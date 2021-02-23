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Київ (13826) нещасний випадок (271) патрульна поліція (1399)

У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду. ВІДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

На вулиці Прорізній у центрі Києва на жінку з даху будинку впала велика брила льоду. Жінку госпіталізовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція в Telegram.

"Вчора вдень на лінію "102" надійшов виклик "нещасний випадок", який стався на вулиці Прорізній. На місці екіпаж патрульних виявив жінку, яка постраждала від падіння брил льоду з даху будинку. Попередньо відомо, що травмована намагалася пройти під будинком, не зважаючи на огороджувальну стрічку. Жінку негайно госпіталізували", - сказано в повідомленні.

Також патрульна поліція опублікувала відеозапис ситуації з падінням снігу на вулиці Прорізній:

У поліції також зазначили, що керуючі компанії в районах розчищають дахи від бурульок.

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"Закликаємо пішоходів не підходити близько до місць проведення робіт, огороджених спеціальними стрічками, а водіїв - не паркувати автомобілі біля таких стрічок. У місті працюють інспектори з благоустрою: за неочищені дахи, неприбраний сніг і інші невиконані роботи штраф може становити 1700 гривень", - повідомили в поліції.
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Топ коментарі
+30
Блін, навіть уваги не звернула на стрічку, просто напролом 😵😵😵
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23.02.2021 14:43
+27
сегодня у клована праздник, он посадил Стерненко, по этому поводу
Зеленский будет играть членом на рояле новую мелодию
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23.02.2021 14:41
+17
Прав был старик Дарвин... В центре Киева на женщину с крыши упала глыба льда - Цензор.НЕТ 4239
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23.02.2021 14:42
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сегодня у клована праздник, он посадил Стерненко, по этому поводу
Зеленский будет играть членом на рояле новую мелодию
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23.02.2021 14:41 Відповісти
А помітив, що оголошення вироку зівпало із прибуттям вакцини? Сподівались на те, що інформаційний шум "здобуття" зелею вакцини перекриє шум про посадку Стерненка....
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23.02.2021 14:57 Відповісти
зеленский крыса подписал себе приговор
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23.02.2021 15:19 Відповісти
)...шиферний станок може виробляти виключно шифер.
"Поросябот звичайний" - буде молоти свої заготовки під будь-якою новиною.
Амінь.)
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24.02.2021 00:21 Відповісти
Ты туда не ходи ты туда ходи В центре Киева на женщину с крыши упала глыба льда - Цензор.НЕТ 9864 "Джентльмены удачи"
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23.02.2021 14:42 Відповісти
почему за неубранный с крыш снег, который представляет опасность для жизни, штраф всего 1700 гривен?
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23.02.2021 16:05 Відповісти
Прежде всего у человека в голове должны быть мозги и чувство самосохранения а не мобилка встроенная в черепушку для этой дуры представляет опасность она сама У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду - Цензор.НЕТ 9595
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23.02.2021 16:54 Відповісти
А если присмотреться, то обойти этот участок невозможно и таких капканов в Киеве много!
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24.02.2021 10:49 Відповісти
Прав был старик Дарвин... В центре Киева на женщину с крыши упала глыба льда - Цензор.НЕТ 4239
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23.02.2021 14:42 Відповісти
Рулетка Дарвина))
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23.02.2021 14:44 Відповісти
Дарвина ей заменили мобилкой В центре Киева на женщину с крыши упала глыба льда - Цензор.НЕТ 2116
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23.02.2021 14:46 Відповісти
Смешно. Буквально сегодня шел по узенькому тротуару. Также завешены кусками лент. Причем на высоте роста. Справа такие же кучи не убранного снега, обойти никак. Вот так и шел задрав голову и готовый бежать или прятаться под козырек. Нихрена не убрано, совсем
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23.02.2021 20:07 Відповісти
У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду - Цензор.НЕТ 337
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23.02.2021 17:21 Відповісти
Блін, навіть уваги не звернула на стрічку, просто напролом 😵😵😵
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23.02.2021 14:43 Відповісти
а, то вона під стрічку нагинається. ну з боку служб і відповідальних правила виконані. сама винна.
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23.02.2021 14:45 Відповісти
Ну хоча б озирнутись вона могла. Я, наприклад, і на регульованому і нерегульованому пішоході дивлюсь чи нема автомобілів, потім йду 🧐🙄
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23.02.2021 14:51 Відповісти
вона скоріш за все не знає нашо стрічка.
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23.02.2021 14:54 Відповісти
тепер вже знає
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23.02.2021 14:54 Відповісти
бо так ігнорувати модна лише те, про що не відаєш.
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23.02.2021 14:55 Відповісти
слабоумные женщины как всегда ведут себя будто безсмертны ... переходят дорогу даже не смотрят по сторонам ... ну канечно же ... им намного важнее сплетни по телефону обсуждать ... кто во что одет кто кому что подарил и где есть скидки на не леквидные товары - с такими то насущими проблемами высокой важности нет времени на то что бы смотреть по сторонам.
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23.02.2021 14:48 Відповісти
а как же всемирное потепление?
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23.02.2021 14:49 Відповісти
как будто нам очень всрался тот Техас ...
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23.02.2021 14:50 Відповісти
А нарасєї це головна новина)))
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23.02.2021 14:54 Відповісти
просто в техасе нет боярышника ... нужно кацапам в срочном порядке помочь замерзающим штатам))))
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23.02.2021 14:56 Відповісти
В США і самі розберуться, а свою боярку хай у Норільск чи далекий Схід відправляють.
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23.02.2021 14:58 Відповісти
Видимо новости про Техас на Цензоре запрещены.)
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23.02.2021 16:24 Відповісти
во всём Мире что только в Техасе выпал снег ??? новость прям МИРОВОГО масштаба ....
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23.02.2021 16:35 Відповісти
На премию Дарвина слава богу не дотянула, здоровья и ума.
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23.02.2021 14:47 Відповісти
Враждебная погода. Мразь! В центре Киева на женщину с крыши упала глыба льда - Цензор.НЕТ 9098
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23.02.2021 14:47 Відповісти
народ не знає, нашо стрічка.
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23.02.2021 14:48 Відповісти
Відео ілюструє наших зебілів. Їх попереджали, а вони все одно полізли голосувати за свого "Рейгана"
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23.02.2021 14:48 Відповісти
Капці не позлітали, жити буде.
Премія Дарвіна поки що не дістанеться...
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23.02.2021 14:48 Відповісти
Ти відео не бачив? Чи в лахті інтернет не тягне?))
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23.02.2021 14:52 Відповісти
Медведи не платят такую бешеную коммуналку.
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23.02.2021 15:00 Відповісти
Мрієте про 20 коп. за квадрат ??
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23.02.2021 15:06 Відповісти
А яка комуналка була б "нескажена"? Ну от чисто теоретично. Бо при різній оплаті праці одна і та ж комуналка може бути для одних непомітною, а для інших непідйомною. Що зроблено для того, щоб зекономити те саме тепло, газ, електроенергію, воду?
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23.02.2021 15:14 Відповісти
"Премія Дарвіна поки що не дістанеться..."
на премію Дарвіна номінують лише тих, в кого ще дітей нема. А в неї напевно вже діти є. Тому не дадуть в будь-якому разі.
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24.02.2021 09:18 Відповісти
Головне - смартфон не розбився.
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23.02.2021 14:48 Відповісти
Нєхай шшастить...
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23.02.2021 14:51 Відповісти
Премію Дарвіна їй. Чи стрічку просто так почепили? Щоб пролазити під нею?))
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23.02.2021 14:51 Відповісти
У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду - Цензор.НЕТ 727
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23.02.2021 18:52 Відповісти
Деловая такая, она лучше знает, что оградительные ленточки - это для дураков.
И для дур.
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23.02.2021 14:57 Відповісти
1700 грн. vs возможность стать инвалюлиос на всю жизнь?Не самый выгодный курс обмена.
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23.02.2021 15:03 Відповісти
О, 73% вспомнили про свою премию. У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду - Цензор.НЕТ 2049
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23.02.2021 15:04 Відповісти
Чого кривляєтесь ? А як там було обійти ??
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23.02.2021 15:07 Відповісти
Нормальные. Герои. Всегда. Идут. В обход.
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23.02.2021 15:10 Відповісти
вменяемый человек для начала хотя бы посмотрел, а что тут огородили? может не стоит туда соваться? но это явно не о этой тетке.
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23.02.2021 15:41 Відповісти
да как угодно , по дороге! А если там будет котлован, яма так что, тоже лезть в яму?
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23.02.2021 16:18 Відповісти
предупредительные ленточки, как и тормоза, придумали трусы
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23.02.2021 15:19 Відповісти
..это касается и тупорылой зелёной власти, которой тоже регулярно указывают на "красные линии", но дебилы - народ уверенный
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23.02.2021 15:21 Відповісти
Дарвин, ну, что тут скажешь...
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23.02.2021 15:30 Відповісти
Опасайтесь людей с полосатой тростью - они не видят,опасайтесь людей с полосатым жезлом - они видят все,опасайтесь людей с телефоном в руках - они не видят и не слышат НИЧЕГО.
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23.02.2021 15:42 Відповісти
У нас многие заходят за ленточку, переходят-перебегают дорогу на красный свет в надежде на авось - авось пронесет. Вчера сама видела как маленький ребенок на красный свет светофора перебегал дорогу, а мамочка шла следом, хорошо, что в этот момент не было машин, а если бы нашелся какой-нибудь лихач? Ему даже ничего не было
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23.02.2021 15:53 Відповісти
Не все так просто. Водителю надо еще доказать свою невиновность, даже если он ехал на разрешающий сигнал. Хотя пешеходу, попавшему под колеса, от этого легче не станет.
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23.02.2021 16:25 Відповісти
Педалику некогда заниматься хозяйством Киева и инфраструктурой,он занимается поиском денег для мемориале в Бабьем Яру. На живых ему плевать
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23.02.2021 15:54 Відповісти
на дураков и дур всем всегда и везде наплевать.
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23.02.2021 16:36 Відповісти
Педалик ленточку натянул? - натянул! Ну а дальше, тупорылым дебилам - флаг вам в руки, ходите где считаете нужным ...
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23.02.2021 18:57 Відповісти
Перейшла стрічку, що повісили і зразу карма наздогнала, а клован-членограй вже стільки накреслених червоних ліній перейшов і нічого. Мабуть треба не креслити, а вішати - стрічки і не тільки.
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23.02.2021 15:56 Відповісти
Шла сегодня в центре. Половина тротуаров у домов с красными ленточками.
Возле тротуара припаркованы стеной машины, по дороге возле бровки
не пройдешь. И куда пешеходу деваться?Перекреститься - и под красную ленточку.
Чистить снег на крышах надо, а не ленточки вешать и руки умывать!
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23.02.2021 16:13 Відповісти
А як їх чистити, якщо ті стрічки не вішати? Тут ж не просто впав лід, його звідти хтось скинув. А для ідіотів стрічку натягнули, щоб не прибило придурка. Але ж впоротих в нас багато. Як останні вибори показали близько 73% насєлєнія.
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23.02.2021 17:06 Відповісти
Звёздочка моя ясная, хочешь заходить за ленточки, так хотя бы шапку мотоциклетную надень тогда У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду - Цензор.НЕТ 9577
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23.02.2021 19:02 Відповісти
судя по натянутой ленте - это был избиратель Зеленского или ОПЗЖ
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23.02.2021 16:21 Відповісти
Ні, але ж прохід перекритий, пілять! І чого ж ти впороте преш? Смерті чи каліцтва собі шукаєш?
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23.02.2021 17:04 Відповісти
Кстати, отличный вопрос! Я вот тоже не пойму - а нахрена эти придурки прутся в Буковель, зная что могут заразиться короной? Ведь умереть могут - прутся! А потом ругают власть. Парадокс!
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24.02.2021 01:41 Відповісти
Моментальна карма для дури
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23.02.2021 17:21 Відповісти
побалакала по телефону
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23.02.2021 17:36 Відповісти
Он одобряет.
У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду - Цензор.НЕТ 6587
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23.02.2021 17:40 Відповісти
Галасувала за узеленскава??!
НА!
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23.02.2021 18:07 Відповісти
Ну да, маски и ленточки ограждения для идио.. ААААА, убивают!!!
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23.02.2021 18:54 Відповісти
"На улице Прорезной в центре Киева на женщину с крыши дома упала большая глыба льда. Она госпитализирована." - я так зрозумію, що госпіталізована "большая глыба льда"
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23.02.2021 19:38 Відповісти
пещеры навыки тренируют.

В рамках пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна в концовке номинально домашнего поединка на стадионе Динамо им. В. Лобановского упустила победу над киевским Динамо (1:1).

Однако, помимо напряженного противостояния на футбольном поле, игра сопровождалась неприятными инцидентами, связанными с фанатами на трибунах, куда был открыт ход впервые за долгое время карантина. Главному арбитру встречи, Игорю Пасхалу из Херсона, несколько раз приходилось останавливать игру, спасая тем самым своих коллег от бомбардировки снежками, которые устроили любители футбола на трибунах.
Полузащитник "северян" Андрей Тотовицкий не остался в стороне от произошедшего, высказав свою позицию по данному инциденту в послематчевом интервью телеканалу Футбол.
"Это характеризирует людей. Как можно бросать ледышки в судей? Они же люди, как и футболисты.
Если уважаете футбол... Такое долгое время играли без зрителей, все соскучились, и прийти просто снежками бросать. Это неуважение к футболистам и судьям", - гневно высказался футболист черниговского клуба.
В следующем туре черниговская Десна будет принимать петровский Ингулец...
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23.02.2021 19:48 Відповісти
Если женщина включила правый поворотник, это не означает, что она свернёт налево, она вполне может поехать прямо!
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23.02.2021 20:39 Відповісти
Самый центр Киева. Европейская столица ля...
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24.02.2021 00:38 Відповісти
Розмовляла по телефону, на стрічку навіть не відреагувала. Шкода жіночку, але сама винна.
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24.02.2021 01:08 Відповісти
ограждающая ленточка то для лохов......
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24.02.2021 09:02 Відповісти
Тільки но роздивилась, що вона не по телефону розмовляла, а тримала руку біля окривавленого обличчя. Це означає, що до цього на неї вже впала глиба та розбила голову. Мабуть жіночка пішла під стрічку за контрольним. А як ще це пояснити? У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду - Цензор.НЕТ 3807
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24.02.2021 12:36 Відповісти
ЗАЧЕМ ЖЕ ОНА ПОД ЛЕНТОЙ ПРОЛАЗИЛА !!!???
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24.02.2021 13:46 Відповісти
 
 