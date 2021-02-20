УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5183 відвідувача онлайн
Новини Відео Суспільство Річниця Революції Гідності
1 880 4
панахида (53) Євромайдан (919) Небесна Сотня (384)

У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Сьогодні, 20 лютого, в День Героїв Небесної Сотні, в центрі Києва відбулася панахида за загиблими Героями.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У храмі архістратига Михаїла і українських новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні.

Під час церемонії в пам'ять про загиблих Героїв 107 разів ударили в дзвін. Разом з тим, в цьому році вперше прозвучав салют за загиблими Героями Небесної Сотні.

Також на алею Героїв Небесної Сотні постійно приходять люди. Вони несуть квіти і свічки.

Також читайте: Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані". ФОТОрепортаж

У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 01
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 02
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 03
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 04
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 05
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 06
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 07
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 08
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 09
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 10
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 11
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 12
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 13
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 14
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 15
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 16
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 17
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 18
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 19
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 20
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 21
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 22
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 23
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 24
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 25
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 26
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 27
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 28
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 29
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 30
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 31
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 32
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 33
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 34
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 35
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 36
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 37
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 38
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 39
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 40

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Земля вам пухом, Герои.
Заставить бы рыговцев, которые сейчас вытягивают из тени свои ипла - всяких там Ганек Герман, Портновых, *********** Легок, прочую рыговскую падаль - ползти по Институтской на коленях, рыть снег носом, целовать асфальт...
показати весь коментар
20.02.2021 12:37 Відповісти


Рух Опору Капітуляції@rok_org_ua 1 ч

Вечір пам'яті Героїв Небесної Сотні
17:00 (сьогодні)
Алея Героїв Небесної Сотні
Приєднуйтесь вшанувати пам'ять.
Подія: https://www.facebook.com/events/2656755194449250/
показати весь коментар
20.02.2021 12:38 Відповісти
Дві новини з різницею в пять хвилин поряд, одна про Майдан, інша про Медведчука.
Про Медведчука передивились 15 000 "глядачів", про Майдан 700...
No koment...
показати весь коментар
20.02.2021 13:46 Відповісти
Царство Небесне Небесній сотні і вічная пам"ять.
показати весь коментар
20.02.2021 17:01 Відповісти
 
 