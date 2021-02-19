Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС. ВIДЕО
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Якби президентські вибори відбувалися найближчої неділі, то до другого туру упевнено виходив би Володимир Зеленський (25,6%) та Петро Порошенко (19,4%).
Про це свідчить спільне опитування , яке провели СОЦИС та КМІС з 11 по 16 лютого 2021 року, передає Цензор.НЕТ.
Соціологи також дослідили електоральну підтримку в другому турі у парах Зеленський-Порошенко, Порошенко-Бойко та Бойко-Зеленський.
У парі Зеленський-Порошенко другий тур виграє Зеленський (56,4%), але динаміка зміни рейтингу є досить швидкою на користь п’ятого Президента України (43,6%). Як відомо, у другому турі президентських виборів Володимира Зеленського підтримали 73,22% виборців, Петра Порошенка 24,45%.
Натомість, Петро Порошенко (52,7%) впевнено виграє другий тур у Юрія Бойка (47,3%). Так само у Бойка (38,7%) в другому турі виграє і Зеленський (61,3%).
Опитування проводилось 11 - 16 лютого 2021 року. Метод збору первинної соціологічної інформації — телефонне інтерв’ю CATI (computer-assisted telephone interviews). Дослідження проводилось по всій території України (в усіх областях та м.Київ), окрім окупованих територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші за 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Силами двох дослідницьких центрів (СОЦИС та КМІС) загалом було опитано 3000 респондентів – по 1500 кожний із центрів. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 9 хвилин. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) становить +/– 1,8%.
Будь ласка, зачекайте...
звідси така катастрофа з кадрами (Гонтарєва"золота ручка",Рева,Юга-алкаш),котра і завела Баригу "під монастир"...
а він у Бариги значний і стабільний..
на пі..єц впевнено...
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Это уверенно?
отборолись , нету силы...
не звиздят на Порошенка
бо уже - дражат каленки
Суліма,агов! ))
Вічно непрохідний Аталотій Гриценко програв суд І.Виннику. Він вимагав спростувати інформацію про розпродаж армії за час його перебування міністром оборони.
Проти фактів не попреш, та ще й документів із власними підписами.
Hellis:
Аталотий Гриценко проиграл суд. Он таки обокрал армию на миллиарды. Но о том, что он подал в суд на своего "обидчика" написали почти все СМИ. А вот то, что ПРОИГРАЛ - тишина.
Неужели поклонники ЗЕленого такие упоротые что даже сейчас продолжают верить в чудо?
це не рейтинг Зеленського великий.
Це АНТИРЕЙТИНГ Порошенко стабільно високий.
Не хочете Блазня, то верніть Баригу?
Нах-нах...
Мало часу пройшло.
Ще не встигло дійти.
Тримаються за свій вибір.
коротше-всі Хто не цілує в зад Пєтю Шоколадного,так,есперанза?
"Мнение большинства - всегда ошибочно, ибо большинство людей - идиоты." - Эдгар Аллан По---я с ним согласна.