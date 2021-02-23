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"Я разговариваю, как мне удобно", - співробітниця "Укрпошти" на 95 кварталі Кривого Рогу відмовилася обслужити клієнта українською мовою. ВIДЕО

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Заступниця начальника відділення "Укрпошти" на 95 кварталі Кривого Рогу відмовилася обслуговувати клієнта українською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КР24, крім того, співробітниця "Укрпошти" перебувала без маски на робочому місці.

Судячи із запису, чоловік вже кілька днів приходив до відділення, намагаючись з'ясувати якусь проблему, що виникла під час користування послугами "Укрпошти". На прохання надіти маску і говорити українською мовою, співробітниця заявила, що буде розмовляти тією мовою, якою їй зручно, і зажадала припинити фіксацію розмови.

Пізніше стало відомо, що адміністрація "Укрпошти" відреагувала на претензії чоловіка і прийняла рішення звільнити співробітницю за порушення протиепідемічних норм та відмову говорити державною мовою.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+58
почта на 95-квартале...так символично ))
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23.02.2021 16:42
+48
Быдло не должно работать в сфере услуг на каком языке оно не говорит... На укр. языке не хочу, маску одевать не хочу, вежливо не хочу... А чего ты тогда там сидишь, прЫнцесса?! Иди в наливайку торговать, там и вежливо не надо и на украинском не надо, про маску там даже и не слышали...
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23.02.2021 16:46
+41
Так пусть выдают ей зарплату монгольскими тугриками, причём мелочью.

Кассиру так удобнее.
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23.02.2021 16:47
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Одно из отличий державномовных украинцев от многих русскоговорящих украинцев:
Державномовний владеет навыком «переключения с языка на язык», как делают люди и те же русские в Европе. Бермудский треугольник для русских существует почему-то только в Украине, так как русскоговорящий не может быстро перейти со своего русского на другие языки только в Украине. Особенную сложность вызывает переход на очень близкородственный украинский. А все потому, что им всю жизнь так удобно и проще некуда говорить только на одном русском, это как одна пара обуви на всю жизнь. Обеспечивает такую верность неэластичность мозга, который заражен русской скрепой и которая блокирует другие языки. Иными словами - русский сделал их мозг узким и другие языки туда просто не влезу. А при попытке другого языка пробраться в русскую голову, голова начинает трещать и скрепа, как совковая антивируска, посылает на челюсть сигнал «меня геноцидят украинским, памагите!». Считается геноцидом даже то, что в магазине их приветствуют на украинском, так как на лбу они не клеют «русский» для «правильного» приветствия, что они стразу считают навязывание нерусского языка и нарушением своих прав гражданина Украины. Но в других странах нормально воспринимают приветствие на языке страны и дают себя обслуживать без воплей « а можна на опщепанатянам?». Поэтому вместо того, чтобы учить госязык Украины, как они делают с английским в школе, упоротые русскоговорящие предпочитают посылать всем меседж «у меня одна языковая извилина и я ею горжусь, а переключатель на другие языке у меня не работает, потому что некуда переключать». Именно так это звучит для державномовного украинца.
Так что кичится своей языковой недоразвитостью для русскоговорящих в порядке вещей. Та же скрепа не дает им понять, что закон про мову еще и закон о праве других. А они в нем видят только свое право «меня обслужите на русском, а я никого не буду, ибо это нарушает мое право». Не доходит или классическая русская бараноупертость, что будучи в роли обслуги, обязаны такое же право обеспечить другому.
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23.02.2021 22:31 Відповісти
шалава кацапская
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23.02.2021 18:29 Відповісти
це своя, доморощена.
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23.02.2021 23:01 Відповісти
Спитайте ту вівцю - а де і в якому законі записано , що фікcувати на відео дії державних посадовців в робочий час , забороняєтся законом ?? Цікаво , що б вона говорила ? "Я разговариваю, как мне удобно", - співробітниця "Укрпошти" на 95 кварталі Кривого Рогу відмовилася обслужити клієнта українською мовою - Цензор.НЕТ 9403 .
А от чоловік вів себе адекватно , і закон не порушував .
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23.02.2021 18:44 Відповісти
страна.уа пропанадонська та і закриті канали надали узькомовним інструкцію, де їм об"явили, що зйомка заборонена. ото вони як папужки і верещать "я не давала разрешение на сйомку". страна.уа їх наламала, бо недоговорила за правилами пропаганди.
"Я разговариваю, как мне удобно", - співробітниця "Укрпошти" на 95 кварталі Кривого Рогу відмовилася обслужити клієнта українською мовою - Цензор.НЕТ 1312"
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23.02.2021 23:04 Відповісти
Пришел урод и измывается над женщиной! Зачем такое показывать. Была бы на его месте моя жена я пришел бы и повернул ему голову на 180 градусов
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23.02.2021 19:09 Відповісти
поверни себе голову на 180 градусов и топай далеко на север, никуда не сворачивай
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23.02.2021 20:19 Відповісти
она знает украинский, она понимает, что ей оператор полиции явно на украинском говорит и она еще ему адрес говорит на украинском. єто упертая украинорощенная хабалка.все она знает, документьі заполняет. иначе б не попала на работу.
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23.02.2021 22:35 Відповісти
Сотруднице надо было в такой ситуации закрыть отделение на технический перерыв. Но бедняжка расстроилась и как-то недогадалась.
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23.02.2021 19:11 Відповісти
хлебало надо бьіло закрьіть на перерьів
"Я разговариваю, как мне удобно", - співробітниця "Укрпошти" на 95 кварталі Кривого Рогу відмовилася обслужити клієнта українською мовою - Цензор.НЕТ 2437"
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23.02.2021 23:05 Відповісти
Не бажаэш обслуговувати мовой, тодi обслуговуй язиком на трасi водii´в.)
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23.02.2021 19:21 Відповісти
Неужели власть имущие не понимают, что подобными действиями и законами они порождают у людей неприязнь к украинскому языку, да и Украине тоже, раскалывают общество. Язык нельзя прививать насильно, делая из людей рабски покорных. А эта запись положительна только в том смысле, до какого беспредела можно дойти, показывая как издеваются над женщиной только потому что она не владеет украинским языком.
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23.02.2021 19:40 Відповісти
пусть ищен иную работу.. тут все просто,
в любой стране в госпочте без знания госязыка работать не сможешь
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23.02.2021 20:42 Відповісти
А що вас, ботів, цей закон не стосується? Чому тявкаєте на вєліком-могучєм?
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24.02.2021 16:37 Відповісти
меня он точно не касается...
а ты казенный ?
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27.02.2021 17:49 Відповісти
а при чем тут власть имущие? єто желание народа. учи закон, потом ляпай.

УКРАИНСКИЙ ЗАКОН ПОСТРОЕН НА ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕПИСАННОЙ ПРАКТИКЕ:
1. В ЕВРОПЕ: В любой стране Европы, не зависимо, кто пришел, предоставитель услуги приветствует клиента или начинает разговор с клиентом на гос.языке страны.
В УКРАИНЕ:
а) Конституция ст. 10: Гос.языком в Украине является украинский язык.
б) Статья 30 Закона о гос.языке: Государственный язык в сфере обслуживания потребителей п.1. языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
2. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
1) если на первые слова предоставителя услуги клиент отвечает на гос.языке, клиента продолжают обслуживать на гос.языке страны.
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
2) если клиент отвечает не на гос.языке, то переходят на язык клиента, если знают его. (Статья 30 п.3: По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.)
НО: Статья 20. Государственный язык в сфере трудовых отношений
1. во время пребывания на работе и выполнении обязанностей по трудовому договору никто не может быть принужден использовать другой язык, чем государственный, кроме случаев:
а) обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства;
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
3) пытаются на пальцах, если не знают языка клиента. Что иногда ни к чему не приводит. Клиент не получает услугу.
4. В ЕВРОПЕ:
Для того, чтобы клиент мог получить услугу на гос.языке, понять указания начальства, сотрудник должен иметь уровень знаний гос.языка не ниже В2. Часто знание другого языка прописано в условиях приема на работу. Знание гос.языка и уровень прописано всегда или за умолчанием, потому само государство заботиться о том, чтобы работник пришел к работодателю с достаточным для трудовой деятельности уровнем знания гос.языка - обязательные гос.языковые курсы. Выучил на уровень В1 - уборщик, хочешь только им работать - вперед. Хочешь выше должность - учишь гос.язык до уровня желаемой должности.
В УКРАИНЕ:
В Украине все знают украинский, но есть особый слой населения, которые открыто и нагло отказываются обеспечивать право другого. Видят только свое. Это русские. А точнее, украинцы с украинским паспортом, которые себя считают русскими. Их клинит только в Украине. А вот в Европе обслуживают по неписанной европейской практике без быкования. Если не могу, то их просто не берут на работу с людьми.
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23.02.2021 22:02 Відповісти
как же єта хабалка не владеет украинским, если она понимает вопросьі оператора полиции да еще и назьівает адрес на украинском без акцента? лапатло тьі узкомозглое.
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23.02.2021 22:08 Відповісти
если бьі єто бьіли только хотелки властьимущих, люди б ничего не говорили и не снимали, а за ними б кгб само ходило.
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23.02.2021 23:07 Відповісти
Саме цього архаті і добиваються. Розділяй і володарюй. Чмо за кадром визиває відразу.
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24.02.2021 16:34 Відповісти
Кацапская,ватная тварь!
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23.02.2021 19:55 Відповісти
це своя, доморощена і виплекана. он полції адресу українською каже. може коли їоче!
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23.02.2021 22:03 Відповісти
Всі патріоти мають прикладати зусилля для втілення рідної мови в повсякдення. Результати обовязково не забаряться . Про це свідчить не тільки приведений показовий приклад. Ось боксер Усик уже заговорив рідною мовою.Зявлялись і будуть зявляться також інші приклади.ЗВІСНО ЩО ОДНОДЕННО ЦЕ НЕ СТАНЕТЬСЯ АЛЕ ТРЕБА ПОЧИНАТИ. ПРИБАЛТИ ДАЛИ ДОБРИЙ ПРИКЛАД ЩО ВСЕ МОЖЛИВО ТО Ж НАСНАГИ НАМ!!!
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23.02.2021 20:11 Відповісти
зкацаплене бидло
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23.02.2021 20:26 Відповісти
Одно из отличий державномовных украинцев от многих русскоговорящих украинцев:
Державномовний владеет навыком «переключения с языка на язык», как делают люди и те же русские в Европе. Бермудский треугольник для русских существует почему-то только в Украине, так как русскоговорящий не может быстро перейти со своего русского на другие языки только в Украине. Особенную сложность вызывает переход на очень близкородственный украинский. А все потому, что им всю жизнь так удобно и проще некуда говорить только на одном русском, это как одна пара обуви на всю жизнь. Обеспечивает такую верность неэластичность мозга, который заражен русской скрепой и которая блокирует другие языки. Иными словами - русский сделал их мозг узким и другие языки туда просто не влезу. А при попытке другого языка пробраться в русскую голову, голова начинает трещать и скрепа, как совковая антивируска, посылает на челюсть сигнал «меня геноцидят украинским, памагите!». Считается геноцидом даже то, что в магазине их приветствуют на украинском, так как на лбу они не клеют «русский» для «правильного» приветствия, что они стразу считают навязывание нерусского языка и нарушением своих прав гражданина Украины. Но в других странах нормально воспринимают приветствие на языке страны и дают себя обслуживать без воплей « а можна на опщепанатянам?». Поэтому вместо того, чтобы учить госязык Украины, как они делают с английским в школе, упоротые русскоговорящие предпочитают посылать всем меседж «у меня одна языковая извилина и я ею горжусь, а переключатель на другие языке у меня не работает, потому что некуда переключать». Именно так это звучит для державномовного украинца.
Так что кичится своей языковой недоразвитостью для русскоговорящих в порядке вещей. Та же скрепа не дает им понять, что закон про мову еще и закон о праве других. А они в нем видят только свое право «меня обслужите на русском, а я никого не буду, ибо это нарушает мое право». Не доходит или классическая русская бараноупертость, что будучи в роли обслуги, обязаны такое же право обеспечить другому.
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23.02.2021 22:00 Відповісти
О привіт,ти де ,бидло,
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24.02.2021 11:49 Відповісти
Неужели это так сложно - разговаривать на украинском языке?
Ничтоже сумняшеся в бахвальстве и жеманстве, тихой сапой споткнёшься на крыльце парадной, зашибёшь макушку о поребрик и строишь из себя искушённого ценителя малороссийского наречия - видать, взалкал прослыть притчей во языцех.
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23.02.2021 20:28 Відповісти
вона вперлась. вона викликає поліцію і каже адресу українською, отже оператор говоре до неї українською і вона його розуміє.
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23.02.2021 22:36 Відповісти
Серед мене існує думка, що це дає себе взнаки напруга, спричинена незадоволенням людей скрутним життям в Україні. Люди настільки перевтомилися від невпевненості у дні прийдешньому, що ладні вчепитися один одному у горлянки з будь-якого приводу. Мова і є одним з таких приводів. Якщо в Україні дня не минає без тяжких злочинів у родинах, які вчиняють найближчі родичі, то чого вже чекати від незнайомців.
Особисто мені однаково, будут ли со мною разговаривать на вологодском диалекте великого и могучего, чи розмовлятимуть покутською говіркою галицького діалекту солов'їної.
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24.02.2021 21:48 Відповісти
що таке "серед мене"? люди не втомилися, люди не знают ********** правил співіснування, бо совки все ще. а ти совок ще той - змішувати так теми можуть лише совки.
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25.02.2021 14:40 Відповісти
Ти, Гітлер, мовчки під шнапс хряцай рульки, запивай баварським і не гавкай. Буде ще якась німчура ярлики чіпляти. Поцілуй німецького собаку в сраку!
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25.02.2021 16:49 Відповісти
хаха, а ти з якого лісу вилізло, знаток української?
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25.02.2021 21:03 Відповісти
"Свиняча ти морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, ну і мать твою ... (дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження)"©
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25.02.2021 21:20 Відповісти
хаха, ти так вчиш українську? хибний напарямок. але ржачно оголюється твій примітивний мозок. "Я разговариваю, как мне удобно", - співробітниця "Укрпошти" на 95 кварталі Кривого Рогу відмовилася обслужити клієнта українською мовою - Цензор.НЕТ 1690
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25.02.2021 21:36 Відповісти
Корисні поради, німчура придураста, давай улюбленій бабці - їй діватись нікуди - вимушена ********* пришелепкуватого онучка, навіть якщо він такий недоколиханий бамбула, як ти.
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26.02.2021 05:21 Відповісти
рогульо-кугут, давай розважай мене ще. ти у Зе уроки берешь?
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26.02.2021 14:18 Відповісти
"Чорт ти, висрана твоя морда"©. Розважайся, дурбеленик недоумкуватий.
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26.02.2021 14:42 Відповісти
Просто вопиющий правовой нигилизм. А вернее - наплевательское отношение к закону... "Совковщиной" какой-то веет, когда продавщицы в магазинах считали себя чуть ли не королевами и позволяли себе тон и манеру общения с посетителем, как им заблагорассудится. Эта тоже - как будто приватизировала отделение.... Оргвыводы должны быть однозначными - уволить. Научится языку и культуре общения с клиентами - тогда можно принять на базар, картошку продавать, в качестве испытательного срока....
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23.02.2021 20:43 Відповісти
"Я разговариваю, как мне удобно", - співробітниця "Укрпошти" на 95 кварталі Кривого Рогу відмовилася обслужити клієнта українською мовою - Цензор.НЕТ 7487"
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23.02.2021 22:38 Відповісти
Паскуда. Других слов нет.
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23.02.2021 20:46 Відповісти
Одно из отличий державномовных украинцев от многих русскоговорящих украинцев:
Державномовний владеет навыком «переключения с языка на язык», как делают люди и те же русские в Европе. Бермудский треугольник для русских существует почему-то только в Украине, так как русскоговорящий не может быстро перейти со своего русского на другие языки только в Украине. Особенную сложность вызывает переход на очень близкородственный украинский. А все потому, что им всю жизнь так удобно и проще некуда говорить только на одном русском, это как одна пара обуви на всю жизнь. Обеспечивает такую верность неэластичность мозга, который заражен русской скрепой и которая блокирует другие языки. Иными словами - русский сделал их мозг узким и другие языки туда просто не влезу. А при попытке другого языка пробраться в русскую голову, голова начинает трещать и скрепа, как совковая антивируска, посылает на челюсть сигнал «меня геноцидят украинским, памагите!». Считается геноцидом даже то, что в магазине их приветствуют на украинском, так как на лбу они не клеют «русский» для «правильного» приветствия, что они стразу считают навязывание нерусского языка и нарушением своих прав гражданина Украины. Но в других странах нормально воспринимают приветствие на языке страны и дают себя обслуживать без воплей « а можна на опщепанатянам?». Поэтому вместо того, чтобы учить госязык Украины, как они делают с английским в школе, упоротые русскоговорящие предпочитают посылать всем меседж «у меня одна языковая извилина и я ею горжусь, а переключатель на другие языке у меня не работает, потому что некуда переключать». Именно так это звучит для державномовного украинца.
Так что кичится своей языковой недоразвитостью для русскоговорящих в порядке вещей. Та же скрепа не дает им понять, что закон про мову еще и закон о праве других. А они в нем видят только свое право «меня обслужите на русском, а я никого не буду, ибо это нарушает мое право». Не доходит или классическая русская бараноупертость, что будучи в роли обслуги, обязаны такое же право обеспечить другому.
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23.02.2021 22:01 Відповісти
Шалава криворізька! Тре її як сову, на глобус натягнути, поки не лусне!
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23.02.2021 20:47 Відповісти
"Я разговариваю, как мне удобно", - співробітниця "Укрпошти" на 95 кварталі Кривого Рогу відмовилася обслужити клієнта українською мовою - Цензор.НЕТ 2266"
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23.02.2021 21:56 Відповісти
Тошнит от этих всех скоморохов со второсортным юмором.. "Дизели","кварталы" Гиги-гага..Долбо@бы. И такие же на их концерты деньги носят.
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24.02.2021 14:18 Відповісти
Пусть постороит себе почту и там говорит как ей удобно.
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24.02.2021 01:05 Відповісти
Тепер можеш квакати, =как тєбє удобно=, скільки влізе.
Дістали. 30 років дебілам було мало. І ще тепер, навіть під штраф та звільнення, їх корчить.
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24.02.2021 01:23 Відповісти
Логічно: якщо співробітник не виконує вимог роботодавця, то це невідповідність посаді, тобто, нездатність виконувати функції, заради виконання яких працівника наймають на дану посаду... - отже, логічно, що потрібно звільнити невідповідного працівника, щоб найняти іншого - відповідного посаді.
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24.02.2021 03:11 Відповісти
Як треба себе ненавідіти, щоб користуватися Укрпоштою. Тим більше у великому місті. Я намагаюся усе життя уникти спілкування із державними установами рідної країни. Таке враження, що в них набирають ідіотів із від'ємною селекцією. І нарешті я пересяду на авто і не буду користуатися потягом, в якому напалили до задухи кляті москалі і вони же там бухають увесь шлях!
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24.02.2021 09:10 Відповісти
А чому він не сказав, що де написано. що не дозволяється знімати працівника на робочому місці, тим більше в конфліктній ситуації.
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24.02.2021 10:21 Відповісти
Каленым железом нужно выжигать этих пророссийских ******!! Точно также как СССР и КПСС жесток, 70 лет, уничтожали наш украинский язык и языки других стран СНГ!!
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24.02.2021 11:57 Відповісти
Нехай йде гуляти на свіжому повітрі. На її місці буде сидіти той, хто говорить українською.
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24.02.2021 12:36 Відповісти
На учёте центре занятости ей будет удобнее.
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24.02.2021 14:12 Відповісти
Заместитель начальника отделения "Укрпочты" на 95 квартале Кривого Рога отказалась обслуживать посетителя на украинском языке. Источник: https://censor.net/ru/v3249613

ОСТАННЯ НАДІЯ КРЕМЛЯ "Я разговариваю, как мне удобно", - співробітниця "Укрпошти" на 95 кварталі Кривого Рогу відмовилася обслужити клієнта українською мовою - Цензор.НЕТ 7497
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24.02.2021 14:58 Відповісти
а в какой школе она училась? вроде счас учат украинский? или она не смогла его выучить? зачем ее взяли на почту, непонятно - людина за стільки років не змогла опанувати рідну мову, або наша мова їй не рідна, треба вибирати якусь мовчазну професію - наприклад, сторож
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24.02.2021 16:07 Відповісти
молодец тётка, одобрям
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24.02.2021 16:20 Відповісти
Вигнали - та і йух з нею. На одну дебілку менше в сфері обслуговування працюватиме...
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24.02.2021 16:32 Відповісти
Дякую автору за витримку. Я б так не зміг
Потрібно саме так, спокійно, фіксувати на камеру і викликати поліцію. Браво ще раз за витримку !
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24.02.2021 16:35 Відповісти
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