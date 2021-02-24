УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
25696 відвідувачів онлайн
Відео Політика України
15 113 150
прокуратура (2771) прокурор (521) Стерненко (360)

Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко заявляє, що позиція обвинувачення у справі активіста Сергія Стерненка - сильна, а тиснути на суд є неприпустимим.

Про це він сказав у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаю неприпустимим будь-які дії щодо тиску на український суд. Якщо ми хочемо будувати правову державу, то треба мати можливість ухвалювати вироки без будь-яких незаконних дій, тиску, спотворення самої процедури справедливого судового розгляду, на яке очікує суспільство", - сказав Костенко.

Він підкреслив, що рішення суду ґрунтувалося "на прямих доказах" провини підозрюваного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненка немає в СІЗО Одеси, де він - невідомо, - адвокат Найєм

Костенко також додав, що стороні захисту були надані всі можливості для того, щоб довести невинуватість своїх підзахисних.

Резонансне рішення суду ще повністю не набуло чинності, уточнив він. "Цей вирок не набув законної сили, він має бути перевірений згідно з чинним законодавством України, а також в апеляційному порядку", - сказав Костенко.

Глава Одеської облпрокуратури також відреагував на масові протести у великих містах України. Він закликав людей не чинити "тиску на суд", а також висловлювати свою громадянську позицію мирним шляхом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безстрокова акція проти вироку Стерненку розпочнеться в суботу

"На мою думку, як юриста, як прокурора з багаторічним стажем, усі незгоди з рішенням суду можливі до висловлення, однак усе це має відбуватися з точки зору вираження громадянської позиції, а не тиску на суд", - підсумував він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Також дивіться: Протестувальники під Офісом Президента гріються від охопленого вогнем поліцейського шолома. ФОТО дня

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+71
Это этот пидор, который у Портнова свою должность насосал?
показати весь коментар
24.02.2021 01:02
+53
Т.е. давить на суд может только портянка и банковая---остальные ни-ни!
показати весь коментар
24.02.2021 00:59
+53
Такой "украинский суд" что только судит украинцев за проукраинскую позицию, такое было в УССР. Формально республика а по факту оккупированная россиянами УНР.
показати весь коментар
24.02.2021 01:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Vot takix prokurorov nado uvolniat uze segodnia.BIl primer dlia drugix .
показати весь коментар
24.02.2021 08:34 Відповісти
Костенко ! Ты это, давай на выход ! Чемодан, вокзал, Росея!
показати весь коментар
24.02.2021 08:37 Відповісти
ПРОКУРВАТОР сталінського типу (у справі Стерненка) сказав " ...що стороні захисту були надані всі можливості для того, щоб довести невинуватість своїх підзахисних"

Це повний капець! Прокурор області... ?!?!

Прокурор, (як і Беня-діктова) який не знає навіть Конституції України (презумпції невинуватості)- що не звинувачуваний має доказувати в суді свою невинуватість, а звинувачення має доказати винуватість підсудного!!

"Грамотний", аж жуть!!! Як і вся ЗЕ-банда! Якій щоб "керувати" - професійні знання зайві!
показати весь коментар
24.02.2021 09:29 Відповісти
А руку в кармане нахера держать?
показати весь коментар
24.02.2021 08:38 Відповісти
Принял пас от Кивы.
показати весь коментар
24.02.2021 08:43 Відповісти
НОСТАЛЬЖИ....Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко - Цензор.НЕТ 6260
показати весь коментар
24.02.2021 08:59 Відповісти
Зебилье, тут некоторые из вас вчера кричали про опг трухановых, киваловых, портновых. Ну и...? Не хотите что-либо прокричать в ответ этому «прокурору»? (Напоминаю, президент сейчас не Порошенко)
показати весь коментар
24.02.2021 08:42 Відповісти
Судова система в Україні тотально дискредитована, немає навіть мінімальної довіри до рішень українських судів.
І хто там обіцяв судову реформу?
показати весь коментар
24.02.2021 08:46 Відповісти
Похоже сегодня утром не только гундявый презедент проснулся с тяжелой головой
показати весь коментар
24.02.2021 08:50 Відповісти
Чому такі прокурвори з багаторічним стажем до цих під прокурорять, а судді, заслані в Україну з Лугандона, судять українських патріотів?
показати весь коментар
24.02.2021 08:51 Відповісти
7 РОКІВ СТЕРНЕНКО, КОМУ ВИРОК?
З судів Донецька мафії «царевич» -
Портновський цей холуй Попревич,
Стерненко на сім років засудив,
Дух патріотів знову розбудив.

Феміда у сідді - Сталіна бюст,
Й промови сталінські із його уст.
Ідеї Леніна живуть у голові,
Такі портновські ці суди нові.

А тут попала справа патріота,
Та знищити судді його охота,
Одеські прокурори фальшували,
Закон на всю котушку ґвалтували.

Сепаратистів Зелі суд не судить
В тих справах їх феміда блудить.
Злочинця Кернеса героєм бачать,
Майданівцям їх дії не пробачать.

Ворожі президенти мають знати,
Свій вирок з патріота має мати.
У Овоща бала «майданна сотня»
Стерненка постать у Зеля самотня.
23.02.2021 р.
Анатолій Березенський
показати весь коментар
24.02.2021 08:54 Відповісти
"Считаю недопустимым любые действия относительно давления на украинский суд. Если мы хотим строить правовое государство, Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко - Цензор.НЕТ 6815 Источник: https://censor.net/ru/v3249695
....где он здесь видит что то УКРАИНСКОЕ и что может быть" ПРАВОВОЕ" в олигархическо кумовском государстве, где только всё что связано с УКРАИНСКИМ уничтожается. Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко - Цензор.НЕТ 1468
показати весь коментар
24.02.2021 08:55 Відповісти
а це не про нього?========Костенко пять лет работал заместителем прокурора Одессы, оказавшись замешанным в ряде громких коррупционных скандалах. Одна из таких историй - рейдерский захват гостиницы «Юность» в 2008-м году. Костенко нашел весьма оригинальный способ освободить отель для нового хозяина - киевского бизнесмена Мстислава Скоробогатова, известного в криминальных кругах как «Слава Лэндкрузер».Сначала в гостинице устроили обыск, а затем 31-го марта 2008-го года в «Юность» явился сам Костенко, предъявил сотрудникам решение о присвоении зданию статуса «вещественного доказательства», после чего потребовал «покинуть помещение».====Получив должность зама облпрокурора, Костенко решил на какое-то время «залечь на дно», изображая скромного чиновника. Судя по декларации, в прошлом году подпольный миллионерзаработал лишь 123 тысячи гривен, семья Костенко получает пособие по безработице и едва сводит концы с концами! Так что областной прокуратуре даже пришлось выделить своему нуждающемуся сотруднику материальную помощь в размере 10 тысяч гривен.=========Однако долго находиться оставаться «на дне» Сергей Костенко не смог: убедившись, что опасность миновала, и старые его делишки начинают забываться, прокурор с головой ушел в весьма прибыльное дело - стал активно помогать отобрать у законных владельцев рынок «7 километр».
показати весь коментар
24.02.2021 09:18 Відповісти
у вас є інший кандидат на прокурора області? Хто цей святий чоловік, можете назвати?
показати весь коментар
24.02.2021 09:51 Відповісти
Мій карабін калібру 7.62мм,ви дістали вже мусорня їбана в душу,вас тре нищити як щурів,й ховати у скотомогильниках
показати весь коментар
24.02.2021 09:59 Відповісти
Тобто у вас кандидата не має...
Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко - Цензор.НЕТ 398
показати весь коментар
24.02.2021 10:15 Відповісти
Разобщённость украинцев погубит, те кто рулит государством, им не выгодно объединять украинцев, разобщённых крепостных легче погонять в стаде, украинцы никто не мешает вам создавать свои Общины, которые являются кирпичиками фундамента государства, а потом объединитесь в Громады и рулите своим государством, устав украинской общины можете взять у еврейской общине и сделать свои доработки, если не желаете это делать то продолжайте быть КРЕПОСТНЫМИ. Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко - Цензор.НЕТ 3785
показати весь коментар
24.02.2021 10:27 Відповісти
саме так. Кожен в цій країні готов стати президентом, генпрокурором, міністром (причому любим) а от навести лад у своєму підїзді - не здатний.
показати весь коментар
24.02.2021 10:48 Відповісти
Нужно у участников конкурса на должность чиновника ещё проверять их подъезд и придомовую территорию, я вот не пойму вот 73% \39% нарида Украины ,не дали возможности побыть Голобородьку к примеру директором колхозного рынка г Одессы или г Киева и сразу выбрали его Атаманом. Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко - Цензор.НЕТ 4592
показати весь коментар
24.02.2021 10:53 Відповісти
так вони чудово знали, що він не впорається із посадою керівника ринку... Це просто у них таке уявлення про посаду Президента. Що тут дивного? В їх свідомості, усіх роботи (окрім їхньої) є не складними.
показати весь коментар
24.02.2021 11:46 Відповісти
Это не все: у этого кренделя, блюстителя законности только по декларации три квартиры и хатынка площадью более 400 кв. метров. Правда эти скромности он рассовал по родичам. Но это сути не меняет.
показати весь коментар
24.02.2021 10:19 Відповісти
Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко - Цензор.НЕТ 9316 4ort truxanova !
показати весь коментар
24.02.2021 09:07 Відповісти
главное шо про черножопого азера -свинью , который убил человека в Киеве уже все забыли Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко - Цензор.НЕТ 3457
показати весь коментар
24.02.2021 09:08 Відповісти
Бандиты в погонах и мантиях строят правовое государство? Для кого? Для себя?😁😁😁
показати весь коментар
24.02.2021 09:10 Відповісти
Портновский курвяка.
показати весь коментар
24.02.2021 09:18 Відповісти
Давити на суд?!... Де ви в сьогодняшній України побачили суд - справжній, чесний, що судить по Закону? Нема такого! То й давити можна хіба що на корупційну систему влади. Що громадяни України й намагаються робити - і це їх не тільки право, а й обов'язок.
показати весь коментар
24.02.2021 09:37 Відповісти
чи в Одесі є суд ? в Одесі є академія януковича -Ківалова - труханова що штампує ліцензіі кланам , які стоять на захисті негідників і людожерів , а суду НЕМА !!!
показати весь коментар
24.02.2021 09:40 Відповісти
Если мы хотим строить правовое государство... а ми цього бажаємо? Я не чув від 73%, які обрали цю владу, подібних вимог. Євробляхи, тарифи, зарплата вчителю у 4к і т.п. чув, а побудова провової держави? Ні, не було такого!
показати весь коментар
24.02.2021 09:49 Відповісти
Враг
показати весь коментар
24.02.2021 09:57 Відповісти
В пятницу, 5 февраля 2021, генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу нового руководителя Одесской областной прокуратуры Сергея Костенко
показати весь коментар
24.02.2021 09:58 Відповісти
Заместитель завхоза преЗедента поставил раком НАБУ, судья-сепар с незадекларированным Мерседесом и недвижимостью в Крыму - отправляет на 7 лет того, кто пресекал попытки создания ОНР, одесский прокурор защищает суд, но не может пояснить откуда у него вилла у моря..... и т.д. и т.п....
И только ветераны АТО, майдановцы, волонтёры - проходят по надуманным/сфабрикованным делам !
Возникает резонный вопрос: преЗедент в доле с первыми или он полный валенок и не знает кто есть кто и что происходит в стране ???
показати весь коментар
24.02.2021 10:05 Відповісти
Интересно,как будут дальше развиваться события? Дело не в Стерненко и даже не в Зеленском. Рыги (враг) поднимают голову и проверяют украинцев на вшивость.
показати весь коментар
24.02.2021 10:13 Відповісти
Слабенькі патріоти в Україні ,раз такі підори і їм подібні, не висять по шибеницях , деревах , .
показати весь коментар
24.02.2021 10:22 Відповісти
Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко - Цензор.НЕТ 2126
показати весь коментар
24.02.2021 10:22 Відповісти
Быдло выбравшее янелоха на ************* вернуло Украину во времена яныка и беспредела. Банды ГПУ и суды работают на врага - Орду.
Ну шо быдло, как вам говнецо - нравицца! Жрите, не обляпайтесь, твари.
Хотя... вам "какая разница".
показати весь коментар
24.02.2021 10:33 Відповісти
Конечно недопустимо.Всего лишь, вышли,покричали.А надо закатать под асфальт,может тогда будут лучше,хоть дороги.Судьи,прокуроры,президенты,и многие другие-вина ваша давно доказана,уровень развития страны.Выбирайте себе наказание,ваш последний соучастник,предложил гуманно-пожизненное.
показати весь коментар
24.02.2021 10:46 Відповісти
БЛЕСК И НИЩЕТА ОБЛАСТНЫХ ПРОКУРОРОВ: ОДЕСЧИНА Больше информации на портале Антикор

Та він же у нас бідненький давайте скинемося йому шкарпетки, а то ж не має в чому ж ходити
показати весь коментар
24.02.2021 11:02 Відповісти
Простіше кажучи
Про це чмо можна почитати тут:
Все новости с тегом: Костенко Сергей
показати весь коментар
24.02.2021 11:08 Відповісти
Что у него с телом происходит? Он то качается, то дергается - нервный тик какой-то?
показати весь коментар
24.02.2021 11:33 Відповісти
У прокурора и судьи очко жим жим.....
Они ведь если что - первые козлы отпущения!
показати весь коментар
24.02.2021 11:36 Відповісти
вот падла невже воно розраховує що йому хтось буде вірити.
показати весь коментар
24.02.2021 11:59 Відповісти
бывший прокурор Костенко... Небось креатура самой бенядиктовны и большой почитатель петушария с новоотсосией этот прокурор...Очень интересно, насколько успешно этот прокурор прошел недавнюю переквалификацию (каковы оценки за тесты). И насчёт закона о люстрации с этим прокурором как дела обстоят??? ЧТо там у него в усадьбе с памятниками???
показати весь коментар
24.02.2021 12:17 Відповісти
Поставить Памятник это прокурору. Надгробие: "Неизлечимому ******"
показати весь коментар
24.02.2021 20:32 Відповісти
Ухмылочку уголовную и выражение лица , выдающего , что прокурорчик то мафиози ,товарищ Костенко даже не удосужился убрать с морды лица. Смотрю, руководство Одессы, начиная с мэра и кончая чиновником низшей категории - это ещё та Кремлёвская мафия 2.
показати весь коментар
24.02.2021 22:03 Відповісти
ПОШЕЛ ТЫ НАКУЙ ПЕТУХ-ПРОКУРОР! О КАК РАЗПЕТУШИЛИСЬ НА СТЕРНЕНКО !
показати весь коментар
24.02.2021 23:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 