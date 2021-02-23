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Автомобіль, завантажений російською сумішшю для кальянів, затримано на кордоні з РФ на Харківщині, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Прикордонники Харківського загону затримали біля кордону з РФ автомобіль із контрабандним товаром і чотирьох порушників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Під час патрулювання військовослужбовці Держприкордонслужби помітили ознаки перебування поблизу кордону невідомих осіб. В результаті пошукових заходів в районі населеного пункту Мілове група реагування виявила автомобіль "УАЗ" та чотирьох громадян України. Транспортний засіб був запакований ящиками, в яких військовослужбовці нарахували майже 1200 банок із сумішшю для куріння кальяну з російськими акцизними марками.

Автомобіль, завантажений російською сумішшю для кальянів, затримано на кордоні з РФ на Харківщині, - ДПСУ 01
Автомобіль, завантажений російською сумішшю для кальянів, затримано на кордоні з РФ на Харківщині, - ДПСУ 02

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Мешканці прикордоння повідомили, що партію цього товару з Росії в Україну нібито погодилися незаконно перемістили за грошову винагороду. Попередня сума виявленого товару становить понад 440 тис. гривень.

Автомобіль, завантажений російською сумішшю для кальянів, затримано на кордоні з РФ на Харківщині, - ДПСУ 03
Автомобіль, завантажений російською сумішшю для кальянів, затримано на кордоні з РФ на Харківщині, - ДПСУ 04

За спробу незаконного перетинання кордону та порушення прикордонного режиму затриманим загрожує адміністративна відповідальність.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Респект,працюйте хлопцi
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23.02.2021 02:15
+1
Ну от ...
Такой празднек ипоганили...
Автомобиль, запакованный контрабандным кальяном, задержан на границе с РФ на Харьковщине, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4125
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23.02.2021 01:22
+1
Стена там же, где заводы по производству боеприпасов.
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23.02.2021 10:04
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23.02.2021 00:49 Відповісти
тебе все равно не обломится даже на соевую сардельку. все уйдет на дороги как в прошлом году)))
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23.02.2021 11:18 Відповісти
Ну от ...
Такой празднек ипоганили...
Автомобиль, запакованный контрабандным кальяном, задержан на границе с РФ на Харьковщине, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4125
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23.02.2021 01:22 Відповісти
Респект,працюйте хлопцi
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23.02.2021 02:15 Відповісти
А де стіна?Так не тільки контрабаси можуть проникати,але й диверсанти!
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23.02.2021 08:45 Відповісти
Стена там же, где заводы по производству боеприпасов.
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23.02.2021 10:04 Відповісти
шо ты гонишь, лошок! тебе рассказать как перевозят? погранцам отстегнули 200$ за куб, договорились на время. два уаза с двух сторон. перекинули коробки через забор 5 мин.
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23.02.2021 11:17 Відповісти
По-твоему, убогий, стена не нужна?
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23.02.2021 11:24 Відповісти
тебе чмошнику написано как перекидывают товары через кордон. раньше возили через пункт по 500$ на таможне за бус, теперь в 5 раз дороже, 200$ за куб. но платишь ты и другое лошье.
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23.02.2021 11:34 Відповісти
Та уже все поняли, что ты, типа, крутой спец по контрабасу. Ты, дворняга, не петляй и с темы не съезжай, а ответь: Стена нужна или нет?
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23.02.2021 12:57 Відповісти
дворняга)))) а ты потешная девка! у меня кстати собаки все класс "элит", а я так вообще для тебя князь как минимум, на коленях ты должен. и запомни тетя, все, кого ты сегодня видишь по телевизору, и скрипишь зубами, начинали с контрабанды, ну я конечно тоже. а стена есть уже, а тянут дальше.
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23.02.2021 13:41 Відповісти
Понимаю. Плохо у барыг с восприятием текста. Дублирую для "привокзальных князей": Я не спрашивал "есть стена или нет". Я спросил: НУЖНА стена или нет?
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23.02.2021 13:57 Відповісти
ты, бикса чердачная, строчишь без отрыва))) хоть в промежутках что то заработала? взяли моду, плюнешь, а там специалисты по всем вопросам. пока лошье будет решать что нужно, а что нет, страна утонет в говне! иди подметай, не твоего ума дело, кто понимает, тот и решит. мне пох.
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23.02.2021 14:43 Відповісти
Сливаешься, тело? Сложный вопрос для твоего "княжеского" мозга?
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23.02.2021 15:54 Відповісти
а жаль, товар хороший.
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23.02.2021 10:29 Відповісти
Чому ж в нас люди такі падучі на нелегальні заробітки?
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23.02.2021 12:52 Відповісти
ТАКИЕ БАНКИ КАК ВЗРЫВЧАТКА !!!
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24.02.2021 07:07 Відповісти
 
 