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Зеленський (17376) Одеса (4013) порт (617) інфраструктура (248)

В Одесі побудують стоянку для яхт і великий порт, - Зеленський. ВIДЕО

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В Одесі побудують велику стоянку для яхт і великий порт для розвитку бізнесу і перевезень.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції в межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Питання портів - ми говоримо про проєкт будівництва великої "Mariny" (стоянки для яхт. - Ред ) в Одесі і великого порту окремо", - сказав Зеленський.

Він додав, що питання такого будівництва в Одесі обговорювали з бізнесом ОАЕ. Зеленский зауважив, що річковий транспорт є найдешевшими перевезеннями, і саме річковий транспорт може бути окремою дохідною галуззю як для бізнесу, так і для бюджету.

Як повідомлялося, Одеський порт обслуговуватиме круїзні лайнери у навігацію 2021 року згідно з європейськими стандартами охорони здоров’я, запровадженими для убезпечення пасажирів і членів екіпажів від зараження коронавірусом COVID-19.

Також читайте: Будівництво другої дамби на Північно-Кримському каналі поки не планується, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
.....стоянка для яхт ...критически назрела да... В Одессе построят стоянку для яхт и большой порт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 843
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22.02.2021 12:21
+13
В Одессе построят стоянку для яхт и большой порт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6487
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22.02.2021 12:28
+10
Не позволим, никаких Васюков. Лучше этого сказочника отправить на межгалактический конгресс идиотов😠
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22.02.2021 12:33
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.....стоянка для яхт ...критически назрела да... В Одессе построят стоянку для яхт и большой порт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 843
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22.02.2021 12:21 Відповісти
Не говорите... Прям позарез, мля... В Одессе построят стоянку для яхт и большой порт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5214 Главное как вовремя! Как в воду глядел...
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22.02.2021 12:29 Відповісти
и где, интересно, ты деньги возьмешь?
Думаешь, инвесторы тебе снова поверят?!
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22.02.2021 12:23 Відповісти
И переименуют город в Суперновые Васюки.
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22.02.2021 12:24 Відповісти
Не позволим, никаких Васюков. Лучше этого сказочника отправить на межгалактический конгресс идиотов😠
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22.02.2021 12:33 Відповісти
В Одесі побудують стоянку для яхт і великий порт, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6598
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22.02.2021 13:20 Відповісти
Ну порт там давно построен В Одессе построят стоянку для яхт и большой порт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1565а вот куда делось ЧМП это пора-бы выяснить ...
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22.02.2021 12:25 Відповісти
Дьік це ніби в луганську буде?
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22.02.2021 12:25 Відповісти
акакаяразница? В Одессе построят стоянку для яхт и большой порт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1508
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22.02.2021 12:27 Відповісти
В Одессе построят стоянку для яхт и большой порт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 878 В Одессе построят стоянку для яхт и большой порт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5067
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22.02.2021 12:28 Відповісти
В Одессе построят стоянку для яхт и большой порт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6487
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22.02.2021 12:28 Відповісти
Что ему за наркоту выдали?
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22.02.2021 12:29 Відповісти
«В ОАЕ ми домовилися про розвиток річкового транспорту в Україні, адже вони професіонали в цій галузі, вони вже цього тижня приїдуть до нас на перемовини» (с) Зеленський, 22.02.2021

В Одессе построят стоянку для яхт и большой порт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3760
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22.02.2021 12:31 Відповісти
Стоянок для яхт вже є не одна.
Великий порт в Одесі???
Він взагалі розуміє, що таке справді великий порт? Марафєтчік зелененький...
Одеський порт тре поступово закривати, залишивши морвокзал, можливо контейнерний термінал. А біля Одеси два порти, які можна розвивати й розвивати, особливо порт «Південний», де ще зараз купа місця для причалів та під'їздних шляхів. А можна розвивати ще вглибину матеріка.
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22.02.2021 12:34 Відповісти
И как заживет Украина, важнейшее дело это стоянка яхт для миллионеров, ещё наверное и за государственный счёт ….
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22.02.2021 12:44 Відповісти
Эмм... может ему кто-нить, эдак, мягенько намекнет, мол пора бы пойти поспать?
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22.02.2021 12:45 Відповісти
"во всём виноваты ноздри..."(с)
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22.02.2021 12:49 Відповісти
В Одесі побудують стоянку для яхт і великий порт, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1248
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22.02.2021 13:22 Відповісти
А "первый междупланетный шахматный турнир когда"? В Одесі побудують стоянку для яхт і великий порт, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2769
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22.02.2021 12:48 Відповісти
Википедия, *** - "Оде́ський морськи́й порт - один із найбільших українських морських портів і один із найбільших портів в басейні Чорного моря"
Что тебе не хватает, володенька?
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22.02.2021 12:54 Відповісти
В АДЕССИ ПАСТРОЯТ ПОРТ!
В БАРИСТПАЛЕ ПАСТРОЯТ АЭРОПОРТ!!
В КРИВОМ РОГЕ ПАСТРОЯТ КОСМОПОРТ!!!11
В Одесі побудують стоянку для яхт і великий порт, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8674
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22.02.2021 13:04 Відповісти
А вавачка так всегда делает-присвает себе с завидным постоянством чужие заслуги- вот давече в ОАЭ подписал 2 договора, которые уже там были подписаны в 2004 и 2007 годах, то строит ******** километров дорог, которые частично уже были построены до него, правда в 3 раза дороже построил зеля, но то такое...!, то хвастается Европе достижениями в стране в 2014-2019 годах и т.д. и т.п. Но и тут Остапа понесло. Ковид он уже побядил, войну выиграл, зарплат всем дал, тарифы опустил, вывел Украину на межгалактический уровень- теперь пора для всех строить яхтклубы и стоянки яхт, и тут .... кокс отпустил, и пора баиньки, всем спасибо- все идут на ....)))))
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22.02.2021 13:09 Відповісти
Как нелох42 представляет себе БОЛЬШОЙ порт в центре крупного города!?
Как привозить и увозить грузы через историческую застройку, где делать стоянку TIRов, дополнительные жд пути, куда расширять причалы - на пляж Ланжкрон или Лузановку ?
"Большой морской порт" он пусть посмотрит, например в Сингапуре или Гамбурге и нехай не меле дурниць.
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22.02.2021 13:23 Відповісти
У нас вже стільки яхт що, їм потрібен окремий порт!? А для річного транспорту варто спочатку побудувати завод, який буде річні судна випускати.
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22.02.2021 13:39 Відповісти
Вспоминаю поговорку: Суждены нам благие порывы ,а свершить не дано ни *УЯ !!!!!
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22.02.2021 13:53 Відповісти
Гуд ,Вольдемар Гуд ,,яхты я надеюсь будут с крупным калибром и крылатыми птичками 🤣🤣🤣
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22.02.2021 13:53 Відповісти
Вот прет идиота - то аэропорт в донецке, то стоянка для яхт... вероятно космопорт для тарелок и автобан для верблюдов будет следующим анонсом...
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22.02.2021 14:02 Відповісти
Это серьезная инвестиция! Теперь одесситы заживут припеваючи. Очень необходимое сооружение для города - важнее чем модернизация коллектора сточных вод, который отравляет говном море каждый год. Будут теперь вожди свои яхты ставить в Одессе - раньше это было в Крыму. Теперь нужен новый лозунг, чтобы смысл был весомее. Например, каждому одесситк - по яхте!
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22.02.2021 14:07 Відповісти
Ну да построят я даже знаю где, таерритория бывшего ЗОРА которая находится в собственности группы приват, т.е. коломойши
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22.02.2021 14:09 Відповісти
За это и стоял Майдан, все теперь для Людей.
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22.02.2021 14:16 Відповісти
Можливо, він мав на увазі розширення морвокзалу, вцілому пасажирського комплексу і яхт-клубу і створення, типу, пасажирського порту за рахунок території, яка поруч і використовується для обробки різних вантажів і контейнерів. Тоді щось зрозуміло, а так, по-дебільному йому хтось текст написав чи він озвучив.
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22.02.2021 14:46 Відповісти
"В Одессе построят стоянку для яхт и большой порт..."

Стоянка для яхт це святе, а от порт будувати навіщо?
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22.02.2021 15:37 Відповісти
Армію будуй і зміцнюй, "мудрий"! Кому на хрін твій яхт клуб і порт буде потрібен, коли туди кацап прийде військову базу будувати?!
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22.02.2021 17:38 Відповісти
Идиот зеленый! В Одессе ПУСТЫМ стоит пассажирский порт и гостиница при нем!
Чего сюда тащиться иностранцам, если ты такой себе "чемпион по борьбе с ковидом" без вакцины?
У тебя "Делфи" год на центральном пляже валялось под твоим личным контролем!
Маниловщина чистой воды.
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22.02.2021 22:31 Відповісти
 
 