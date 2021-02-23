Київський безпековий форум: Що робити з Росією? Яка перспектива нинішніх протестів у РФ? Чи можлива ліберальна Росія? ВIДЕО

22 лютого о 16:00 Київський безпековий форум транслюватиме онлайн-дискусію, присвячену політичному становищу в Російській Федерації, а також перспективам громадських протестів у цій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

Що робити з Росією? Це питання належить до вузлових проблем міжнародних відносин ХХІ століття.

Чи здатна Росія на внутрішню демократичну трансформацію і чи можлива ліберальна Росія?

Яка реальна перспектива нинішніх громадських протестів у Росії?

Чи здатні протестні рухи спровокувати нову зовнішню і внутрішню агресію Кремля?

Яким чином Захід може забезпечити політику стримування режиму президента Путіна і підтримати демократичні зрушення в Росії?

Яка роль в демократичних процесах на Сході Європи належить Україні?

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Ці та інші питання обговорюватимуть:

Ґаррі Каспаров – відомий російський опозиційний діяч та громадський лідер, міжнародний правозахисник, публіцист, Голова міжнародної Фундації з прав людини.

Майкл МакФол – відомий американський дипломат і провідний світовий експерт з питань Росії та зовнішньої політики Сполучених Штатів. Колишній Посол США в Росії, а сьогодні директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету.

Віола фон Крамон-Таубадель – відома німецька політична діячка, член Європейського Парламенту і Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах.

Арсеній Яценюк – Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках і Голова Київського Безпекового Форуму.

Данило Лубківський – заступник міністра закордонних справ України і Дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, директор Київського безпекового форуму (модератор дискусії).

Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.