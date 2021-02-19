УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10143 відвідувача онлайн
Новини Відео Події Силовики
8 510 5
Держприкордонслужба (4344) Закарпаття (1581) прикордонники (947) Правоохоронні органи (2660)

За напад і погрози прикордонникам затримано двох жителів Закарпаття, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У Закарпатській області правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які 11 лютого з погрозами напали на прикордонників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Завдяки зібраним доказам і взаємодії співробітників підрозділів власної безпеки Державної прикордонної служби та поліції Закарпаття вдалося встановити, що учасниками нападу на прикордонників були 31 і 32-річний місцеві жителі.

Один із них чатував біля входу, інший увійшов всередину і напав на військовослужбовця, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На будинок мукачівських прикордонників напали контрабандисти: "Або ви з нами, або будуть проблеми"

18 лютого слідчі Берегівського відділення поліції повідомили нападаючому, жителю села Горонглаб, про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Щодо іншого - вирішується питання про повідомленні йому про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

Нагадуємо, 11 лютого, в приватний будинок, який орендують два дільничні інспектори прикордонної служби відділення "Горонглаб" Мукачівського прикордонного загону, увірвалися невідомі, які застосували проти військовослужбовців газовий балончик і погрожували фізичною розправою.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У меня вопрос к свидетелю: «Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?»
Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу».
показати весь коментар
19.02.2021 22:35 Відповісти
Нормальная реакция. Если каждое быдло будет кулаками махать, то бардак обеспечен
показати весь коментар
19.02.2021 23:06 Відповісти
Слава Україні!!!За напад і погрози прикордонникам затримано двох жителів Закарпаття, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4222
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
19.02.2021 23:21 Відповісти
то нападают! то обворовывают! а еще боремся за лучший дом культуры и быта!
показати весь коментар
21.02.2021 09:20 Відповісти
мушу сказати що ті напади на погранців пішли після прориву кордону Саакою...Люля теж в ділі...
нарушена головна засада держави...неприкосновенність границь...
тепер розхльобуєм За напад і погрози прикордонникам затримано двох жителів Закарпаття, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 556
показати весь коментар
21.02.2021 09:40 Відповісти
 
 