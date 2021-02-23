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Новини Відео Політика України Вирок Стерненку
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Одеса (4014) вирок (895) Стерненко (374) Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

Екстрений випуск "Без цензури в прямому ефірі": Вирок Стерненку. Що далі? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні в Одесі пролунав остаточний вирок Сергієві Стерненку - 7 років і 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

О 19:00 в екстреному стрімі "Без цензури в прямому ефірі" розбираємо, що означає справа Стерненка і цей вирок для України, її правоохоронної системи, Володимира Зеленського та Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової.

Зауважимо, що суд додатково підкреслив нелюбов Стерненка до проросійської партії, до якої входить потерпілий Щербич, зайвий раз підкресливши, за що насправді карають активіста.

Також одеський суд визнав проведення обшуку у Сергія Стерненка без адвоката допустимим, а у вироку посилається на свідка, якого не заслухав на засіданні.
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Топ коментарі
+21
за поребрик марш.
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23.02.2021 19:09
+14
А дальше апеляция в судах и пусть власть наводит порядок в судах и выгоняет невменяемых судей нах и сама идет туда же.
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23.02.2021 19:22
+9
П'ять хвилин не протримаються, щоб не приплести туди Пороха...
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23.02.2021 19:30
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за поребрик марш.
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23.02.2021 19:09 Відповісти
Де ж ті докази ?
Жодного у справі немає.
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23.02.2021 22:17 Відповісти
А дальше апеляция в судах и пусть власть наводит порядок в судах и выгоняет невменяемых судей нах и сама идет туда же.
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23.02.2021 19:22 Відповісти
Що далі??? Дебільне питання...
Далі обвинуваченого переведуть у Київ, а справу передадуть Київському апеляційному. Адвокат подасть до апеляційного суду клопотання про звільнення під заставу і ще до вихідних Стерненко буде на свободі. Потім апеляція скасує вирок районного суду і закриє справу. (це звісно якщо у справі все так як кажуть)
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23.02.2021 19:28 Відповісти
а мало б бути так - сьогодні вночі спалили вєнєдіктову разом з портновим на держ.дачі, суддя знайдений мертвим на пляшці, з посметрною запискою "я был не прав", зеленський з ростова - я лєгєтімний
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23.02.2021 22:37 Відповісти
П'ять хвилин не протримаються, щоб не приплести туди Пороха...
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23.02.2021 19:30 Відповісти
Sternenko

35 хв ·

Товариство. Поліція перекрила доступ до ОП.

Тому ми збираємося на перехресті Інститутської і Банкової. І коли нас буде достатня кількість - разом рушимо під офіс, так нас не зупинять.
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23.02.2021 19:36 Відповісти
Виходити без того щоб знести цю зелену гидоту,марнотратство... Стерненко нас не об'эднаэ,а об'эднаэ нас тiльки небажання icнування в "зеленому просторi",бо вiн вже кожному "насрав"...
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23.02.2021 19:44 Відповісти
Нашо тут цы намагання виправдати свою ныкчемнысть перед зеригами?
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23.02.2021 20:29 Відповісти
Шо далі? далі Стеренеко має обов"язково виступити з промовою про те що він був конченим двбйбом коли закликав валити "баригу" . А ше чекати принаймні три роки і люто топити за Пороха на президнетських виборах. Отака ***** малята, така правда життя від якої ніде не сховаєшся..
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23.02.2021 19:44 Відповісти
авякова в отсавку, мусоров на свалку, киву на палку Стерненко- свободу!
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23.02.2021 19:45 Відповісти
Вони хочуть дестабілізацію, і в цьому винен суддя в Одесі, він підриває державність.
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23.02.2021 19:47 Відповісти
дальше? дальше апелляция и очередной "судья-патриот" из "реформированной" касты неприкасаемых.
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23.02.2021 19:53 Відповісти
Не надо тут втирать , Зе🤖ботяра , режим недонаполеончика-членограя недоразвитого управляет зашкваренными судьями, а 100%курва венедиктова назначенна шутом ! Так ,что отвечать ему
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23.02.2021 22:02 Відповісти
ОПГ (организованная преступная группировка) - вот теперешнее состояние государства Украина! А полиция,суды, прокуратура , правительство, президент , Рада - всего лишь ее разные функциональные части! Не для народа все это создано , а для обслуживания олигархии и отсутствие правосудия - это необходимое условие для функционирования этого механизма. И пока мы не снесем этот бардак и создадим новый ,чистый и прзрачный организм государства со всеми его органами заново, мы обречены плавать в этом дерьме. И все протесты против тарифов, решений судов , правительства, законов -это бесполезная трата сил и энергии! Это разновидность мазохизма. На что мы надеемся? На честных людей во власти, которые обратят на нас внимание и что то изменят??? Глупость , их там или нет или их настолько мало ,что они не влияют на общую ситуацию! Надеемся что подлецы под нашим давлением сделают что то хорошее??! Еще большая глупость , они даже сделав сегодня под нашим давлением шаг к справедливости , завтра сделают еще больше подлости и гадости нам в отместку ! Надо четко осознать положение дел и понять , что заставить волка есть капусту НЕВОЗМОЖНО! Его надо гнать и желательно палкой или чем то еще грознее , и гнать так, что бы он даже не вздумал вернуться. И тех кого выбираем на их место надо сразу проверять на предмет маскировки и ставить в такие рамки , что бы они и не думали клацнуть зубами по волчьи.
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23.02.2021 20:14 Відповісти
Це вирок не Стерненку, а вирок всім українцям патріотам. Це реванш ригоаналів і сценарій пишуть в кремлі. Так через безкарність і повну руйнацію судової та правоохоронної системи росія розпалює громадянську війну і для неї правду кажучи є сприятливе підгрунтя. Буде війна.
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23.02.2021 20:59 Відповісти
А далі, як це і передбачено законодавством, апеляція. Без істерики і нагнітання обстановки. Без піару і патетики "Все пропало!".
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23.02.2021 21:16 Відповісти
Якщо не буде нагнітання та піару, то у кращому випадку апеляція розтягнеться на роки, а стерненко бцде увесь цей час сидіти у в"язниці, а у гіршому йому дадуть ще років 7 за самозахист при спробі його вбити. Тому не треба усіх цих байок, зелено-ватну наволоч треба додавлювати зараз, поки є резонанс у суспільстві.
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24.02.2021 03:46 Відповісти
Додави! І чим ти відрізняєшся від найманців ДиНиРи?. Ті вчора вбили бійця і двох поранили, а ти, і подібні тобі уроди, покалічили 27 правоохоронців. Бездумні тварини!
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24.02.2021 09:10 Відповісти
ватники присудили 7 лет патриоту Украины, за якобы похищение сепара из партии "родина" маркова, который сбежал в россию.
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как портнов гнида, татаров и компания, возглавляет кампашку ермак с портновым.
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23.02.2021 21:20 Відповісти
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как

==========
как Петро Олексійович, потужний сиволапий криголам, Великий Гетьман, диякон московського патріархату і пожиматель руки Путіна. Усе те, що маємо зараз - прямі наслідки державної зради, здійсненої у 2014 році людиною-тортом, коли воно заради власних інтересів не назвало війну з Росією - війною, як того вимагає Конституція, а заявило про якихось "терористів" в "окремих районах". Внаслідок - усі риги залишились на своєму місці, від Ради до сержантів у армії, і Революція Гідності була спущена в унітаз. За тим самим сценарієм, за яким цей офшорний вилупок спустив в унітаз революцію 2004 року, витягнувши Януковича, як він витягнув Ахмєтова і Медведчука - своїх партнерів у 2014.... От тепер і маємо наслідки.
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24.02.2021 09:22 Відповісти
Стерненку- волю!
авакова-на нари !
Стерненку-шану !
мусорам-шини !
ЗЕЛЯ ! Іди у СРАКУ !
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23.02.2021 21:55 Відповісти
І як вам, реб'ята....
Вже на нахвалюєте державницькі рішення Зеленського ?
Отож нічого було робите це кількома днями раніше.
Зеленський - це ВАТА.
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23.02.2021 22:28 Відповісти
Із самого початку було зрозуміло, що на Зюзю начавили з Вашингтона. Тому вихваляти його немає жодного сенсу. Вчора це відкритим текстом підтвердив один із євродепутатів.
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23.02.2021 22:36 Відповісти
Екстрений випуск "Без цензури в прямому ефірі": Вирок Стерненку. Що далі? - Цензор.НЕТ 390
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24.02.2021 03:43 Відповісти
 
 