Київський безпековий форум: Що робити з Росією? Яка перспектива нинішніх протестів у РФ? Чи можлива ліберальна Росія? ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
22 лютого о 16:00 Київський безпековий форум транслюватиме онлайн-дискусію, присвячену політичному становищу в Російській Федерації, а також перспективам громадських протестів у цій країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.
Що робити з Росією? Це питання належить до вузлових проблем міжнародних відносин ХХІ століття.
- Чи здатна Росія на внутрішню демократичну трансформацію і чи можлива ліберальна Росія?
- Яка реальна перспектива нинішніх громадських протестів у Росії?
- Чи здатні протестні рухи спровокувати нову зовнішню і внутрішню агресію Кремля?
- Яким чином Захід може забезпечити політику стримування режиму президента Путіна і підтримати демократичні зрушення в Росії?
- Яка роль в демократичних процесах на Сході Європи належить Україні?
Ці та інші питання обговорюватимуть:
Ґаррі Каспаров – відомий російський опозиційний діяч та громадський лідер, міжнародний правозахисник, публіцист, Голова міжнародної Фундації з прав людини.
Майкл МакФол – відомий американський дипломат і провідний світовий експерт з питань Росії та зовнішньої політики Сполучених Штатів. Колишній Посол США в Росії, а сьогодні директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету.
Віола фон Крамон-Таубадель – відома німецька політична діячка, член Європейського Парламенту і Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах.
Арсеній Яценюк – Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках і Голова Київського Безпекового Форуму.
Данило Лубківський – заступник міністра закордонних справ України і Дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, директор Київського безпекового форуму (модератор дискусії).
Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.
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После этих событий в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Дагестане, происходит антироссийское восстание, получившее поддержку широких народных масс, большинства местных чиновников и личного состава силовых ведомств - быстро подавив сопротивление деморализованных частей российской армии, восставшие объявляют о создании независимого государства Имарат Кавказ (إمارة القوقاز).
Вслед за Кавказом, мусульмане среднего Поволжья собрали отряды народной милиции и с оружием в руках - потребовали создать на территории Татарстана и Башкортостана правоверный халифат под названием Идель-Урал (İdel-Ural ştatı), в противном случае они готовы к вооружённой борьбе с федеральной властью за создание независимого исламского государства.
Российское правительство объявляет принудительную военную мобилизацию, в ответ на это - в различных регионах страны начинаются массовые уличные беспорядки. В Москве три миллиона мусульман, выходят на улицы, для того чтобы выразить протест политике Кремля не признающей право народов Кавказа и Поволжья на государственную независимость. Попытка Путина разогнать протестующих при помощи Росгвардии и МВД, перерастает в кровавые бои, в результате которых имеющие многократное численное превосходство мусульмане - вырезают сотрудников Росгвардии и полиции, захватывают представителей центральной власти и казнят их. Дальнейшие события на оставшейся без центральной власти России происходят лавинообразно:
- коренные народы Чукотки и Камчатки, объявляют себя Народными Республиками, парламенты которых принимают обращение в Конгресс США с просьбой включить их в состав штата Аляска;
- японские силы самообороны - высаживают двухсоттысячный десант, на всех островах Курильской гряды, и острове Сахалин (サハリン);
- Финляндия вводит полицейский и армейский спецназ во все райцентры Карелии (Karjala);
- в связи с назревающей гуманитарной катастрофой, Бундесвер высаживает миротворческие силы в Калининградской области, а через сутки после этого, стихийно образованный из приехавших в обозе потомков бывших граждан Кёнигсберга (Königsberg) народный парламент - потребовал возврата Восточной Пруссии в качестве федеральной земли в состав ФРГ, и полной депортации, завезенного после 1945 года русскоязычного населения;
- по решению совета безопасности ООН, с целью прекращения насилия в Москву и другие крупные города вводится миротворческий контингент НАТО, а в генассамблее ООН создается комитет по разделу оккупированных Россией территорий - в который со своими территориальными претензиями входят: Финляндия, страны Прибалтики, Германия, Белорусия, Украина, Грузия, Казахстан, Монголия, Китай и Япония…
P.S. В каждом прогнозе, есть доля ошибки - но большая часть со временем сбывается! А скептикам, хочу напомнить следующие факты: когда-то Каспийское море было внутренним водоёмом Московии, когда-то в Российскую Империю входили земли Польши, Финляндии, Маньчжурии, и когда-то в СССР состояли Латвия, Литва, Эстония, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Узбекистан. Другими словами, за прошлый век, последняя на планете империя зла, уже потеряла 2/3 населения и столько же пригодных для жизни людей территорий (оставшаяся территория РФ из-за климатических условий - на 70% не пригодна для постоянного проживания населения). Тогда почему кто-то думает, что описанные события не могут произойти с нынешней Российской Федерацией? Особенно учитывая тот факт, что ее сегодняшнее руководство - на порядок тупее своих предшественников...
Ну-ка расскажи что послужило основание
празднования "дня красной армии" - 23 февраля?
Какова перспектива нынешних протестов в РФ? - У протестунів коліна згниють від стояння.
Возможна ли либеральная Россия? - Хіба що в паралельному всесвіті.
Форум завершено.
"Жінка забрала гроші...та на х її послать..ВСЕ. Або хінка забрла гроші ..Та паранжу їй на мордяку і...Все.))))
Самого головного ні хто не розуміє. Шановні світ і захід не хоче розпаду Росіїї а ле світ і захід і Україна хоче щоб Россія стала біль ліберальною і демократичною. Ну всі розуміють чому ні хто не хоче роспаду росії. Тому ця війна на довго...Поки ..може ..може до того поки ХЛО не відкине копита...далі невідомо але світ буде працювати над цією проблемою
"Возможно, путинизм убьет не революционер-Навальный, а его сверстник - скромный карьерный чиновник. В постсталинской России сменилось четыре поколения руководителей. Придя к власти, они пытались символически вернуться в эпоху своей молодости, восстановить ее дух, принятые тогда модели поведения и социальные практики", - пишет социолог на своей странице в Facebook.
"Хрущев начал активную социальную жизнь в 20-е, потом долго мимикрировал под унылое сталинское окружение, но в душе так и остался "комсомольцем 20-х годов", наивным мечтателем-авантюристом, иногда добрым, иногда жестоким, но искренним и непосредственным. Придя к власти, он попробовал восстановить атмосферу середины двадцатых, с наивным культом Ленина, обещанием скорого коммунизма, но без массового террора и с гораздо большей степенью свободы, чем при зрелом Сталине. Так страна получила знаменитую хрущевскую "оттепель".
Брежнев, Суслов, Устинов, Андропов, Черненко сформировались как политики в глухие тридцатые годы, во время тотальной бюрократизации и террора, когда главным было не высовываться, и любая инициатива могла плохо кончиться. Они хотели, чтобы все было как при Сталине, только без террора и войны. И как огня боялись перемен. Этот страх определил их политику, приведшую к т.н. "застою".
Горбачев и Ельцин при всем их несходстве - дети оттепели. Их молодость пришлась на эту неспокойную, но относительно свободную эпоху. Они выбрали реформы, пытаясь завершить десталинизацию, начатую во время их юности.
Путин и его подельники - дети "застоя": лицемерного патриотизма на партийных собраниях, стяжательства и коррупции в реальности. Именно эту атмосферу двойной морали они восстановили, когда пришли к власти. Все их прожекты: от нового империализма и авторитаризма до Олимпийских игр, от преследования диссидентов до "сверхракет", от нефте- и газопроводов до "дружбы с Африкой", от космических обещалок до попыток расколоть НАТО - из той эпохи.
Дети "застоя" перешли или скоро перейдут за седьмой десяток, а потом и конечная остановка недалеко. Их естественный уход неизбежен. В обозримом будущем им придется передать власть следующему поколению - детям реформ, юность которых пришлась на 90-е, тем, кому сейчас от 40 до 50; поколению, сформировавшемуся в атмосфере свободы, открытости и дружбы с Западом. Его представители уже сейчас активно делают карьеру в государственном аппарате.
В последние годы они возглавили, например, множество губерний. В основном они неплохо образованы и имеют опыт работы в бизнесе, в том числе с западными партнерами, некоторые из них учились за границей. Пока они мимикрируют под господствующий урапатриатизм, насаждаемый детьми "застоя" (как Горбачев и Ельцин долгое время изображали из себя истово верующих коммунистов), но, думаю, вся эта патриотическая лабуда им абсолютно по барабану. Они, в основном, ориентированы на Запада, как и было принято в то время, когда сформировались их политические взгляды и картина мира. Ведь сложившиеся в молодости стереотипы в течение жизни меняются редко.
Я долго жил в Нижнем Новгороде и сейчас слежу за ситуацией там. Нижегородский губернатор Глеб Никитин - как раз представитель популяции новых российских руководителей из числа детей реформ, ему 43 года. Понятно, что его выдвинула питерская мафия. Но он неплохо образован, окончил MBA бизнес-школы Колумбийского университета и Лондонской школы бизнеса. Он очень хочет быть либеральным и дружить с местной общественностью. При этом еще сильнее боится злых дядей в Кремле, ведет себя трусовато и непоследовательно, обещает разные послабления, а потом прячется. Еще бы, он пока целиком зависит от кремлевских старцев. Но так будет не всегда.
Когда поколение Путина-Патрушева-Бортникова-Сечина уйдет, вместо него у власти останутся такие относительно молодые скромные чиновники в интеллигентных очках, как вместо Брежнева и Ко - Горбачев. А вот дальше начнется самое интересное. Думаю, дети реформ не будут продолжать авторитарно-имперский курс Путина. Им это не нужно. Они - экономически ориентированные люди и хотят дружить с западным миром. Им ни к чему санкции и проблемы.
Такие дети реформ и похоронят путинское наследие в процессе какого-то нового 20 съезда. А затем, хотят они этого или нет, и его империю, как Горбачев с Ельциным похоронили СССР".