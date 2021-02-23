Стерненко заявив, що поговорив із Зеленським: "Хочу вам подякувати за сьогоднішній вирок". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Активіст Сергій Стерненко після оголошення обвинувального вироку, за його словами, провів коротку телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".
У приміщенні суду Стерненкові передали мобільний телефон, з якого, як стверджували в залі, подзвонили Зеленському.
"Пане президенте, вас Сергій Стерненко турбує, хочу вам подякувати за сьогоднішній вирок", - сказав активіст.
Після розмови Стерненко сказав, що Зеленський тільки запитав, чому йому дзвонять, і поклав трубку.
"Це він був? Так", - сказали в залі суду, маючи на увазі Зеленського.
Стерненко також заявив, що Зеленський раніше пропонував йому державну посаду та обіцяв, що буде проведено розслідування справ про напади на нього.
"До речі, особлива подяка Володимиру Зеленському, який знає мене особисто, спілкуючись зі мною особисто, знаючи про те, що на мене були здійснені напади, став на сторону людей, які намагаються мене вбити", - сказав активіст.
Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.
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