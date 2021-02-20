Українські розробники представлять в Абу-Дабі броньований електромобіль "Шторм": плаває і здатний розганятися до 140 км/год на піску. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Броньований гібридний автомобіль "Шторм" з електродвигуном здатний розганятися до 140 км/год на піску і плавати, розповів керівник команди розробників, кандидат технічних наук Олександр Кузнецов.
У неділю, 21 лютого, у Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) відкриють велику міжнародну оборонну виставку IDEX-2021. Військову техніку та озброєння покажуть виробники із 59 країн. Серед них будуть і українські фахівці. Як розповів виданню "ГОРДОН" конструктор, кандидат технічних наук з України Олександр Кузнецов, його команда презентує унікальну розробку – електричну броньовану машину на гусеничному ходу, здатну плавати морем, передає Цензор.НЕТ.
"Це перший у світі гібридний багатофункціональний броньований автомобіль "Шторм", що працює на електродвигуні і здатний плавати. Він витримує хвилю до 1,5 м. На піску здатний розвивати швидкість до 140 км/год і працювати без зупинок від 18 до 36 годин. Підзарядження електричного акумулятора в дорозі забезпечує дизельний генератор. Цей автомобіль можна використовувати для перекидання десанту, підтримки берегової охорони, доправлення вантажів, забезпечення медичної допомоги. В умовах пустелі, де інша техніка відмовляє, наш автомобіль здатний виконувати завдання", – розповів Кузнецов.
За його словами, прототип автомобіля почали розробляти в Києві два роки тому. Над ним працювала команда із шести осіб – автомеханіків, водіїв, слюсарів. Конструктором і дизайнером проєкту був сам Кузнецов. Прототип був на гусеничному ходу з дизельним двигуном, але вже міг триматися на воді і пройшов успішні випробування на Дніпрі. Однак створити повноцінний зразок не було технічної та економічної можливості. Потім команда переїхала в ОАЕ. У партнерстві з відомою оборонною компанією Streit Group українцям вдалося зібрати перший дослідний зразок за п'ять місяців.
"На автомобілі броня фінського виробництва. Амортизатори, що витримують навантаження 65 тонн, ми замовили в Австралії. Електробатарею за нашими кресленнями виготовили в Китаї на тому самому заводі, де виробляють акумулятори для Tesla. Компанія в Шарджі для нас виготовила на замовлення гумові гусениці, міцніші і зручніші в експлуатації, ніж наявні аналоги. Якщо звичайну гусеницю пошкоджено, її можна тільки викинути. Наші гусениці підлягають ремонту – досить замінити пошкоджену частину. Це здешевлює її майже на 70% порівняно з іншими світовими зразками", – повідомив конструктор.
Він підкреслив, що реалізації проєкту допомогли сприятливі економічні умови, які в ОАЕ створено для бізнесу.
"Ми не змогли зробити все це в Києві. Нашу ідею в Україні сприймали як дивину. Не було підтримки і фінансів. Економічні та адміністративні умови в Еміратах набагато кращі. Ми швидко знайшли партнерів, які нас забезпечили приміщенням і технічною підтримкою, водночас абсолютно не втручалися у процес. Ми приїхали у вересні, протягом кількох днів зареєстрували компанію і почали працювати. Тут не потрібно платити жодних податків, навіть 5% ПДВ, тому що наше виробництво розташоване на території вільної економічної зони. Коли автомобіль відправили на виставку, співробітники митниці допомогли нам вирішити всі труднощі з оформленням документів. Нам узагалі тут дуже багато допомагали", – розповів Кузнецов.
"Наш автомобіль уже викликав великий інтерес. Ми плануємо провести додаткові випробування і доопрацювати дослідний зразок. Хочемо встановити додаткове обладнання, щоб була можливість занурюватися під воду. Зараз ми презентуємо БМП на гусеничному ходу, але у планах у нас і колісна версія. Також хочемо поставити на автомобіль озброєння – кулемет, протитанкову систему, український комплекс "Сармат" виробництва КБ "Луч". Попит на такі машини великий, тому ми збираємося запускати серійне виробництво", – повідомив Кузнецов.
Виставка IDEX-2021 триватиме і 21-го до 25 лютого. Цього року в ній бере участь понад 900 виробників військової техніки і озброєнь із 59 країн.
Будь ласка, зачекайте...
но эти бюджетники-паразиты создали здесь свою среду обитания и будут бесконечно тут харчеваться, не позволяя раскрыться потенциалу Украины..
страна больна коррупцией и безразличием Ылиты к этой стране..(
Когда то Гудериан называл подобные танки - гоночными автомобилями Круппа,для военных целей, за его мнением, они безполезны.
Кстати, до изобретения светодиодов технически НЕВОЗМОЖНО было сделать автономное освещение улиц на солнечных панелях. Научный прогресс.
ПС Электрическая трансмиссия для дизельного двигла применядась еще на автобусе ЗИС-154 1946 года. И наверняка не впервые.
її можна тільки викинути.то в ній замінюють 1 чи кілька ушкоджених траків і знову експлуатують.
А что в нем украинского, кроме: "нашу идею в Украине воспринимали как странность. Не было поддержки и финансов..."
Обидно, что мы начинаем гордиться теми, кого отвергли.
Если страна не станет государством для народа - народ исчезнет, а с ним и государство.
За 100 лет так и не стала, и вероятность с каждым годом уменьшается.
По его словам, прототип автомобиля начали разрабатывать в Киеве два года назад.
Просто молодцы.Это называется ,"утереть сопли" и нашему правительству,и МО и укроборонпрому.
Посмотрим после выставки.
https://www.youtube.com/watch?v=FBqU1WkjnjI&ab_channel=TheGrandTour
Интересное зерно - способность погружаться - это оправдывает электропривод.
Возможность плавать менее интересна, это умеют все и эффективность невысока - доплыть с корабля до берега..
Самый быстрый гусеничный вездеход в мире. Bentley Ultratank.
(ютуб)
тыц