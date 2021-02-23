"Слуга народу" Ясько зареєструвала законопроєкти, які мають юридично закріпити введення санкцій. ВIДЕО

Законопроєкти, подані Єлизаветою Ясько, націлені на запровадження ефективної санкційної політики і політики невизнання легітимності окупації українських територій.

Про це Ясько розповіла в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про законопроєкти №401017 (про національні та міжнародні санкції) і №57258 (про особливості державної політики).

"Мої закони:



- запровадять нову ефективну санкційну політику (встановлення фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення санкційного режиму, запровадження нового робочого органу при РНБО, який координуватиме санкційну політику);



- встановлять політику невизнання легітимності окупації українських територій (запровадження кримінальної відповідальності за заперечення публічними діячами фактів російської агресії та окупації території України, підтримку дій агресора та участь в урочистих подіях на території країни-агресора);



- створять механізми притягнення до відповідальності порушників санкційного режиму та політики невизнання", - зазначила Ясько.

За її словами, під час підготовки законопроектів були проведені консультації з Міністерством закордонних справ і з представниками громадського сектору, слухання з трьома комітетами з деокупації.

"Ми не повинні дати агресору та внутрішнім прихильниками Кремля жодного шансу на розповсюдження фейків російської пропаганди та фінансування проросійських груп впливу на вільній території України. Це має стати початком та запорукою деокупації наших територій", - подчеркнула Ясько.