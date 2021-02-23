"Хтось святкує 23-го. Поважайте вибір іншої людини", - харківська кондитерська потрапила в скандал через торти до Дня захисника Росії. ВIДЕО
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У Харкові виник скандал через кондитерську, яка пропонує своїм клієнтам торти до Дня захисника Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, в харківському закладі громадського харчування Fit kitchen провели рекламну кампанію до 23 лютого - так званого свята всіх "чоловіків" у Росії або Дня захисника Вітчизни. Зокрема, вони запропонували придбати торти з цифрою "23".
Після цього їм з претензією написав один з підписників. Однак йому відповіли, що багато дівчат в Україні відзначають 23 лютого.
"Знаю! Але це їм честі не додає", - зазначив користувач.
У закладі ж пояснили, що їхнє завдання - догодити клієнтам. І це вже нібито особиста справа кожного, що і коли святкувати.
Після шквалу критики адміністратор закладу випустила звернення, в якому заявила, що не збирається вибачатися або щось міняти. Адже кожен має право святкувати в той день, коли йому заманеться.
Будь ласка, зачекайте...
С этих пор казаки стали сблизи разглядать эту сволочь красной банды: это было не то, что русские солдаты раньше Царской службы - спокойного нрава и рассуждения, это была уже банда чертей, которые злые, как звери. Они галдят с матюхами за каждым словом, доказывают друг другу, дурацки смеются с богохульством; ни минуты нет им покою, и весь день мучают себя самыми дурацкими разговорами.
Поделено всё на группы: первые - это "старики", у которых власть, и которые с "начала революции". А кто попали потом, это "кумовья". А другие - это "сынки", мобилизованные деревенские дураки, которые у "старичков" как денщики и холуи: стирают одежды, чистят обувь, бегают на кухню за харчами, а сами ходят грязные и голодные, так как забирают у них половину пайка, бьют морду. Но комиссары глядели на это всё скрость пальцы..."
(Из "Воспоминаний" Донского казака Е.Ф. Кочетова об одном из подразделений Красной Армии 20-х годов).©
Я вот уже 51 год(после дембеля) в этот день,без прогулов, за рюмкой другой,вспоминаю своих друзей- однополчан...четверо из 15 осталось....скоро служившие в СА уйдут....и ни кто не будит
эту дату вспоминать-потерпите не много. И не надо оскорблять,обзывать восьмерых из 10 пацанов,которые служили в СА.Кстати,сейчас эта цифра упала до четырех с десяти-НЕ КОМУ СЛУЖИТЬ.
мне вот фиолетово, каждый имеет право на свой личный праздник.
Так и Дни рождения можно запретить, по Имени ибо оно русское или там еврейское.
23 лютого це день ДЕПОРТАЦІЇ НАРОДІВ ЧЕЧНІ 1944 РОКУ
25% вді 500 тис депортованих чеченців вмерло ще по дорозі
до Казахстану
От для чого така наволоч в державі ? Воно ж не відзначатиме ні День Захисника України, ні День Незалежності. Зате голосує на виборах.
Проте найзапекліший ворог українського населення - то діаспора, по-форумному =хохлорня= (с) і решта відповідних прізвиськ.
Їдь на расєю, там святкують 23 хвєвраля, а кращє їдь у Канаду, там діаспора тебе підтримає.