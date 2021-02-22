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"Тобі 14? Вітаю! Ти нестимеш суворе покарання за тероризм і захоплення заручників", - Слідчий комітет РФ привітав з днем народження російських підлітків. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Московське управління Слідчого комітету РФ випустило ролик, в якому привітало російських підлітків із 14-річчям і попередило їх про кримінальну відповідальність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські силовики, тримаючи в руках торт, нагадали іменинникам, що їм тепер самим доведеться відповідати за вбивство, заподіяння шкоди здоров'ю та урочисто перерахували інші статті кримінального кодексу - крадіжку, розбій, грабіж, викрадення, вимагання.

Окремо російські правоохоронці розповіли про "серйозне покарання" за тероризм, захоплення заручників і зґвалтування.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+57
Ждем ролика поздравление с 18-ти летием...

Тебе 18?? Теперь ты можешь подохнуть во славу ***** и паРаши...😃
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22.02.2021 10:05
+28
Господи, страна-дурдом... По ходу, чтоб не митинговали
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22.02.2021 10:06
+28
Какая странатакие и поздравления!
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22.02.2021 10:06
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22.02.2021 10:03 Відповісти
тебе 14? Тогда мы идем к тебе!!! "Тобі 14? Вітаю! Ти нестимеш суворе покарання за тероризм і захоплення заручників", - Слідчий комітет РФ привітав з днем народження російських підлітків - Цензор.НЕТ 2321
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22.02.2021 10:17 Відповісти
Ждем ролика поздравление с 18-ти летием...

Тебе 18?? Теперь ты можешь подохнуть во славу ***** и паРаши...😃
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22.02.2021 10:05 Відповісти
Господи, страна-дурдом... По ходу, чтоб не митинговали
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22.02.2021 10:06 Відповісти
козломордия, страна сидельцев и вертухаев "Тобі 14? Вітаю! Ти нестимеш суворе покарання за тероризм і захоплення заручників", - Слідчий комітет РФ привітав з днем народження російських підлітків - Цензор.НЕТ 3254
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22.02.2021 10:28 Відповісти
"Тобі 14? Вітаю! Ти нестимеш суворе покарання за тероризм і захоплення заручників", - Слідчий комітет РФ привітав з днем народження російських підлітків - Цензор.НЕТ 487
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22.02.2021 10:33 Відповісти
А у нас 20% населення мріють про таке життя! В тому числі відсотки 2-3 молоді.
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22.02.2021 10:56 Відповісти
Какая странатакие и поздравления!
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22.02.2021 10:06 Відповісти
"Ах какую страну патєрялі!"
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22.02.2021 10:07 Відповісти
"Тобі 14? Вітаю! Ти нестимеш суворе покарання за тероризм і захоплення заручників", - Слідчий комітет РФ привітав з днем народження російських підлітків - Цензор.НЕТ 7963 адинарот
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22.02.2021 10:28 Відповісти
Це стосується і українських ватанів, в котрих сердечко болить за рюскій єзик і чешиться полякати "піндосів" голими сраками за пучок соковитої трави.
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22.02.2021 10:06 Відповісти
Більшість цих ватанів ніколи би не хотіли жити в умовах російського гетто.
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22.02.2021 10:16 Відповісти
Але ж вони лише думають що не будуть жити як в гетто, а у випадку повернення в родную говєнь життя буде як в "ДЛНР" або Абхєзії.
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22.02.2021 10:35 Відповісти
Тих, хто зробив собі "втіхаря" їхнє 2-е громадянство, теж це стосується.
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22.02.2021 14:38 Відповісти
кацапия - фу!! дерьмо, которому нет места в цивилизации.
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22.02.2021 10:06 Відповісти
А почему они не в форме почты Раиссы? Так бы больше на СС похожи были "Тебе 14? Поздравляю! Ты понесешь серьезное наказание за терроризм и захват заложников", - Следственный комитет РФ поздравил с днем рождения российских подростков - Цензор.НЕТ 8413
Вот уже думаешь, что в Раиссе **...ей некуда, но они каждый раз доказывают обратное "Тебе 14? Поздравляю! Ты понесешь серьезное наказание за терроризм и захват заложников", - Следственный комитет РФ поздравил с днем рождения российских подростков - Цензор.НЕТ 970
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22.02.2021 10:07 Відповісти
К "СС" ватной сволочи расти как муравью до слона.
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22.02.2021 12:47 Відповісти
У СС можно было оправдаться, а у НКВД и их нынешних рашкинских продолжателей - никогда...
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23.02.2021 04:49 Відповісти
ну , як то кажуть: Вечір в хату !
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22.02.2021 10:08 Відповісти
"Тебе 14? Поздравляю! Ты понесешь серьезное наказание за терроризм и захват заложников", - Следственный комитет РФ поздравил с днем рождения российских подростков - Цензор.НЕТ 2054
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22.02.2021 10:08 Відповісти
Незнание закона не освобождает от ответственности.
Напомнили, правильно сделали.
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22.02.2021 10:08 Відповісти
Да нет явно прогнозируют ваше будущее, дали так сказать жизненные ориентиры подрастающему поколению.
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22.02.2021 10:28 Відповісти
"Да нет". "Тобі 14? Вітаю! Ти нестимеш суворе покарання за тероризм і захоплення заручників", - Слідчий комітет РФ привітав з днем народження російських підлітків - Цензор.НЕТ 1596
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22.02.2021 10:37 Відповісти
Рад что смог развеселить вас сейчас, в будущем вам уже обрисовали чему радоваться.
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22.02.2021 10:41 Відповісти
напоминают это когда тетка в форме зачитывает нудным официальным голосом статьи в перемешку с нравоучениями, просим обратить внимание... напоминаем...ввиду сложной обстановки... после новостей или посреди интересной передачи. Здесь же это выглядело как насмешка и как угроза, в общем следком отнесся к своим обязанностям с юмором и огоньком - креативные там товарищи работают, однако...
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22.02.2021 12:33 Відповісти
забыли добавить, что в 18 тебя отправят на убой в Сирию или в Украину ))
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22.02.2021 10:10 Відповісти
Добро пожаловать в чудесный русский мир,малыш,тебе тут не рады)
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22.02.2021 10:12 Відповісти
Земляки, в більшості тупувато-ватно-отморожені, таке скоро і вас буде чекати, якщо і надалі будете красти і знищувати власну державу живучи в "своїй" хаті з краю одним днем.
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22.02.2021 10:12 Відповісти
Знову новини з російської дурки "Тебе 14? Поздравляю! Ты понесешь серьезное наказание за терроризм и захват заложников", - Следственный комитет РФ поздравил с днем рождения российских подростков - Цензор.НЕТ 7181
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22.02.2021 10:15 Відповісти
А посміятися- поплакати ???
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22.02.2021 19:12 Відповісти
Ой....
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22.02.2021 19:13 Відповісти
Всюди врахі!
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22.02.2021 10:15 Відповісти
Дафай, дафай!!! Больше адааа!!!
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22.02.2021 10:16 Відповісти
.
"Тобі 14? Вітаю! Ти нестимеш суворе покарання за тероризм і захоплення заручників", - Слідчий комітет РФ привітав з днем народження російських підлітків - Цензор.НЕТ 6862
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22.02.2021 10:19 Відповісти
на срасии запрещен Карлсон,там за просмотр этого мультфильма срок положен за растление малолетних
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22.02.2021 10:46 Відповісти
Тебе 14? Мы посадим тебя на бутылку при первой возможности!
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22.02.2021 10:20 Відповісти
Иду вчера в магазин. По улице идет оножеребенок с колонкой ... "мусорок, не шей мне срок"...
Киев. пер. Квитневый, 9.
Прочитал вот эту новость. Задумался.
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22.02.2021 10:22 Відповісти
Воровайки...выступают на большой сцене,вроде и в Киеве бывали.Государство не препятствует развитию воровской субкультуры,приветствует даже...
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22.02.2021 10:34 Відповісти
Я к тому, что такое вот "приветствие"... оно на первый взгляд вроде и плохо... до того момента, как увидишь на улице вот такое вот... как я вчера. Смею заметить, не вечер (там вечерком под АТБ и не такое услышать можно "народ отдыхает"), а около 3 часов дня.
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22.02.2021 10:40 Відповісти
А если навстречу мент, то колонка мгновенно поглощается жёппой ауешника, а глазки становятся невинными и как бы только что сделал что-то полезное
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22.02.2021 12:50 Відповісти
Звучит неплохо. Но мент не может стоять везде.
А такие вот видео... как бы ни неприятно было это признавать... но могут сработать.
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22.02.2021 12:53 Відповісти
А такие вот видео... могут сработать.

"оножеребенок с колонкой" смотрит телевизор, или может подписан на ютуб канал следственного комитета?
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22.02.2021 17:11 Відповісти
Видосики в ютубе оно смотрит чаще чем учебник, я так скажу. А это резонансный видосик
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22.02.2021 17:17 Відповісти
Видосики в ютубе оно смотрит чаще чем учебник

Ага, и чтобы смотреть видосики в ютубе, подписано оно, естественно, на каналы СК, ФСБ, СБУ, ЦРУ и других ООНов )
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22.02.2021 17:22 Відповісти
Та не. Не подписано.

Но резонансные видео - оно смотрит и смотрит часто. А это - резонансное видео.
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22.02.2021 17:29 Відповісти
Для кого оно резонансное, для тех кто проверяет что будет если сожрать 40 таблеток?
Есть довольно интересная, и вполне себе резонансная книжка - УК. Многие ли увлечены ее чтением?
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22.02.2021 17:52 Відповісти
Много просмотров. Хайп в СМИ.
Да один даже ... эмм... оножеребенок посмотрит и сделает выводы = уже благо.
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22.02.2021 17:59 Відповісти
Ну да, попляшет с папой и мамой под "мусорок, не шей мне срок" и обязательно проникнется этим видео ....
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22.02.2021 18:14 Відповісти
Так будет, само собой. Но хоть один проникнется.
И это лучше чем сидеть на попе ровно и ничего не делать.
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23.02.2021 09:32 Відповісти
трэш какой.... а чё про бутылку в изоляторе не упомянули.... хороший стимул молчать и боятся......
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22.02.2021 10:23 Відповісти
Забыли сказать что голосовать только за Путина
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22.02.2021 10:25 Відповісти
В 1935 році Сталін дозволив притягати до кримінальної відповідальності з 12-ти річного віку, так що в Росії все попереду.
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22.02.2021 10:27 Відповісти
В общем реклама неплохая,они же думают,что еще маленькие,и им ничего не будет.Неплохо бы и у нас подобным образом просвещать детишек.
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22.02.2021 10:30 Відповісти
Есть статистика по терроризму 14 летних в Украине? Не допер, что это про демонстрации, и посты в соцсетях?
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22.02.2021 10:34 Відповісти
Там же не только про терроризм,это вопрос подростковой преступности,он интернационален.Прекрасный роман есть на эту тему-"Заводной апельсин"".
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22.02.2021 10:37 Відповісти
В школах есть специальные занятия, а еще Скабеева на рос ТВ...
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22.02.2021 10:59 Відповісти
Чемодан-вокзал-росія. Тобі туди. А нам відгородитися від російського бидла і захистити наших дітей від Імперії Зла і всього, що вони несуть світу.
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22.02.2021 10:43 Відповісти
На кацапии скоро уже акушер-гинеколог будет вещать подобное еще пуповину не перерезав. "Добро пожаловать в наш мир,дитё. А ты знаешь что можешь присесть на нары несколько лет спустя?"
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22.02.2021 10:30 Відповісти
не ту срану назвали гандурасом.
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22.02.2021 10:32 Відповісти
Скрепно! Креативно! "Тобі 14? Вітаю! Ти нестимеш суворе покарання за тероризм і захоплення заручників", - Слідчий комітет РФ привітав з днем народження російських підлітків - Цензор.НЕТ 6562 "Тобі 14? Вітаю! Ти нестимеш суворе покарання за тероризм і захоплення заручників", - Слідчий комітет РФ привітав з днем народження російських підлітків - Цензор.НЕТ 6562 "Тобі 14? Вітаю! Ти нестимеш суворе покарання за тероризм і захоплення заручників", - Слідчий комітет РФ привітав з днем народження російських підлітків - Цензор.НЕТ 6562
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22.02.2021 10:34 Відповісти
малышей скрепышей теперь будут как взрослую вату отправлять на мордовские концлагеря и освоение арктики.
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22.02.2021 10:36 Відповісти
а еще у них елостоун скоро взорвется.
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22.02.2021 10:53 Відповісти
"Тобі 14? Вітаю! Ти нестимеш суворе покарання за тероризм і захоплення заручників", - Слідчий комітет РФ привітав з днем народження російських підлітків - Цензор.НЕТ 6478
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22.02.2021 10:44 Відповісти
раша-ссср
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22.02.2021 11:42 Відповісти
Ваще кукуху зносить
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22.02.2021 10:52 Відповісти
Можно кацапаов и не воспитывать с детства рабство и покорность властям и силовикам у них в крови,генетически,можно не парится вата и рабы скрепоносные на революцию не способны,вата не вышла после пенсионной реформы,после обнуления ботоксного %уйла,после ареста Навального всего несколько тысяч на 140 млнонную територию и тех половина запаковади в автозаки,некоторые сам автозак толкали собственный
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22.02.2021 10:54 Відповісти
Путин реально боится подростков.
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22.02.2021 10:56 Відповісти
Ну Лубянку в Москве хотят вернуть памятник Дзержинскому "Тобі 14? Вітаю! Ти нестимеш суворе покарання за тероризм і захоплення заручників", - Слідчий комітет РФ привітав з днем народження російських підлітків - Цензор.НЕТ 2416
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22.02.2021 10:56 Відповісти
Им бы сразу начать с детских садиков - перестроить их под зоны строгого режима с колючей проволокой и вертухаями на пулеметных вышках, и дальше никому ничего уже рассказывать не надо.
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22.02.2021 11:08 Відповісти
***** на правильном пути, крепостные возрадуйтесь, 20 лет лагерей это пустяк, зато сколько впечатлений, тебе всеволишь 14 лет, а ты уже строишь железную дорогу Воркута - Магадан. Камсамольцы дабравольцы тебя поддержат в трудную минуту напоют чаем с новичком и перебинтуют отмороженные и почерневшие пальцы.
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22.02.2021 11:08 Відповісти
с каких лет нарасеи на бутылку садят "Тобі 14? Вітаю! Ти нестимеш суворе покарання за тероризм і захоплення заручників", - Слідчий комітет РФ привітав з днем народження російських підлітків - Цензор.НЕТ 6537
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22.02.2021 11:27 Відповісти
с армейских
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22.02.2021 12:52 Відповісти
Кошмар. Поздравление следственного комитета прозвучало как угроза.
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22.02.2021 12:25 Відповісти
Мабуть для них це, актуально.
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22.02.2021 12:35 Відповісти
в конце ролика можно было добавить, хочешь избежать наказания за вышеперечисленные преступления, вступай в Единую Расию и тогда ты сможешь убивать, насиловать, грабить в особо крупных размерах и тебе ничего за это не будет!
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22.02.2021 12:49 Відповісти
а чого вони не дали адресу, де ошийники видають?
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22.02.2021 13:09 Відповісти
Что-то напомнило сцену из "не грози южному централу"
(осторожно, ненормативная лексика)
https://www.youtube.com/watch?v=x4YvSWQXnDI
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22.02.2021 14:40 Відповісти
Багато хто із 14-ти літніх подумає: "Краще б я не родився..."
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22.02.2021 18:08 Відповісти
Русские мусора: "Убьют, тогда приходите"
В Кемерово полицейские не приехали на вызов в квартиру, где несколько часов убивали девушку
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22.02.2021 18:13 Відповісти
Прочитала. Жесть "Тобі 14? Вітаю! Ти нестимеш суворе покарання за тероризм і захоплення заручників", - Слідчий комітет РФ привітав з днем народження російських підлітків - Цензор.НЕТ 5090 "Тобі 14? Вітаю! Ти нестимеш суворе покарання за тероризм і захоплення заручників", - Слідчий комітет РФ привітав з днем народження російських підлітків - Цензор.НЕТ 9042 "Тобі 14? Вітаю! Ти нестимеш суворе покарання за тероризм і захоплення заручників", - Слідчий комітет РФ привітав з днем народження російських підлітків - Цензор.НЕТ 5296
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22.02.2021 20:01 Відповісти
Номер стойла забыли сказать)
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22.02.2021 22:17 Відповісти
 
 