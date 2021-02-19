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Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Якби президентські вибори відбувалися найближчої неділі, то до другого туру упевнено виходив би Володимир Зеленський (25,6%) та Петро Порошенко (19,4%).

Про це свідчить спільне опитування , яке провели СОЦИС та КМІС з 11 по 16 лютого 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

Соціологи також дослідили електоральну підтримку в другому турі у парах Зеленський-Порошенко, Порошенко-Бойко та Бойко-Зеленський.

У парі Зеленський-Порошенко другий тур виграє Зеленський (56,4%), але динаміка зміни рейтингу є досить швидкою на користь п’ятого Президента України (43,6%). Як відомо, у другому турі президентських виборів Володимира Зеленського підтримали 73,22% виборців, Петра Порошенка 24,45%.

Натомість, Петро Порошенко (52,7%) впевнено виграє другий тур у Юрія Бойка (47,3%). Так само у Бойка (38,7%) в другому турі виграє і Зеленський (61,3%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС

Опитування проводилось 11 - 16 лютого 2021 року. Метод збору первинної соціологічної інформації — телефонне інтерв’ю CATI (computer-assisted telephone interviews). Дослідження проводилось по всій території України (в усіх областях та м.Київ), окрім окупованих територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші за 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Силами двох дослідницьких центрів (СОЦИС та КМІС) загалом було опитано 3000 респондентів – по 1500 кожний із центрів. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 9 хвилин. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) становить +/– 1,8%.
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Топ коментарі
+69
Зеля має піти !
Порох має прийти !
тчк.
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19.02.2021 16:14
+57
Порошенко сократил разрыв с Зеленским, - опрос КМИС и СОЦИС - Цензор.НЕТ 4059
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19.02.2021 16:18
+51
пожалейте зеленые пуканы ! Ну, не нужно так сразу ! Порошенко сократил разрыв с Зеленским, - опрос КМИС и СОЦИС - Цензор.НЕТ 2403
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19.02.2021 16:14
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Что же за политики в Украине которые проигрывают тупому клоуну-диктатору?)
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19.02.2021 16:27 Відповісти
Пєтя за "складом думки" та менталітетом більше Бізнесмен..

звідси така катастрофа з кадрами (Гонтарєва"золота ручка",Рева,Юга-алкаш),котра і завела Баригу "під монастир"...
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19.02.2021 16:52 Відповісти
Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 1559
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19.02.2021 16:54 Відповісти
Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 7102
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19.02.2021 16:27 Відповісти
#вованавьінос.
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19.02.2021 16:29 Відповісти
Потрошенку больше делать нехрен в эти дни золотые. Видать доля януковича ему близка, вот и заедается сидя на кремлёвской стене.
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19.02.2021 16:35 Відповісти
Шо?
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19.02.2021 16:42 Відповісти
Москалику - ану бігом назад на бутилочку! Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 423
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19.02.2021 16:45 Відповісти
Закусывать надо
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19.02.2021 21:07 Відповісти
Так вот и закуси Х за щёку и помалкивай.
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20.02.2021 09:28 Відповісти
Твой метод,аацапе*долочь мне не подходит
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20.02.2021 14:26 Відповісти
5%-ную разницу по опросам между Порошенко и Бойко сложно называть как "уверенно выигрывает второй тур".
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19.02.2021 16:37 Відповісти
За босяка с Горловки обидно?
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19.02.2021 16:44 Відповісти
Патошный медимагнат никогда не станет больше президентом.
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19.02.2021 16:38 Відповісти
У другому турі все вирішує Антирейтинг..
а він у Бариги значний і стабільний..
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19.02.2021 16:49 Відповісти
Петро Порошенко (52,7%) впевнено виграє другий тур у Юрія Бойка (47,3%).

на пі..єц впевнено... Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 5086
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19.02.2021 16:43 Відповісти
Розгромно просто
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19.02.2021 18:08 Відповісти
Выборы всё равно не в ближайшее время, а цифры могут и поменяться с течением времени.
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19.02.2021 16:44 Відповісти
Петр Порошенко (52,7%) уверенно выигрывает второй тур у Юрия Бойко (47,3%).Источник: https://censor.net/ru/v3248976
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Это уверенно?
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19.02.2021 16:44 Відповісти
Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 7659
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19.02.2021 17:28 Відповісти
Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 1332 Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 1642
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19.02.2021 16:44 Відповісти
Це що, сперму розмазав????
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19.02.2021 16:46 Відповісти
Кааак сперму?!!! Сказали же что это кокосовое молоко!
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19.02.2021 19:32 Відповісти
Галю, диви яка мавпа за мною
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19.02.2021 18:25 Відповісти
я заметил, что зебилы
отборолись , нету силы...
не звиздят на Порошенка
бо уже - дражат каленки
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19.02.2021 16:44 Відповісти
О как у зеДебилов пуканы рвуться !))
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19.02.2021 16:46 Відповісти
Два політичних трупа!
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19.02.2021 16:46 Відповісти
Орку, давай краще про Панамські охфшори!
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19.02.2021 17:19 Відповісти
Політичні трупи з "намальованими" рейтингами Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 1777
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19.02.2021 17:33 Відповісти
Ruzge kurwa why are you here?
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19.02.2021 17:50 Відповісти
Ні gay! Don't worry, it's necessary
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19.02.2021 18:00 Відповісти
Юлєчку у другий тур провести не дають шансів..

Суліма,агов! ))
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19.02.2021 16:47 Відповісти
Юмористы.
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19.02.2021 16:51 Відповісти
Щаз Степанов мотнется в ЗЕмбабве купить остатки вакцыны и рейтинг Зе резко подскочит. Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 2592
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19.02.2021 16:56 Відповісти
Думаешь пенсионеры переживут вакцинацию-апробацию?
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19.02.2021 17:13 Відповісти
зеЛю и его банду в тюрягу!
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19.02.2021 17:01 Відповісти
Как свинособак карежит -песня)можете передохнуть,гниды,а Порох седьмой президент.
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19.02.2021 17:06 Відповісти
Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 4132 Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 4132 Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 4132.
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19.02.2021 17:18 Відповісти
Интересно, если Пецько седьмой президент, то какой тогда Кучма в 2000?
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19.02.2021 17:50 Відповісти
заразом і восьмий і дев"ятий... Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 6842
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19.02.2021 17:30 Відповісти
Порохнявий же для вас, сої, й зараз залишається президентом. Вірно ж?
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19.02.2021 17:36 Відповісти
Это правильно. Как для северо-кореян давно съеденный червяками Ким Ир Сен вечный глава кндр
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19.02.2021 17:52 Відповісти
Отак і ходимо по колу століттями.
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19.02.2021 17:08 Відповісти
Баризі трохи щастить,що решта проукраїнських партій ще більш нікчемні бізнес-проекти,ніж його..
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19.02.2021 17:29 Відповісти
Просто он ратыцями протоптался по их полям, "благодаря" своим СМИ и ботам. Результат - бывшего члена медведчуковской сдпу(о) теперь считают чуть ли не патриотом и националистом
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19.02.2021 17:55 Відповісти
Старый зольдат. 16.16 И кто же "мочил" Порошенко с 2017 года? Могли только его хозяева. В 17-м он был ещё "королём" у нас!
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19.02.2021 17:21 Відповісти
Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 5706 Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 5706 Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 5706. Социс належить політтехнологу і колишньому депутату БПП Ігорю Гриніву Так він своєму шефові і не такий рейтинг намалює.
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19.02.2021 17:21 Відповісти
а КМіС? Чи ти лише пісятель?
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19.02.2021 19:20 Відповісти
Юмористи!!!
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19.02.2021 17:23 Відповісти
Кто то еще верит этому опросу, как может политический труп столько процентов набрать.
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19.02.2021 17:28 Відповісти
Брехло пьётр - так вірніше.
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19.02.2021 17:29 Відповісти
Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 716
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19.02.2021 17:29 Відповісти
Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 6408
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19.02.2021 18:04 Відповісти
Кто там за пороха, вы этого хотите.
Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 165
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19.02.2021 17:30 Відповісти
А ведь в стране нарастает запрос на "твердую руку", даже не на "крепкого хозяйственника" и один кандидат медленно, но приближается. Антирейтинга нет, грамотный, имеет опыт, на Западе известный и быстро смог бы кое-кому показать "кто есть ху". Пока только на 5 месте, но все еще впереди.
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19.02.2021 17:40 Відповісти
Вряд ли Игорю Смешко дадут ворваться в лидеры, там уже все схвачено и заплачено.
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19.02.2021 17:48 Відповісти
73% дебілів, які не вміють думати, починають щось відчувати на рівні шлунків
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19.02.2021 17:41 Відповісти
А как на счет остальных 8% неандертальцев, какие у вас будут мнения.
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19.02.2021 17:49 Відповісти
Лариса Сарган:

Вічно непрохідний Аталотій Гриценко програв суд І.Виннику. Він вимагав спростувати інформацію про розпродаж армії за час його перебування міністром оборони.
Проти фактів не попреш, та ще й документів із власними підписами.

Hellis:

Аталотий Гриценко проиграл суд. Он таки обокрал армию на миллиарды. Но о том, что он подал в суд на своего "обидчика" написали почти все СМИ. А вот то, что ПРОИГРАЛ - тишина.
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19.02.2021 17:43 Відповісти
Шоколадна повія Сарган - то великий автоГитет!
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19.02.2021 18:13 Відповісти
Срочно сообщите про это, дежурному жополизу ИгорькуЛ
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19.02.2021 21:53 Відповісти
Глядя на достижения Зеленского я не понимаю почему у него сейчас есть хоть какой-то рейтинг?))))))) По сравнению с Зеленским даже Кравчук сливший Крым и ЯО Украины -суперуспешный Президент.
Неужели поклонники ЗЕленого такие упоротые что даже сейчас продолжают верить в чудо?
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19.02.2021 17:45 Відповісти
релігійним прихильникам Петра.

це не рейтинг Зеленського великий.
Це АНТИРЕЙТИНГ Порошенко стабільно високий. Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 4020
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20.02.2021 14:33 Відповісти
Жаль что Саакашвили в опросе не участвует, интересно сколько за него людей проголосовало бы.
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19.02.2021 17:51 Відповісти
0,001% Даже когда он был на слуху за его рух новых сил там около процента было!
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19.02.2021 18:01 Відповісти
Чиюсь ботоферму підняли по тривозі)
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19.02.2021 17:53 Відповісти
Блин а кто за Зееленского будет голосовать?
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19.02.2021 18:00 Відповісти
Петушарій зливає зе через своїх друзів "сепарів", тобто окупаційної влади фсб. Нетерпляче чекаю відосики з закритих корпоративчиків Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 8003
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19.02.2021 18:00 Відповісти
Знову нам граблі підставляють?
Не хочете Блазня, то верніть Баригу?
Нах-нах...
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19.02.2021 18:14 Відповісти
Петя настирливий , зробив би як Ющенко плюнув і пішов би , їжте дурні.
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19.02.2021 18:20 Відповісти
Между Петей и Ющенко огромная разница. Ющенко практически ничего не сделал-абсолютно никаких реформ он не сделал . Наоборот сделал все чтобы передать власть явному агенту Москвы
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19.02.2021 20:49 Відповісти
если зелоха будут мочить из каждого утюга как пороха, его антирейтинг достигнет Марса...
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19.02.2021 19:16 Відповісти
Ух ! Как Порох сейчас зашевелиться! ))
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19.02.2021 23:17 Відповісти
Зебіли вульґаріс.
Мало часу пройшло.
Ще не встигло дійти.
Тримаються за свій вибір.
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20.02.2021 00:03 Відповісти
Зеленского есть за что уважать,он уже сделал больше чем ВСЕ президенты Украины- плюнул в рожу плюшевому карлику. ПеПо( Лолита) жадное беспринципное чучело на СЛУЖБЕ у плюгавого карлика,Его ботоферма( с миллионами лайков) никак не отменит Мертвечука,Семочко,позор Иловайска,Дебальцево,сдачу аэропорта. Он позор Украины,а клоун оказался с яйцами.
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20.02.2021 00:37 Відповісти
Откуда столько идиотов за бойко и зеленского?? Не удивляйтесь, почему мы так плохо живем!Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС - Цензор.НЕТ 570
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20.02.2021 01:00 Відповісти
Ще є "ідіоти",котрі за Свободу,ляшка,,тимошенко,смєшка..
коротше-всі Хто не цілує в зад Пєтю Шоколадного,так,есперанза?
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20.02.2021 14:36 Відповісти
Немножко неполный перечень идиотов))) добавь туда рыгов всех мастей и зебилов---выйдешь на искомое: 80% это болото или идиоты.

"Мнение большинства - всегда ошибочно, ибо большинство людей - идиоты." - Эдгар Аллан По---я с ним согласна.
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21.02.2021 00:27 Відповісти
Пётр Алексеевич, после выборов многие мечтали о вашей посадке. Но тупость Зе была так безгранична и нахальна, что вас простили.Вы заслужили своё место в истории Украины, но хватит пхаться в президенты.Займите своё почётное место в истории и помогите найти нового лидера страны
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20.02.2021 04:12 Відповісти
Я считаю - вы в корне не правы. Личность, имеющая право остаться в Истории Украины, этот человек - куда лучше понимает - что именно ему делать в данный отрезок времени! Поддерживать - или нет - дело индивидуальное, ему самому решать.
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21.02.2021 01:56 Відповісти
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