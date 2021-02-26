Костянтин Фартушний про реформу армії і як перемогти у війні на Донбасі. ВIДЕО

Костянтин Фартушний у третій частині інтерв'ю розповів, з чого треба починати реформу армії, що спільного в принципах реформ Збройних сил і танків, а також за яким сценарієм має відбуватися звільнення Донбасу від російських окупаційних військ.

Сьогодні Костянтин Фартушний - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

Підписуйтесь на Youtube-канал Юрія Бутусова

00: 00 - Костянтин Фартушний у гостях у Юрія Бутусова

02: 00 - Про професійні інтереси Костянтина Фартушного

02: 35 - Біографічна довідка

03: 10 - З чого треба починати реформу армії?

5:15 - Що спільного в принципах реформ Збройних сил і танків

08: 20 - "Про яку бригаду може йтися, якщо ви не можете побудувати взаємодію між 10-ма танками?"

13:30 - Чому Т-64 - поганий танк і які проблеми в ньому бачить Фартушний: розгорнутий аналіз

20: 44 - Про танкові приціли

27: 20 - "Радянські Т-64 не забезпечені для тривалого перебування там екіпажу"

34: 45 - "Лита башта Т-64 не має сенсу"

40: 35 - Про розробку системи управління тактичної ланки "Кропива"

44: 00 - Про модернізацію танків Т-72

53: 30 - Яким має бути напрям модернізації танків?

01: 02: 40 - Чи варто робити модернізацію Т-64 в принципі?

1:13:00 - "Щоб створити сучасну бойову машину, треба новий танк"

01: 20: 00 - З чого треба починати звільнення Донбасу?

01: 30:00 - Як пов'язані модернізація танків і піхота та як убезпечити танк

01: 40: 45 - Про найефективніший захист для танка

1:43:25 - Про збільшення потужності двигуна

1:46: 30 - Костянтин Фартушний про модернізацію, студентів і офіцерів

Костянтин Фартушний - старший лейтенант Збройних сил України. Пішов добровольцем на фронт у квітні 2014 року. Як командир розвідувальної роти 22-го батальйону територіальної оборони "Харків", брав участь у визволенні Сєверодонецька та інших населених пунктів сходу України. У серпні 2014 року, в складі підрозділу утримував кільце оточення навколо Луганська. За особисту мужність і героїзм нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.