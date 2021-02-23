У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду. ВІДЕО камер спостереження
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На вулиці Прорізній у центрі Києва на жінку з даху будинку впала велика брила льоду. Жінку госпіталізовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція в Telegram.
"Вчора вдень на лінію "102" надійшов виклик "нещасний випадок", який стався на вулиці Прорізній. На місці екіпаж патрульних виявив жінку, яка постраждала від падіння брил льоду з даху будинку. Попередньо відомо, що травмована намагалася пройти під будинком, не зважаючи на огороджувальну стрічку. Жінку негайно госпіталізували", - сказано в повідомленні.
Також патрульна поліція опублікувала відеозапис ситуації з падінням снігу на вулиці Прорізній:
У поліції також зазначили, що керуючі компанії в районах розчищають дахи від бурульок.
"Закликаємо пішоходів не підходити близько до місць проведення робіт, огороджених спеціальними стрічками, а водіїв - не паркувати автомобілі біля таких стрічок. У місті працюють інспектори з благоустрою: за неочищені дахи, неприбраний сніг і інші невиконані роботи штраф може становити 1700 гривень", - повідомили в поліції.
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Амінь.)
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на премію Дарвіна номінують лише тих, в кого ще дітей нема. А в неї напевно вже діти є. Тому не дадуть в будь-якому разі.
И для дур.
Возле тротуара припаркованы стеной машины, по дороге возле бровки
не пройдешь. И куда пешеходу деваться?Перекреститься - и под красную ленточку.
Чистить снег на крышах надо, а не ленточки вешать и руки умывать!
НА!
В рамках пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна в концовке номинально домашнего поединка на стадионе Динамо им. В. Лобановского упустила победу над киевским Динамо (1:1).
Однако, помимо напряженного противостояния на футбольном поле, игра сопровождалась неприятными инцидентами, связанными с фанатами на трибунах, куда был открыт ход впервые за долгое время карантина. Главному арбитру встречи, Игорю Пасхалу из Херсона, несколько раз приходилось останавливать игру, спасая тем самым своих коллег от бомбардировки снежками, которые устроили любители футбола на трибунах.
Полузащитник "северян" Андрей Тотовицкий не остался в стороне от произошедшего, высказав свою позицию по данному инциденту в послематчевом интервью телеканалу Футбол.
"Это характеризирует людей. Как можно бросать ледышки в судей? Они же люди, как и футболисты.
Если уважаете футбол... Такое долгое время играли без зрителей, все соскучились, и прийти просто снежками бросать. Это неуважение к футболистам и судьям", - гневно высказался футболист черниговского клуба.
В следующем туре черниговская Десна будет принимать петровский Ингулец...