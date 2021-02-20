Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Двоступенева ракета-носій "Антарес", розроблена з участю української сторони, успішно вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Державного космічного агентства України.
"Сьогодні о 19:36 за київським часом було проведено успішний запуск ракети-носія "Антарес" з острова Воллопс (США)", - йдеться в публікації.
Зазначається, що двоступенева ракета-носій "Антарес" розроблена американською компанією Northrop Grumman із можливістю встановлення третього ступеня, і сьогодні ним став Cygnus.
Основну конструкцію першого ступеня ракети розробило ДП "КБ "Південне" і виготовило ДП "ВО ПМЗ".
За даними NASA, стикування корабля Cygnus із Міжнародною космічною станцією заплановано на 22 лютого.
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эти двигатели сегодня оказались невостребованными не только за рубежом, но и в России
https://lenta.ru/articles/2018/07/09/energomash/
(обрати внимание: ето пишут на российском ресурсе)
а пока -в
будкуспам свинособака!
https://en.wikipedia.org/wiki/Antares_(rocket)
Так Українська позиція ослаблена тільки тому що на переговорах з ворогом оккупантом паРашею, вона не може застосувати проти цього кривавого загарбника свої - найпотужніші і самі важкі донині в світі ракети «Сатана» дальністю польоту до -16 000 км. І шкода що ми не відновлюємо добровільно втрачене своє виробництво збагаченого урану. Треба негайно відродити свій необдумано загублений колишній статус Великої Ядерної Держави. Тоді б і лукава хітрожопа Європа злякалась, та і всі країни в світі моментально сполошилися і згадали, що зовсім недавно Україна володіла своїм жахливо величезним ядерним арсеналом, більшого від того, що мали Великобританія, Франція, Китай разом узяті, і більший в десятки разів як зараз в КНДР. А наш лютий кривавий ворог окупант української землі проклята фашистська паРаша, вона б перша притом відразу ж моторошно боягузливо завила про порушення підписаного Україною "Будапештського меморандуму". І звичайно ця ворожа личакова ********* схаменулася б, і враз пригадала що це вона перша злочинно порушила цей меморандум бо тимчасово але окупувала суверенні українські території Криму і Донбассу, і година жорстокої відплати за її злочини обов'язково наступить і для неї. А як негайно визволити свою рідну українську землю Криму і Донбасу окуповану проклятою паРашєю без свого втраченого Великого статусу ядерної держави ми не зовсім знаємо, через те ми маємо те що маємо, і не ясно на що очікуємо.