За напад і погрози прикордонникам затримано двох жителів Закарпаття, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

У Закарпатській області правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які 11 лютого з погрозами напали на прикордонників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Завдяки зібраним доказам і взаємодії співробітників підрозділів власної безпеки Державної прикордонної служби та поліції Закарпаття вдалося встановити, що учасниками нападу на прикордонників були 31 і 32-річний місцеві жителі.

Один із них чатував біля входу, інший увійшов всередину і напав на військовослужбовця, завдавши йому тілесних ушкоджень.

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18 лютого слідчі Берегівського відділення поліції повідомили нападаючому, жителю села Горонглаб, про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Щодо іншого - вирішується питання про повідомленні йому про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

Нагадуємо, 11 лютого, в приватний будинок, який орендують два дільничні інспектори прикордонної служби відділення "Горонглаб" Мукачівського прикордонного загону, увірвалися невідомі, які застосували проти військовослужбовців газовий балончик і погрожували фізичною розправою.