Автомобіль, завантажений російською сумішшю для кальянів, затримано на кордоні з РФ на Харківщині, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Харківського загону затримали біля кордону з РФ автомобіль із контрабандним товаром і чотирьох порушників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Під час патрулювання військовослужбовці Держприкордонслужби помітили ознаки перебування поблизу кордону невідомих осіб. В результаті пошукових заходів в районі населеного пункту Мілове група реагування виявила автомобіль "УАЗ" та чотирьох громадян України. Транспортний засіб був запакований ящиками, в яких військовослужбовці нарахували майже 1200 банок із сумішшю для куріння кальяну з російськими акцизними марками.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Громадяни Китаю намагалися провезти кубинські сигари та гомеопатією з отрути блакитного скорпіона на 4,6 млн грн. ФОТО

Мешканці прикордоння повідомили, що партію цього товару з Росії в Україну нібито погодилися незаконно перемістили за грошову винагороду. Попередня сума виявленого товару становить понад 440 тис. гривень.





За спробу незаконного перетинання кордону та порушення прикордонного режиму затриманим загрожує адміністративна відповідальність.

Також дивіться: СБУ заблокувала діяльність ОЗУ контрабандистів, які поставляли анаболічні стероїди в Євросоюз і РФ. ФОТОрепортаж