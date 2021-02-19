"Ангели пам'яті": у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 19 лютого, в Києві на алеї Небесної Сотні відбулася акція "Ангели пам'яті", присвячена Героям Небесної Сотні.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Діти й активісти сьогодні на алеї Небесної Сотні розвісили білих ангелів, щоб ушанувати пам'ять загиблих за Україну Героїв.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+15 Тарапунька
показати весь коментар19.02.2021 13:59
+6 5 копійок
показати весь коментар19.02.2021 12:56
+6 Оружейный барон
показати весь коментар19.02.2021 13:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
....