УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16367 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
2 649 9
Київ (13828) Крим (12755) пікет (322) посольство РФ (314) Росія (47144)

"Путін, іди додому": під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку кримчан, які чинять спротив окупації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Під посольством РФ у Києві відбулася акція проти російської агресії та окупації Криму, а також на підтримку тих, хто чинить опір діям агресора.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 24 лютого, під посольством Російської Федерації в Києві відбулася акція протесту проти російської агресії та окупації Криму. Мітингувальники нагадали про тих, хто чинить спротив діям агресора.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під посольством РФ у Києві з'явився білборд "Крим - це Україна". ФОТО

"Мета нашої акції — нагадати українському суспільству про тих кримчан, які чинили спротив окупації і постраждали за це. 3 березня 2014 року кримськотатарський активіст Решат Аметов вийшов на одиночний пікет на пл. Леніна Сімферополя у будівлі Ради міністрів АР Крим, протестуючи проти окупації Криму. Пізніше невідомі люди в камуфляжі підійшли до нього, вивели з площі, скрутили і посадили в автомобіль. Тіло Аметова зі слідами жорстоких тортур знайшли 15 березня біля села Земляничне Білогірського району. За даними КримSOS, з 2014 року жертвами насильницьких зникнень в окупованому Криму стали 44 людини. Пізніше 19 з них вдалося знайти живими, трьох — знайшли в місцях несвободи, одного — екстрадували, шестеро були знайдені мертвими. Про долю 15 людей досі нічого не відомо", - розповіли організатори акції.

Путін, іди додому: під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку кримчан, які чинять спротив окупації 01
Путін, іди додому: під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку кримчан, які чинять спротив окупації 02
Путін, іди додому: під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку кримчан, які чинять спротив окупації 03
Путін, іди додому: під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку кримчан, які чинять спротив окупації 04
Путін, іди додому: під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку кримчан, які чинять спротив окупації 05
Путін, іди додому: під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку кримчан, які чинять спротив окупації 06
Путін, іди додому: під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку кримчан, які чинять спротив окупації 07
Путін, іди додому: під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку кримчан, які чинять спротив окупації 08
Путін, іди додому: під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку кримчан, які чинять спротив окупації 09
Путін, іди додому: під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку кримчан, які чинять спротив окупації 10
Путін, іди додому: під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку кримчан, які чинять спротив окупації 11
Путін, іди додому: під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку кримчан, які чинять спротив окупації 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Путин иди домой": под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку сопротивляющихся оккупации крымчан - Цензор.НЕТ 8111
показати весь коментар
24.02.2021 12:38 Відповісти
"23 и 24 февраля - это дни "безусловной" капитуляции Советской России перед кайзерской Германией. Чтобы забыть позор, ее нужно было превратить в торжество.
Потому 23 февраля - это скорее день защитника немецкой кайзеровской отчизны"
показати весь коментар
24.02.2021 12:59 Відповісти
Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********.
показати весь коментар
24.02.2021 13:04 Відповісти
Гарна ідея акції,але,нажаль,малоефективна
показати весь коментар
24.02.2021 13:05 Відповісти
Мировому сообществу необходимо в полной мере осознать, что в России сейчас правит гибридный, слегка замаскированный, но фашистский режим, и исходить из этого. Эти фашисты из кремлёвской пропаганды будут регулярно устраивать ксенофобские провокации в мире для своей выгоды и для своей пропаганды, скрытые и явные. От кремлёвской пропаганды сейчас смердит фашистской вонью. Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, вор, убийца, мошенник, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками. Его вертухаи, придворное ворьё и прикормленные пропагандисты понимают, что удержать своё наворованное имущество могут только подсадив собственное население на иглу фашистской идеологии с фанфаронским самовосхвалением и ксенофобской злобностью в отношении других стран, более успешных экономически, политически, социально.
показати весь коментар
24.02.2021 13:06 Відповісти
Оккупация Крыма в 2014 году - это воровство, государственное рейдерство гибридных путинских фашистов, совершённое по модели того, как себя вели их гитлеровские предшественники в случае с Судетами.
Откуда в Крыму взялось этнически русское население? В основном из-за геноцида коренных крымских жителей и занимания русскими их домов.
Ватноголовые упираются в "референдум" в Крыму. Можно подумать, что если бы там население проголосовало за Украину, то Ср"шка спокойно согласилась бы с этим.
Была ли там равноправная агитация? Нет. Так что так называемый "референдум" - это фикция, клоунада, которой валенкообразные хотят прикрыть гопоту своих мошеннических действий.
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду со стороны очередных кремлёвских бандитов.
показати весь коментар
24.02.2021 13:09 Відповісти
По каким таким международным нормам РФ проводила референдум на территории другого государства, и после этого какое низкопробное сознание надо иметь, чтобы утверждать о предвзятом и несправедливом отношении к РФ? После незаконной оккупации Крыма и части Донбасса любые санкции могут считаться справедливыми без указания причин и доказательств, просто потому что начиная с 2007 года, РФ повела себя как слон в посудной лавке!
показати весь коментар
24.02.2021 13:30 Відповісти
Надо тогда провести референдумы о выходе из РФ в Татарстане, Башкортостане, Карелии, Бурятии, Саха-Якутии, Туве, Северном Кавказе и других регионах
показати весь коментар
24.02.2021 14:33 Відповісти
 
 