У Києві водій убив пішохода під час конфлікту на дорозі. ВІДЕО камер спостереження

У Києві водій убив пішохода під час бійки на дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту трагічної події опублікував заступник міністра МВС Антон Геращенко. Із запису важко зрозуміти причини конфлікту, але видно, як пішохід підходить до автомобіля і щось говорить водієві. Після цього той виходить з машини і завдає пішоходу два удари. Після другого пішохід падає і більше не рухається. Водій їде, а товариш пішохода намагається безуспішно підняти його з дороги.

За словами Геращенка, водія знайшли і затримали приблизно через годину.

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