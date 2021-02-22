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"Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Російська команда була змушена заклеїти і закрити будь-яку символіку РФ, щоб взяти участь у змаганнях в німецькому Оберстдорфі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікована відеозапис, на якій показано процес маскування символіки на автомобілях технічних служб і екіпіровки спортсменів.

"Така веселуха, що я просто угораю, блін. Ось дивіться, на машинах теж все заклеїли. Чорним скотчем. Щоб нічого не було видно. Чорний траурний скотч всюди", - говорить автор відео, ймовірно, один з російських спортсменів.

Найімовірніше на запису показаний табір російських спортсменів, які приїхали для участі в 53-му чемпіонаті світу з лижних видів спорту. Він буде проходити з 23 лютого по 7 березня 2021 року в німецькому Оберстдорфі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На чемпіонаті світу з біатлону заборонили слово "Росія": "Ми обрали такий шлях. Це наше бачення"

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+64
Надо было сразу лепить - " страна 404 "
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22.02.2021 10:55
+55
"Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой - Цензор.НЕТ 4790
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22.02.2021 10:57
+53
Вот это и называется "публичное унижение".
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22.02.2021 10:58
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Надо было сразу лепить - " страна 404 "
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22.02.2021 10:55 Відповісти
країна Мєльдонія
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22.02.2021 10:59 Відповісти
"Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой - Цензор.НЕТ 5843
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22.02.2021 11:01 Відповісти
- А тепер виступають якісь спортсмени з якоїсь країни....
от один невідомий хопає рушницю і намагається влучити в ціль!
- постріл! і куля потрапляє в дупу іншому невідомому спортсмену!!
ну то й хій з ними
переходимо до наступних вправ
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22.02.2021 11:08 Відповісти
). Зачет.
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22.02.2021 20:27 Відповісти
Бажано, щоб не в дупу, а "контрольний".
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23.02.2021 09:37 Відповісти
Так как они выступали в биатлоне, то и поводов для их упоминания вообще не было. Чехия с 10 мил населения выступила лучше
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22.02.2021 13:20 Відповісти
русский спортсмен должен защищать ЧЕРНЫЕ ЦВЕТА СВОЕГО ФЛАГА "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 4610
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22.02.2021 12:51 Відповісти
Можно было дорисовать череп и кости. Получился бы "Весёлый Роджер"...
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22.02.2021 13:25 Відповісти
ГЕРОИ СПОРТА (1972)
Н. Добронравов

Мы верим твёрдо в героев спорта.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши ЧЕРНЫЕ дать имена! "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 2325
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22.02.2021 14:51 Відповісти
страна "ну и чо?"
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22.02.2021 14:46 Відповісти
Команда Ихтамнетов "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 8365
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22.02.2021 11:09 Відповісти
+++
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22.02.2021 11:11 Відповісти
Або ж команда бюро ритуальних послуг.
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23.02.2021 09:41 Відповісти
На кордоне допатой по хлебалу и назад за поребрик
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22.02.2021 12:11 Відповісти
ой біда!
яка ж біда !!! "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 2984
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22.02.2021 12:47 Відповісти
Дуже органічно все виглядає - так тримати!
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22.02.2021 10:56 Відповісти
срана 404 "Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой - Цензор.НЕТ 105
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22.02.2021 10:56 Відповісти
"Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой - Цензор.НЕТ 4790
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22.02.2021 10:57 Відповісти
Вот это и называется "публичное унижение".
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22.02.2021 10:58 Відповісти
Оце вже діло, оце вже приниження москалів. Ахах, навідь, якщо вони шось і виграють, най їм грамоти чорним скочем заліплені цеї дадуть ))
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22.02.2021 10:59 Відповісти
Можлива тільки одна правдива назва:,, Московський улус".
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22.02.2021 10:59 Відповісти
О вата допрыгалась ,возят уродов как прокажённых ,от то **** встали с колен ... "Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой - Цензор.НЕТ 7029
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22.02.2021 11:00 Відповісти
Ещё нужго запретить говорить по-русски.
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22.02.2021 11:01 Відповісти
вірне рішення! навіща іншим спортсменам постійно чути расейські матюки
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22.02.2021 11:39 Відповісти
"Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой - Цензор.НЕТ 9400 "Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой - Цензор.НЕТ 5176
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22.02.2021 11:01 Відповісти
а мочу через дырку в стене менять разве не веселуха...
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22.02.2021 11:02 Відповісти
Опускают мордву..опять будут с лыжными палками кидаться на цивилизованных людей
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22.02.2021 11:03 Відповісти
Такого позора расиюшка еще не знала.. а нет, знала, когда трусливые рюзьге "офицеры" без опознавательных знаков вторгались в Украину
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22.02.2021 11:03 Відповісти
.. офицеры остались на полях гражданской войны... Вместо них пришла коммисарская и быдлячья пошесть... которая к началу второй мировой начала называться офицерами... А сейчас понятие **российский офицер**, это символ подлости.. трусости и наглости... И ничего больше....
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22.02.2021 23:21 Відповісти
лаптестан "Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой - Цензор.НЕТ 9684 а шо с вяличием
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22.02.2021 11:03 Відповісти
дедызачтовоевали "Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой - Цензор.НЕТ 6893
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22.02.2021 11:04 Відповісти
"Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 6923
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22.02.2021 11:05 Відповісти
"Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 6493
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22.02.2021 11:06 Відповісти
"Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 8801
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22.02.2021 11:13 Відповісти
ОХЙОПТ !!! "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 3232
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22.02.2021 16:58 Відповісти
любители воевать без символики , возмутились соревнованием без символики ...ваше ноу хау - жрите не заляпаетесь
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22.02.2021 11:04 Відповісти
В закладочки стырим)))
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22.02.2021 13:53 Відповісти
Показательно, что у спортивных свинособак гордость отсутствует напрочь. Могут и на старт сразу в коленно-локтевой выходить, ниже дна уже не будет.
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22.02.2021 11:05 Відповісти
А нафига они туда вообще приехали при таких раскладах?
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22.02.2021 11:06 Відповісти
відвідати дьюті-фрі
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22.02.2021 11:09 Відповісти
Мельдоний меньше жрите...
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22.02.2021 11:06 Відповісти
Так вот она какая Страна 404. "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 4318 Скоро рашистский флаг прировняют к пиратскому
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22.02.2021 11:06 Відповісти
Правильно. Треба себе поводити як люди, а не як козли. Вже скоро по всьому світу козлрилих чмиритимуть.
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22.02.2021 11:06 Відповісти
Сльозі мєшайут мнє ґаваріть.... "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 3607
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22.02.2021 11:06 Відповісти
"Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 2585
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22.02.2021 11:07 Відповісти
РОССИЯ ТАКИ ВСТАЛА С КОЛЕН, А ТЕПЕРЬ ОПЩЕНА НИЖЕ ПЛИНТУСА!!!!!!!! А ФАШИСТСКАЯ СТРАНА ДРУГОГО И НЕ ЗАСЛУЖИЛА!!!!!
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22.02.2021 11:10 Відповісти
ихтамнеты на соревновании
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22.02.2021 11:10 Відповісти
Проект росийя уже закрывают.
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22.02.2021 11:10 Відповісти
БО вас (свинособак) РЕАЛЬНО РЕАЛЬНО НЕ ІСНУЄ , ЯК І ДВОГОЛОВОГО ОРЛА .
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22.02.2021 11:12 Відповісти
Стыдно ему без русских этикеток на куртках, курва. А чего же ты не стеснялся когда крымские улицы патрулировал без шевронов и знаков принадлежности. Автоматом стыд компенсировал, ублюдок?
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22.02.2021 11:15 Відповісти
Тоді вони всі ридали від щастя та кричали - КРИМНАШ.
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22.02.2021 12:34 Відповісти
Лучший комментарий
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22.02.2021 19:00 Відповісти
Та брезентом надо всех вас до дальнего востока накрыть чтобы и видно не было, и слышно. Они еще и удивляются!.. Совсем тупые, ей Богу
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22.02.2021 11:18 Відповісти
так касабы же стремились к этому. В крыму, например "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 1316
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22.02.2021 11:18 Відповісти
В Крыму референдум был фейковый, а результаты нарисованы.
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22.02.2021 11:18 Відповісти
Тупість не має меж! Їм же сказали, що без логотипу "срашка". Ні воно тупіше, приперлося ось і доводиться заклеювати нецензурний вираз.
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22.02.2021 11:23 Відповісти
Вони думали, шо пронєсьот. "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 5576
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22.02.2021 12:32 Відповісти
вот приятно смотреть. иногда и паРаша может радовать.
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22.02.2021 11:27 Відповісти
Тьфу, бл****, позорище. "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 4526
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22.02.2021 11:32 Відповісти
Спортсмены с немытой звучит как банда из Коканда... все в заплатках из скотча как прокаженные - вот она путинская расия, картина маслом во всей красе
, страна отданная на откуп бандюкам теперь вынуждена стыдливо прятать символику государства,
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22.02.2021 11:38 Відповісти
А в место гимна - " Лебединое озеро"
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22.02.2021 11:50 Відповісти
Ага а громадный аквафреш на машинах? Так вас вообще допускать к соревнованиям низзя!
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22.02.2021 12:03 Відповісти
Сверхдержава, чё
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22.02.2021 12:11 Відповісти
Та не заклеювати потрібно надписи "московія", а гнати відусіль сраною мітлою.
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22.02.2021 12:27 Відповісти
Гнати треба, але таке приниження - це ж краще.
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22.02.2021 12:31 Відповісти
О це так русофобію фашизди затєвают. Ха-ха-ха. "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 5374
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22.02.2021 12:30 Відповісти
Это компромиссное решение, ведь за махинации с допингом могли отстранить от выступлений. Это как если бы санкциями против СП-2 был запрет на использование названия, но если черным скотчем заклеили - все нормально, качайте газ, и гимн не включайте.
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22.02.2021 12:34 Відповісти
а как бензин, ослиной мочой разбавляли, совесть не мучала??)))
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22.02.2021 12:49 Відповісти
Хай радіють і тому що, взагалі їх допустили до змагань.
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22.02.2021 12:52 Відповісти
как их ещё в Германию пустили их место в стойле и за место снега гавно и лыжи из двух брёвен.
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22.02.2021 12:57 Відповісти
Это сборная Сибири.

"Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 5022
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22.02.2021 13:01 Відповісти
Скоро Сибирь получит свободу и собственный флаг.
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22.02.2021 15:11 Відповісти
Схоже, що він буде китайський, але це не суттєво.
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23.02.2021 09:45 Відповісти
Это вот это всё, вот это, кто руссофобию эту затевает... (Взаддостанов)
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22.02.2021 13:03 Відповісти
Вот вам росияне и вяличие прилетело,за свои деяния приходит расплата-привыкайте к своему месту в обществе,вы же харошие это все путин,ан нет за царя народ в ответе
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22.02.2021 13:04 Відповісти
ЗАТО СПОРТСМЕНЫ НАСТОЯЩИЕ РОССИЙСКИЕ УДМУРТЫ !)
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22.02.2021 13:49 Відповісти
а правильная экипировка у автора это, наверное, в цветах радуги "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 9126
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22.02.2021 14:01 Відповісти
Адна сплашнайа русафобійа.
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22.02.2021 14:10 Відповісти
лыжные ихтамнеты, все как завещало Велике *****))
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22.02.2021 14:59 Відповісти
А получилось таки неплохо. Червоно-черно. Никому нучего не напоминает? "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 199
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22.02.2021 17:19 Відповісти
так вот она какая - страна 404.
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22.02.2021 21:46 Відповісти
Класно !
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23.02.2021 06:58 Відповісти
Єщьо на наге раха "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 364 "Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою - Цензор.НЕТ 364
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23.02.2021 09:09 Відповісти
Класс!!!!
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28.04.2021 10:00 Відповісти
 
 