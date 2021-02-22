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Медведчук володіє однією з найдорожчих яхт у світі, - Бігус. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, що потрапив під санкції, володіє розкішною п’ятипалубною яхтою, зареєстрованою на офшорну компанію.
Про це говорить у відеоблозі журналіст Денис Бігус, інформує Цензор.НЕТ.
Розкішна 5-палубна Royal Romance довжиною 92,5 метра коштує близько $200 млн.
На яхті є басейн 4 на 12 метрів, розташований на головній кормовій палубі, місце для 14 гостей і 22 членів екіпажу і ліфт.
Яхта зареєстрована на офшорну компанію, тому навіть після введення санкцій Медведчук може вирушити нею у круїз.
Детальніше про майно Віктора Медведчука можна дізнатися у відеоблозі Дениса Бігуса.
Топ коментарі
+31 Vika Lysenko
показати весь коментар22.02.2021 21:44
+19 Алекс Мышкевич
показати весь коментар22.02.2021 21:37
+17 Павло ШОвте
показати весь коментар22.02.2021 21:38
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Будь ласка, зачекайте...
а тусоваться приличные люди не приглашают: "Кто это? Да никто - путинская шестёрка..." .
Как был стукачом КГБ и сыном предателя, так и остался.
Только теперь и сам предатель своей страны, и никакие цацки этого не отменят.
Нечестные деньги никому счастья не принесли - только позор и презрение.
Его и путин заметно презирает, и Медведчук делает вид, что этого не понимает.
А чего вы ожидали?