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"Тобі 14? Вітаю! Ти нестимеш суворе покарання за тероризм і захоплення заручників", - Слідчий комітет РФ привітав з днем народження російських підлітків. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Московське управління Слідчого комітету РФ випустило ролик, в якому привітало російських підлітків із 14-річчям і попередило їх про кримінальну відповідальність.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські силовики, тримаючи в руках торт, нагадали іменинникам, що їм тепер самим доведеться відповідати за вбивство, заподіяння шкоди здоров'ю та урочисто перерахували інші статті кримінального кодексу - крадіжку, розбій, грабіж, викрадення, вимагання.
Окремо російські правоохоронці розповіли про "серйозне покарання" за тероризм, захоплення заручників і зґвалтування.
Топ коментарі
+57 Привет
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+28 Leva Rodriguez
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+28 Владимир1950
показати весь коментар22.02.2021 10:06
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Будь ласка, зачекайте...
Тебе 18?? Теперь ты можешь подохнуть во славу ***** и паРаши...😃
Вот уже думаешь, что в Раиссе **...ей некуда, но они каждый раз доказывают обратное
Напомнили, правильно сделали.
Киев. пер. Квитневый, 9.
Прочитал вот эту новость. Задумался.
А такие вот видео... как бы ни неприятно было это признавать... но могут сработать.
"оножеребенок с колонкой" смотрит телевизор, или может подписан на ютуб канал следственного комитета?
Ага, и чтобы смотреть видосики в ютубе, подписано оно, естественно, на каналы СК, ФСБ, СБУ, ЦРУ и других ООНов )
Но резонансные видео - оно смотрит и смотрит часто. А это - резонансное видео.
Есть довольно интересная, и вполне себе резонансная книжка - УК. Многие ли увлечены ее чтением?
Да один даже ... эмм... оножеребенок посмотрит и сделает выводы = уже благо.
И это лучше чем сидеть на попе ровно и ничего не делать.
(осторожно, ненормативная лексика)
https://www.youtube.com/watch?v=x4YvSWQXnDI
В Кемерово полицейские не приехали на вызов в квартиру, где несколько часов убивали девушку