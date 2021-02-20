Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок вибуху ручної гранати в Дрогобичі. ВІДЕО+ФОТО

На оперативну лінію "102" в суботу, 20 лютого, о 19:05 надійшло повідомлення про те, що біля під'їзду одного з будинків на вулиці Стрийській у Дрогобичі стався вибух.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, на місці події правоохоронці встановили, що унаслідок вибуху загинули два місцеві жителі віком 37 та 40 років. Крім того, унаслідок вибуху тілесних ушкоджень зазнала жінка. Її госпіталізували.

"Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють особу травмованої жінки та всі обставини події", - йдеться в повідомленні.

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За даними заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, вибухнула ручна граната.

"Чоловік із жінкою прийшли на зустріч до своїх знайомих. Сусіди кажуть, що чоловіки товаришували. Нещодавно разом повернулися із заробітків у Польщі. Під час спілкування чоловік дістав гранату, яка вибухнула у нього в руках.

Обидва чоловіки загинули на місці.

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Жінку у край важкому стані з численними осколковими пораненнями госпіталізували в лікарню", - повідомив він у фейсбуці.

Геращенко зазначив, що за минулий рік Нацполіція вилучила у громадян 4400 ручних гранат і 259 гранатометів. За його даними, здебільшого ця зброя надходить із зони операції Об'єднаних сил.

"На жаль, багато наших військовослужбовців, грубо порушуючи закон, крадуть і вивозять небезпечну зброю, яка необхідна для протидії агресії РФ, і використовують її в побутових сварках, для вчинення злочинів або просто для розваг. Гранати на чорному ринку зброї - від 500 до 1500 гривень. Це жахливе відео демонструє, наскільки наші співгромадяни не цінують ані своє, ані чуже життя", - прокоментував заступник міністра додане відео.

Він закликав всіх, у кого є інформація про зберігання у когось зброї, повідомляти про це за телефоном 102.

"Шановні командири Збройних сил України! Офіцери і генерали! Наведіть нарешті лад з обліком і збереженням зброї у ваших частинах, зокрема бойових гранат. Бо жахлива загибель двох чоловіків у Дрогобичі - це наслідок безладу у ваших частинах, звідки, найімовірніше, і було вкрадено цю гранату та інші 4400, які поліцейські вилучили минулого року. Зброя потрібна для протистояння російській агресії, а не для того, щоб українці вбивали одне одного", - наголосив Геращенко.

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