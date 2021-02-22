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Міністр оборони Таран двічі звинуватив МВФ у затримках виплат на оздоровлення бійців. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
На пресконференції 22 лютого міністр оборони Андрій Таран заявив, що МВФ затримує кошти на оздоровлення бійців.
Начальник Генерального штабу Руслан Хомчак зауважив застереження і підказав, що мається на увазі Міністерство фінансів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на уривок пресконференції, опублікованій у Facebook Юрієм Гудименком.
"Питання наближення статей бюджету для того, щоб виплачувати це вчасно, Міністерство фінансів має узгодити з МВФ", - впевнено заявив Таран.
Хомчак знову тихо промовив: "Міністерство фінансів, МВФ тут ні до чого. Ви обмовилися, я вибачаюсь".
Топ коментарі
+84 GoodWin
показати весь коментар22.02.2021 19:29
+53 Rhodesian
показати весь коментар22.02.2021 19:41
+49 wake up-UA
показати весь коментар22.02.2021 19:26
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Будь ласка, зачекайте...
Затримуються всі інші соціальні виплати. І оплата по субсидіям, і по пільгам комірного. Тобто, тих пільговиків і субсидіантів, які погодилися на монетизацію - фактично позбавлено пільг.
К этому нас Запад и подводит
От, плять, команда...
Зє виборці як у воду дивились...
І сказали цілком правдиво
А наш міністр так зайнятий переможними але тяжкими боями з окупантами - що йому немає часу дізнатися про фінансування армії
Хомчак:
"На сьогодні триває двісті одинадцята доба режиму повного всеосяжного припинення вогню.
Багато людей сьогодні сумніваються в тому,що це виконується,але я хочу підкреслити сьогодні всім,що це виконується в основному ЗСУ,і на жаль,не в повній мірі воно виконується нашим,е-е-е-е,скажем так,ворогом,збройними формуваннями рф,які знаходяться на непідконтрольній території."https://www.youtube.com/watch?v=CLzE2WntBAE
РАССТРЕЛЬЯТЬ СКОТОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ..