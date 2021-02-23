Утримання Зеленського в 2020 році коштувало платникам податків понад 30,8 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО

За мінімальними підрахунками, забезпечення діяльності президента в 2020 році коштувало платникам податків 30,8 млн гривень. Це без урахування витрат на державну охорону президента, оскільки ця інформація засекречена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Bihus.Info".

Зокрема, найбільша стаття видатків на президента – це оплата перельотів. Йдеться і про внутрішні, і про закордонні візити. У 2020-му Зеленський "налітав" на понад 22 мільйони гривень. Наприклад, переліт президентського борту маршрутом Київ-Цюріх-Тель Авів-Київ у січні 2020-го коштував 2,5 мільйона гривень.

Ще 4,8 мільйона гривень за рік витратила автобаза Державного управління справами – на пальне, оплату добових та проживання працівників у відрядженнях з президентом.

Крім того, перед переїздом президентської родини на державну дачу в Конча-Заспі, на ремонтні роботи на її ділянці витратили 1 мільйон. А загалом утримання будинку, в який переїхав Володимир Зеленський, у 2020-му коштувало 3,4 мільйона.

На мінімум 391 тисячу гривень потягнув новорічний візит Зеленського в Івано-Франківську область. Там, в президентській резиденції "Синьогора", він зустрів Новий рік. Адміністрація резиденції підтвердила журналістам Bihus.Info, що приймала Зеленського на свята і повідомила, що кошторис цього візиту – 100 тисяч гривень. Ще 138 тисяч управління справами президента заплатило за переліт з Києва. І 153 тисячі пішло на оплату відрядження для 15 співробітників президентської автобази.

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Крім того, у 2020-му Зеленський 2 тижні перебував у "Феофанії". За прайсом лікарні – це 109 тисяч гривень з бюджету.

Але цей підрахунок не враховує бюджетних витрат Управління державної охорони на захист президента і його родини. Їх неможливо підрахувати, оскільки навіть інформація про кількість залучених до цього людей – є секретною. Хоча можна припустити, що йдеться про додаткові десятки мільйонів гривень на рік, адже загальний бюджет УДО – 1,5 мільярди гривень на рік.

Загалом бюджетні витрати на президента у 2020-му виявилися значно меншими, ніж в попередні роки – за рахунок економії на закордонних перельотах. Імовірно, вона сталася через пандемію. На початку 2020-го у Зеленського планували витратити на перельоти 56 мільйонів гривень, а фактичні витрати за рік становили лише 22 мільйони.