Російському актору заборонили в'їзд до України через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Прикордонники заборонили в'їзд в Україну російському актору, який прилетів в аеропорт "Бориспіль" рейсом з Дубая.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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Під час розмови з росіянином прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що актор у червні 2017 року незаконно відвідував тимчасово окупований Крим.

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Співробітники Держприкордонслужби відмовили іноземцю в перетинанні кордону та на три роки заборонили в’їзд в Україну.