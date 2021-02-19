До військовослужбовців у районі проведення ООС штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються, - Шмигаль. ВIДЕО

Щодо військовослужбовців, які виконують завдання в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні в ході години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"До військовослужбовців у районі проведення операції об'єднаних сил штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються", - сказав Шмигаль у п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що для створення безпечних умов виконання бойових завдань і збереження життя і здоров'я особового складу введені премії військовослужбовцям.

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