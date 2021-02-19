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Командування ЗС РФ на окупованому Донбасі посилено готує артилерійські і танкові підрозділи, а також снайперські розрахунки, - розвідка. ВIДЕО

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Командування ЗС продовжує нарощувати інтенсивність заходів бойової підготовки оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, основні зусилля противник зосереджує на підготовці та перевірці готовності до застосування артилерійських і танкових підрозділів, а також снайперських розрахунків.

"Заходи бойової підготовки з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів контролюються комісіями генерального штабу (Москва) і штабу Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
PS TVКомандування ЗС РФ на окупованому Донбасі посилено готує артилерійські і танкові підрозділи, а також снайперські розрахунки, - розвідка - Цензор.НЕТ 3767
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19.02.2021 14:02
+18
Осёл и дальше хлопает ушами?!
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19.02.2021 13:48
+17
В адекватну відповідь зелена пліснява знимає черговий челлендж-відосік !!!))
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19.02.2021 13:47
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В адекватну відповідь зелена пліснява знимає черговий челлендж-відосік !!!))
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19.02.2021 13:47 Відповісти
У нас Макарыч на чеку.
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19.02.2021 13:51 Відповісти
"Ударим видосиками по бездорожью и разгильдяйству!" !!!)))
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19.02.2021 13:52 Відповісти
Неправда. Минобороны еще видосики выкладывает с наших, так называемых, "учений". Правда там не стреляют. От слова "совсем", но то такое ... Покатались и то хорошо. Авиаучений вообще не видно и не слышно и не слышно. Экономят моточасы и топливо. Интересно, летчики еще летать не разучились? ...
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19.02.2021 14:10 Відповісти
В 2018 р. небо гуло ,курсанти вчились літати ,вже два роки тиша і спокій !!!)))
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19.02.2021 14:14 Відповісти
Это не "тиша і спокій"! Это 3,14здец боеспособности называется!
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19.02.2021 14:21 Відповісти
Я виріс під цей гуркіт авіаційних двигунів,в часи СРСР небо гуло щоденно і цілодобово !! )))
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19.02.2021 14:34 Відповісти
И это, кстати, одна из причин, почему США очень серьезно воспринимало военную мощь СССР. Потому что эта мощь постоянно тренировало свою боеспособность. Не покатушками (с боязнью потратить лишний литр солярки), а со стрельбами боевыми. И ракетами в т.ч.
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19.02.2021 15:36 Відповісти
Я служив в СА ,ЮГВ,Угорщина,в 19 гв.ТД ! Щомісяця якісь навчання ,а двічі на рік дівізіонка ,з виїздом всього складу на Хаймашкерський полігон !!!)))
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19.02.2021 15:46 Відповісти
Осёл и дальше хлопает ушами?!
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19.02.2021 13:48 Відповісти
І шо? У нас з той стороной мЬІр-дружба-жвачка.
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19.02.2021 13:54 Відповісти
мыр-дружба -пенсии...
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19.02.2021 14:17 Відповісти
Мириться хотят, отводи войска!
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19.02.2021 13:55 Відповісти
***** увагу хоче перетягнуть від Навального і своєї хати знову на 'вєлічіє' Московії-Тартарії. Біда в тому шо Нарід в такий час війни вибрав клована -чмирька-відосікороба якому масло Рошен жити не дає
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19.02.2021 13:55 Відповісти
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19.02.2021 13:58 Відповісти
PS TVКомандування ЗС РФ на окупованому Донбасі посилено готує артилерійські і танкові підрозділи, а також снайперські розрахунки, - розвідка - Цензор.НЕТ 3767
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19.02.2021 14:02 Відповісти
кацапня як таргани!!!
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19.02.2021 14:31 Відповісти
++
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19.02.2021 14:36 Відповісти
Більш небезпечні "наші" власні гельмінти,які знекровлюють Україну ,роблят її неспроможною виконувати державні обов"язки !!!)))
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19.02.2021 14:39 Відповісти
+++
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19.02.2021 14:36 Відповісти
тому в 2013 горлівські виглядади так: ВАВИЛОН'13 Шахтарі
https://www.youtube.com/watch?v=ohigwQHttOc&ab_channel=%23BABYLON%2713
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19.02.2021 16:39 Відповісти
Та не полезут казламордые в Украину полномасштабной войной в открытую. Они могут только втихаря, подленько воевать, а если в открытую, то только с государствами размером с Македонию или Албанию
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19.02.2021 14:06 Відповісти
Яка війна ,"мудрий нарід", натхненний кремлівським гаслом "Лишьби не Порошенко",обере до влади зажопінців ,які здадут Україну Московіі, без жодного постріла !!!)))
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19.02.2021 14:12 Відповісти
І таке може статися. У нашого наріда немає інстинкту самозбереження, а ще наш нарід обожнює стрибати на граблі з розбігу. Кацапи ніколи не зможуть завоювати Україну силою, тільки за рахунок зради і внутрішніх чвар
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19.02.2021 14:22 Відповісти
они будут впереди гнать цивильных "наших людей" и пусть ВСУ только попробует стрелять.. - отака тактЫка...
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19.02.2021 14:19 Відповісти
Загострення ситуації це основний метод впливу ***** на Україну. Тому, що тут дивного? Спробують десь раптово напасти, знову когось оточити, а потім будуть вимагати якісь поступки для Медведчука. От мені цікаво, а що б вони робили, якби цю наволоч, якась холера забрала до Нечистого?
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19.02.2021 14:12 Відповісти
Гнид в Україні більше ніж достатньо, в нафталіновій скрині знайдеться інша лялька !!!))))
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19.02.2021 14:17 Відповісти
Спецслужбы если была политическая воля давно бы это все сделали!У В Украине и на Рашке знают,, как Э Т О делать.Но не хотят бороться с алигархами(как в Китае)и с открытыми предателями и колобарантами Украины!!!!!!!!
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19.02.2021 18:19 Відповісти
для психического воздействия...наши должны были так же усилить наш тыл... и хотя бы для видимости прогревать моторы ))) чтоб г*ндоны знали что с кандачка не получиться наскочить...
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19.02.2021 14:18 Відповісти
За наших, я не беспокоюсь. Если даже алкаши, наркоманы и полностью демотивированные (изходя из данных разведки ГУР) войска оккупанта готовятся, то за наших и переживать не стоит.
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19.02.2021 14:41 Відповісти
так и я не беспокоюсь ))) я бы хотел чтоб сепары беспокоились, услышав рев моторов )))
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19.02.2021 14:47 Відповісти
може колаборанти, чи всеж сепаратісти? шось не совсем понятно ви написали
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19.02.2021 16:42 Відповісти
как говно ни назови...
сепаратизм - желание отделения территорий от Государства
колаборант - тот же предатель, сотрудничающий сознательно с врагом...
так в чем я не прав?
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19.02.2021 16:59 Відповісти
Сепаратизм в соответствии с международными принципами, каждый народ имеет право на самоопределение. Исходя из этого, получение государственной самостоятельности отдельной территорией и группой людей является проявлением национально-освободительных взглядов и деколонизации. Т.е. наши но отделяются вместе с территорией - тогда гражданская война.
Коллаборациони́зм (фр. collaboration - «сотрудничество») - осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом в его интересах и в ущерб своему государству. предатель, сотрудничающий с врагами своей родины, своего народа - Т.е. переход на строну врага - тогда это война с захватчиком.

То есть в зависимости от этих терминов собеседник должен понимать у нас гражданская или война против захватчика.
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19.02.2021 18:34 Відповісти
ваші це хто? німці чи одічалиє? бо ви такі пости пишете, що я починаю шось подозревать
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19.02.2021 16:39 Відповісти
А шо там у Путина в глазах, мир видно?
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19.02.2021 14:24 Відповісти
ішак-практолог готовий зазирати туди знову і знову..
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19.02.2021 14:51 Відповісти
А кто у нас в Украине хорошо безошибочно читает по глазам , в том числе и )(уйла ?
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19.02.2021 15:36 Відповісти
С другой стороны, Зебил активно готовит развод войск?
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19.02.2021 16:02 Відповісти
Зедегенераты не хотят в ООН собрать Или все в ОАЭ улетели?
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19.02.2021 16:03 Відповісти
Во дают сепары, война ведь уже закончилась,а они танковые экипажи готовят.Как в анекдоте про партизана,.........дед,война двадцать лет назад закончилась, вот мля, а я все эти двадцать лет поезда под откос пускаю........
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19.02.2021 18:24 Відповісти
основные усилия противник сосредоточивает на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских и танковых подразделений, а также снайперских расчетов.Источник: https://censor.net/ru/v3248928
ГУР Минобороны Украины в шоке. А шо, во время войны так нужно делать?
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19.02.2021 19:55 Відповісти
 
 