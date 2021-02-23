12 095 45
Екстрений випуск "Без цензури в прямому ефірі": Вирок Стерненку. Що далі? ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні в Одесі пролунав остаточний вирок Сергієві Стерненку - 7 років і 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.
О 19:00 в екстреному стрімі "Без цензури в прямому ефірі" розбираємо, що означає справа Стерненка і цей вирок для України, її правоохоронної системи, Володимира Зеленського та Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової.
Зауважимо, що суд додатково підкреслив нелюбов Стерненка до проросійської партії, до якої входить потерпілий Щербич, зайвий раз підкресливши, за що насправді карають активіста.
Також одеський суд визнав проведення обшуку у Сергія Стерненка без адвоката допустимим, а у вироку посилається на свідка, якого не заслухав на засіданні.
Топ коментарі
+21 Diogen Gdl
показати весь коментар23.02.2021 19:09
+14 Лариса fb3d953c
показати весь коментар23.02.2021 19:22
+9 Paulo Kit
показати весь коментар23.02.2021 19:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Жодного у справі немає.
Далі обвинуваченого переведуть у Київ, а справу передадуть Київському апеляційному. Адвокат подасть до апеляційного суду клопотання про звільнення під заставу і ще до вихідних Стерненко буде на свободі. Потім апеляція скасує вирок районного суду і закриє справу. (це звісно якщо у справі все так як кажуть)
35 хв ·
Товариство. Поліція перекрила доступ до ОП.
Тому ми збираємося на перехресті Інститутської і Банкової. І коли нас буде достатня кількість - разом рушимо під офіс, так нас не зупинять.
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как портнов гнида, татаров и компания, возглавляет кампашку ермак с портновым.
Это всё рук таких сепаров как
==========
как Петро Олексійович, потужний сиволапий криголам, Великий Гетьман, диякон московського патріархату і пожиматель руки Путіна. Усе те, що маємо зараз - прямі наслідки державної зради, здійсненої у 2014 році людиною-тортом, коли воно заради власних інтересів не назвало війну з Росією - війною, як того вимагає Конституція, а заявило про якихось "терористів" в "окремих районах". Внаслідок - усі риги залишились на своєму місці, від Ради до сержантів у армії, і Революція Гідності була спущена в унітаз. За тим самим сценарієм, за яким цей офшорний вилупок спустив в унітаз революцію 2004 року, витягнувши Януковича, як він витягнув Ахмєтова і Медведчука - своїх партнерів у 2014.... От тепер і маємо наслідки.
авакова-на нари !
Стерненку-шану !
мусорам-шини !
ЗЕЛЯ ! Іди у СРАКУ !
Вже на нахвалюєте державницькі рішення Зеленського ?
Отож нічого було робите це кількома днями раніше.
Зеленський - це ВАТА.