Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок вибуху ручної гранати в Дрогобичі. ВІДЕО+ФОТО
Відео Цензор.НЕТ Події
На оперативну лінію "102" в суботу, 20 лютого, о 19:05 надійшло повідомлення про те, що біля під'їзду одного з будинків на вулиці Стрийській у Дрогобичі стався вибух.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, на місці події правоохоронці встановили, що унаслідок вибуху загинули два місцеві жителі віком 37 та 40 років. Крім того, унаслідок вибуху тілесних ушкоджень зазнала жінка. Її госпіталізували.
"Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють особу травмованої жінки та всі обставини події", - йдеться в повідомленні.
За даними заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, вибухнула ручна граната.
"Чоловік із жінкою прийшли на зустріч до своїх знайомих. Сусіди кажуть, що чоловіки товаришували. Нещодавно разом повернулися із заробітків у Польщі. Під час спілкування чоловік дістав гранату, яка вибухнула у нього в руках.
Обидва чоловіки загинули на місці.
Жінку у край важкому стані з численними осколковими пораненнями госпіталізували в лікарню", - повідомив він у фейсбуці.
Геращенко зазначив, що за минулий рік Нацполіція вилучила у громадян 4400 ручних гранат і 259 гранатометів. За його даними, здебільшого ця зброя надходить із зони операції Об'єднаних сил.
"На жаль, багато наших військовослужбовців, грубо порушуючи закон, крадуть і вивозять небезпечну зброю, яка необхідна для протидії агресії РФ, і використовують її в побутових сварках, для вчинення злочинів або просто для розваг. Гранати на чорному ринку зброї - від 500 до 1500 гривень. Це жахливе відео демонструє, наскільки наші співгромадяни не цінують ані своє, ані чуже життя", - прокоментував заступник міністра додане відео.
Він закликав всіх, у кого є інформація про зберігання у когось зброї, повідомляти про це за телефоном 102.
"Шановні командири Збройних сил України! Офіцери і генерали! Наведіть нарешті лад з обліком і збереженням зброї у ваших частинах, зокрема бойових гранат. Бо жахлива загибель двох чоловіків у Дрогобичі - це наслідок безладу у ваших частинах, звідки, найімовірніше, і було вкрадено цю гранату та інші 4400, які поліцейські вилучили минулого року. Зброя потрібна для протистояння російській агресії, а не для того, щоб українці вбивали одне одного", - наголосив Геращенко.
Будь ласка, зачекайте...
держава чим займається? ділить Українців на право та ліво вірних?
ЧОМУ ВОНО ВСЕ ЩЕ ЖИВЕ? Де держава? Його ж не охороняють! Воно пи.дить і пи.дить!
когда то в советское еще время принес ученик в кармане патрон от Шилки 12,76 мм) если не ошибаюсь.. положил в карман на перемене в кругу ребят решил похвастать полез в карман но потянул платок который вытянул сам патрон а тот капсюлем на пол а пол из плитки удар и взрыв 8 детей в больницу тяжелые множественные ранения трое погибших сразу двое умерли на протяжении 3 суток... несовместимые травмы и последствия.. выворочены были у всех брюшная полость... патрон оказался с начинкой фугасным..
яка держава, такі і наслідки(
а держава така, яки виборці.
що маємо, то маємо! (гриземо, смокчемо...)
Бабах!
Вкинув в карман і до друзів прийшов
Вийняв похвастатись-вже без чеки
порвало друзяк на дрібненькі шматки.
БАБАХ НАХРІН РОЗІРВАЛО УСІХ НА КРИВАВЕ ШМАТТЯ НОГИ РУКИ ВІДІРВАЛО М'ЯСО КРОВ'ЯХА НА ВСІ БОКИ ТЕЛЬБУХИ ТА М'ЯСИВО У СТІНИ ШМЯК КІСТКИ НУТРОЩІ МОСК СПОВЗАЮТЬ ПО СТІНАХ ЗІ СТЕЛІ ЗАМІСТЬ ЛЮСТРИ ДРАНИЙ ШЛУНОК ВИСИТЬ А НА ШАФІ ЛЕЖИТЬ ВІДІРВАНА ГОЛОВА УСІ ВІКНА НАХРІН ВИНЕСЛО М'ЯСНІ ФРАГМЕНТИ ВИКИНУЛО З ХАТИ ТУЗІК БІГАЄ ПО ПОДВІР'Ю ЗАДОВОЛЕНИЙ ЯК СЛІН БО ЗГРИЗ ЧИЙСЬ ВОЛОХАТИЙ ХІЙ КРОВ М'ЯСО КИШКИ МОЗОК РОЗЧЛЕНЬОНКА РОЗГОНДУРАСИЛО ДО БІСОВОГО ДІДЬКА!!!111!1
Значит не поймёшь.
(оскільки Кам'янське сильно прокацаплене місто, я дуже підозрюю, що то якийсь зкріпоносець вирішив вийти на новий рівень після звичної пляшки)
Лише вітер гуляє.
Дніпро.
Відволікання уваги..
Хотел удовлетворить себя: под Днепром у мужчины лопнула банка в прямой кишке
В Каменском Днепропетровской области у мужчины в прямой кишке лопнула банка.
Об этом сообщает местный сайт 5692 com.ua.
В четверг, 18 февраля, в больницу скорой помощи поступил мужчина с необычной травмой.
Мужчину сразу положили на операционный стол. Его состояние было средней тяжести.
Известно, что дома у мужчины в прямой кишке лопнула банка. Предварительно, таким образом он хотел удовлетворить свои сексуальные потребности.
...Щось мені підказує, що дебіл має зайвохромосомне походження (до того ж Кам'янське, екс-Дніпродзержинськ - геть прокацаплене місто). І не сексуальні, а духовнозкріпні потреби.
Але ж це новий рівень: не на пляшку сів, а НА БАНКУ. Прогрес, мля!