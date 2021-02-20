"Промені Гідності" запалили в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 20 лютого на алеї Небесної Сотні в Києві провели панахиду, уздовж алеї запалили свічки. Також тут представили мультимедійний проєкт "Варта Гідності" і запалили "Промені Гідності".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Промені Гідності - інсталяція в центрі Києва на честь Героїв Небесної Сотні. Промені світла символізують душі загиблих - світло, яке долає темряву, самопожертву ціною життя в ім'я життя", - нагадують організатори.

У 2021 році акцію доповнено мультимедійною складовою: було виконано музику Романа Коляди, написану для проєкту "Характери гідності". Ролики з цього ж проєкту, а також кліп "Варта Гідності" транслювали на виставковому павільйоні Музею Майдану "Куб".

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Фото, відео: Олег Богачук

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