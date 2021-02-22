Ознак підготовки противника до наступу на Донбасі немає, - Хомчак. ВIДЕО
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Ситуація в зоні проведення операції Об'єднаних сил контрольована, ознак створення наступальних угруповань противника не виявлено.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.
"Ситуація в зоні операції Об'єднаних сил сьогодні є контрольованою, і різких змін там не відбувається, ознак створення наступальних угруповань противника теж не виявлено", - сказав Хомчак.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу на Донбасі загинув український воїн, ще один - зазнав поранень.
Топ коментарі
+10 Andy Tiger
показати весь коментар22.02.2021 16:16
+3 баламут
показати весь коментар22.02.2021 16:47
+2 Андрей Шевченко 29aa0d51
показати весь коментар22.02.2021 16:18
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Будь ласка, зачекайте...
а так и второй эшелон на марше с разворачиванием по ходу, из любого восточного направления.. хоть с воронежа, курска, уже с правого берега дона и выше среднего течения сев.донца...как стратег говорю
А ось сьогодні нам уже заявляє Хомчак що все контроліруємо і группіровок не обнаружено.
Ви що знущаєтесь з нас? Хомчак ти якщо зовсім не контролюєш ситуацію, то ти сам тоді іди в розвідку і все сам там видивляйся. Щось я починаю нервувати от таких заяв хом'яка
і не обманювали, щоб...
а в основному в усіх країнах світу плани генштабу оприлюднюють у пресі і дослухаються до дописувачів на форумах