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У Києві водій убив пішохода під час конфлікту на дорозі. ВІДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

У Києві водій убив пішохода під час бійки на дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту трагічної події опублікував заступник міністра МВС Антон Геращенко. Із запису важко зрозуміти причини конфлікту, але видно, як пішохід підходить до автомобіля і щось говорить водієві. Після цього той виходить з машини і завдає пішоходу два удари. Після другого пішохід падає і більше не рухається. Водій їде, а товариш пішохода намагається безуспішно підняти його з дороги.

За словами Геращенка, водія знайшли і затримали приблизно через годину.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+96
И шо? Тебя пьяного тоже можно убить?
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19.02.2021 16:42
+50
С каким чувством собственного достоинства отправлялся в свою машину водила, отправив пьяненького в нокаут... Он как-бы смотрел на себя со стороны и видел себя Тайсоном, никак не меньше... Каким ничтожным он был, когда к нему приехали копы...
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19.02.2021 16:46
+48
ВСЁ НАМНОГО ПРОЩЕ - ЕСЛИ Бы УРОДы, КОТОРЫЕ ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮТ КУЛАКАМИ ЗНАЛИ - что за избиение оппонента, гарантировано получат хотя бы 5 ЛЕТ тюрьмы, насилие на улицах, сошло бы на нет. Но выродки знают, что максимум это штраф или условка, вот и избивают при любом случае
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19.02.2021 17:50
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Мені одному здається, що водій "ліцо кавказской национальності" У Києві водій убив пішохода під час конфлікту на дорозі - Цензор.НЕТ 5616
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19.02.2021 20:32 Відповісти
Так, айзер невмиваний
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19.02.2021 20:38 Відповісти
Есть пешеходы, которые в ответ на сигнал бьют с ноги по бамперу, рукой с размаху по капоту - против такого этот зверёк точно бы не вылез.
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19.02.2021 20:32 Відповісти
Чому тільки кінцівка відео? Де початок?
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19.02.2021 20:50 Відповісти
Тут депутата прошлого созыва отмудохали на дороге толпой, и кто-то сел?
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19.02.2021 20:52 Відповісти
Подтверждает известное правило, что пешеход всегда прав! Пока жив.
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19.02.2021 21:06 Відповісти
Да. Пешеход умирающий на пешеходном переходе помни, ты был прав!
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20.02.2021 10:11 Відповісти
Ще одному 161 стаття ККУ ломиться. Пять років між іншим.
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19.02.2021 23:31 Відповісти
машину можно переписать на следака
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19.02.2021 23:40 Відповісти
Горькая ирония в том, что чувак совершенно не умеет бить. Два раза еле дотянулся, что бы погладить подбородок. Покойного убил алкоголь и брусчатка.
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19.02.2021 22:13 Відповісти
мог бы и просто толкнуть. удар об землю и каюк. статья ук та же.
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19.02.2021 22:23 Відповісти
А мог бы и проехать мимо.
Водитель был под дозой и потому стал убийцей.
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19.02.2021 23:24 Відповісти
Під дозой тут тільки ти.
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19.02.2021 23:32 Відповісти
А тобі заплачено. Щоб було на дозу.
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20.02.2021 00:04 Відповісти
Так яж не твій постачальник. Ти переплутав.
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21.02.2021 13:38 Відповісти
Умный просто проехал бы мимо. Максимум - послал бы словесно.
А этому надо было выйти из машины и начать драку - не иначе как был под наркотой.
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19.02.2021 22:46 Відповісти
Есть категория граждан, которые любят самоутвержадаться за счет слабых
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19.02.2021 23:45 Відповісти
Умный не нарушил бы ПДР.
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19.02.2021 23:51 Відповісти
Інерція - лінь зупинитися.
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20.02.2021 01:16 Відповісти
а если, нарушил - то тупой - и валить его!!
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26.02.2021 14:57 Відповісти
Мочить надо черножопых, они как и кацапы,людьми никогда не станут.
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19.02.2021 23:38 Відповісти
лучше расистов мочить
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20.02.2021 11:22 Відповісти
Лучше и тех и других
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20.02.2021 18:27 Відповісти
Нужно убить детей этого водителя , что бы он почувствовал боль утраты, **** черножепая.....
Никто из хохлов так бы себя Там не повел, потому шо вы камнями бы забили, только за то шо не из вашей страны .....не говоря уже про нарушение закона , там бы уже вырезали всю семью
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19.02.2021 23:39 Відповісти
ты не прав. многие тут на сайте водителя оправдывают. - а алкашу не хер лезть под колеса автомобиля правильного
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26.02.2021 14:58 Відповісти
а шо погибший алкоголик ?
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26.02.2021 14:59 Відповісти
сарказм) 90% форумчан сразу ярлыки развешивают
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26.02.2021 15:26 Відповісти
та да , не без этого ) ну шо ж поделать, народ в наше время нервный , да еще информация иногда подается в "определенном" ключе
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26.02.2021 15:36 Відповісти
Просто за дешовой куеты не стало Человека пи* дец полный...
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20.02.2021 00:14 Відповісти
Так багато впевнених у тому, що вбивцю посадять, не відкрутиться ... Чому раптом ?
Бо пішохід не нападав ?

А отого боксера з псами виправдали. Дуже просто.
На нього теж ніхто не нападав. Тим більше, воно - професійний спортсмен-важковаговик.
І нічого - відмазали.
Так і тут буде.
На жаль.
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20.02.2021 00:43 Відповісти
Навпаки ... Могли відмазати, бо на нього двоє тіпа напали.
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20.02.2021 01:17 Відповісти
На него как раз и напала группа и поэтому вполне законно имел право ударить любого.
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20.02.2021 08:34 Відповісти
Не мели черти шо. На видио чётко видно что из машины выпускают трое и окружают его, имел законное право ударить любого быкующего, но это высшая справедливость что ударил и здох буровящей бык.
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20.02.2021 14:54 Відповісти
"Хузяин жизни" на задроченном хундаю /,ёпт, докатилось быдло, убогих бьют ...
а если б бабушка или ребёнок , запинал бы нах ногами...
З.Ы. ..и бить то толком не умеет... , пля.. , из-за спины ***** , сзади ударил..чмошник..
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20.02.2021 01:03 Відповісти
Точно ... Насправді удари там ніякі. Мабуть травма від падіння.
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20.02.2021 01:18 Відповісти
Всякие бандюки видят, что власти нет и можно развернуться.
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20.02.2021 02:20 Відповісти
Превратили гниды страну в помойку а людей в душевных уродов
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20.02.2021 03:57 Відповісти
Быдлота полоумная визжит что если пьяный, то значит полюбому не прав. Это в жизни просто быдлота ищет повод кого-то кого можно уничтожить, чтобы самоутвердиться. Вообще вас за людей не считаю. Скот не способный мыслить.
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20.02.2021 08:12 Відповісти
Даа ... Зате їздить на недешевих автівках ...
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20.02.2021 14:11 Відповісти
У Києві водій убив пішохода під час конфлікту на дорозі - Цензор.НЕТ 4581
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20.02.2021 08:45 Відповісти
одну из свиней - мамашу или папашу этого ******** повесить
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20.02.2021 08:45 Відповісти
В Украине население есть, а нации нет. Поэтому всякие Тофики с Рафиками и прочие, слезшие с Кавказских гор, нехристи оборзели вкрай. Попробовал бы этот айзер сделать тоже самое, например, в Дагестане - уже б настроганный ломтями валялся бы в канаве на обочине. А тут можно...
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20.02.2021 08:52 Відповісти
Ну ты ещё Сомали припомни - там бы на месте с калаша расстреляли.
А если хочешь увидеть, где нацмены оборзели - посмотри, что в рашке творится. И тогда до тебя, возможно, дойдёт, что в Украине с этим вопросом проблем нет.
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20.02.2021 12:59 Відповісти
Больше почтения к Раше!
А то Раша хоть сама ещё и Срака, но из твоей ноги тебе повыдёргивает - Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.
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20.02.2021 13:08 Відповісти
нету? -Будут. Уже есть.
В Раше за малейшую хулиганку азератам-депортация. (и тут-же дорый совет, "ехай на Украина дарагой")
Кучма, коли вони в 90х понаїхали - за пів року усіх виганв назад. Вони тоді по вулицях ходити боялися.
Більше того міграційне законадваство України дуже суворе - бери і виконуй, за пару місяців можна випхати усіх за порєбрік.
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20.02.2021 18:43 Відповісти
На Кавказских горах христи тоже есть. Я думаю, всё от человека зависит, а не от его религии. Среди украинцев тоже есть мрази - Медведчук например.
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20.02.2021 20:26 Відповісти
Дурачек на корите, только алкашей бить герой.
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20.02.2021 09:03 Відповісти
Хуже наших на коритах только чурки.
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20.02.2021 09:09 Відповісти
в америке бы это не простили . Де один за всiх - всi за одного/???
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20.02.2021 09:40 Відповісти
Більше всього що водій вде вилетів в Азербайжан, або ще простіше в РФ. Сидіти точно не буде.
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20.02.2021 10:00 Відповісти
Бидлота не боїться ні людей, ні, тим більше, прости Господи, "ментів".
Рехворма поліції ****.
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20.02.2021 12:16 Відповісти
Агресивний баклан. Нормальна людина би не звернула уваги на п'яного, і просто поїхала би далі. Він же не бив його самого, чи його машину...
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20.02.2021 10:48 Відповісти
дійсно дивна поведінка. Так себе армяни видуть. Іноді грузини та азери.
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20.02.2021 19:00 Відповісти
Вот и жопа ещё одному Хонгильдону. Оставить человека в опасности
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20.02.2021 11:53 Відповісти
Давайте не называть погибшего алкашем. Мы видим, что он чисто одет, в маске, не агрессивен. Просто законопослушный гражданин.
Просто тепло подумаем о нем и помолимся за его душу.

А вонючему агрессивному жлобу пожелаем сырой камеры, где ои издохнет.
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20.02.2021 12:03 Відповісти
человек шел себе и радовался, наверное, первому весеннему дню. А падаль в помойке двигалась навстречу.
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20.02.2021 12:17 Відповісти
После таких видео хочется эмигрировать У Києві водій убив пішохода під час конфлікту на дорозі - Цензор.НЕТ 8013
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20.02.2021 14:18 Відповісти
какой ужас, надеюсь получит по полной. Для самозащиты лучше всего помогает шокер
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20.02.2021 16:12 Відповісти
Бити нетверезого, який тобі нічого не робить - це КРИМІНАЛЬНИЙ ЗЛОЧИН!
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20.02.2021 16:43 Відповісти
Просто дичь У Києві водій убив пішохода під час конфлікту на дорозі - Цензор.НЕТ 5734 . Где там Тоха , он уже отреагировал У Києві водій убив пішохода під час конфлікту на дорозі - Цензор.НЕТ 6284
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20.02.2021 18:39 Відповісти
7 лет за непреднамеренное убийство с отягощающими обстоятельствами
не меньше
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20.02.2021 19:52 Відповісти
видео неинформативно. Показана только концовка конфликта, мне лично интересно от начала
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20.02.2021 19:59 Відповісти
Шо це робицця!
Як хачі знахабніли!
Так ми без допомоги х-ла швидко на Мацкву перетворимся.
А шо ж ви хочете - маланці при владі!
А Свобода та Правий Сектор на підсосі у Пуціна, як завши, тільки поводи для кацапів дають і то лінуються.
Дати йому більше 10 років та позбавити громадянства - нехай на Кавках їде.
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20.02.2021 20:58 Відповісти
Торчек под наркотой смог уронить алкаша, еле стоявшего на ногах...
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20.02.2021 22:27 Відповісти
А почему ты называешь погибшего алкашем\. тупое невоспитанное быдло? Ты понимаешь, ******* рот, что человек погиб? Ты знаешь его? Ты знаешь, что он алкаш? ЧТО ты вообще о нем знаешь, что открываешь свой вонючий хавальник?

Лять, как же меня злят эти рагулячьи выплодки, которые\. не зная, человека, выдумают из своего ливера лейблы и навешивают на погибшего.
Сгинь, ******.
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20.02.2021 22:38 Відповісти
с вами согласен - мы, что все трезвенники?. и, наверное, мое мнение. безопастность и определяется тем, что можно быть пьяным, сидеть в кафе или идти по улице. и тебя за это никто не "нахлабучет". Я был в Турции и в Таиланде - выпивая, ты уже знаешь, что с тобой ничего не случится (если, кончено ты сам не будешь нарываться ) - хоть валяйся бревном. И ДАЖЕ, если ты нарвешься, то максимум получишь "по башке" , никто тебя ни задавит, и не застрелит. А это "водитель - правильный гражданин" просто самоутвердился. и он ничем не отличается от подонков, которые могут сжечь бомжа ради прикола
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26.02.2021 16:10 Відповісти
Жаль человека. Погиб нелепо и ни за что. На переходе водитель был обязан пропустить его и начинать движение после того, как пешеходы закончат движение. 100% вина водилы в дорожном конфликте. Более того он набросился на пешехода с кулаками. Добавил к составу преступления непреднамеренное убийство. Должен присесть и надолго... У Києві водій убив пішохода під час конфлікту на дорозі - Цензор.НЕТ 5008
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21.02.2021 00:53 Відповісти
согласен с вами 100%. в результате - две семьи в горе. один мертв, другой в тюрьме. а был смысл так поступать??? Ну, пни пьяного (нетрализуй), ну еще раз, если уж у тебя эмоции, вызови полицию, и иди домой с чуством выполненного долга
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26.02.2021 15:59 Відповісти
не должно быть так - раз пьяный в ж... то тебя можно давить машиной, стрелять в тебя, пинать тебя ногами - только за то что ты пьяный. а пинает тебя, или давит, мент, "правильный гражданин", и тем более участник АТО - наоборот, подтащи пьяное тело в сторону))) обеспечь его безопастность ))). А если, у тебя оружие есть - не применяй по бесчуственному и невменяемому телу
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26.02.2021 15:51 Відповісти
водитель так поступил. и наверное, он мог так поступить. а другой - вызвал бы полицию - те бы тело забрали и все... наутро все счастливы и здоровые, и водителю бы еще "спасибо" прилетело бы
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26.02.2021 15:54 Відповісти
Водилу на кол
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16.03.2021 19:32 Відповісти
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