Костянтин Фартушний про реформу армії і як перемогти у війні на Донбасі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Костянтин Фартушний у третій частині інтерв'ю розповів, з чого треба починати реформу армії, що спільного в принципах реформ Збройних сил і танків, а також за яким сценарієм має відбуватися звільнення Донбасу від російських окупаційних військ.
Сьогодні Костянтин Фартушний - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".
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00: 00 - Костянтин Фартушний у гостях у Юрія Бутусова
02: 00 - Про професійні інтереси Костянтина Фартушного
02: 35 - Біографічна довідка
03: 10 - З чого треба починати реформу армії?
5:15 - Що спільного в принципах реформ Збройних сил і танків
08: 20 - "Про яку бригаду може йтися, якщо ви не можете побудувати взаємодію між 10-ма танками?"
13:30 - Чому Т-64 - поганий танк і які проблеми в ньому бачить Фартушний: розгорнутий аналіз
20: 44 - Про танкові приціли
27: 20 - "Радянські Т-64 не забезпечені для тривалого перебування там екіпажу"
34: 45 - "Лита башта Т-64 не має сенсу"
40: 35 - Про розробку системи управління тактичної ланки "Кропива"
44: 00 - Про модернізацію танків Т-72
53: 30 - Яким має бути напрям модернізації танків?
01: 02: 40 - Чи варто робити модернізацію Т-64 в принципі?
1:13:00 - "Щоб створити сучасну бойову машину, треба новий танк"
01: 20: 00 - З чого треба починати звільнення Донбасу?
01: 30:00 - Як пов'язані модернізація танків і піхота та як убезпечити танк
01: 40: 45 - Про найефективніший захист для танка
1:43:25 - Про збільшення потужності двигуна
1:46: 30 - Костянтин Фартушний про модернізацію, студентів і офіцерів
Костянтин Фартушний - старший лейтенант Збройних сил України. Пішов добровольцем на фронт у квітні 2014 року. Як командир розвідувальної роти 22-го батальйону територіальної оборони "Харків", брав участь у визволенні Сєверодонецька та інших населених пунктів сходу України. У серпні 2014 року, в складі підрозділу утримував кільце оточення навколо Луганська. За особисту мужність і героїзм нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.
Будь ласка, зачекайте...
Geroyam Slava !