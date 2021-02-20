УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12603 відвідувача онлайн
Новини Відео Суспільство
154 719 551
бешкет (574) українська мова (777) вибачення (47) блогер (158)

15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Дівчина, яка заявляла, що їй "всралась ваша рідна мова", просить вибачення за свої слова.

Відео з вибаченнями Ліза Леоненко розмістила в своєму TikTok, інформує Цензор.НЕТ.

"Я прошу вибачення за негативні висловлювання щодо української мови. Всі в цьому житті роблять помилки, і я - не виняток. Це була реакція на образу мене за погану вимову українською мовою. Насправді я добре знаю українську мову і вільно нею володію, але з невеликим акцентом", - сказала вона.

Леоненко запевнила, що "не хотіла ображати людей".

"Мені подобається жити в Україні. Я жодного образливого слова в бік цієї країни не сказала", - додала вона.

@maybe_lizaaaaa

🙆🏻‍♀️🌸

♬ Aesthetic - Xilo

Нагадаємо, скандал з 15-річною блогеркою розгорівся три дні тому, коли вона виклала відео з образливими висловлювання про українську мову. Зараз цей ролик Леоненко вже видалила.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+105
Пошла НХЙ
показати весь коментар
20.02.2021 01:48
+102
ой да ладно, блогерша 15-летняя блогер Леоненко извинилась за оскорбительные высказывания об украинском языке - Цензор.НЕТ 7695соска захотела хайпа, оскорбила, извинилась, поймала хайп! за такие дела нужно лишать гражданства и нах! нах! нах! В Якутию!!! Оленей из говна лепить!
показати весь коментар
20.02.2021 02:17
+100
Вибачилась - не значить, що усвідомила і покаялась. Це значить тільки, що татко, який працює у серйозній конторі, пояснив, що залишиться без роботи. І без бабла на дччині тік-токи. Тому ці вибачення не приймаються мною, як українцем. Вибачаються щиро не так.
показати весь коментар
20.02.2021 02:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 6 з 6
особливо "авторитетна" думка написана кацапською мовою на українському ресурсі
показати весь коментар
20.02.2021 19:07 Відповісти
Підтримайте петицію
ЗАБОРОНИТИ В УКРАЇНІ ЗАСТОСУНОК ТІК-ТОК
показати весь коментар
20.02.2021 15:43 Відповісти
15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову - Цензор.НЕТ 332
показати весь коментар
20.02.2021 16:55 Відповісти
Все ж таки Бузина дечому вчить...
показати весь коментар
20.02.2021 17:38 Відповісти
Все просто. Папаша - офіцер служби держзв'язку(!!!) дав пі&дюлєй цій юній тварині за те, що воно розпатякало, про що батько з мамусею розмовляють між собою. Воно ж ше тупе, не розуміє, що "злило" папашу!
А от тепер - питання, чи хтось займається таким "держслужбовцем", маючи до уваги рівкнь його доступу до держтаємниці?!
Д
показати весь коментар
20.02.2021 17:44 Відповісти
не факт, можливо ця ссикуха вважає батьків невдахами і рівняється на успєшних патапав, каменскіх та іншої ********.
показати весь коментар
20.02.2021 19:04 Відповісти
Вона,блюхєрша....та вср...сь мені ваша рідна... Знаєте,в чому різниця між росіянином-московитом та словянином українцем, поляком,словеном,хорватом,боснійцем,ну і т.д. Московити ніколи не будуть говорити словянськими мовами,бо вони їм природньо не підступні до виговору,вірніш їх мозок не сприймає,бо ГЕН У НИХ НЕ СЛОВЯНСЬКИЙ. І чим відрізняється наше вироджене Лайно від аборегена українського походждення? Просто тим,що його народжує така ж ПОТВОРА,як і воно саме,ось це !
показати весь коментар
20.02.2021 18:09 Відповісти
А знаете в чем прикол. Поляки стыдятся того что они славяне, они хотят быть немцами. В этом проблема теорий расового превосходства. Никто никогда не доволен собой.
показати весь коментар
20.02.2021 18:26 Відповісти
шо за бред, это вы о личном?
показати весь коментар
20.02.2021 18:57 Відповісти
а це наслідки просраного патріотичного виховання в тому числі в школі, це занурення населення в теплу ванну "що війни немає".
показати весь коментар
20.02.2021 19:01 Відповісти
шо дура малолетняя родаки тебя ремнем пороли??? подставила ты и папу своего и маму, подставила и спалила. а все потому что зарисоватьс перед такими же дятлами малолетними хотелось!!!! ну и как довольна? я только в одном вижу положительный момент - теперь все видят что ваша семья ватники и потенциальные латентные рашисты! как там твой папа держтайну бережет не пойму? и как бы ты теперь не извинялась, это уже ничего не меняет....
показати весь коментар
20.02.2021 19:08 Відповісти
Вы абсолютно правы - папаша торгует с паРашей нашими секретами, мамаша, как бизнесменша,, материально помогает террористам лугандона.... Откуда взяться нормальному ребёнку? Выросло вот такое криворотое говно....С задержкой развития... Надо бы позвонить на горячую линию СБУ, чтобы поинтересовались этой семейкой....
показати весь коментар
20.02.2021 19:48 Відповісти
Согласна, от осины - не родятся апельсины))
показати весь коментар
04.03.2021 09:16 Відповісти
В нормальной стране эта московская ******* ходила-бы по улицам и в школе вся обплеванная а ее блатного папашу-госслужащего уволили-бы с госслужбы. А в таких гениальных странах как Литва эта ***** получила-бы вместо пасспорта гражданина собачий билет под названием пасспорт НЕ гражданина.
Эта ***** никогда не исправится и всю жизнь будет врагом Украины-как и ее семья
показати весь коментар
20.02.2021 19:38 Відповісти
оператором Bayraktar TB2 ее точно не возьмут
показати весь коментар
20.02.2021 19:42 Відповісти
"В мене ось таке питання-з якого це дива всіх україномовних приписують до села? Зо за довбаний стереотип? Тобто, якщо я говорю цкраїнською-то я не освічений селюк, а хто гоіорить па-рускі-це іліта і арістакратія? І друге-а що вам село зробило поганого? В такому разі раджу відмовитися від молока, яєць, овочів, фруктів. Ну а що? Це ж все з села."

Я вам расскажу почему в том числе и в Киеве при СССР был такой стереотип что Украинский-значит селянин.
А просто ВЫСШАЯ школа УСССР/СССР преподавание только на РУССКОМ языке. И соотв жители городов Украины отдавали своих детей в русские начальные школы чтобы потом те могли учится в институтах где преподают на русском. Таким образом мова искусственно выталкивалась в сторону людей с начальным ображованием и в основном жителям сел (в селах и Институтов-то не было). Украинский язык уничтожается последние 300 лет и раз его не смогли уничтожить-значит это настоящий а не искусственный язык и он очень нужен Украине и Украинцам!
показати весь коментар
20.02.2021 19:44 Відповісти
Ви абсолютно праві.
За 300 років царі, імператори та генсеки видали 56 указів, постанов, заборон, законів, якими заборонялося вживати українську в вишах, в школах, у книговидавництві, в періодичній пресі, в храмах, в театрах і т.д., і т.і.
Чехія усього лише на 100 років потрапила під Австрійську імперію, і в 1918 році після звільнення від метрополії в столиці Чехії Празі розмовляло чеською лише 2% городян.
А українську мову знищували 300 років, і якщо так і не змогли досягти бажаного, то вже й не досягнуть.
Треба просто вчити дітей і пояснювати старим, і через 10-15 років про це взагалі ніхто не буде навіть сперечатися.
показати весь коментар
20.02.2021 20:21 Відповісти
А чому якщо "селюк", то одразу неосвічений? Це теж невиправданий стереотип. Я викладаю у ВУЗі і можу засвідчити, що з провінції часто приходять дуже здібні діти.
показати весь коментар
20.02.2021 23:03 Відповісти
Все верно... Я после восьмого класса в селе, с украинской школы, поступил в техникум, а он с русским языком... Элементарные математические термины, не говоря уже про остальное... Долго я в них "вьежал"))) В итоге, отстал прилично был так)
показати весь коментар
21.02.2021 00:53 Відповісти
Та мала сопля така сама як батьки ! Гниле яблуко недалеко від яблуні падає !
показати весь коментар
20.02.2021 19:51 Відповісти
15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову - Цензор.НЕТ 9899 Прям событие недели. Почему я не удивлен подобному заявлению? Если родители там нормальные, то интересно полюбопытствовать о цвете задницы этого дитяти. 15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову - Цензор.НЕТ 69
показати весь коментар
20.02.2021 20:44 Відповісти
Для такого возраста есть более действенніе средства, чем банальній ремень. Достаточно в течение недели не давать ей денег на кометику.
показати весь коментар
20.02.2021 23:04 Відповісти
Ну я по себе сужу. У меня пацану 15 лет. Если бы он такое учудил, то я бы точно не сдержался и воздействовал бы на него далеко не педагогическими методами это точно. Так опозорить себя и родителей на всю страну. Ну, слава Богу, я подобное поведение своего сына даже в дурном сне себе представить не могу. 15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову - Цензор.НЕТ 5745
показати весь коментар
20.02.2021 23:08 Відповісти
С хлопцем - это другое. Моему сейчас почти 13, я вас понимаю. Стараюсь себя сдерживать и действовать убеждением, но не всегда выходит. Но эту курицу, мне кажется, было бы эффективней оставить на неделю без косметики. Вы же видите, как она размалевана, смотреть гадко.
показати весь коментар
21.02.2021 00:02 Відповісти
То что размалевана - то такое. Проблемы ее и ее родителей. Я на такое даже внимания не обращаю. А вот то как она себя публично ведет и что говорит на весь мир - вот это возмущает.
показати весь коментар
21.02.2021 10:45 Відповісти
И представьте что такое уродище через пару лет папа посадит в кресло судьи!! Или в полицию впихнет, про вороваек петь/танцевать и наркоту крышевать? В мы потом будет удивляться почему у нас такая опппа везде?! Так гнать ее и ее родителей сраной метлой за хутор Михайловский!!
показати весь коментар
20.02.2021 20:45 Відповісти
Жутко неприятная девочка. Действительно - только хайп. Соска. Дура. И, увы, не поумнеет...
показати весь коментар
20.02.2021 20:49 Відповісти
нехай у піску заткне свої вибачення
показати весь коментар
20.02.2021 20:59 Відповісти
чамра.
показати весь коментар
20.02.2021 21:24 Відповісти
Леоненко заверила, что "не хотела обижать людей".___________ недавно совсем случайно нашел очень интересную байку Остапа Вишни - был сильно поражен!... (найдите почитайте, очень интересно) особенно интересно что его не внесли в "миротворец", посмертно... байка называется "Про Чухраинцев"----------
Гумореска Остапа Вишні - "Чухраїнці"
ПЕРЕДМОВА
"Чухраїнці", як ми знаємо, це дивацький нарід, що жив у чудернацькій країні
"Чукрен".
Країна "Чукрен" була по той бік Атлантиди.
Назва - "чухраїнці" (і про це ми знаємо) - постала від того, що нарід той завжди
чухався...
В цій моїй науковій праці ми спробуємо, за виконаними матеріалами, зазнайомити з
характеристикою вищеназваного дивного народу...ну что, надо принимать меры...?
показати весь коментар
20.02.2021 21:35 Відповісти
Обожаю Остапа Вышню. А за шо его в миротворец? Он прав на сто процентов.
показати весь коментар
20.02.2021 22:25 Відповісти
Скажи це чудо "всралась мені ваша ДНР" десь в Донецьку чи

"всралась мені ваша смердюча Росія" десь в Сратові, що з нею

було б, і як би вона довго була б на свободі.... 15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову - Цензор.НЕТ 633
показати весь коментар
20.02.2021 22:18 Відповісти
Блин в 15 лет сделали куклу - брови, ногти , губы не накачали почему ? Почему сидя извиняется -стоя Вера не позволяет ! ЧУЧЕЛОООО.
показати весь коментар
20.02.2021 22:59 Відповісти
СБУ тата і маму заставити вибачитись через те,що виховали таке бидло,вам всім збирати манелі і за поребрик.Попутного вам вітра у сраку.
показати весь коментар
20.02.2021 23:30 Відповісти
А как подписоты в инсту ей прибавилось! Хороший метод раскрутки!
показати весь коментар
20.02.2021 23:39 Відповісти
Гениальная тетка! Сначала прославилась когда рагулей загнобила, потом когда извинилась. Браво!
показати весь коментар
20.02.2021 23:41 Відповісти
Я говорил,что эта ***** будет извиняться.
показати весь коментар
20.02.2021 23:44 Відповісти
Шумський був покараний за те, що попросив суддю говорити українською

Головний тренер львівян Віталій Шумський отримав жовту картку у досить курйозному епізоді - наставник господарів поля звернувся до четвертого арбітра Кривоносова щодо одного з ігрових епізодів, який в свою чергу відповів Шумському російською мовою.

===================================================

Вже сєпари мстять. Сьогодні у ЛЬВОВІ тренеру команди зі Львова арбітри Суркіса - Медведчука дали жовту тренеру, який хотів щоб до нього говорили українською мовою ! 15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову - Цензор.НЕТ 2231
показати весь коментар
21.02.2021 00:00 Відповісти
арбітр матчу Львів - Колос має намір звернутися до суду за наклеп
За словами арбітрів, попередження Шумський отримав за системні зауваження в грубій формі арбітрам і публічні претензії протягом гри.
показати весь коментар
23.02.2021 09:53 Відповісти
Поздно соня....Уже просралась. теперь надолго. 15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову - Цензор.НЕТ 3684
показати весь коментар
21.02.2021 07:36 Відповісти
Ще одна щира укаїночка!!!!! 15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову - Цензор.НЕТ 8675
показати весь коментар
21.02.2021 07:44 Відповісти
Пусть свои извинения засунет себе в одно место, плашмя ! 15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову - Цензор.НЕТ 8857
показати весь коментар
21.02.2021 19:43 Відповісти
Ну и когти у нее в 15 лет.
показати весь коментар
23.02.2021 09:43 Відповісти
Да какая это блогерша, я вас прошу))) Тупая сцыкуха, малолетка. Очередная жертва тики-токов. Это дерьмо вообще нужно запретить.
показати весь коментар
23.02.2021 11:08 Відповісти
За цивільні делікти дітей відповідають гривнею батьки. Так треба виписати закон, щоб за такі висери відповідали гривнею батьки таких малолітніх шлюх.
показати весь коментар
04.03.2021 08:55 Відповісти
Батьки отих діточок мають відповідати за їхнє виховання не тільки гривнею,а і своїми високими посадами. Якщо виховали отакеє українофобське одоробло,то нехай отримують потужній підсрачник на роботі,бо отоє "яблучко" "засвітило " гнилизну самої "яблуньки". А нам не потрібно отаких високопосадовців-запроданців України.
показати весь коментар
09.05.2021 16:02 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 