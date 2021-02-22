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Байден (2313) Гриценко Крим (1) Крим (12752) Росія (47115) США (14430) Донбас (21732) Кулеба Дмитро (3151)

Наша мета, щоб США ще активніше допомагали протистояти російській агресії: зараз вони спостерігають за процесом, але можуть робити більше, - Кулеба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

За словами глави МЗС, Україна хоче, щоб США активніше допомагали протистояти російській агресії на Донбасі, а також допомагали в деокупації Криму.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Сполучені Штати Америки можуть зробити більше для припинення війни на Донбасі і без участі в переговорах "нормандської четвірки" за участю України, Росії, Німеччини та Франції. Про це Кулеба повідомив в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Наша мета полягає у тому, і я не буду якось кривити душею, щоб Сполучені Штати ще активніше допомагали протидіяти російській агресії і ще активніше долучилися до трансформації всередині України для того, щоб ми змогли протидіяти тим, хто хоче затягнути країну у минуле", - наголосив він.

"Ми хочемо більш активної участі в процесі урегулювання на Донбасі. Зараз Сполучені Штати, скажімо так, спостерігають за процесом, роблять певні кроки, які впливають, але вони можуть робити більше", - сказав Кулеба.

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"Навіть не ставши членом "нормандської четвірки", можна робити більше, і для мене дуже важливо було почути у виступі президента Байдена на Мюнхенській безпековій конференції слова про Україну - про те, що підтримка територіальної цілісності України є життєво важливою для Європи і для Сполучених Штатів, для трансатлантичної єдності. Тому вони можуть робити більше, перебуваючи в "нормандській четвірці" чи не перебуваючи. Сполучені Штати - достатньо самозабезпечена країна для того, щоби діяти за будь-яких обставин", - вважає глава МЗС.

Також Кулеба додав, що США реально багато можуть зробити для деокупації Криму.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Пока США наблюдают за агентом ФСБ - Ермаком
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22.02.2021 15:06
+5
если б все так наблюдали !!!
могут сделать больше??? кто б это там так еще квакал ????
значит сидеть сложив руки на ...пузе (приказав своим не стрелять, и потихоньку обворовывать и дискредитировать свою Армию и ветеранов АТО) и требовать сделать больше от США ???
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22.02.2021 15:10
+4
здоровое общество само противостоит внешней агрессии, а сопливые трусы надеются на помощь заокеана запрещая своим воинам уничтожать врага
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22.02.2021 15:11
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Пока США наблюдают за агентом ФСБ - Ермаком
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22.02.2021 15:06 Відповісти
Те що США спостерігає ,це добре,а що робить Україна для розвитку власної держави -відновлює енергозалежність України !!!)))
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22.02.2021 15:14 Відповісти
Китайской пилораме нужна или «полудохлая» Украина, или вообще «дохлая» Украина. Процветающая Украина, по планам Кремля, может существовать только в составе Империи, но при этом Ненька должна отказаться от борща, вареников со сметаной, копченого подчеревка с прожилками мяса и самогона из сахара, чтобы не вызывать этими традиционнымми блюдами зависть у старшего брата, привыкшему к щам из квашеной капусты и «Боярышнику».
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22.02.2021 15:17 Відповісти
Саме так!! Зелена пліснява послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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22.02.2021 15:20 Відповісти
Українські гниди в стократ небезпечніше за московських вошей !!! Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!!)))
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22.02.2021 15:18 Відповісти
Могут . И могли бы . А мы через семь лет войны прижали медведчука .
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22.02.2021 15:08 Відповісти
Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9180
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22.02.2021 15:09 Відповісти
Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6680 Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7363
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22.02.2021 15:09 Відповісти
если б все так наблюдали !!!
могут сделать больше??? кто б это там так еще квакал ????
значит сидеть сложив руки на ...пузе (приказав своим не стрелять, и потихоньку обворовывать и дискредитировать свою Армию и ветеранов АТО) и требовать сделать больше от США ???
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22.02.2021 15:10 Відповісти
Я вот подумал, если у нас есть враги народа, значит должны быть и вредители? Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 616
Кто-то же травит детей в садиках, заставляет подростков выбрасываться из многоэтажек и заражает людей коронавирусом намеренно....
Вопрос, куда только их ссылать? Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5561
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22.02.2021 15:11 Відповісти
Придётся расстреливать.
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22.02.2021 15:16 Відповісти
здоровое общество само противостоит внешней агрессии, а сопливые трусы надеются на помощь заокеана запрещая своим воинам уничтожать врага
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22.02.2021 15:11 Відповісти
Ага, вони хАтять, щоб США актівнєє пАмАгала... А самі торгують з кацапами...
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22.02.2021 15:13 Відповісти
Енергозалежність України від Московіі , це прямий шлях в "родную говєнь" Московію !!!)))
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22.02.2021 15:15 Відповісти
Кулебі дозволили поквакать.
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22.02.2021 15:19 Відповісти
Петр Алексеевич Байденко пощадит РАБссию,быдло Мавзолейное не враг... Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4928а Джо Порошенко поможет РАБссит встать с каленок Наша цель, чтобы США еще активнее помогали противостоять российской агрессии: сейчас они наблюдают за процессом, но могут делать больше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5520
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22.02.2021 15:21 Відповісти
Краще б ти мовчав, "дипломат".
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22.02.2021 15:22 Відповісти
Кулеба дипломат умный и тонкий...,лишнее не скажет,большее не покажет...,а зачем вам знать то,что за кулисами дипломатии... Наша мета, щоб США ще активніше допомагали протистояти російській агресії: зараз вони спостерігають за процесом, але можуть робити більше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3956 Наша мета, щоб США ще активніше допомагали протистояти російській агресії: зараз вони спостерігають за процесом, але можуть робити більше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3956
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22.02.2021 15:25 Відповісти
Украина тоже может делать больше. Isn't it?
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22.02.2021 15:29 Відповісти
Значит президент зеленский может принять больше...
Кого мне это напоминает?....... А-а-а! Одного комика, который сравнивал свою родину с актрисой фильмов определенного жанра, готовой принимать. Наша мета, щоб США ще активніше допомагали протистояти російській агресії: зараз вони спостерігають за процесом, але можуть робити більше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2528
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22.02.2021 15:36 Відповісти
А для кого США должны что то делать?Для 73% оленей просравших все и выбравших такого же как и сами тупого совково - убогого клоуна?Для люто ненавидящих Америку и НАТО совкодрочеров промышленных центров?Для морально деградировавших глистов какаразница?Для абсолютоно отбитых малолеток,живущих в другом измерении?С чего думают что за нас все должны делать другие?Мы сами должны определиться чего мы хотим - Украину,или УССР,или СССР.
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22.02.2021 15:38 Відповісти
А Уруській в курсі?
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22.02.2021 15:38 Відповісти
Признаюсь, был крайне удивлен, когда узнал, что в США Медведчук был под санкциями с 2014 года за антиукраинскую деятельность!??? А у нас у нас- процветал, обрастал продуктопроводами, телеканалами и другими активами при содействии самых "патриотичных" руководителей... Это же предел цинизма!!!
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22.02.2021 15:40 Відповісти
"Мы хотим более активного участия в процессе урегулирования на Донбассе. Сейчас Соединенные Штаты, скажем так, наблюдают за процессом, да не за процессом США наблюдает ,а за "зе" родителями , процессов в Украине Наша мета, щоб США ще активніше допомагали протистояти російській агресії: зараз вони спостерігають за процесом, але можуть робити більше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1686
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22.02.2021 17:10 Відповісти
а моя мета-прибрати всіх дегенератів , що керували Україною 30 років, із влади та з України назавжди.
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22.02.2021 17:30 Відповісти
 
 