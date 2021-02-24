"Експерта" Дудкіна, який виступає на каналах Медведчука, підозрюють у держзраді. ВIДЕО

У політичного "експерта" Юрія Дудкіна, який виступає на телеканалах "112 Україна", NewsOne і Zik, які потрапили під санкції, відбуваються обшуки, його звинувачують у держзраді.

Про це у Facebook повідомив сам Дудкін, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене обшук, звинувачення в держзраді...", - йдеться в повідомленні Дудкіна.

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Раніше Дудкін опублікував у Facebook привітання із 23 лютого президента країни-агресора Володимира Путіна.

Подробиць щодо обшуку в Дудкіна правоохоронні органи поки не повідомили.

"Експерт", який виступає на телеканалах Медведчука, також раніше порівняв санкції проти телеканалів з методами інформаційної пропаганди в нацистській Німеччині та Північній Кореї.

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