15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову. ВIДЕО

Дівчина, яка заявляла, що їй "всралась ваша рідна мова", просить вибачення за свої слова.

Відео з вибаченнями Ліза Леоненко розмістила в своєму TikTok, інформує Цензор.НЕТ.

"Я прошу вибачення за негативні висловлювання щодо української мови. Всі в цьому житті роблять помилки, і я - не виняток. Це була реакція на образу мене за погану вимову українською мовою. Насправді я добре знаю українську мову і вільно нею володію, але з невеликим акцентом", - сказала вона.

Леоненко запевнила, що "не хотіла ображати людей".

"Мені подобається жити в Україні. Я жодного образливого слова в бік цієї країни не сказала", - додала вона.

Нагадаємо, скандал з 15-річною блогеркою розгорівся три дні тому, коли вона виклала відео з образливими висловлювання про українську мову. Зараз цей ролик Леоненко вже видалила.