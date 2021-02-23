"Голос" ініціював збір підписів за відставку Венедіктової через вирок Стерненку. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ
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Депутатська фракція "Голос" ініціювала збір підписів за відставку Генерального прокурора Ірини Венедіктової у зв'язку з вироком активісту Сергієві Стерненку.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
"Починаємо з колегами збір підписів за відставку Ірини Венедіктової. Людина, яка спровокувала політичне рішення і вирок Сергію Стерненку, не має права обіймати посаду генерального прокурора. ... Буде апеляція, буде звільнення Венедіктової. А Труханов, Татаров, Портнов та інші, відповідальні за цей ганебний вирок, ще обов'язково понесуть відповідальність", - зазначив Юрчишин.
"Голос" починає збір підписів за відставку Генпрокурора Ірини Венедиктової. Саме прокурор Венедіктова і кишеньковий суддя з бюстами Леніна і Сталіна сьогодні домоглися першої політичної посадки і запроторили за ґрати Сергія Стерненка. Це перший політичний в'язень Зеленського. Наступними будуть волонтери і ветерани, яким прокурори "шиють" справу Шеремета. Цей російський реванш потрібно зупиняти", - додала Устінова.
Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.
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" біомассу " , як казав батько зеленського про українців , дай бог той падлюкє вдавитись спец стіпендією !!!
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка:
Так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)