказ МОУ №330 від 16.09.2020, який передбачає додаткову щомісячну грошову винагороду в розмірі від 5 000 до 18 000 грн для військових ЗСУ. Одночасно із цим розмір такої винагороди може зменшуватися в разі виникнення певних порушень (наприклад, відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира) з боку військовослужбовців.

да, это не штрафы, но это уменьшение денежного пособия, т.е. финансовая санкция. Разница со штрафом в том что просто не составляется админпротокол, а ДЕНЬГИ БОЕЦ ТЕРЯЕТ И ТАМ И ТАМ.
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19.02.2021 11:23 Відповісти
не встиг під тобою коментнути про штраф; Вася вліз...
Ех, Вася...
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19.02.2021 11:28 Відповісти
уже шмыгаль оборонкой заведует???
а чего молчит главнокакбыкомандующий? министр обороны (не наступления жаль)
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19.02.2021 11:24 Відповісти
Мы все учились по-немногу...
Просто не слов...
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19.02.2021 15:37 Відповісти
Шмигаль, т.зв. "депреміювання" - це той же штраф!
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19.02.2021 11:25 Відповісти
Бреше як завжди. Бо звик.
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19.02.2021 11:49 Відповісти
********, вже навіть діти знають, що ти брешеш, як дихаєш
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19.02.2021 11:49 Відповісти
сегодня очередь Шмыгаля пороть чушь.
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19.02.2021 11:50 Відповісти
Шмыг, ты шо разве за ВСУ отвечаешь? откуда такая уверенность? займись своими цивильными делами! а то экономика на нуле, кредиты МВФ просраны, зарплаты и пенсии такие шо тебе шмыг один раз в "Велюр" сходить, вакцины нет, коек в больницах тоже нет , кислорода нет, тарифы заоблачные! а туда же войсками он рулит..... шо не мог сказать шо это не твоя прерогатива пусть к гавнокомандуючему обращаються или к мо..... к каждрй ж.... затычка.
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19.02.2021 11:50 Відповісти
Рашен-го превыше всего, для зеленых коллаборантов.
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19.02.2021 11:51 Відповісти
Пусть этот пес ахметовский документ покажет!
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19.02.2021 12:21 Відповісти
Чи не час вже по справжньому розібратись з нашими "керманичами" за відверту роботу на ворога? Впевнений, що тепер вже й більшість з тих, хто за браком здорового глузду підтримував зелених голобородькових слуг, зрозуміли, що пошились в дурні, і шини палитимуть не заради диму, а щоб в їх полумʼї шкварчало дещо конкретніше. Знаю вже багатьох, хто в свій час проголосував "по приколу", а тепер ненавидить своїх "обранців" лютою ненавистю.
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19.02.2021 13:01 Відповісти
Когда не стреляешь, то уже не участник боевых действий и премия не положена! Когда стреляешь, даже в ответ, то уже участник боевых действий и положено премии "боевые", вот эти премии и снимают! А так, в ответ всем просто, - "не штрафуют"! Экономия какая???
Это моё, личное мнение...
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19.02.2021 13:48 Відповісти
По отношению к военнослужащим, выполняющим задачи в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе, штрафы за ответный огонь на российские провокации не применяются,тогда накой хрен такую ерунду придумали?Наверное для того.что бы стимулировать украинских защитников отвечать врагу? До військовослужбовців у районі проведення ООС штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1610
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19.02.2021 14:28 Відповісти
Штрафи на війні,щьось нове.
Мо я десь щьось пропустив?
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19.02.2021 15:42 Відповісти
Просто премію не платили тим, хто готовий був воювати, і все.
А так да, штрафів не було.
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19.02.2021 15:44 Відповісти
на ветке п-дунов целая куча , и почти все с передка пишут ?
наши армейцы достойно отвечают , и наносят урон врагу , и кровь за кровь с процентами берут , и за штрафы солдаты только из нета узнают
недостатки есть , и их не мало , но армия воюет и всякое случается - но штрафов НЕТ
форумчане не обливайте дерьмом всех подряд без разбору , а то солдат приходит на побывку а у него дебилы начитавшись подобных постов спрашивают - " сколько за огонь заплатил "
зеленым веры нет , и то что шмыгаль сказал - не стоит такого активного обсуждения
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19.02.2021 16:02 Відповісти
Ті хитрож..і положення передбачають зменшення додаткових виплат за вогонь у відповідь. Потім кажуть , що штрафів немає.
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19.02.2021 16:18 Відповісти
а знают ли об этом сами военнослужащие?
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19.02.2021 19:49 Відповісти
..бред ссучих кабыл при войне.. (во время чумы..)
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19.02.2021 23:04 Відповісти
можливо і не штрафують, та тільки набоїв не дають, бо економіка повинна бути економной
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19.02.2021 23:35 Відповісти
та не штрафують, просто не дають "бойові".
брехливі тварі
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20.02.2021 12:41 Відповісти
З 20 лютого розпочато Дні Ганьби Росії і її армії по всьому світу. Зробіть все,щоб її однострої не зявлялись нігде більше у світі,окрім їхнього Зауралля.
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20.02.2021 18:53 Відповісти
 
 