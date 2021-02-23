Проєкт "Без цензури": Зеленський атакує олігархів. Чи зникнуть Коломойський і Фірташ назавжди? ВIДЕО

Як Володимир Зеленський починає війну з олігархами, які "з’їли" вже не одного президента? Саспенс із елементами хорору від Богдана Буткевича у свіжому "Без цензури"!

Отже, президент перейшов до плану Б, але в плані повернення Донбасу та Криму, а в сенсі порятунку свого рейтингу, який після історії з космічними тарифами та повним провалом вакцинації почав падати так швидко, що загрожував делегітимізувати зелену команду вже до кінця весни.

Тож "у Зеленського" раптом згадали, що вже дуже багато років на перших місцях в побажаннях українців є розкуркулення олігархів. І тут понеслось.

Хто надоумив Володимира Зеленського на показову боротьбу із найбагатшими і найвпливовішими людьми в країні? Чим закінчувалися подібні спроби для попередників Зеленського? (Спойлер - не дуже добре.)

Чи справді разом із санкціями проти Медведчука почалося розкуркулення олігархів? Хто може стати наступним у списку показового розкуркулення?

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Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ. Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними. В ОПЗЖ санкції проти Медведчука називають "репресіями".