У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 лютого, в День Героїв Небесної Сотні, в центрі Києва відбулася панахида за загиблими Героями.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У храмі архістратига Михаїла і українських новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні.

Під час церемонії в пам'ять про загиблих Героїв 107 разів ударили в дзвін. Разом з тим, в цьому році вперше прозвучав салют за загиблими Героями Небесної Сотні.

Також на алею Героїв Небесної Сотні постійно приходять люди. Вони несуть квіти і свічки.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ