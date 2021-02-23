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"Голос" ініціював збір підписів за відставку Венедіктової через вирок Стерненку. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Депутатська фракція "Голос" ініціювала збір підписів за відставку Генерального прокурора Ірини Венедіктової у зв'язку з вироком активісту Сергієві Стерненку.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Починаємо з колегами збір підписів за відставку Ірини Венедіктової. Людина, яка спровокувала політичне рішення і вирок Сергію Стерненку, не має права обіймати посаду генерального прокурора. ... Буде апеляція, буде звільнення Венедіктової. А Труханов, Татаров, Портнов та інші, відповідальні за цей ганебний вирок, ще обов'язково понесуть відповідальність", - зазначив Юрчишин.

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"Голос" починає збір підписів за відставку Генпрокурора Ірини Венедиктової. Саме прокурор Венедіктова і кишеньковий суддя з бюстами Леніна і Сталіна сьогодні домоглися першої політичної посадки і запроторили за ґрати Сергія Стерненка. Це перший політичний в'язень Зеленського. Наступними будуть волонтери і ветерани, яким прокурори "шиють" справу Шеремета. Цей російський реванш потрібно зупиняти", - додала Устінова.

Голос ініціював збір підписів за відставку Венедіктової через вирок Стерненку 01
Голос ініціював збір підписів за відставку Венедіктової через вирок Стерненку 02

Голос ініціював збір підписів за відставку Венедіктової через вирок Стерненку 03

Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.
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Топ коментарі
+22
Не тільки її у відставку, а й за грати. Вона явно співпрацює з російськими окупантами.
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23.02.2021 15:13
+22
СВОБОДУ СТЕРНЕНКО!!!!
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23.02.2021 15:13
+17
Начинать нужно не с нее, а с ее хозяина и Портнова. Она вторична.
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23.02.2021 15:13
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до параші на нари
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23.02.2021 17:14 Відповісти
Единственная приличная партия людей с честью.
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23.02.2021 17:16 Відповісти
Дякую за те, що не "заборонили" право сповідувати, відмінні від ваших, політичні погляди. Це мені надає можливість дивитися на те, що навколо своїми власними очима( без окулярів) і сприймати все на власний розсуд і досвід. Ми по різному бачимо і оцінюємо процеси. І це добре. А час покаже,хто з нас помилявся.
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23.02.2021 17:37 Відповісти
а где баба Юля? шо ее это не интересует?
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23.02.2021 18:12 Відповісти
Я підтримую " Голос " - сьогодні ЕДИНА парламентська партія , яка НЕЗАЖРАЛАСЬ , ПІДТРИМУЄ українців ... якщо нічого не робити , то ця " влада " зробить з людей

" біомассу " , як казав батько зеленського про українців , дай бог той падлюкє вдавитись спец стіпендією !!!
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23.02.2021 20:34 Відповісти
Голос конечно не идеал, но кроме них и Европейской Солидарности, и Батькивщины (с натяжечкой) нормальных депутатов-то и нет. Даже Юля будет весьма полезной в деле верчения на ую, таких персонажей как Портнов, Королевская, Татаров и прочей зэковской шелупони. Но она ведёт себя тихо, значит взяла лимон
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23.02.2021 21:59 Відповісти
І тут ми маємо знову
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка:
Так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)
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24.02.2021 03:52 Відповісти
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