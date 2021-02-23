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Реалізація проєкту високошвидкісного залізничного сполучення почнеться цього року, - Криклій. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

В Україні у 2021 році розпочнеться реалізація проєкту високошвидкісного залізничного сполучення. Зокрема, він передбачає будівництво залізничної лінії зі швидкістю руху до 250 кілометрів на годину.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив 22 лютого на форумі "Україна 30. Інфраструктура", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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"Проєкт високошвидкісних залізничних перевезень, де ми плануємо будувати євроколію європейського стандарту з середньою швидкістю 250 км/год, розпочинає свою реалізацію вже цього року", – заявив він.

За його словами, для проєкту обрали чотири ділянки протяжністю майже дві тисячі кілометрів: Київ-Львів-держкордон, Київ-Одеса, Київ-Харків, Київ-Дніпро-Запоріжжя.

"Перша залізнична лінія зі швидкістю руху до 250 км/год з’єднає державний кордон з Польщею та місто Львів (станція Скнилів) з можливістю продовження лінії до Києва і подальшою розбудовою по Транс’європейській транспортній мережі TENT-T. Проєкт передбачає будівництво інфраструктури для обслуговування поїздів типу InterCity та контейнерних перевезень у напрямку Європейського Союзу", – сказав Криклій.

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Він повідомив, що південнокорейська компанія Hyundai може виділити Україні два мільйони доларів на розробку попереднього техніко-економічного обґрунтування для будівництва швидкісної залізниці.

Окрім цього, за його словами, у 2021 році планують закупити 100 нових залізничних вагонів.

"Передбачено чотири мільярди гривень у бюджеті електрифікацію ділянок, на закупівлю нових пасажирських вагонів і в цій програмі хочемо передбачити реновацію залізничних станцій", – додав Криклій.
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Топ коментарі
+5
Взагалі то, в цій ситуації і тому, як вона розвивається набагато важливіше було б розвивати оборонну промисловість і будувати заводи, які виробляють ракети та снаряди чи хоча б набої. А стосовно залізниці то, краще б перевірили паровози бо вони менше залежать від імпортних вуглеводнів, які будуть потрібні танкам. Як тільки Лукашенко об'єднається з ****** у нас залишиться дуже мало часу.
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22.02.2021 17:56
+4
Новий Hyperloop?))
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22.02.2021 17:50
+2
та це взагалі ганьба. Після того як у нас віджали єдиний патронний завод у Луганську, за 7 років не зроблено нічого.
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22.02.2021 18:44
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в свое время мне отвечала УЗ и Минтранспорта мол 1 км полностью оборудованного пути 2 колеи стоит от 1,5 миллиона евро.... наши натянут 15 лямов на 1 км должны же они столоваться где то...
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22.02.2021 17:48 Відповісти
1,5 лимона коштує кілометр совкової магістралі з швидкістю 70-100км/г. Колія для поїзда задатного розвивати 250 км/г коштує на багато дорожче.
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22.02.2021 17:59 Відповісти
"Первая железнодорожная линия со скоростью движения до 250 км/ч соединит государственную границу с Польшей и город Львов (станция Скнилов)"
Опять Скнилов. Реализация проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения начнется в этом году, - Криклий - Цензор.НЕТ 8798
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22.02.2021 17:49 Відповісти
Новий Hyperloop?))
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22.02.2021 17:50 Відповісти
А що з ним не так? Це повністю правильна ідея була.
Зайняти новий ринок... Ах точно ви ж напевне чули якийсь із фейків та носитесь із ним.
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22.02.2021 18:41 Відповісти
Ишо один Гипрлупнутый воришка.
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22.02.2021 17:50 Відповісти
Взагалі то, в цій ситуації і тому, як вона розвивається набагато важливіше було б розвивати оборонну промисловість і будувати заводи, які виробляють ракети та снаряди чи хоча б набої. А стосовно залізниці то, краще б перевірили паровози бо вони менше залежать від імпортних вуглеводнів, які будуть потрібні танкам. Як тільки Лукашенко об'єднається з ****** у нас залишиться дуже мало часу.
показати весь коментар
22.02.2021 17:56 Відповісти
та це взагалі ганьба. Після того як у нас віджали єдиний патронний завод у Луганську, за 7 років не зроблено нічого.
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22.02.2021 18:44 Відповісти
У Китайцев скоростные поезда, а это медленные поезда.
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22.02.2021 18:44 Відповісти
КУДА ты так спешишь, Крикливый?
Твои похороны без тебя не начнутся!
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22.02.2021 18:46 Відповісти
Велике крадівництво - 2
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22.02.2021 19:01 Відповісти
Реализация проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения начнется в этом году, - Криклий - Цензор.НЕТ 7501
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22.02.2021 19:07 Відповісти
Реализация проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения начнется в этом году, - Криклий - Цензор.НЕТ 4363
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22.02.2021 19:10 Відповісти
євроколію європейського євростандарта
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22.02.2021 19:17 Відповісти
Нам как раз только скоростных поездов не хватает до полного счастья!
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22.02.2021 20:46 Відповісти
Он воно що... Коли виходити з того, що криклій - мумь, стає зрозумілою неадекватність (з людської точки зору) його дій.
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22.02.2021 21:08 Відповісти
Чи воно зовсім здуріло? Тому, що є, не можуть ради дати, локомотиви та електрички в такому стані, що соромно вже дивитись, полотно та інше господарство не краще, а воно про якусь швидкісну дорогу патякає. І що значить: Хюндай ВИДІЛИТЬ 2 млн доларів? Сумніваюсь, що просто подарує. Написали б прямо, як є: позичить. А в чиїх кишенях вони опиняться і хто віддаватиме?
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23.02.2021 00:21 Відповісти
Они просто готовятся украсть всё, что им выделят. Уже и котеджики себе запланировали, и яхты.
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23.02.2021 09:41 Відповісти
Краще вже нормальні автошляхи. Все одно припинити паління і пиятику в вагонах ви не взмозі. На авто набагато краще. Кондішен, можна заїхати подивитись цікавинки місцеві.
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23.02.2021 09:09 Відповісти
І шоб там мені не казали, то навідь у сидячому потязі Київ-Кам.Под. сиділи хлопці,яки тягнули вино з бутилки 1,5 літри.
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23.02.2021 09:10 Відповісти
Информация из первых уст - на жд сейчас массово увольняются работники из-за зарплат. Начальство всё разворовало, зарплаты - ниже некуда, все бегут, кто куда могут.
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23.02.2021 09:39 Відповісти
 
 