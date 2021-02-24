"Експерта" Дудкіна, який виступає на каналах Медведчука, підозрюють у держзраді. ВIДЕО
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У політичного "експерта" Юрія Дудкіна, який виступає на телеканалах "112 Україна", NewsOne і Zik, які потрапили під санкції, відбуваються обшуки, його звинувачують у держзраді.
Про це у Facebook повідомив сам Дудкін, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене обшук, звинувачення в держзраді...", - йдеться в повідомленні Дудкіна.
Раніше Дудкін опублікував у Facebook привітання із 23 лютого президента країни-агресора Володимира Путіна.
Подробиць щодо обшуку в Дудкіна правоохоронні органи поки не повідомили.
"Експерт", який виступає на телеканалах Медведчука, також раніше порівняв санкції проти телеканалів з методами інформаційної пропаганди в нацистській Німеччині та Північній Кореї.
Топ коментарі
+51 Vika Lysenko
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+49 Шрек Баблокат
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Морда просит кулака.
Отрицание российской агрессии и оккупации Крыма в прямом эфире. Призывы к свержению украинской власти, материалы, разжигающие национальную и религиозную ненависть, экстремизм и сочувствие террористам.
Представляется «военным историком и журналистом».
Дата рождения: 07.02.1961.
Код ДРФО: 2231818054.
Источники:
о Крыме - https://www.youtube.com/watch?v=kwYV9mL8U7c,
публикации и интервью: https://yandex.ua/video/search?filmId=oI_nmK4VUXI&text=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&noreask=1&path=wizard
http://publizist.ru/blogs/0/10135, http://news-front.info/2015/09/21/nichtozhestvo-yurij-dudkin/
Страницы в соцсети:
https://vk.com/id15765798, https://www.facebook.com/y.dudkin
1) бывшие регионалы (агенты Кремля) в лице Портнова, Венедиктовой (прокуроров на местах) и судейского клана - расправляясь с патриотами
2) СБУ - расправляясь с Медведчуками и пр. любителями русского мира.
А вот Аваков (МВД и нацгвардия) пока занимают нейтральное положение и ждут своего часа
Когда регионалы и патриоты обескровят друг друга в борьбе - к власти на своих штыках придет Аваков (отодвинув ЗЕ в сторонку) и мы получим своего Наполеона!
Сабаков при зеленском аки регент при безмоглом царевиче. И приставил его к нелоху сам бабушка беня
Як співається в одній кремлівській пісеньки:
"Повії бувають разниє - сініє, бєлиє, красниє"
у этого чмошника хоть нормальное высшее образование есть? впрочем, какие заказчики, такие и эсперты.