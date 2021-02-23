Утримання Зеленського в 2020 році коштувало платникам податків понад 30,8 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО
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За мінімальними підрахунками, забезпечення діяльності президента в 2020 році коштувало платникам податків 30,8 млн гривень. Це без урахування витрат на державну охорону президента, оскільки ця інформація засекречена.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Bihus.Info".
Зокрема, найбільша стаття видатків на президента – це оплата перельотів. Йдеться і про внутрішні, і про закордонні візити. У 2020-му Зеленський "налітав" на понад 22 мільйони гривень. Наприклад, переліт президентського борту маршрутом Київ-Цюріх-Тель Авів-Київ у січні 2020-го коштував 2,5 мільйона гривень.
Ще 4,8 мільйона гривень за рік витратила автобаза Державного управління справами – на пальне, оплату добових та проживання працівників у відрядженнях з президентом.
Крім того, перед переїздом президентської родини на державну дачу в Конча-Заспі, на ремонтні роботи на її ділянці витратили 1 мільйон. А загалом утримання будинку, в який переїхав Володимир Зеленський, у 2020-му коштувало 3,4 мільйона.
На мінімум 391 тисячу гривень потягнув новорічний візит Зеленського в Івано-Франківську область. Там, в президентській резиденції "Синьогора", він зустрів Новий рік. Адміністрація резиденції підтвердила журналістам Bihus.Info, що приймала Зеленського на свята і повідомила, що кошторис цього візиту – 100 тисяч гривень. Ще 138 тисяч управління справами президента заплатило за переліт з Києва. І 153 тисячі пішло на оплату відрядження для 15 співробітників президентської автобази.
Крім того, у 2020-му Зеленський 2 тижні перебував у "Феофанії". За прайсом лікарні – це 109 тисяч гривень з бюджету.
Але цей підрахунок не враховує бюджетних витрат Управління державної охорони на захист президента і його родини. Їх неможливо підрахувати, оскільки навіть інформація про кількість залучених до цього людей – є секретною. Хоча можна припустити, що йдеться про додаткові десятки мільйонів гривень на рік, адже загальний бюджет УДО – 1,5 мільярди гривень на рік.
Загалом бюджетні витрати на президента у 2020-му виявилися значно меншими, ніж в попередні роки – за рахунок економії на закордонних перельотах. Імовірно, вона сталася через пандемію. На початку 2020-го у Зеленського планували витратити на перельоти 56 мільйонів гривень, а фактичні витрати за рік становили лише 22 мільйони.
Будь ласка, зачекайте...
23.02.2021
После длительного и глупого вранья (Зеленский, Степанов) о поставках в Украину вакцины AstraZeneca власть вынуждены была признать очевидный факт - в Украину привезут не вакцину AstraZeneca, а индийскую вакцину Covishield (К.Тимошенко) (мы сообщали см. 21.02.2020)
Это прекрасно. Переходим ко второму пункту наших обвинений - отсутствие официальной регистрации этой вакцины, которая находится в стадии клинических исслеований по определению безопасности и иммуногенности.
(см. http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?trialid=46186 )
Фактически это проведение клинических испытаний на гражданах Украины.
Зеленский отклонил предложение России о ее содействии в покупке телеканала "1+1" (с условиями), в обмен на транзит электроэнергии и начало обсуждения возобновления "гуманитарных поставок воды " в Крым , переданное Виталием Захарченко через Андрея Ермака, во время визита в ОАЭ.
Судя по поступающей информации, привлечению в структуры СНБО определенных специалистов и ориентированию прокуратуры вопрос Коломойского и его информационных активов Зеленский собирается решить самостоятельно и в очень сжатые сроки, 6-7 месяцев.
это как понимать то? "они" там невидимки шоле? тогда это самые большие патриоты(кроме Антиколорадоса), ибо будучи невидимкой я бы уже испугал Путина, дав солидного пинка и наворовал бы се золота и прочего всякого и отдыхал бы))
Пи...Ять і пИ...ять
Не розумію, нашо він постійно бреше, якщо все перевіряється за хвилину в гуглі?
Ось монобільшість Зеленського створює "КОВІД-фонд":
Гроші з КОВІД-фонду тягли в різні боки настільки успішно, що міністр фінансів Марченко вже в липні доповів, що грошей не залишилось.
Оскільки нецільове витрачання коштів - це корупційний скандал величезного масштабу, тому Зеленский все заперечував, постійно плутаючись в цифрах - то всі гроші на місці, то лише половина.
КОВІД-фонд мав бути витрачений на переобладнання лікарень, закупівлю кисневих концентраторів і засоби індивідуального захисту, підвищену зарплату лікарям, закупівлю вакцини etc. Але мінімум половина з цих грошей була витрачена на "Велике крадівництво", і Зеленський, який зараз розказує що не було ні фонду, ні нецільових витрат з нього, дуже любив піаритись на будівництві доріг. От тільки швидко з'ясувалось, що вартість будівництва завищена в рази, бо включає в себе величезні відкати "нагору". Ось пости, що розкривають логіку корупційної схеми і розрахунки, згідно яким Зеленським збудовано утричі менше доріг, аніж Порошенком, при тому за ціною удвічі дорожче.
https://ibigdan.livejournal.com/25321357.html
https://ibigdan.livejournal.com/25383983.html
https://ibigdan.livejournal.com/25619534.html
https://ibigdan.livejournal.com/26176991.html
Вова, тут не клубхауз, в нас все задокументовано і підшито. Можеш не брехати, що ковід-фонду не було і гроші з нього не витрачались на дороги. Ти і твоя ЗекоМанда - брехуни і крадії. Ви всі будете сидіти.
https://ibigdan.livejournal.com/26319727.html
Жлобіна нащасна.
леонід іллічволодимир ссанич
Коли зєля зустрічався із Санду, то вона їхала невеличким кортежем з Молдови. А наш що? Прилетів з Буковеля літаком, а потім полетів назад...
"Народный депутат Украины Сергей Лещенко сообщил, что в проекте государственного бюджета на 2018 год запланировано увеличение расходов на деятельность президента Украины и его администрации
По словам Лещенко, общая сумма превышает два миллиарда гривен.
"Статья Государственное управление делами, то есть расходы на содержание института Президента и сопутствующие программы, такие как санатории или награды, - 2,1 миллиарда гривен. То есть за текущий год статья расходов Государственное управление делами" выросла ровно на 1 миллиард (!). Если почитать постатейную роспись двух миллиардов, то больше всего выросли расходы собственно на содержание Порошенко и Банковой - обеспечение деятельности президента и администрации президента. В 2017 году она составляет 453 миллиона. В 2018-м планируется потратить - вдумайтесь! - миллиард", - сообщает Лещенко.
В частности, непосредственно на обеспечение деятельности президента, Администрации президента и вспомогательных органов было потрачено 237,4 млн гривен, на авиаперевозки должностных лиц - 222,8 млн гривен, а на автомобильный и речной транспорт - 126,5 млн гривен.
Но это все относительно. Имхо лучше смотреть как отношение к доли ВВП на душу - тогда более "правильно" будет. Чем беднее граждане - тем больше понтов у президентов.
Украина - 3 095,17 USD (2018 г.) - 802 миллиона 328 тысяч гривен. (28,5 млн $) - ВВП 9208 душ
Финляндия - 50 152,34 USD (2018 г.) - в 2011 - 21,8 млн евро (~ 26.16 млн $) - ВВП 521 души
Не придирайтесь к точности, это на глаз, но как-то так. Можно сказать, что президент Украины обходится гражданам в 17 раз дороже, чем президент Финляндии финам.
нет, даже доплачивали в бюджет за должность.
Государственное управление делами израсходовало в 2018 году 1 млрд 34,2 млн гривен на обслуживание, организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Президента Петра Порошенко, Администрации Президента и других созданных главой государства консультативных, совещательных и вспомогательных органов и служб.
Об этом говорится в ответе Госуправления делами на запрос Українських Новин.
Непосредственно на обеспечение деятельности Президента и его Администрации в 2018 было потрачено 308 млн гривен.
Связанные с авиатранспортом расходы составили 314 млн гривен: 243 млн - на функционирование Государственного авиационного предприятия "Украина", которое перевозит высших должностных лиц государства; 27 млн на ремонт воздушных судов; 32 млн - на подготовку и осуществление визитов Президента за границу; 10 млн - на авиаперевозку делегаций во главе с Президентом по Украине и 2,5 млн - на авиаперелеты делегаций с премьер-министром и председателем Верховной Рады.
Обеспечение Президента, главы Администрации и руководителей других государственных органов автотранспортом обошлось в 244 млн гривен.
На содержание принадлежащих ГУД зданий было израсходовано 118,5 млн гривен: 102,5 млн - на обеспечение функционирования государственных резиденций и содержание административных зданий, 16 млн - на проведение ремонта помещений.
Еще 15 млн гривен было потрачено на проведение официальных мероприятий при участии Президента, 14 млн - на проведение представительских мероприятий, 12,5 млн - на выполнение задач по информатизации и 7,5 млн - на осуществление полномочий постоянным представителем Президента Украины в Крыму (Херсон).