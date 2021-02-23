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Зеленський (17387) Коломойський (1420) Медведчук (1323) олігарх (688) Фірташ (304) Буткевич Богдан (432)

Проєкт "Без цензури": Зеленський атакує олігархів. Чи зникнуть Коломойський і Фірташ назавжди? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Як Володимир Зеленський починає війну з олігархами, які "з’їли" вже не одного президента? Саспенс із елементами хорору від Богдана Буткевича у свіжому "Без цензури"!

Отже, президент перейшов до плану Б, але в плані повернення Донбасу та Криму, а в сенсі порятунку свого рейтингу, який після історії з космічними тарифами та повним провалом вакцинації почав падати так швидко, що загрожував делегітимізувати зелену команду вже до кінця весни.

Тож "у Зеленського" раптом згадали, що вже дуже багато років на перших місцях в побажаннях українців є розкуркулення олігархів. І тут понеслось.

Хто надоумив Володимира Зеленського на показову боротьбу із найбагатшими і найвпливовішими людьми в країні? Чим закінчувалися подібні спроби для попередників Зеленського? (Спойлер - не дуже добре.)

Чи справді разом із санкціями проти Медведчука почалося розкуркулення олігархів? Хто може стати наступним у списку показового розкуркулення?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

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Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.  Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними. В ОПЗЖ санкції проти Медведчука називають "репресіями".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Чушь полная ! Порношут их марионетка , отрабатывающая свою роль
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23.02.2021 15:08
+10
Слуга олигархов атакует олигархов? Что за чушь...
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23.02.2021 15:08
+7
Після увязнення Сергія Стерненко питання із відео не актуальне.
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23.02.2021 15:27
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Думаю что исчезнут.
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23.02.2021 15:04 Відповісти
И никто даже не задает вопрос исчезнут ли олигархи навсегда, все. Должны исчезнуть "неправильные" олигархи, которые на самом деле давно уже исчезли.
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23.02.2021 15:04 Відповісти
"Огласите пожалуйста весь список" (с) из строя на исправительные работы.
На самом деле начинать надо с господина Кучмы, т.к. все олигархи в Украине - это его порождения, но эту "священную корову" трогать никто из предшественников "Зе" не собирался, а у самого "Зе" и подавно кишка тонка.
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23.02.2021 16:12 Відповісти
Исчезнут ли Коломойский / Изгнать израильского глиста Коломойского из Украины труднее чем изгнать бычий цепень-10 м длиной-из человека.
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23.02.2021 15:07 Відповісти
Чушь полная ! Порношут их марионетка , отрабатывающая свою роль
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23.02.2021 15:08 Відповісти
Слуга олигархов атакует олигархов? Что за чушь...
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23.02.2021 15:08 Відповісти
Собачьим вальсом на рояле .
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23.02.2021 15:21 Відповісти
украинские "журналисты" и их влажные фантазии
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23.02.2021 15:09 Відповісти
Может им работу предложили?
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23.02.2021 15:20 Відповісти
судя по тексту такие надежды есть (плюс сразу признание, что вся ложь вылита по заказу олигархов)
"Кто надоумил Владимира Зеленского на показательную борьбу с самыми богатыми и влиятельными людьми в стране? Чем заканчивались подобные попытки для предшественников Зеленского? (Спойлер-не очень хорошо.)" (с)
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23.02.2021 16:02 Відповісти
Ага. Бджоли проти меду.
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23.02.2021 15:14 Відповісти
Точно Зеленский ?? Или таки Байден ?
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23.02.2021 15:16 Відповісти
Санкії проти медведчука?
Хто з українських журналістів порівняв декларацію медведчука із пародією на санкції, які застосува Зеленський?
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23.02.2021 15:17 Відповісти
ето не имеющая аналогов в мире психическая атака на олигархов, в расчёте на то шо вони злякаються і втечуть до Ростова
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23.02.2021 15:22 Відповісти
Рошен експортує продукцію за світовими цінами, я бачив в польських магазинах. Чому тоді зарплата досвіченого кондитера Рошен в 2-3 рази менша за зарплату польської прибиральниці?
Хто з порохоботів відповість на питання?
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23.02.2021 15:25 Відповісти
Після увязнення Сергія Стерненко питання із відео не актуальне.
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23.02.2021 15:27 Відповісти
При таком президенте, мафия бессмертна! Проєкт "Без цензури": Зеленський атакує олігархів. Чи зникнуть Коломойський і Фірташ назавжди? - Цензор.НЕТ 5607
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23.02.2021 15:27 Відповісти
А , якій потрібен? Оранжева революція-Ющенко,-нульовий результат. Майдан-Порошенко,-корупція збільшилась. Володимир Олександрович - не зупиняйся. Доведи до логічного кінця.
Народ підтримує Вас.
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23.02.2021 15:44 Відповісти
Такого розгулу корупції і крадівництва бюджету Україна ніколи не знала. А ця мишина возня з олігархами - це прикриття мільярдів, що крадуть у країни.
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23.02.2021 15:56 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Зеленський атакує олігархів. Чи зникнуть Коломойський і Фірташ назавжди? - Цензор.НЕТ 1791
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23.02.2021 15:35 Відповісти
де відео про Стерненка?
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23.02.2021 15:46 Відповісти
держ службовцям не положено вести паралельно какой либо вид деятельности , в 2015 депутаты Наем и Лещенко не могли даже журналистикой заниматься а зар.пл депутата была 6300грн, в то время президент- олигарх открыл банк, прикупил телеканал и сохранил весь свой бизнесс. Олигархи Фирташ и Коломойский хоть не держслужбовци в отличии от олигарха Пороха.
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23.02.2021 15:49 Відповісти
Радует ЗЕ в последнее время.Может я и плохо о нем думал,но теперь хм...
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23.02.2021 15:49 Відповісти
Проект "Без цензуры" с цензурой по Стерненко.
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23.02.2021 15:56 Відповісти
Атака как по п...е ладошкой, когда будут реальные возвраты денег и посадки?
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23.02.2021 15:56 Відповісти
Кто кого атакует, я вас умоляю, это очередные видосики гундосики
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23.02.2021 15:58 Відповісти
Ви що смієтесь? Де ЗЕ атакує бородату бабулю ?
Цим шиють не ті п'ять мільярдів баксів ,які бабуля вивела з Прівату ,а сто з чимось лямів грн,які ті вкрали ще до націоналізації і судячи з усього ,будуть намагатися ,якимось чином Пороха до цього причипити ,бо Венедіктова сьогодні вже казала ,про якихось свідків ,які теж будуть відповідати .
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23.02.2021 16:14 Відповісти
Пока не исчезнут зеленские, олигархат будет только процветать. "Зеленские" - это те, кто выбирают из нескольких кучек говна самую большую и самую дурно пахнущую.
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23.02.2021 16:59 Відповісти
Никаких олигархов зебил не атакует! Убирая мертвечину,выполняет пожелание Байдена, но усиливает группу фирташ-левочкин-бойко-ахметов и сокращает критику против себя ---вот и вся борьба!
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23.02.2021 20:54 Відповісти
Все предприятия "под санкциями" прекрасно работают---это все, что нужно знать о борьбе нанайских мальчиков)))
Вон, во Львове сегодня вышли заблокировать подсанкционные предприятия и были жестоко разогнаны полицией! Вместо того, чтобы полиция блокировала их работу.
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23.02.2021 20:57 Відповісти
Пусть атакуют, пусть не атакуют, даже погибать не надо---хотя хотелось бы. Но тема другая здесь---а БАБЛО в бюджет вернётся что спёрли-вывезли???
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23.02.2021 21:50 Відповісти
Слуга олигарха атакует чужих. Межолигархические разборки.
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21.05.2021 04:04 Відповісти
 
 