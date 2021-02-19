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Командування ЗС РФ на окупованому Донбасі посилено готує артилерійські і танкові підрозділи, а також снайперські розрахунки, - розвідка. ВIДЕО
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Командування ЗС продовжує нарощувати інтенсивність заходів бойової підготовки оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Так, за даними української розвідки, основні зусилля противник зосереджує на підготовці та перевірці готовності до застосування артилерійських і танкових підрозділів, а також снайперських розрахунків.
"Заходи бойової підготовки з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів контролюються комісіями генерального штабу (Москва) і штабу Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+37 Чайка Київ
показати весь коментар19.02.2021 14:02
+18 igor mandiur
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+17 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар19.02.2021 13:47
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https://www.youtube.com/watch?v=ohigwQHttOc&ab_channel=%23BABYLON%2713
сепаратизм - желание отделения территорий от Государства
колаборант - тот же предатель, сотрудничающий сознательно с врагом...
так в чем я не прав?
Коллаборациони́зм (фр. collaboration - «сотрудничество») - осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом в его интересах и в ущерб своему государству. предатель, сотрудничающий с врагами своей родины, своего народа - Т.е. переход на строну врага - тогда это война с захватчиком.
То есть в зависимости от этих терминов собеседник должен понимать у нас гражданская или война против захватчика.
ГУР Минобороны Украины в шоке. А шо, во время войны так нужно делать?