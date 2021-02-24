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Кулеба про вчорашні дебати в ООН щодо Криму і Донбасу: Наша мета - створення тотального тиску на Росію. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України в рамках Генеральної асамблеї ООН покликані посилити тотальний тиск на Російську Федерацію як агресора. Київ хоче, щоб на підставі його інформації світ формував позицію щодо Криму і Донбасу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише пресслужба МЗС в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ключове для нас – це скористатися цією нагодою, щоб надати нові факти щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, щоб на основі цієї інформації країни формували свою позицію стосовно російської агресії проти нашої держави", - зазначив він.

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За його словами, Україна має на меті тотального тиску на агресора, системність зусиль, щоб не було жодної шпаринки для нього поширювати свій вплив або зміцнювати свої позиції на окупованих територіях.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Ваша цель - спасти и хотя бы сохранить Украину от зелемойских, а не шутовские номера на мировой арене отплясывать в стиле северной кореи и ресурсной федерации, сильно беспокоящихся о правах человеков во всем остальном мире...
Кто нам поверит, глядя на творящийся бесконечный трындец, который на личном контроле у найвэлычнишого придурка современности
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24.02.2021 12:13
+2
Чтобы у Москвы не было возможности распространять свое влияние или укреплять свои позиции на оккупированных территориях, то есть достаточно пинка под зад и территории опять у нас?
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24.02.2021 12:12
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Чтобы у Москвы не было возможности распространять свое влияние или укреплять свои позиции на оккупированных территориях, то есть достаточно пинка под зад и территории опять у нас?
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24.02.2021 12:12 Відповісти
Только так. Самое действенное - это мощная военная операция.
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24.02.2021 12:14 Відповісти
Самое действенное - это мировое давление санкций и полная изоляция страны агрессора , а любая военная мощь против рашки быстро превратится в МОЩИ обоих сторон.
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24.02.2021 13:08 Відповісти
Не, Не, Не. Санкции в наше время против кацапни не эффективны. Они в основном рикошетом бьют по обитателям лаптестана.
А вот военные операции последнего времени доказали слабость в этой области сколеновстановцев.
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24.02.2021 18:03 Відповісти
Вы сильно недооцениваете противника , его военной операцией не возьмёшь , ответка прилетит мгновенной и очень больной , мало никому не покажется , действия агрессора в Сирии показали его сильную и безжалостную сторону . Только давление санкциями и полная изоляция приведёт к общественному взрыву внутри страны, недовольством жизнью и переворотом и сменой власти . Точка !
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24.02.2021 18:25 Відповісти
Может хватит, кацапчик? Я тебя сразу раскусил. Иди фонариком посвети в подвале Кулеба про вчорашні дебати в ООН щодо Криму і Донбасу: Наша мета - створення тотального тиску на Росію - Цензор.НЕТ 1950
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24.02.2021 19:48 Відповісти
Отсвечивать - это твоя судьба ! Нормальные люди учат матчасть , чтобы не выглядеть глупо в комметах . И да , Гугл тебе в помощь , вояка, мля Кулеба про вчорашні дебати в ООН щодо Криму і Донбасу: Наша мета - створення тотального тиску на Росію - Цензор.НЕТ 1354
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24.02.2021 21:07 Відповісти
Ваша цель - спасти и хотя бы сохранить Украину от зелемойских, а не шутовские номера на мировой арене отплясывать в стиле северной кореи и ресурсной федерации, сильно беспокоящихся о правах человеков во всем остальном мире...
Кто нам поверит, глядя на творящийся бесконечный трындец, который на личном контроле у найвэлычнишого придурка современности
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24.02.2021 12:13 Відповісти
І яка користь від цих дебатів. Говорили-блакали,сіли і 💩
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24.02.2021 12:19 Відповісти
От блін! Спочатку все просрати, а тепер героїчно боротись. Ідіоти зелені...
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24.02.2021 12:20 Відповісти
Двуличие - это когда долго с ехидной улыбкой на роже,говорят "мышебратья" ,и с этим двуличием , спустя некоторое вреья окупируют украинскую землю(как земли других соседей,которых называли также) и ведут войну ,убивая тех, кого назывли двуличные твари"мышебратья" Кулеба про вчорашні дебати в ООН щодо Криму і Донбасу: Наша мета - створення тотального тиску на Росію - Цензор.НЕТ 7009
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24.02.2021 12:56 Відповісти
🤔
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24.02.2021 12:32 Відповісти
А чего ж ты,одноликий русский Саша Якушев не под родным кацапским аквафрешем? Я,например,доволен, что тебе нация моя не нравится.
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24.02.2021 12:39 Відповісти
а мне нет
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24.02.2021 13:10 Відповісти
Кулеба - пластилиновая ворона. Никакой
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24.02.2021 12:44 Відповісти
Не заздрю я наступній проукраїнскій, проєвропейській владі-скільки їй лайна прийдеться розгрібати.
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24.02.2021 12:56 Відповісти
 
 