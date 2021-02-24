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Депутата ОПЗЖ Лесика зігнали з трибуни залу засідань міськради Харкова: "Чемодан, вокзал, Россия". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Депутата Харківської міськради від ОПЗЖ Андрія Лесика зігнали з трибуни залу засідань під крики "Чемодан, вокзал, Россия".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозапису, опублікованому ресурсом Харьков Vgorode видно, що причиною конфлікту став виступ Лесика російською мовою. Крім того, Лесик заявив, що "кілька років тому в країні стався збройний державний переворот".

Дійшло до невеликої бійки, після, якої депутата ОПЗЖ до трибуни більше не пустили.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+116
Депутата ОПЗЖ Лесика прогнали с трибуны зала заседаний горсовета Харькова: "Чемодан, вокзал, Россия" - Цензор.НЕТ 4896
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24.02.2021 12:35
+70
Приятно что в Харькове есть нормальные люди...
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24.02.2021 12:41
+65
Харків інколи приємно дивує. Візьміть хоча б історичну пісню харківських футбольних фанів.))
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24.02.2021 12:41
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Все фигня, гепа только махнул и сразу выкинули Депутата ОПЗЖ Лесика зігнали з трибуни залу засідань міськради Харкова: "Чемодан, вокзал, Россия" - Цензор.НЕТ 2026
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24.02.2021 23:49 Відповісти
Закон очень прост-ЛИШАТЬ ГРАЖДАНСТВА
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25.02.2021 09:20 Відповісти
Є така робота у людей - боксерська груша.

А взагалі - харківська міськрада збіговисько п*дарів і сепаров.
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25.02.2021 10:11 Відповісти
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