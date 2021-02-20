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Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок вибуху ручної гранати в Дрогобичі. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Події

На оперативну лінію "102" в суботу, 20 лютого, о 19:05 надійшло повідомлення про те, що біля під'їзду одного з будинків на вулиці Стрийській у Дрогобичі стався вибух.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, на місці події правоохоронці встановили, що унаслідок вибуху загинули два місцеві жителі віком 37 та 40 років. Крім того, унаслідок вибуху тілесних ушкоджень зазнала жінка. Її госпіталізували.

"Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють особу травмованої жінки та всі обставини події", - йдеться в повідомленні.

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Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок вибуху ручної гранати в Дрогобичі 01
Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок вибуху ручної гранати в Дрогобичі 02

За даними заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, вибухнула ручна граната.

"Чоловік із жінкою прийшли на зустріч до своїх знайомих. Сусіди кажуть, що чоловіки товаришували. Нещодавно разом повернулися із заробітків у Польщі. Під час спілкування чоловік дістав гранату, яка вибухнула у нього в руках.

Обидва чоловіки загинули на місці.

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Жінку у край важкому стані з численними осколковими пораненнями госпіталізували в лікарню", - повідомив він у фейсбуці.

Геращенко зазначив, що за минулий рік Нацполіція вилучила у громадян 4400 ручних гранат і 259 гранатометів. За його даними, здебільшого ця зброя надходить із зони операції Об'єднаних сил.

"На жаль, багато наших військовослужбовців, грубо порушуючи закон, крадуть і вивозять небезпечну зброю, яка необхідна для протидії агресії РФ, і використовують її в побутових сварках, для вчинення злочинів або просто для розваг. Гранати на чорному ринку зброї - від 500 до 1500 гривень. Це жахливе відео демонструє, наскільки наші співгромадяни не цінують ані своє, ані чуже життя", - прокоментував заступник міністра додане відео.

Він закликав всіх, у кого є інформація про зберігання у когось зброї, повідомляти про це за телефоном 102.

"Шановні командири Збройних сил України! Офіцери і генерали! Наведіть нарешті лад з обліком і збереженням зброї у ваших частинах, зокрема бойових гранат. Бо жахлива загибель двох чоловіків у Дрогобичі - це наслідок безладу у ваших частинах, звідки, найімовірніше, і було вкрадено цю гранату та інші 4400, які поліцейські вилучили минулого року. Зброя потрібна для протистояння російській агресії, а не для того, щоб українці вбивали одне одного", - наголосив Геращенко.

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Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок вибуху ручної гранати в Дрогобичі 03
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Топ коментарі
+18
только что Стрелков/Дыркин дал обновленную инфу по потерям сепаров по трем разным подразделениям.. количество "200" и "300" выросло..
Два человека погибли, один госпитализирован в результате взрыва ручной гранаты в Дрогобыче - Цензор.НЕТ 3567
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20.02.2021 21:58
+10
Я пробую знайти пояснення: от що повинно бути в особи в голові, щоб діставати гранату і показувати гостям під час ніби-то товариського спілкування ?
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20.02.2021 22:14
+10
приехали с заработков из Польши а наша армия по словам герыча оказалась виноватой во взрыве гранаты.
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20.02.2021 22:22
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только что Стрелков/Дыркин дал обновленную инфу по потерям сепаров по трем разным подразделениям.. количество "200" и "300" выросло..
Два человека погибли, один госпитализирован в результате взрыва ручной гранаты в Дрогобыче - Цензор.НЕТ 3567
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20.02.2021 21:58 Відповісти
я не розумію, чому це чмо ще живе?

держава чим займається? ділить Українців на право та ліво вірних?

ЧОМУ ВОНО ВСЕ ЩЕ ЖИВЕ? Де держава? Його ж не охороняють! Воно пи.дить і пи.дить!
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20.02.2021 22:14 Відповісти
ты попредержи коней. Стрелков должен и будет давать показания в Гааге на ***** и ко, о сбитом боинге о захвате Крыма.
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20.02.2021 22:35 Відповісти
и как путлэр об таком забыл...
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21.02.2021 11:01 Відповісти
ВСУ дозволили відкривати вогонь у відповідь.
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20.02.2021 22:33 Відповісти
Гибель двух мужчин в Дрогобыче ето результат того что идиоты не умеют обращаться с боеприпасами !!! Многие по возможности вооружились еще в 14-15 годах так как надеяться было не на кого ... Только не видел что бы кто то тягался с гранатами из УБД Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок вибуху ручної гранати в Дрогобичі - Цензор.НЕТ 7028
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21.02.2021 09:14 Відповісти
в доме больше никто не живет дали макаке небольшой пулемет...Дарвин в работе....
когда то в советское еще время принес ученик в кармане патрон от Шилки 12,76 мм) если не ошибаюсь.. положил в карман на перемене в кругу ребят решил похвастать полез в карман но потянул платок который вытянул сам патрон а тот капсюлем на пол а пол из плитки удар и взрыв 8 детей в больницу тяжелые множественные ранения трое погибших сразу двое умерли на протяжении 3 суток... несовместимые травмы и последствия.. выворочены были у всех брюшная полость... патрон оказался с начинкой фугасным..
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20.02.2021 22:01 Відповісти
23 mm
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20.02.2021 22:33 Відповісти
Снаряд а не патрон
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21.02.2021 08:37 Відповісти
наслідки роботи військових, СБУ та інших у зоні АТО.

яка держава, такі і наслідки(

а держава така, яки виборці.

що маємо, то маємо! (гриземо, смокчемо...)
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20.02.2021 22:07 Відповісти
які, сорі
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20.02.2021 22:08 Відповісти
Багато осколків. Мабуть Ф-1. Граната оборонна, кидають з укриття. Розліт осколків до 200 м Граната попала в руки мудаку, який без поняття.
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20.02.2021 22:10 Відповісти
Хто там горлопанить на форумі про легалізацію огнєстрєла? Спочатку треба зменшити рівень тупих оленів у суспільстві.Бо таке буде масово. Забагато дурнів щоб їм давати зброю до рук.
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20.02.2021 22:35 Відповісти
Так вона в них і є. А от порядним нічим захиститися.
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20.02.2021 22:46 Відповісти
Кто то собирался гранаты легализовать, что за нытье?
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21.02.2021 08:39 Відповісти
Я пробую знайти пояснення: от що повинно бути в особи в голові, щоб діставати гранату і показувати гостям під час ніби-то товариського спілкування ?
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20.02.2021 22:14 Відповісти
Куме, ось дивись що маю!
Бабах!
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20.02.2021 22:35 Відповісти
Безмозглий дебіл десь гранату знайшов
Вкинув в карман і до друзів прийшов
Вийняв похвастатись-вже без чеки
порвало друзяк на дрібненькі шматки.
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20.02.2021 22:38 Відповісти
Куме, ось дивись що маю!
БАБАХ НАХРІН РОЗІРВАЛО УСІХ НА КРИВАВЕ ШМАТТЯ НОГИ РУКИ ВІДІРВАЛО М'ЯСО КРОВ'ЯХА НА ВСІ БОКИ ТЕЛЬБУХИ ТА М'ЯСИВО У СТІНИ ШМЯК КІСТКИ НУТРОЩІ МОСК СПОВЗАЮТЬ ПО СТІНАХ ЗІ СТЕЛІ ЗАМІСТЬ ЛЮСТРИ ДРАНИЙ ШЛУНОК ВИСИТЬ А НА ШАФІ ЛЕЖИТЬ ВІДІРВАНА ГОЛОВА УСІ ВІКНА НАХРІН ВИНЕСЛО М'ЯСНІ ФРАГМЕНТИ ВИКИНУЛО З ХАТИ ТУЗІК БІГАЄ ПО ПОДВІР'Ю ЗАДОВОЛЕНИЙ ЯК СЛІН БО ЗГРИЗ ЧИЙСЬ ВОЛОХАТИЙ ХІЙ КРОВ М'ЯСО КИШКИ МОЗОК РОЗЧЛЕНЬОНКА РОЗГОНДУРАСИЛО ДО БІСОВОГО ДІДЬКА!!!111!1
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21.02.2021 01:58 Відповісти
Ты гранаты никогда не покупала?
Значит не поймёшь.
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20.02.2021 23:13 Відповісти
Цікаво, а що має бути в голові ось у цьому випадку?
(оскільки Кам'янське сильно прокацаплене місто, я дуже підозрюю, що то якийсь зкріпоносець вирішив вийти на новий рівень після звичної пляшки)
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21.02.2021 01:41 Відповісти
Порожньо.
Лише вітер гуляє.
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21.02.2021 01:50 Відповісти
сидєл бухал качался гранату уроніл бєз голові остался сосєда пріхватіл...а баба вот же дєло за німі не поспєла
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20.02.2021 22:19 Відповісти
приехали с заработков из Польши а наша армия по словам герыча оказалась виноватой во взрыве гранаты.
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20.02.2021 22:22 Відповісти
ага. с польши привезли, да? кто мешал её стыбрить или приобрести ранее? возможно кто-то из них в АТО был. к чему сразу такие поспешные выводы? по сути, граната может взяться только с армейских складов. больше неоткуда. как она очутилась у данного мужчины, это уже другой вопрос.
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20.02.2021 23:09 Відповісти
Самоликвидировались. Ну один идиот можно понять. Ну сразу трое. Хотя не зря говорят, расскажи кто твои друзья и я скажу кто ты
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20.02.2021 22:37 Відповісти
Маленький мальчик гранату нашел. Вырвал чеку и поставил на стол. Челюсть нашли километра за три. Дальше не помню... Но помнят врачи...
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20.02.2021 23:01 Відповісти
Геращенко прав. Надобно все гранаты вернуть на место.
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20.02.2021 23:04 Відповісти
Харашо, що не торпеду..
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20.02.2021 23:04 Відповісти
Мої співчуття Дрогобичу. Буває.
Дніпро.
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20.02.2021 23:05 Відповісти
Желтая пресса_ тррраттата мыши в$+бли кота!!
Відволікання уваги..
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20.02.2021 23:07 Відповісти
Чека за дырку в кармане зацепилась. Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок вибуху ручної гранати в Дрогобичі - Цензор.НЕТ 9966
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20.02.2021 23:21 Відповісти
это не газ, не шокер, не пистолет. что в голове у этой публики? зачем носить гранату? как она может защитить?
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21.02.2021 00:54 Відповісти
У нас тут у четвер в області трапився, е-е-еее, цікавіший курйоз:

Хотел удовлетворить себя: под Днепром у мужчины лопнула банка в прямой кишке

В Каменском Днепропетровской области у мужчины в прямой кишке лопнула банка.
Об этом сообщает местный сайт 5692 com.ua.
В четверг, 18 февраля, в больницу скорой помощи поступил мужчина с необычной травмой.

Мужчину сразу положили на операционный стол. Его состояние было средней тяжести.
Известно, что дома у мужчины в прямой кишке лопнула банка. Предварительно, таким образом он хотел удовлетворить свои сексуальные потребности.
...Щось мені підказує, що дебіл має зайвохромосомне походження (до того ж Кам'янське, екс-Дніпродзержинськ - геть прокацаплене місто). І не сексуальні, а духовнозкріпні потреби.
Але ж це новий рівень: не на пляшку сів, а НА БАНКУ. Прогрес, мля! Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок вибуху ручної гранати в Дрогобичі - Цензор.НЕТ 4091
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21.02.2021 01:37 Відповісти
Работа в Польше влияет не всегда положительно.
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21.02.2021 08:12 Відповісти
надо провести тщательное расследование может это польская wz.33
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21.02.2021 13:24 Відповісти
 
 