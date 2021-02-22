Вакцина AstraZeneca виїхала в напрямку України, вона одна з найкращих, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що партія вакцини вже перебуває на маршруті до України, а сама вакцина є однією з найкращих у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30".

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"Не хочу говорити, коли прибуде, хочу дочекатися, коли вона прибуде. Завантажена. Із заводу виїхала в нашому напрямку", - сказав президент.

Водночас він зазначив, що вакцина CoviShield компанії AstraZeneca, яка має бути доставлена ​​в Україну з Індії, є однією з найкращих вакцин у світі.

"Ефективність - це одна з найкращих вакцин. Ми говоримо про дві вакцини, які в пріоритеті - це Pfizer та AstraZeneca", - додав президент.

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