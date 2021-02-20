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"Промені Гідності" запалили в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Увечері 20 лютого на алеї Небесної Сотні в Києві провели панахиду, уздовж алеї запалили свічки. Також тут представили мультимедійний проєкт "Варта Гідності" і запалили "Промені Гідності".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Промені Гідності - інсталяція в центрі Києва на честь Героїв Небесної Сотні. Промені світла символізують душі загиблих - світло, яке долає темряву, самопожертву ціною життя в ім'я життя", - нагадують організатори.

У 2021 році акцію доповнено мультимедійною складовою: було виконано музику Романа Коляди, написану для проєкту "Характери гідності". Ролики з цього ж проєкту, а також кліп "Варта Гідності" транслювали на виставковому павільйоні Музею Майдану "Куб".

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Промені Гідності запалили в Києві 06
Промені Гідності запалили в Києві 07
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Фото, відео: Олег Богачук

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Топ коментарі
+13
Ты уверен, что твою жизнь кто-то другой должен включать?
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20.02.2021 20:54
+12
Їдь до *****, там дАстойная жізЬтЬ...
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20.02.2021 20:58
+9
Хіба тобі відомо що таке гідність...?
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20.02.2021 20:59
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Ты уверен, что твою жизнь кто-то другой должен включать?
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20.02.2021 20:54 Відповісти
Что тебе не нравится, лапоть? Нахаляву удобства захотел?Живи в селе и топи кукурузой и кизяками, если мозгов нет, и не суйся в город. Город для тех кто работать привык.
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20.02.2021 22:33 Відповісти
Вічна Слава і Пам'ять загиблим Героям! Смерть ворогам України!
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20.02.2021 23:56 Відповісти
Їдь до *****, там дАстойная жізЬтЬ...
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20.02.2021 20:58 Відповісти
Хіба тобі відомо що таке гідність...?
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20.02.2021 20:59 Відповісти
Півнику, здається ти вже дописався на форумі.
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20.02.2021 21:18 Відповісти
Тут не наливают, скот кацапский. НАХ пшел, свинорус
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20.02.2021 21:26 Відповісти
Унижайся дальше.Мне нравится твоя зависимость от Цензора😂🌷
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20.02.2021 21:28 Відповісти
Сам задаєш питання, сам відповідаєш... Я ж не кацап, на відміну від тебе. Цікаво б було почути, півень, що для тебе гідність.
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20.02.2021 21:28 Відповісти
Затихарся в своём приходе фуцман ты косоротый и фалуй там понтами со своими недоношенными братьями по разуму.
"Промені Гідності" запалили в Києві - Цензор.НЕТ 9145
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20.02.2021 21:23 Відповісти
Фантомные боли каждый день за Ненькой?😂🌷
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20.02.2021 21:29 Відповісти
А звідки воно взагалі взялося?
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20.02.2021 21:30 Відповісти
Лугандон оно.
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20.02.2021 21:34 Відповісти
І що ж бидлу не живеться спокійно у кацапському раю...
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20.02.2021 21:39 Відповісти
Заблудилась падаль?
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20.02.2021 21:59 Відповісти
Светлая память погибшим Героям и низкий поклон всем участникам Революции Достоинства!!!
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20.02.2021 22:55 Відповісти
Не ганьби Пушкіна , ватник, Пушкін знав, що таке гідність, за що й загинув.
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20.02.2021 23:00 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим героям! Незалежність почалася із Вас...
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21.02.2021 00:43 Відповісти
лучше б потраченные деньги на лучи семьям погибших отдали!
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21.02.2021 02:26 Відповісти
Герои не умирают!
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21.02.2021 05:51 Відповісти
ВСЕ ТАКИ СКОЛЬКО ЕСТЬ ЛЮДЕЙ ЖЕЛАЮЩИХ НЕ ПРОСТО УБИТЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ !!! А И СЪЕСТЬ ИХ ДЕТЕЙ !)
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21.02.2021 08:00 Відповісти
 
 