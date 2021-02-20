Позаплановий стрім "Без цензури" про санкції проти кумів Путіна Медведчука та Марченко. ВIДЕО
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Позаплановий стрім "БЕЗ ЦЕНЗУРИ НАЖИВО" про подію тижня – персональні санкції проти кумів Путіна – Віктора Медведчука та Оксани Марченко! Із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою і фаховим розбором від провідних юристів.
У чому суть санкцій? Як можна їх оскаржити? Чи реально уникнути? Як на це відповідатимуть у Кремлі? До чого тепер готуватися на фронті? Які наслідки матиме це рішення для Володимира Зеленського?
Чи пробачить Володимир Путін українській владі зазіхання на кумів? Як він може помститися за образу рідні і які інструменти для цього має?
Навіщо Оксані Марченко ОПЗЖ? І що вона взагалі робитиме в політиці?
Раптом ви щось пропустили, тримайте швиденьку довідку.
Отже, Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти кума Путіна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Причина, через яку РНБО України запровадила ці санкції, - фінансування тероризму (ст. 258-5 КК України).
Загалом рішення про запровадження санкцій стосується 19 юридичних та 8 фізичних осіб.
Серед осіб, які потрапили під санкції, - п'ятеро громадян Російської Федерації (Костянтин Борисович Вацковський, Віталій Валерійович Донченко, Сергій Вікторович Лісогор, Михайло Юрійович Попов і Олександр Миколайович Маслюк), а також троє громадян України.
А тепер найсмачніше. Серед українців під санкції потрапили Наталія Миколаївна Лавренюк (цивільна дружина Тараса Козака, проти якого санкції запровадили 2 лютого), Оксана Михайлівна Марченко (дружина нардепа Віктора Медведчука) і сам Віктор Медведчук.
Також, за словами Олексія Данілова, під санкції потрапили компанії, які зареєстровано на території Російської Федерації, а також компанії, частини яких зареєстровано в Молдові та інших країнах. Він додав, що санкції запроваджено і щодо п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти маршрутом Київ-Москва.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Вацковський, Донченко, Лісогор та Маслюк - російські бізнесмени, які є власниками або керівниками підприємств у Ростовській області, пов'язаних із поставками вугілля та інших енергоресурсів. Зокрема, Вацковський володіє і керує компанією "Дон-Експорт" (Донецьк, Ростовська обл.), основною діяльністю якої названо вантажні перевезення. Її виручка у 2019 році становила 215,6 млн руб. Лісогор є директором ТОВ "Торговий дім Донське вугілля" (Ростов-на-Дону), яким володіють Маслюк і Донченко.
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Гросмейстер Бендера
@Lviv_UA_SU
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ОПЗЖ - Оксана Покаже Зеленскому Жопу
Тримай - 🍫🍫
))
Следующие упыри Портнов и Бондаренко. Этих фашистских тварей так же нужно отключить от Украины, на теле которой они паразитируют и уничтожают.
О санкциях СНБО против бизнесов связанных с Виктором Медведчуком. Просто обратите внимание на факты.
✔️СНБО заблокировала работу каналов 112, ZIK и NEWSONE но даже пальчиком не погрозила каналам "Інтер" (пренадлежит Левочкину) и "НАШ" Евгения Мураева (бурно критикует Медведчука). Кому это выгодно? Сергею Левочкину.
✔️С момента блокировки трех телеканалов не случилось ни одной акции протеста ОПЗЖ ни в Киеве, ни на местах. Не россыпалась ни одна коалиция ОПЗЖ и "Слуги народа" в местных советах. Детутаты связанные с ОПЗЖ в СН не покинули фракцию. Кто контролирует организации ОПЗЖ на местах? Кто организовал результаты ОПЗЖ на местных выборах в регионах ив Киеве? Сергей Левочкин.
✔️Сейчас Медведчук оказался между молотом и наковальней. Его прессует власть. А Москва хочет знать куда делись деньги, выделенные Медведчуку. От кого в зависимость попал Медведчук? Кто заинтересован сбить с позиций Медведчука, получить всю власть в партии и одновременно не терять связи Медведчука с Москвой? Сергей Левочкин.
Издание "Страна.ЮА", которое в последнее время связывают с деньгами Левочкина, влезло в конфликт с Шарием... Впрочем, о Шарие и деталях его преследования - отдельным постом. Мы обещали инсайд - мы имеем что сказать.
Две ватные падлюки ЗЕ и МЕ борются за место под солнцем.
У 73% имбецилов вполне возможно. Кое-кто уже на ЦН начал открыто диферамбы Принижню петь.
даже если бы ты жил в раю и твоим президентом был Господь Бог
Фронт в ДНР/ЛНР при артобстрелах просто развалится и тогда Путину придется вводить на передок русских солдат. Но они тоже не хотят быть пушечным мясом. Умирать ради Дворцов Ротенберга/Путина русские солдаты тоже не собираются.
ВЫВОД - на Донбассе патовая ситуация. Даже обострение ничего не даст Путину.
Надо почаще народу показывать дворцы **** , как красную тряпку 😀😀😀
Розказувала про Данілова.І державник,і чесний,професіонал,патріот Луганщини,і про те,як його "помаранчеві " зрадили ("договорняки" з ригами),і т.д,і т.п....
Ні,шановна.Данілов-звичайний донбасяцький чиновник.
Навчання-армія-робота-кооператив-знайомство з бандюками-депутатство-мерство...
Відомий авторітєт 90-х Доброслав взяв Данілова під крильце,і так співпало,що після вбивства бандюка донецькими в червні 1997,у вересні депутати кишнули його з посади мера ...
З Єфремовим не склалося через бізнес (Укркомунбанк),в якому Данілова нібито обманули при розподілі прибутків.
1996-1997 - член СДПУ(о). Промовчу.
І тут-новий рівень,знайомство,дружба,бізнес з Бродським В Яблуці (2000-2005).Саме Бродський вибив для дружка посаду голови Луганської ОДА ,а кишнули його через 7 місяців з-за конфлікту Ющенка з Юлькою (в чиїй команді числився наш герой).Бізнес на окупованій території-невідомо,що з ним сталося,ну то таке...
На теперішню посаду з забуття витягнув керівник "Квартал-концерту" Максим Ткаченко (луганський пацанчик,слуга № 25),який зараз (ПАБАМ !!!) ,-радник у Данілова...
Не майструйте з гівна кулю,пані Ярмолаєва.Та й взагалі нічого з нього не ліпіть....
В кінці кінців арестович може піти на підвищення. А вони ж професійні журнашлю... перепрошую.
Ну от чиво рюццкие вопят,что закрыли в Украине три прорассейских канала?
Ну млять пусть у себя закроют три проукраинских и все дела...
Головний тренер львівян Віталій Шумський отримав жовту картку у досить курйозному епізоді - наставник господарів поля звернувся до четвертого арбітра Кривоносова щодо одного з ігрових епізодів, який в свою чергу відповів Шумському російською мовою.
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Вже сєпари мстять. Сьогодні у ЛЬВОВІ тренеру команди зі Львова арбітри Суркіса - Медведчука дали жовту тренеру, який хотів щоб до нього говорили українською мовою !
В 2015 на основі рішення РНБО був виданий указ президента, який Яценюк чомусь не виконав.
"Кабінетові Міністрів було доручено вжити необхідних заходів для збереження т експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною довжиною 1433 км.що проходять через територію України.
То есть Порох дал задание Сене:
Зокрема, Кабмін мав невідкладно визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів, і вжити заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави.
Однак за понад п'ять років уряд не забезпечив належного захисту майнових інтересів держави та доведення в судах різних інстанцій права держави Україна на володіння та користування частиною нафтопродуктопроводів."
Тоді Міша разом в Видріним й Даниловом створили ПВД - тобто "Партію Вільних Демократів" й пролетіли повз ВР .
Але й назва "Яблуко" й ідеалогічно Броцький й Данілов завжди були близкі до Явлінського , тобто до класичної моделі євнопейскої соціал-демократії .
До речі , тому й було об"єднання "Яблука" з "Батьківщиною" йще в 2002 роців в акціях "Україна проти Кучми" , які до реці Ющенко не потримав . Й саме тому в 2004 році як й Броцкий , так й Данілов були союзниками Ющенка , але виключно через позицію Юлі й "Батківщини" .
Так що Данілов був таким же членом команди Ющенка , як й Тимошенко й саме тому після виходу разом з Броцьким з БЮТу в листопаді 2006 й після прольоту на виборах в 2007 Данілов майже назавжди пійшов з великої політики , але не пійшли а ні до Ющенка , а ні до Порошенка як
...
хіба Йуля не права називаючи жону мервечука ******? ти хіба з Ваною не згоден в цьому випадку?
Посмотрим чем это все закончится.Если барыга даст заднюю то надо срочно его убирать.
2) Магазини "Спортмастер" продовжують спокійно працювати, обушків та взяття під варту Медведчука та інших з санкційного списку - немає, жінка Медведчука замість того, щоб тікати з країни - спокійно йде у політику.(А.Нойт)
Ось такі "санкції" по-Зеленськи.
"Кінець епохи договорняків", ага)
І взагалі, санкції накладають на тих, хто знаходиться ПОЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВИ!
А якщо обвинувачена у тероризмі особа знаходиться В КРАЇНІ, то на неї не санкції смішні непрацюючі накладають, а САДЯТЬ В ТЮРМУ!
Бо якщо є докази фінансування тероризму Мертвечуком, то у мене до тупорилого клоуна, є одне просте питання: «ЧОМУ НЕ СИДИТЬ МЕРТВЕЧУК, ЗЕлена ЗЕлуп@???»