Депутата ОПЗЖ Лесика зігнали з трибуни залу засідань міськради Харкова: "Чемодан, вокзал, Россия". ВIДЕО
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Депутата Харківської міськради від ОПЗЖ Андрія Лесика зігнали з трибуни залу засідань під крики "Чемодан, вокзал, Россия".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозапису, опублікованому ресурсом Харьков Vgorode видно, що причиною конфлікту став виступ Лесика російською мовою. Крім того, Лесик заявив, що "кілька років тому в країні стався збройний державний переворот".
Дійшло до невеликої бійки, після, якої депутата ОПЗЖ до трибуни більше не пустили.
Топ коментарі
+116 Прощай немытая раССея
показати весь коментар24.02.2021 12:35
+70 WiM
показати весь коментар24.02.2021 12:41
+65 Oljik
показати весь коментар24.02.2021 12:41
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А взагалі - харківська міськрада збіговисько п*дарів і сепаров.