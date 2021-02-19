Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС. ВIДЕО

Якби президентські вибори відбувалися найближчої неділі, то до другого туру упевнено виходив би Володимир Зеленський (25,6%) та Петро Порошенко (19,4%).

Про це свідчить спільне опитування , яке провели СОЦИС та КМІС з 11 по 16 лютого 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

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Соціологи також дослідили електоральну підтримку в другому турі у парах Зеленський-Порошенко, Порошенко-Бойко та Бойко-Зеленський.

У парі Зеленський-Порошенко другий тур виграє Зеленський (56,4%), але динаміка зміни рейтингу є досить швидкою на користь п’ятого Президента України (43,6%). Як відомо, у другому турі президентських виборів Володимира Зеленського підтримали 73,22% виборців, Петра Порошенка 24,45%.

Натомість, Петро Порошенко (52,7%) впевнено виграє другий тур у Юрія Бойка (47,3%). Так само у Бойка (38,7%) в другому турі виграє і Зеленський (61,3%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС

Опитування проводилось 11 - 16 лютого 2021 року. Метод збору первинної соціологічної інформації — телефонне інтерв’ю CATI (computer-assisted telephone interviews). Дослідження проводилось по всій території України (в усіх областях та м.Київ), окрім окупованих територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші за 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Силами двох дослідницьких центрів (СОЦИС та КМІС) загалом було опитано 3000 респондентів – по 1500 кожний із центрів. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 9 хвилин. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) становить +/– 1,8%.