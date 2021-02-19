"Ангели пам'яті": у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 лютого, в Києві на алеї Небесної Сотні відбулася акція "Ангели пам'яті", присвячена Героям Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Діти й активісти сьогодні на алеї Небесної Сотні розвісили білих ангелів, щоб ушанувати пам'ять загиблих за Україну Героїв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 18 лютого 2014 року на Майдані: пам'ятний ФОТОрепортаж







































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ