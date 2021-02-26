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Костянтин Фартушний про реформу армії і як перемогти у війні на Донбасі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Костянтин Фартушний у третій частині інтерв'ю розповів, з чого треба починати реформу армії, що спільного в принципах реформ Збройних сил і танків, а також за яким сценарієм має відбуватися звільнення Донбасу від російських окупаційних військ.

Сьогодні Костянтин Фартушний - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

Підписуйтесь на Youtube-канал Юрія Бутусова

00: 00 - Костянтин Фартушний у гостях у Юрія Бутусова

02: 00 - Про професійні інтереси Костянтина Фартушного

02: 35 - Біографічна довідка

03: 10 - З чого треба починати реформу армії?

5:15 - Що спільного в принципах реформ Збройних сил і танків

08: 20 - "Про яку бригаду може йтися, якщо ви не можете побудувати взаємодію між 10-ма танками?"

13:30 - Чому Т-64 - поганий танк і які проблеми в ньому бачить Фартушний: розгорнутий аналіз

20: 44 - Про танкові приціли

27: 20 - "Радянські Т-64 не забезпечені для тривалого перебування там екіпажу"

34: 45 - "Лита башта Т-64 не має сенсу"

40: 35 - Про розробку системи управління тактичної ланки "Кропива"

44: 00 - Про модернізацію танків Т-72

53: 30 - Яким має бути напрям модернізації танків?

01: 02: 40 - Чи варто робити модернізацію Т-64 в принципі?

1:13:00 - "Щоб створити сучасну бойову машину, треба новий танк"

01: 20: 00 - З чого треба починати звільнення Донбасу?

01: 30:00 - Як пов'язані модернізація танків і піхота та як убезпечити танк

01: 40: 45 - Про найефективніший захист для танка

1:43:25 - Про збільшення потужності двигуна

1:46: 30 - Костянтин Фартушний про модернізацію, студентів і офіцерів

Костянтин Фартушний - старший лейтенант Збройних сил України. Пішов добровольцем на фронт у квітні 2014 року. Як командир розвідувальної роти 22-го батальйону територіальної оборони "Харків", брав участь у визволенні Сєверодонецька та інших населених пунктів сходу України. У серпні 2014 року, в складі підрозділу утримував кільце оточення навколо Луганська. За особисту мужність і героїзм нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Красавчик! "Своя війна": Костянтин Фартушний про реформу армії і як перемогти у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 9698 "Своя війна": Костянтин Фартушний про реформу армії і як перемогти у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 952 "Своя війна": Костянтин Фартушний про реформу армії і як перемогти у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 952
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25.02.2021 14:28
+4
Butusovu za vazhliviy Proekt -RESPEKT !
Geroyam Slava !
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25.02.2021 14:14
+4
Героям слава!!!
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25.02.2021 14:32
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Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет.- Шефир./ Мы вам так верили, товарищ ШЭфир, как, может быть, не верили себе. Комика в кипе, радостно колотящего хреном по роялю, сделали президентом Украины. Четыреждыуклониста от ВСУ сделали верховным-выше не бывает-главнокомандующим ВСУ. А она не затихает.
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25.02.2021 13:18 Відповісти
по логике наступников теперь они барыжат на войнушке...........
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25.02.2021 16:53 Відповісти
Butusovu za vazhliviy Proekt -RESPEKT !
Geroyam Slava !
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25.02.2021 14:14 Відповісти
Тебе то легко, у тебя и Визели с Райнметалом и програмируемые боеприпасы есть и даже мг3 на Карл Густавы поменяешь у соседей если шо.
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25.02.2021 19:13 Відповісти
Красавчик! "Своя війна": Костянтин Фартушний про реформу армії і як перемогти у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 9698 "Своя війна": Костянтин Фартушний про реформу армії і як перемогти у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 952 "Своя війна": Костянтин Фартушний про реформу армії і як перемогти у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 952
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25.02.2021 14:28 Відповісти
Героям слава!!!
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25.02.2021 14:32 Відповісти
Очень интересно.
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25.02.2021 18:00 Відповісти
Грустно что обсуждается танк поколения 60-х годов. Понятно что он устарел и нет смысла тратить на него время. "Оплот" - это поколение 80-х годов. Далеко от 60-х не отошел, да их и нет - так что обсуждать нечего. Поколение 2000-х мы вообще пропустили. Нужно брать следующее поколение 2020-х. Понятно что их нет в реале. Ну, хотя бы в каких-то разработках. И их обсуждать. Тогда будет польза от таких обсуждений. И как можно быстрее изготовить хотя бы штучно. Кроме теории нужен опыт практического применения. Тогда будет шанс сохранить школу танкостроения и подойти к поколению 2040-х не с пустыми руками и головами. Может нашим детям удастся организовать массовое производство и заменить танки 60-х.
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25.02.2021 20:29 Відповісти
Интересное интервью. Немного сумбурное, но у наших генералов даже такой концепции похоже нету. Сейчас в высшем руководстве никто не собирается побеждать.
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26.02.2021 00:03 Відповісти
Грамотный мужик. С видением "большой картинки". Его бы в МО или генштаб вместо алчных предателей паркетных в лампасах.
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26.02.2021 01:41 Відповісти
Эксперт косноязычный до ужаса.
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26.02.2021 13:53 Відповісти
Шуфрича тогда слушай. Он хорошо п@$%ит.
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26.02.2021 18:47 Відповісти
 
 