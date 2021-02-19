До військовослужбовців у районі проведення ООС штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються, - Шмигаль. ВIДЕО
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Щодо військовослужбовців, які виконують завдання в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні в ході години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"До військовослужбовців у районі проведення операції об'єднаних сил штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються", - сказав Шмигаль у п'ятницю.
Прем'єр зазначив, що для створення безпечних умов виконання бойових завдань і збереження життя і здоров'я особового складу введені премії військовослужбовцям.
Топ коментарі
+15 Frol Fedoroff
показати весь коментар19.02.2021 11:05
+9 Rostyslav Komarnytsky
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+9 Vidock
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А чому ж не відмінені самі накази "не стріляти у відповідь" та про штрафи - за це?.
«Серед таких порушень містяться:
...
відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності.»
_ Падаль! Провокация - это называть войну "перемирием" и "провокациями".
тбаран
"К военнослужащим в районе проведения операции объединенных сил штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются"
Днями в мережі неофіційно оприлюднили Наказ МОУ №330 від 16.09.2020, який передбачає додаткову щомісячну грошову винагороду в розмірі від 5 000 до 18 000 грн для військових ЗСУ. Одночасно із цим розмір такої винагороди може зменшуватися в разі виникнення певних порушень (наприклад, відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира) з боку військовослужбовців.
да, это не штрафы, но это уменьшение денежного пособия, т.е. финансовая санкция. Разница со штрафом в том что просто не составляется админпротокол, а ДЕНЬГИ БОЕЦ ТЕРЯЕТ И ТАМ И ТАМ.
Ех, Вася...
а чего молчит главнокакбыкомандующий? министр обороны (не наступления жаль)
Просто не слов...
Это моё, личное мнение...
Мо я десь щьось пропустив?
А так да, штрафів не було.
наши армейцы достойно отвечают , и наносят урон врагу , и кровь за кровь с процентами берут , и за штрафы солдаты только из нета узнают
недостатки есть , и их не мало , но армия воюет и всякое случается - но штрафов НЕТ
форумчане не обливайте дерьмом всех подряд без разбору , а то солдат приходит на побывку а у него дебилы начитавшись подобных постов спрашивают - " сколько за огонь заплатил "
зеленым веры нет , и то что шмыгаль сказал - не стоит такого активного обсуждения
брехливі тварі