Українські розробники представлять в Абу-Дабі броньований електромобіль "Шторм": плаває і здатний розганятися до 140 км/год на піску. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Броньований гібридний автомобіль "Шторм" з електродвигуном здатний розганятися до 140 км/год на піску і плавати, розповів керівник команди розробників, кандидат технічних наук Олександр Кузнецов.

У неділю, 21 лютого, у Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) відкриють велику міжнародну оборонну виставку IDEX-2021. Військову техніку та озброєння покажуть виробники із 59 країн. Серед них будуть і українські фахівці. Як розповів виданню "ГОРДОН" конструктор, кандидат технічних наук з України Олександр Кузнецов, його команда презентує унікальну розробку – електричну броньовану машину на гусеничному ходу, здатну плавати морем, передає Цензор.НЕТ.





"Це перший у світі гібридний багатофункціональний броньований автомобіль "Шторм", що працює на електродвигуні і здатний плавати. Він витримує хвилю до 1,5 м. На піску здатний розвивати швидкість до 140 км/год і працювати без зупинок від 18 до 36 годин. Підзарядження електричного акумулятора в дорозі забезпечує дизельний генератор. Цей автомобіль можна використовувати для перекидання десанту, підтримки берегової охорони, доправлення вантажів, забезпечення медичної допомоги. В умовах пустелі, де інша техніка відмовляє, наш автомобіль здатний виконувати завдання", – розповів Кузнецов.

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За його словами, прототип автомобіля почали розробляти в Києві два роки тому. Над ним працювала команда із шести осіб – автомеханіків, водіїв, слюсарів. Конструктором і дизайнером проєкту був сам Кузнецов. Прототип був на гусеничному ходу з дизельним двигуном, але вже міг триматися на воді і пройшов успішні випробування на Дніпрі. Однак створити повноцінний зразок не було технічної та економічної можливості. Потім команда переїхала в ОАЕ. У партнерстві з відомою оборонною компанією Streit Group українцям вдалося зібрати перший дослідний зразок за п'ять місяців.



"На автомобілі броня фінського виробництва. Амортизатори, що витримують навантаження 65 тонн, ми замовили в Австралії. Електробатарею за нашими кресленнями виготовили в Китаї на тому самому заводі, де виробляють акумулятори для Tesla. Компанія в Шарджі для нас виготовила на замовлення гумові гусениці, міцніші і зручніші в експлуатації, ніж наявні аналоги. Якщо звичайну гусеницю пошкоджено, її можна тільки викинути. Наші гусениці підлягають ремонту – досить замінити пошкоджену частину. Це здешевлює її майже на 70% порівняно з іншими світовими зразками", – повідомив конструктор.

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Він підкреслив, що реалізації проєкту допомогли сприятливі економічні умови, які в ОАЕ створено для бізнесу.



"Ми не змогли зробити все це в Києві. Нашу ідею в Україні сприймали як дивину. Не було підтримки і фінансів. Економічні та адміністративні умови в Еміратах набагато кращі. Ми швидко знайшли партнерів, які нас забезпечили приміщенням і технічною підтримкою, водночас абсолютно не втручалися у процес. Ми приїхали у вересні, протягом кількох днів зареєстрували компанію і почали працювати. Тут не потрібно платити жодних податків, навіть 5% ПДВ, тому що наше виробництво розташоване на території вільної економічної зони. Коли автомобіль відправили на виставку, співробітники митниці допомогли нам вирішити всі труднощі з оформленням документів. Нам узагалі тут дуже багато допомагали", – розповів Кузнецов.

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"Наш автомобіль уже викликав великий інтерес. Ми плануємо провести додаткові випробування і доопрацювати дослідний зразок. Хочемо встановити додаткове обладнання, щоб була можливість занурюватися під воду. Зараз ми презентуємо БМП на гусеничному ходу, але у планах у нас і колісна версія. Також хочемо поставити на автомобіль озброєння – кулемет, протитанкову систему, український комплекс "Сармат" виробництва КБ "Луч". Попит на такі машини великий, тому ми збираємося запускати серійне виробництво", – повідомив Кузнецов.



Виставка IDEX-2021 триватиме і 21-го до 25 лютого. Цього року в ній бере участь понад 900 виробників військової техніки і озброєнь із 59 країн.



