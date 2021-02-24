Тиск на суд у справі Стерненка є неприпустимим, - прокурор Одеської області Костенко. ВIДЕО

Керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко заявляє, що позиція обвинувачення у справі активіста Сергія Стерненка - сильна, а тиснути на суд є неприпустимим.

Про це він сказав у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаю неприпустимим будь-які дії щодо тиску на український суд. Якщо ми хочемо будувати правову державу, то треба мати можливість ухвалювати вироки без будь-яких незаконних дій, тиску, спотворення самої процедури справедливого судового розгляду, на яке очікує суспільство", - сказав Костенко.

Він підкреслив, що рішення суду ґрунтувалося "на прямих доказах" провини підозрюваного.

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Костенко також додав, що стороні захисту були надані всі можливості для того, щоб довести невинуватість своїх підзахисних.

Резонансне рішення суду ще повністю не набуло чинності, уточнив він. "Цей вирок не набув законної сили, він має бути перевірений згідно з чинним законодавством України, а також в апеляційному порядку", - сказав Костенко.

Глава Одеської облпрокуратури також відреагував на масові протести у великих містах України. Він закликав людей не чинити "тиску на суд", а також висловлювати свою громадянську позицію мирним шляхом.

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"На мою думку, як юриста, як прокурора з багаторічним стажем, усі незгоди з рішенням суду можливі до висловлення, однак усе це має відбуватися з точки зору вираження громадянської позиції, а не тиску на суд", - підсумував він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.