Медведчук володіє однією з найдорожчих яхт у світі, - Бігус. ВIДЕО

Голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, що потрапив під санкції, володіє розкішною п’ятипалубною яхтою, зареєстрованою на офшорну компанію.

Про це говорить у відеоблозі журналіст Денис Бігус, інформує Цензор.НЕТ.

Розкішна 5-палубна Royal Romance довжиною 92,5 метра коштує близько $200 млн.

На яхті є басейн 4 на 12 метрів, розташований на головній кормовій палубі, місце для 14 гостей і 22 членів екіпажу і ліфт.

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Яхта зареєстрована на офшорну компанію, тому навіть після введення санкцій Медведчук може вирушити нею у круїз.

Детальніше про майно Віктора Медведчука можна дізнатися у відеоблозі Дениса Бігуса.