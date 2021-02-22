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майно (200) Медведчук (1323) санкції (6827) яхта (56) Бігус (145)

Медведчук володіє однією з найдорожчих яхт у світі, - Бігус. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, що потрапив під санкції, володіє розкішною п’ятипалубною яхтою, зареєстрованою на офшорну компанію.

Про це говорить у відеоблозі журналіст Денис Бігус, інформує Цензор.НЕТ.

Розкішна 5-палубна Royal Romance довжиною 92,5 метра коштує близько $200 млн.

На яхті є басейн 4 на 12 метрів, розташований на головній кормовій палубі, місце для 14 гостей і 22 членів екіпажу і ліфт.

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Яхта зареєстрована на офшорну компанію, тому навіть після введення санкцій Медведчук може вирушити нею у круїз.

Детальніше про майно Віктора Медведчука можна дізнатися у відеоблозі Дениса Бігуса.
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Топ коментарі
+31
Ужас , это возможно только в странах бывшего СССР , так грабить , а тупые Буратины продолжают за них голосовать
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22.02.2021 21:44
+19
Зато Оксанка у него социалистка-революционэрка против высоких тарифов для народа 😁
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22.02.2021 21:37
+17
Медведчук владеет одной из самых дорогих в яхт в мире, - Бигус - Цензор.НЕТ 8047
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22.02.2021 21:38
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Це зйомка порнофільму у них там? Медведчук володіє однією з найдорожчих яхт у світі, - Бігус - Цензор.НЕТ 567
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23.02.2021 09:30 Відповісти
Уважаемого человека яхта из Медведчука не сделает: приплывает куда-то, сходит на берег,
а тусоваться приличные люди не приглашают: "Кто это? Да никто - путинская шестёрка..." .
Как был стукачом КГБ и сыном предателя, так и остался.
Только теперь и сам предатель своей страны, и никакие цацки этого не отменят.
Нечестные деньги никому счастья не принесли - только позор и презрение.

Его и путин заметно презирает, и Медведчук делает вид, что этого не понимает.
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23.02.2021 02:05 Відповісти
200 миллионов за яхту - это наши бабки - зарплаты. пенсии. дороги.
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23.02.2021 05:53 Відповісти
Поки в Україні не ліквідують всі офшорні компанії, до того часу очікувати хоч на яке-небуть покращення не варто.
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23.02.2021 07:10 Відповісти
90% крупных предприятий оформлены в офшорах!
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23.02.2021 09:00 Відповісти
Неправильно дядя Федор ты бутерброд ешь. Офшорные компании находятся не в Украине. Правильнее сказать, до тех пор пока олигархи будут рулить страной просвета на лучшее НИКОГДА не будет! Медведчук володіє однією з найдорожчих яхт у світі, - Бігус - Цензор.НЕТ 8162
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23.02.2021 14:43 Відповісти
А разве только у Медведчука Яхта(ты)???
Медведчук володіє однією з найдорожчих яхт у світі, - Бігус - Цензор.НЕТ 2717
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23.02.2021 08:37 Відповісти
2017г. - Партия Регионов у власти!
А чего вы ожидали?
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23.02.2021 08:58 Відповісти
Мда .. Наши люди на Майбахе в булочную ездят..Цука Стахановская....
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23.02.2021 09:57 Відповісти
Які санкції без вироку суду?! Що таке санкції? Де в нас законодавчо хоча б дано визначення цьому слову? Що це за окозамилювання?! Я не захищаю цього упиря. Я б його вже б давно, як ворога України держави... В правовій державі має бути судовий вирок за державну зраду, а потім конфіскація всього майда?! Чи ви виродки вирішили і далі цей народ за лохів тримати і маніпулювати суспільством. І відвертаете увагу імітуючи боротьбу з ворогами держави. Маніпуляції лохторатом. Сієте хаос. Дограєтесь. Ох дограєтесь...
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23.02.2021 10:21 Відповісти
Це все, що треба знати про «санкції» https://www.youtube.com/watch?v=6ian3Zp8cQU&t=4s
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23.02.2021 11:10 Відповісти
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