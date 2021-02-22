В Одесі побудують стоянку для яхт і великий порт, - Зеленський. ВIДЕО
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В Одесі побудують велику стоянку для яхт і великий порт для розвитку бізнесу і перевезень.
Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції в межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Питання портів - ми говоримо про проєкт будівництва великої "Mariny" (стоянки для яхт. - Ред ) в Одесі і великого порту окремо", - сказав Зеленський.
Він додав, що питання такого будівництва в Одесі обговорювали з бізнесом ОАЕ. Зеленский зауважив, що річковий транспорт є найдешевшими перевезеннями, і саме річковий транспорт може бути окремою дохідною галуззю як для бізнесу, так і для бюджету.
Як повідомлялося, Одеський порт обслуговуватиме круїзні лайнери у навігацію 2021 року згідно з європейськими стандартами охорони здоров’я, запровадженими для убезпечення пасажирів і членів екіпажів від зараження коронавірусом COVID-19.
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Думаешь, инвесторы тебе снова поверят?!
Великий порт в Одесі???
Він взагалі розуміє, що таке справді великий порт? Марафєтчік зелененький...
Одеський порт тре поступово закривати, залишивши морвокзал, можливо контейнерний термінал. А біля Одеси два порти, які можна розвивати й розвивати, особливо порт «Південний», де ще зараз купа місця для причалів та під'їздних шляхів. А можна розвивати ще вглибину матеріка.
Что тебе не хватает, володенька?
В БАРИСТПАЛЕ ПАСТРОЯТ АЭРОПОРТ!!
В КРИВОМ РОГЕ ПАСТРОЯТ КОСМОПОРТ!!!11
Как привозить и увозить грузы через историческую застройку, где делать стоянку TIRов, дополнительные жд пути, куда расширять причалы - на пляж Ланжкрон или Лузановку ?
"Большой морской порт" он пусть посмотрит, например в Сингапуре или Гамбурге и нехай не меле дурниць.
Стоянка для яхт це святе, а от порт будувати навіщо?
Чего сюда тащиться иностранцам, если ты такой себе "чемпион по борьбе с ковидом" без вакцины?
У тебя "Делфи" год на центральном пляже валялось под твоим личным контролем!
Маниловщина чистой воды.