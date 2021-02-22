Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців. ВIДЕО

На пресконференції 22 лютого міністр оборони Андрій Таран заявив, що МВФ затримує кошти на оздоровлення бійців.

Начальник Генерального штабу Руслан Хомчак зауважив застереження і підказав, що мається на увазі Міністерство фінансів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на уривок пресконференції, опублікованій у Facebook Юрієм Гудименком.

"Питання наближення статей бюджету для того, щоб виплачувати це вчасно, Міністерство фінансів має узгодити з МВФ", - впевнено заявив Таран.

Хомчак знову тихо промовив: "Міністерство фінансів, МВФ тут ні до чого. Ви обмовилися, я вибачаюсь".

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