УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11878 відвідувачів онлайн
Новини Відео Події
28 077 39
Держприкордонслужба (4321) заборона (954) Крим (12752) артисти (207)

Російському актору заборонили в'їзд до України через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Прикордонники заборонили в'їзд в Україну російському актору, який прилетів в аеропорт "Бориспіль" рейсом з Дубая.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Під час розмови з росіянином прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що актор у червні 2017 року незаконно відвідував тимчасово окупований Крим.

Російському актору заборонили вїзд до України через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російських артисток Апіну і Глібову внесено до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, - МКІП

Співробітники Держприкордонслужби відмовили іноземцю в перетинанні кордону та на три роки заборонили в’їзд в Україну.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
ну и нахера скрывать фото, фио героя?! понимаю еще домашний адрес скрыть.
либо оглашай всё, либо ничего. идиотизм какой-то. нахера нам такие "фотографии" паспорта? Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9429
показати весь коментар
23.02.2021 04:07
+21
И вот кому и на кой хер такая "новость"??? Ни фамилии, этого лицедея, ни морды не показали. Нафига этот инфомусор??? Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6238
показати весь коментар
23.02.2021 05:02
+21
Эта?
Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7997
показати весь коментар
23.02.2021 06:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Напрашивается лишь одна неприличная фраза:
Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8457
показати весь коментар
23.02.2021 02:18 Відповісти
Эта?
Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7997
показати весь коментар
23.02.2021 06:38 Відповісти
Эта - сама собой.
А я имел ввиду: "Откуда вы лезете, бл...ь"
показати весь коментар
23.02.2021 11:04 Відповісти
Кто это?
показати весь коментар
23.02.2021 02:39 Відповісти
Обмануть хотел?
Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8893
показати весь коментар
23.02.2021 02:58 Відповісти
Убойная новость из Турции.
Вчера Анкара испытала первый боевой беспилотный катер-дрон "Sida".Фишка заключена в том,что нет экипажа а вооружений целая куча,это Байрактар,только на воде.Капец РАБссии в Черном море...Эрдоган точит очередной Ятаган.. Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9096
показати весь коментар
23.02.2021 03:03 Відповісти
Так он с-400 США и отдал для просмотра. Хотя,чего там смотреть?
показати весь коментар
23.02.2021 06:14 Відповісти
Эрдоган Мужик серьезный в отличие от Мавзолейного Хмыря,не путайте Рамсы Чуваки.. Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6877Моль кремлевская не чета Султану
показати весь коментар
23.02.2021 06:35 Відповісти
Міняй методичку мокша, там яничари знову ятаган нижче спини Пуйлу вставили. Так що скоро будете знов помідори душити.
показати весь коментар
23.02.2021 07:34 Відповісти
Эрдоган и так контролирует Черное море. Захочет пустит, не захочет, не пустит рашистов. Російському актору заборонили в'їзд до України через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 759
Конвенция Монтрё дает полное право Турции осуществлять военный контроль над проливами Босфора и перераспределение Дарданелл. Турция уполномочена закрыть проливы для всех иностранных военных кораблей в военное время, или когда ей угрожает агрессия.
Так что этот "непотопляемый" авианосец с флотом, с таким же успехом мог бы базироваться на Байкале! Російському актору заборонили в'їзд до України через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9691 Он никому не нужен и не интересен. В вот содержать этот бесполезный флот довольно дорого и это только способствует скорейшему развалу Уйлостана.
показати весь коментар
23.02.2021 10:42 Відповісти
Но суда черноморских стран обязана пропускать без ограничений, если не находится с ними в состоянии войны.
показати весь коментар
23.02.2021 11:02 Відповісти
незаконний перетин кордону
показати весь коментар
23.02.2021 07:19 Відповісти
ну и нахера скрывать фото, фио героя?! понимаю еще домашний адрес скрыть.
либо оглашай всё, либо ничего. идиотизм какой-то. нахера нам такие "фотографии" паспорта? Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9429
показати весь коментар
23.02.2021 04:07 Відповісти
И вот кому и на кой хер такая "новость"??? Ни фамилии, этого лицедея, ни морды не показали. Нафига этот инфомусор??? Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6238
показати весь коментар
23.02.2021 05:02 Відповісти
17:40 22.02.2021 https://interfax.com.ua/news/general/725448.html
Так, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Госпогранслужбе, въезд запретили актеру Артему Черненко 1986 года рождения.
показати весь коментар
23.02.2021 08:37 Відповісти
На РАБссии все Мусор,99 % болванов Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2734
показати весь коментар
23.02.2021 05:29 Відповісти
а как знать что он актер а не обычный гражданин Мордора?он под следствием что морда лица затерта и имени и фамилии нет?
показати весь коментар
23.02.2021 06:45 Відповісти
Донской казак типа вояка ЛНР Александр Конкин сдал многих крыс Путлера,включая депутатов ДурьДумы РАБссии... Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6646был ли этот клоун актеришка в том списке уже и не помню...,я тогда мониторил многих Крыс Путлера в Ютьюбе...таи их кишит от Хабаровска до Кенигсберга...,но ИХТАМНЕТ,это гасударственная тайна РАБссии вонючки...,имидж такой у быдла... Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6646
показати весь коментар
23.02.2021 06:55 Відповісти
Никому неизвестный актеришко Артем Черненко удостоился целой новости на Цензоре.
показати весь коментар
23.02.2021 07:06 Відповісти
Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4200
показати весь коментар
23.02.2021 07:15 Відповісти
Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5055Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8388 Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1591
показати весь коментар
23.02.2021 07:16 Відповісти
А кто это такой? что за актер? Где имя и фамилия? Или опять обманывают, да рейтинг чей то обвисший на полшестого пытаются поднять?
показати весь коментар
23.02.2021 07:19 Відповісти
зачет цензору за инфу. Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3424 какая содержательная статья Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3329 лучшая статья недели за объём и многогранное раскрытие темы
показати весь коментар
23.02.2021 08:19 Відповісти
17:40 22.02.2021 https://interfax.com.ua/news/general/725448.html
Так, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Госпогранслужбе, въезд запретили актеру Артему Черненко 1986 года рождения.
показати весь коментар
23.02.2021 08:38 Відповісти
ЗНАЕМ МЫ ИХ АКТЕРОВ !!! ПУТИН ТАКОЙ ЖЕ АКТЕР ПОГОРЕЛОГО ТЕАТРА !!!
показати весь коментар
23.02.2021 10:05 Відповісти
Погранслужба как всегда на высоте. Непонятно кого показали и хотят, чтобы ими гордились? Мда...
показати весь коментар
23.02.2021 10:16 Відповісти
Их бы еще в ЕС и США не пускать - вот это бы пердаки рашистов подгорели!
Причислить к террористам, или что поддерживают терроризм - подозрительные личности, не уважающие международное законодательство. Если бы уважали, ехали бы через Украину и не имели бы проблем. Російському актору заборонили в'їзд до України через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8433
показати весь коментар
23.02.2021 10:31 Відповісти
Очень информативное фото с паспортом.
показати весь коментар
23.02.2021 11:04 Відповісти
Вот непонятно, нахрена такие фотки выставлять?
показати весь коментар
23.02.2021 11:51 Відповісти
А имя у этого актера есть?
показати весь коментар
23.02.2021 11:49 Відповісти
А зачем его имя? Артёма Черненко и в РФ никто не знает.
показати весь коментар
23.02.2021 12:21 Відповісти
суки авакінські, а чоого цьому ...ДОРУ хавало закрили і прізвище цієї ************** свинособаки ?!
показати весь коментар
23.02.2021 12:13 Відповісти
а чего физиономию замутили? чтоб не дай Бог на улице не узнали?
показати весь коментар
23.02.2021 14:50 Відповісти
 
 