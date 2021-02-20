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Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Двоступенева ракета-носій "Антарес", розроблена з участю української сторони, успішно вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Державного космічного агентства України.

"Сьогодні о 19:36 за київським часом було проведено успішний запуск ракети-носія "Антарес" з острова Воллопс (США)", - йдеться в публікації.

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Зазначається, що двоступенева ракета-носій "Антарес" розроблена американською компанією Northrop Grumman із можливістю встановлення третього ступеня, і сьогодні ним став Cygnus.

Основну конструкцію першого ступеня ракети розробило ДП "КБ "Південне" і виготовило ДП "ВО ПМЗ".

Українсько-американська ракета Антарес успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос 01

За даними NASA, стикування корабля Cygnus із Міжнародною космічною станцією заплановано на 22 лютого.
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Топ коментарі
+27
Вялікім галадающім кацманавтам щєй нєбось падвєзлі, а то туалєт мить сіл больше нєту.
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20.02.2021 22:33
+23
Щи получаются, когда моют кастрюлю из-под борща.
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20.02.2021 22:47
+19
Украинско-американская ракета "Антарес" успешно вывела на орбиту грузовой корабль для МКС, - Госкосмос - Цензор.НЕТ 1134 Украинско-американская ракета "Антарес" успешно вывела на орбиту грузовой корабль для МКС, - Госкосмос - Цензор.НЕТ 1134 Украинско-американская ракета "Антарес" успешно вывела на орбиту грузовой корабль для МКС, - Госкосмос - Цензор.НЕТ 1134
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20.02.2021 22:32
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Тролль на методичке,забей и в спам сразу.
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20.02.2021 23:12 Відповісти
А маленький украинский Наполеон?)
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20.02.2021 23:13 Відповісти
Из Моники диктатор - шо из дерьма пуля. Вот у вас на московии ***** - натуральный диктатор, но шо-то ничего там не растет, не цветет и не колосится.
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20.02.2021 23:20 Відповісти
Причем оба диктатора Вовы.)
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20.02.2021 23:22 Відповісти
Не знаю про 2 Вов. Твоего фюрерка ховут *****, русский.
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20.02.2021 23:24 Відповісти
))) у брежнева хоть брови колосились
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21.02.2021 10:34 Відповісти
А у тебя ху*** вечный плешивый карлик !
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20.02.2021 23:21 Відповісти
Согласен. Украинский диктатор волосатее.
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20.02.2021 23:24 Відповісти
А что конкретно он надиктовал? Что там на Лахте кажут? Неужто закрыл каналы кума ***** и сразу стал украинским Пол Потом?😮
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21.02.2021 00:19 Відповісти
ось вам взірець справжнього партнерства
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20.02.2021 23:23 Відповісти
кацапсины тут же ответили Украинско-Американской ракете Антарес-своей ракетой (она имеет главное преимущество: намного дешевле )
Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 6961
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20.02.2021 23:27 Відповісти
И экологически ну почти чистая.
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20.02.2021 23:30 Відповісти
Да разработчик ступени - Украина. Но: собственно Украиной в этой ракете сделаны топливные баки первой ступени, и общая сборка. А двигатели на ней - Российские (РД - 181). Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 4712
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21.02.2021 01:25 Відповісти
https://lenta.ru/articles/2018/07/09/energomash/
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21.02.2021 07:33 Відповісти
ФУ.,. ЗАВОНЯЛО )))
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21.02.2021 07:58 Відповісти
а мы тебя, тупую кацапсинку-в спам за брехню, шоб не гавкал! Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 1730
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21.02.2021 10:08 Відповісти
Простой Инженер, брехливый кацап,почитай ето:

Энергохлам: Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны!

Предприятия космической отрасли России уже в 2020 году ощутят негативные последствия, вызванные отказом США от покупки двигателей РД-180 и РД-181

эти двигатели сегодня оказались невостребованными не только за рубежом, но и в России

https://lenta.ru/articles/2018/07/09/energomash/

(обрати внимание: ето пишут на российском ресурсе)
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21.02.2021 10:20 Відповісти
Хорошая статья, но факт есть факт - "Антарес" взлетел на РД-181.
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21.02.2021 11:24 Відповісти
Алексей Шевченко 6546ffa9,кацапский ушлепок, я тебе привел фактическое доказательство москально-свинячей брехни со ссылкой (кстати на свинорусский источник),а ты мне только свои хотелки?

Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 2577
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21.02.2021 11:51 Відповісти
Ты мне привёл доказательство, что Штаты планируют отказаться от кацапских моторов. Это давно известно. Но пока их новый движки в разработке Атлас-5 и Антарес летают на РД-180 и РД-181 соответственно.
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21.02.2021 13:08 Відповісти
ето твои хворi фантазии! давай пруфы ,иначе ты 3,14здун! Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 1696
а пока -в будку спам свинособака!
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21.02.2021 16:23 Відповісти
Вот статья про "Антарес" в английской википедии. Надеюсь тебе не составит труда прочитать название двигателей первой ступени Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 9532
https://en.wikipedia.org/wiki/Antares_(rocket)
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21.02.2021 17:05 Відповісти
Вантуз для кацапского сортира повезли. Сволочам не рассчитаться за это.))
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21.02.2021 00:12 Відповісти
Сволочи много лет возили американцев в космос.
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21.02.2021 00:51 Відповісти
Точнее с 2012 по 2020 годы.
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21.02.2021 00:53 Відповісти
Ну ладно. Вантуз по скидке будет. А то ты расстроен гляжу.
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21.02.2021 01:18 Відповісти
Зеленский с Медведчуком запретил и магазины Спортмастер. Возможно диктатору продали плохие кеды.

Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 5731
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21.02.2021 03:19 Відповісти
НЕОБХОДИМО ТОВАРЫ ЯВНЫЕ ПРОРОССИЙСКИЕ ВСКРЫВАТЬ В МАГАЗИНЕ И НЕ ПОКУПАТЬ !)
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21.02.2021 07:56 Відповісти
Зеленському треба бути послідовним і ввести санкції проти гівнюків, які після початку війни Росії проти України знімали в Росії різне кіно та телелайно.
Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 3351
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21.02.2021 09:50 Відповісти
-
Так Українська позиція ослаблена тільки тому що на переговорах з ворогом оккупантом паРашею, вона не може застосувати проти цього кривавого загарбника свої - найпотужніші і самі важкі донині в світі ракети «Сатана» дальністю польоту до -16 000 км. І шкода що ми не відновлюємо добровільно втрачене своє виробництво збагаченого урану. Треба негайно відродити свій необдумано загублений колишній статус Великої Ядерної Держави. Тоді б і лукава хітрожопа Європа злякалась, та і всі країни в світі моментально сполошилися і згадали, що зовсім недавно Україна володіла своїм жахливо величезним ядерним арсеналом, більшого від того, що мали Великобританія, Франція, Китай разом узяті, і більший в десятки разів як зараз в КНДР. А наш лютий кривавий ворог окупант української землі проклята фашистська паРаша, вона б перша притом відразу ж моторошно боягузливо завила про порушення підписаного Україною "Будапештського меморандуму". І звичайно ця ворожа личакова ********* схаменулася б, і враз пригадала що це вона перша злочинно порушила цей меморандум бо тимчасово але окупувала суверенні українські території Криму і Донбассу, і година жорстокої відплати за її злочини обов'язково наступить і для неї. А як негайно визволити свою рідну українську землю Криму і Донбасу окуповану проклятою паРашєю без свого втраченого Великого статусу ядерної держави ми не зовсім знаємо, через те ми маємо те що маємо, і не ясно на що очікуємо.
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21.02.2021 06:40 Відповісти
ВОТ ЭТО ЛЮДИ РАБОТАЮТ !!! НЕ ТО ЧТО ХЙЛО ВОНЮЧИЕ !)
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21.02.2021 07:54 Відповісти
Задрали уже эти ракеты запускать.Прожигают озоновый слой а потом думают как на Марс улететь.
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21.02.2021 08:10 Відповісти
ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО ЗАЧИСТИТЬ ВСЕХ БАНДИТСКОЭМИГРАНТСКИХ ПДРОВ В США КОТОРЫЕ МЕШАЮТ УКРАИНЫ РАЗВИВАТЬСЯ !!!
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21.02.2021 09:42 Відповісти
дай Бог, чтоб крепла и развивалась дружба и сотрудничество между Украиной и великой супер державой США!
Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос - Цензор.НЕТ 2722
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21.02.2021 10:29 Відповісти
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