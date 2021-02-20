В окупованому Єнакієвому жителі вийшли на мітинг проти свавілля терористів "ДНР", - журналіст Казанський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Під тимчасово окупованому Єнакієвим місцеві жителі вийшли на протест через наміри терористів "ДНР" закрити місцеву школу №20.
Про це розповів журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
Жителі окупованого Єнакієвого вийшли на протест проти закриття школи найманцями РФ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
ALEX 13 fb91baed
показати весь коментар20.02.2021 12:41 Відповісти Мені подобається 0
Роман Бургарт
показати весь коментар20.02.2021 18:55 Відповісти Мені подобається 1
вова хутин
показати весь коментар20.02.2021 22:17 Відповісти Мені подобається 0
Любовь Стаховская
показати весь коментар21.02.2021 07:29 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Значит ещё не дозрели. ЗЕлёные ещё.
"Ищу мужчину, который заберет меня из ДНР. Приютит и поможет выйти из ложной жизненной ситуации. Взамен сделаю все, чтобы Вы не разочаровались", - так звучит текст объявления.Ответ : Красавица я готов тебя забрать с ДНР !
Куда ?
В ЛНР !!!!!