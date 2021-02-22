УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4676 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
14 531 79
МВФ (1343) пресконференція (177) Гудименко (7) Хомчак (245) Таран Андрій (260) Гудименко1 (33)

Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

На пресконференції 22 лютого міністр оборони Андрій Таран заявив, що МВФ затримує кошти на оздоровлення бійців.

Начальник Генерального штабу Руслан Хомчак зауважив застереження і підказав, що мається на увазі Міністерство фінансів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на уривок пресконференції, опублікованій у Facebook Юрієм Гудименком.

"Питання наближення статей бюджету для того, щоб виплачувати це вчасно, Міністерство фінансів має узгодити з МВФ", - впевнено заявив Таран.

Хомчак знову тихо промовив: "Міністерство фінансів, МВФ тут ні до чого. Ви обмовилися, я вибачаюсь".

Читайте також: Ми почали підготовку військ до боїв у міській забудові, - Хомчак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+84
плять, понабирают дебилов в министры....
показати весь коментар
22.02.2021 19:29
+53
это не оговорочка, - он действительно так думает. Он дебил.
показати весь коментар
22.02.2021 19:41
+49
А чому Україна досі не в НАТО - не запитував часом? Министр обороны Таран на пресс-конференции обвинил МВФ в задержках выплат на оздоровление бойцов - Цензор.НЕТ 1317
показати весь коментар
22.02.2021 19:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому Україна досі не в НАТО - не запитував часом? Министр обороны Таран на пресс-конференции обвинил МВФ в задержках выплат на оздоровление бойцов - Цензор.НЕТ 1317
показати весь коментар
22.02.2021 19:26 Відповісти
Оговорочка по Фрейду.
показати весь коментар
22.02.2021 19:27 Відповісти
Ну как к вымени.... Министр обороны Таран на пресс-конференции обвинил МВФ в задержках выплат на оздоровление бойцов - Цензор.НЕТ 8192
показати весь коментар
22.02.2021 19:32 Відповісти
Да, вот к такому однососочному вымени
показати весь коментар
22.02.2021 23:00 Відповісти
это не оговорочка, - он действительно так думает. Он дебил.
показати весь коментар
22.02.2021 19:41 Відповісти
І це верзе міністр по захищеній статті бюджету?
показати весь коментар
22.02.2021 21:29 Відповісти
Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 6696
показати весь коментар
23.02.2021 09:31 Відповісти
В трьох буквах заплутався? А що ви від нього хочете, він же генерал. Він повинен лише вміти поставити підпис...
показати весь коментар
23.02.2021 10:16 Відповісти
плять, понабирают дебилов в министры....
показати весь коментар
22.02.2021 19:29 Відповісти
Он не просто дебил, он еще и лизоблюд. Что вдвойне страшно.
показати весь коментар
22.02.2021 20:39 Відповісти
«Д#били б#ть» Лавров
показати весь коментар
23.02.2021 02:33 Відповісти
Простая оговорка.
показати весь коментар
22.02.2021 19:29 Відповісти
аж два раза... =)
показати весь коментар
22.02.2021 19:41 Відповісти
міністерство фінансів, МВФ - какая разніца)
показати весь коментар
22.02.2021 19:48 Відповісти
Міністр оборони мав сказати "ВМФ". Зрештою, варіантів море: ФМ, СШ, ГТО, ФОП, УЗІ і т.д.
показати весь коментар
22.02.2021 20:35 Відповісти
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
показати весь коментар
22.02.2021 23:01 Відповісти
Старенький вже
показати весь коментар
22.02.2021 19:32 Відповісти
дурненьке
показати весь коментар
22.02.2021 20:32 Відповісти
Паскуда. Деньги хочет украсть. Но давит на больное. Надо было слушать о чем те говорили и рекомендовали. - Хоть чем то вас тварей можно в узде держать.
показати весь коментар
22.02.2021 19:35 Відповісти
А в лифтах разве не они непристойности пишут?
показати весь коментар
22.02.2021 19:35 Відповісти
Хомчак, схоже, зовсім не в темі. Думає, що мінфін дійсно сам якісь рішення приймає. Наївний...
показати весь коментар
22.02.2021 19:35 Відповісти
між іншим, мінфін (і МВФ, в т..) затримують не лише кошти на оздоровлення бійців...
Затримуються всі інші соціальні виплати. І оплата по субсидіям, і по пільгам комірного. Тобто, тих пільговиків і субсидіантів, які погодилися на монетизацію - фактично позбавлено пільг.
показати весь коментар
22.02.2021 19:36 Відповісти
А чому кловуни з кварталу95 не виконують бюджет? Може тому шо намалювали на папері шо не попадя по хайпу?
показати весь коментар
22.02.2021 19:41 Відповісти
саме так! Намалювали дохідну частину завищеною: таку, яку треба для "нормальної"; (ну, так, щоб було розхідна частина хоча би "не гірше, ніж з-за Петра") - але зібрати потрібних коштів не здатні! Природньо, що при дефіциті коштів ті, які появляються в казначействі - розподіляють в ручному режимі!
показати весь коментар
23.02.2021 02:39 Відповісти
Ну как может быть в воюющей стране такой министр-тол***п из квартала 95? Кто из зебилов обьяснит?
показати весь коментар
22.02.2021 19:38 Відповісти
тоизть преЗЕдент из клоунов может быть, а министр не может ?
показати весь коментар
22.02.2021 23:03 Відповісти
Дебил на дебиле дебилом погоняет... Беланюк, понюхай его подмышки, - он пахнет, как дебил или у него корона?
показати весь коментар
22.02.2021 19:39 Відповісти
Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 6144
показати весь коментар
22.02.2021 20:16 Відповісти
А ви нах...я там , шоб все розтягувати
показати весь коментар
22.02.2021 19:39 Відповісти
Ці ідіоти навмисно нас позбавляють підтримки Заходу чи по тупості? Хоча, в цьому випадку, какаяразніца.
показати весь коментар
22.02.2021 19:41 Відповісти
Пора только на себя рассчитывать.
К этому нас Запад и подводит
показати весь коментар
22.02.2021 19:47 Відповісти
До цього "підводу" Захід, не має ніякого відношення. Це цілковита заслуга недолугої, чи ворожої влади.
показати весь коментар
22.02.2021 19:52 Відповісти
два скота - Тупарь и Трус
показати весь коментар
22.02.2021 19:41 Відповісти
Прохфессианал
показати весь коментар
22.02.2021 19:48 Відповісти
3,14здец ..... Руководители высшего ранга - ниже плинтуса в мироощущении.
показати весь коментар
22.02.2021 19:49 Відповісти
Вован просто на фоне таких "профессионалов" не выглядит полным дураком, - они создают ему зону комфорта. За это и держат идиотов.
показати весь коментар
22.02.2021 19:52 Відповісти
Классика «О правителе судят по тем людям которых он к себе приближает»
показати весь коментар
23.02.2021 02:38 Відповісти
"Запидпысделся" человек, случается такое. Не нужно строго судить.
показати весь коментар
22.02.2021 19:51 Відповісти
Два раза, - это уже не случайно. Два раза, - это последовательность.
показати весь коментар
22.02.2021 19:53 Відповісти
Один раз - випадковість, два рази - співпадіння,три рази - звичка(послідовність).
показати весь коментар
23.02.2021 06:53 Відповісти
во всем виноват МВФ и Саакашвилли Міністр оборони Таран на пресконференції звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 3396
показати весь коментар
22.02.2021 19:51 Відповісти
И Байден в НАТО не принял.
показати весь коментар
22.02.2021 19:54 Відповісти
Если человек идиот, то это либо надолго либо в министры правительства времен Зеленского.
показати весь коментар
22.02.2021 19:53 Відповісти
хе, прибили бомбордировщики из США, будет наверно на сбешившуйся бензиколонку успокаювуищую рубаху одевать, если те рыпнеться хоть чуть чуть. А ведь если начнёт бить русню, то больше всех срусню начнёт херачить именно внутри, начиная с татар и заканчивая бурятами, всехочет руку приложить, чтоб ивану доказать что у них нет своей земли.
показати весь коментар
22.02.2021 19:54 Відповісти
Вислати бабушок і дєдушок і перекрити ними трасу біля МВФ!
показати весь коментар
22.02.2021 19:55 Відповісти
Таран, OMG...
Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 9130
показати весь коментар
22.02.2021 19:57 Відповісти
Ну сьогодні день феєричних долбодятлів - один "нюхач по ковідним подмишкам" другий "облічает МВФ" в диверсії проти армії, а їх прєдводітель обіцяє іпотеку під 7% річних для "ізбранних"... Мля... Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 3089
показати весь коментар
22.02.2021 19:59 Відповісти
Хай закусує...
От, плять, команда...
Зє виборці як у воду дивились...
Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 6146
показати весь коментар
22.02.2021 20:02 Відповісти
МВФ денег не дал. Дерибанить нечего. Куда уж на ВСУ деньги тратить, если на новый джип не хватает....
показати весь коментар
22.02.2021 20:06 Відповісти
Да какая разница! Ну это те чуваки у которых деньги!
показати весь коментар
22.02.2021 20:09 Відповісти
хватит уже МВФ кормить
показати весь коментар
22.02.2021 20:09 Відповісти
Если объявлена война МВФ деньги не даёт, а Таран провоцирует, вот такие вы падки идут на пользу оккупантов, на Донбассе воюет регулярная российская армия, а нам "впаривают" что это террористы, говорите всё правильно а деньги возьмите у олигархов ,а если не дают деньги то расс ..р..теляйте их Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 9658
показати весь коментар
22.02.2021 20:13 Відповісти
(c) Трускавецкая школа экономики
показати весь коментар
22.02.2021 20:15 Відповісти
криворожская...
показати весь коментар
23.02.2021 00:07 Відповісти
У старого дурака мозги протухли .
показати весь коментар
22.02.2021 20:18 Відповісти
Я думал, это задача Тарана. А оказывается нет, это должно сделать МВФ. Огласите весь список того, что еще должно сделать МВФ.
показати весь коментар
22.02.2021 20:21 Відповісти
"Это поразительно"! (Собачье сердце). Это теперь такие министры пошли, это даже не Трускавец! Конечно же все чиновники Минфина просто ходят на работу, а реально команды подписывать платежки дают из Вашингтонского обкома партии.
показати весь коментар
22.02.2021 20:25 Відповісти
"Как он в продачісткє работал?"
показати весь коментар
22.02.2021 20:25 Відповісти
работает
показати весь коментар
22.02.2021 20:33 Відповісти
МОУ-фальцет це не посмиховисько, це ганьба, знущання і знищення авторитету ЗСУ. Чи таке моу повинно відтягувати на себе негатив ще більш тупого верхгівнокомандувача?
показати весь коментар
22.02.2021 20:34 Відповісти
Такая ересь не могла возникнуть сама по себе в головушке тарана, слишком уж заумно как для него, просто он повторил то, что уже от кого-то слышал. На телефонный звонок почему нет выплат, ему из ЗЕльеного хозяйства так объяснили.
показати весь коментар
22.02.2021 20:35 Відповісти
Факт - йому так там і сказали Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 8255
І сказали цілком правдиво Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 6897
А наш міністр так зайнятий переможними але тяжкими боями з окупантами - що йому немає часу дізнатися про фінансування армії Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 8414
показати весь коментар
22.02.2021 22:14 Відповісти
Хотів сказати- ФСБ не дозволяє... Але тому що тупий- сказав МВФ!
показати весь коментар
22.02.2021 20:41 Відповісти
Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 5975
показати весь коментар
22.02.2021 20:49 Відповісти
Ну,заради справедливості,:обоє рябоє.
Хомчак:
"На сьогодні триває двісті одинадцята доба режиму повного всеосяжного припинення вогню.
Багато людей сьогодні сумніваються в тому,що це виконується,але я хочу підкреслити сьогодні всім,що це виконується в основному ЗСУ,і на жаль,не в повній мірі воно виконується нашим,е-е-е-е,скажем так,ворогом,збройними формуваннями рф,які знаходяться на непідконтрольній території."https://www.youtube.com/watch?v=CLzE2WntBAE
показати весь коментар
22.02.2021 21:09 Відповісти
Верх цинизма!
показати весь коментар
22.02.2021 21:37 Відповісти
гДЕ ЕГО вообще нашли !? Верблюдам хвосты крутить и то нельзя поручать!
показати весь коментар
22.02.2021 22:15 Відповісти
Совок с ног до голови.
показати весь коментар
22.02.2021 22:27 Відповісти
Чисто паркетний генерал на посаді МО під час військової агресії. Це - Україна. У нас так всюди й завжди.
показати весь коментар
22.02.2021 23:01 Відповісти
наверное Таран консультацию платную перед пресс-конференцией у "соросятника" Милованова про МВФ получил?х\з Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 2556
показати весь коментар
22.02.2021 23:41 Відповісти
Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців - Цензор.НЕТ 8326
показати весь коментар
23.02.2021 00:15 Відповісти
Это МВФ должен оздоравливать НАШИХ БОЙЦОВ ????????Вы О...ЛИ БРАТЦЫ ????
РАССТРЕЛЬЯТЬ СКОТОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ..
показати весь коментар
23.02.2021 02:26 Відповісти
Ой дурааак.
показати весь коментар
23.02.2021 02:44 Відповісти
БМВ.
показати весь коментар
23.02.2021 05:12 Відповісти
утирок, ти просити повинен 25 годин на добу, а якщо не дають маєш тварюко на колінах стояти для тих хлопців, а не звинувачувати мвф чмо квартальне!
показати весь коментар
23.02.2021 08:12 Відповісти
деменция
показати весь коментар
23.02.2021 09:45 Відповісти
Своє вже розікрали, тепер повинен дати МВФ щоб розікрасти. Генерали не можуть без роботи.
показати весь коментар
23.02.2021 10:19 Відповісти
 
 