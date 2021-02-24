"Путін, іди додому": під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку кримчан, які чинять спротив окупації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під посольством РФ у Києві відбулася акція проти російської агресії та окупації Криму, а також на підтримку тих, хто чинить опір діям агресора.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 24 лютого, під посольством Російської Федерації в Києві відбулася акція протесту проти російської агресії та окупації Криму. Мітингувальники нагадали про тих, хто чинить спротив діям агресора.

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"Мета нашої акції — нагадати українському суспільству про тих кримчан, які чинили спротив окупації і постраждали за це. 3 березня 2014 року кримськотатарський активіст Решат Аметов вийшов на одиночний пікет на пл. Леніна Сімферополя у будівлі Ради міністрів АР Крим, протестуючи проти окупації Криму. Пізніше невідомі люди в камуфляжі підійшли до нього, вивели з площі, скрутили і посадили в автомобіль. Тіло Аметова зі слідами жорстоких тортур знайшли 15 березня біля села Земляничне Білогірського району. За даними КримSOS, з 2014 року жертвами насильницьких зникнень в окупованому Криму стали 44 людини. Пізніше 19 з них вдалося знайти живими, трьох — знайшли в місцях несвободи, одного — екстрадували, шестеро були знайдені мертвими. Про долю 15 людей досі нічого не відомо", - розповіли організатори акції.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ