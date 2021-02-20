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Єнакієве (19) протест (2250) школа (1827) Казанський Денис (303)

В окупованому Єнакієвому жителі вийшли на мітинг проти свавілля терористів "ДНР", - журналіст Казанський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Під тимчасово окупованому Єнакієвим місцеві жителі вийшли на протест через наміри терористів "ДНР" закрити місцеву школу №20.

Про це розповів журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

Жителі окупованого Єнакієвого вийшли на протест проти закриття школи найманцями РФ.

Також читайте: Терористи масово розкрадають могили на кладовищі в окупованому Єнакієвому, - Казанський. ФОТО
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Топ коментарі
+95
Не вижу на плакатиках "Украина введи". В оккупированном Енакиево жители вышли на митинг против беспредела террористов "ДНР", - журналист Казанский - Цензор.НЕТ 6742
Значит ещё не дозрели. ЗЕлёные ещё. В оккупированном Енакиево жители вышли на митинг против беспредела террористов "ДНР", - журналист Казанский - Цензор.НЕТ 6340
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20.02.2021 09:01
+66
Де плакати : "Хватит кормить ДНР !" ?
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20.02.2021 09:04
+61
Жительница подконтрольной боевикам "ДНР" территории разместила необычное объявление, чтобы переехать из ОРДО.

"Ищу мужчину, который заберет меня из ДНР. Приютит и поможет выйти из ложной жизненной ситуации. Взамен сделаю все, чтобы Вы не разочаровались", - так звучит текст объявления.Ответ : Красавица я готов тебя забрать с ДНР !
Куда ?
В ЛНР !!!!!
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20.02.2021 09:14
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Нехай щастить!
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20.02.2021 12:41 Відповісти
А нагуя їм школа... в козломордії їх і без атестатів беруть
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20.02.2021 18:55 Відповісти
Пусть скорее все передохнут или свалят на кацапию.
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20.02.2021 22:17 Відповісти
Любі жителі , останній референдум у вас вже був і останій протест теж. Хай щастить. Як би ви ще знали як вас ненавидять і презирають росіянці....як наче це ви їх захопили і познущались, розорили,обікрали повбивали...горе вам тай годі.
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21.02.2021 07:29 Відповісти
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