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"Ангели пам'яті": у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 19 лютого, в Києві на алеї Небесної Сотні відбулася акція "Ангели пам'яті", присвячена Героям Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Діти й активісти сьогодні на алеї Небесної Сотні розвісили білих ангелів, щоб ушанувати пам'ять загиблих за Україну Героїв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 18 лютого 2014 року на Майдані: пам'ятний ФОТОрепортаж

Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 01
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 02
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 03
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 04
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 05
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 06
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 07
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 08
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 09
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 10
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 11
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 12
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 13
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 14
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 15
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 16
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 17
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 18
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 19
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 20
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 21
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 22
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 23
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 24
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 25
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 26
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 27
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 28
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 29
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 30
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 31
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 32
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 33
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 34
Ангели памяті: у Києві вшанували память Героїв Небесної Сотні 35

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
"Ангели пам'яті": у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 9502
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19.02.2021 13:59
+6
А президент хоч згадав про це, чи я щось пропустив?
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19.02.2021 12:56
+6
некогда ему, он всё думает как бы нагадить Пороху...
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19.02.2021 13:03
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А президент хоч згадав про це, чи я щось пропустив?
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19.02.2021 12:56 Відповісти
некогда ему, он всё думает как бы нагадить Пороху...
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19.02.2021 13:03 Відповісти
Pam'yataemo ...
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19.02.2021 13:08 Відповісти
"Небесная сотня" - приводит и будет приводить в ужас кремлёвских вурдалаков, мавзолейных упырей от неё будет корёжить, пока они не исчезнут или растворятся , как в фильме ужасов.
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19.02.2021 13:21 Відповісти
"Ангели пам'яті": у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 9502
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19.02.2021 13:59 Відповісти
И что? Каким местом это к нашей святой теме?
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19.02.2021 15:28 Відповісти
"Ангели пам'яті": у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 5552
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19.02.2021 16:39 Відповісти
такое впечатление что поминки по украине
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19.02.2021 21:16 Відповісти
Ми- країна миру і добра. Тому за все,що утворила на нашій землі ця нахабна і вероломна Росія...ми ніколи не забудемо вже і не простимо. Слава нашим Героям! Смерть Росії і її прихвостням нашій землі! З 20 лютого Впрше розпочато Дні Ганьби Росії і її армії по всьому світу. Не допустіть одностроїв військових із Росії на своїх землях!
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20.02.2021 18:58 Відповісти
Саме Росія вбила наших Героїв, вбила руками яника-зека, яким пуйло керувало як лялькою.... і саме Ху#ло стояло за плечима зека, надаючи останньому команди до дій! Саме ***** Вбивало українців Руками керівників силових структур, які зараз переховуються від справедливого покарання у Мордорі... Саме росія своїм підкупом українського продажного політикума створювала напругу , розділяючи по "сортам" українців, використовуючи давню формулу "разделяй и властвуй"!!! ... Тому нашим гаслом , гаслом Незалежної України мусить бути лише одне гасло , гасло "Геть від Москви"!!! Інакше бути не може!
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20.02.2021 22:06 Відповісти
"Ангели пам'яті": у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8910

....
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21.02.2021 18:19 Відповісти
 
 