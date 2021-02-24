В Україні з'явилася перша недержавна школа державного управління імені Сергія Нижного. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

23 лютого в Києві була презентована Київська школа державного управління ім. Сергія Нижного. Школу заснували представники одного з провідних аналітичних центрів країни – Українського інституту майбутнього.

Учасників презентації привітали міністр медіа та цифровізації Великої Британії Джон Віттінгдейл, директор Інституту Кенана Метью Рожанські, заступник декана з навчальної роботи Сингапурської школи публічної політики ім. Лі Куан Ю Франческо Манчіні, заступник Міністра Внутрішніх справ Антон Геращенко, голова Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирский, а також членкиня наглядової ради Українського інституту майбутнього, директорка Програми з питань світової економіки в Інституті Аспену, радниця Міністра економічного розвитку і торгівлі України, заступниця голови Наглядової ради "Україна Інвест", виконавча директорка Українського Дому в Давосі, засновниця Транснаціональної освітньої групи Алекса Чопівськи (США) (США), пише Цензор.НЕТ.

"Це чудова ініціатива. Важливо, що громадянське суспільство бере на себе відповідальність там, де держава не справляється. Україна потребує професіоналів і я підтримую вас на цьому шляху", – сказав міністр уряду Великої Британії Джон Віттінгдейл.

Алекса Чопівськи також привітала Україну з новою потужною інституцією та додала, що пишається ініціаторами створення КШДУ.

"Ви живете в абсолютно унікальний історичний момент, коли ваше покоління відповідає за рух України до Європи, до Заходу. Україна дуже багата на таланти і креативних людей, вона благословенна ресурсами і має надзвичайно вигідне геополітичне розташування, тому що є перехрестям Європи й Азії. Можна тільки уявляти, якою потужною може стати країна завдяки таким вмотивованим молодим людям, як ви", – зазначила вона.

Під час заходу директор КШДУ Віктор Андрусів та виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко заявили, що головна причина створення школи державного управління – криза кадрів в Україні, саме тому засновники Школи поставили перед собою амбітні плани кардинально змінити цю ситуацію в державі.

"За останні два роки ми побачили, що кадри вирішують все. На жаль, саме брак компетентних підготовлених професіоналів став перешкодою на шляху стрімких реформ. Ми побачили, що політичної волі і гучних ідей недостатньо. Потрібні професійні держслужбовці, які можуть втілювати реформи. Ми очікуємо, що всього у 2021 році у нас на різних програмах буде навчатись близько 1600 осіб. Ми також плануємо в найближчі роки запустити сертифіковану міжнародну програму MPA (master of public administration) та MBA (master of business administration)", – зазначив Віктор Андрусів.

"У прогнозі на 2021 рік УІМ відзначив як ключову і найголовнішу проблему країни інституційну кризу, а також неспроможність державних органів вирішувати ключові задачі через нестачу професійних кадрів. Саме тому ми відкриваємо школу державного правління на базі УІМ, яка буде готувати фахових кадрів для країни. Даний проєкт розрахований на 10 років", – зауважив Вадим Денисенко.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ та співзасновник УІМ також сказав, що КШДУ ім. Сергія Нижного покликана формувати професійну владу в Україні.

"Ми запросили у цей зал бізнесменів, політиків, журналістів, лідерів громадської думки для того, щоб зробити так, аби в Україні все ж таки з’явилася структурована професійна чесна і порядна державна влада як місцева, так і в Києві.

Можу сказати, що КШДУ ім. Сергія Нижного буде допомагати у тому, щоб у нашій країні була професійна влада: починаючи від кожної з 1470 об’єднаних територіальних громад, закінчуючи Верховною Радою та Кабінетом Міністрів. Сподіваюсь, що хоча б за 10 років цю задачу вдасться реалізувати", – розповів він.

За словами Антона Геращенка, Школа названа на честь Сергія Нижного – відомого юриста, адвоката, засновника компанії Hillmont partners, який був одним із натхненників появи нових політиків та особисто сприяв становленню депутатами та міністрами десятків нових українських політиків.

"Сергій Нижній усі ці роки допомагав зробити усе, щоб влада в нашій країні змінилася, він дуже хотів, щоб Україна стала іншою. Він знав, що неможливо змінити країну, якщо при владі не буде професійних, чесних, порядних людей.

Ми – ті люди, які добре знали помисли Сергія і прийняли рішення продовжити його справу. Тож створили на десятиліття вперед проєкт "Київська школа державного управління ім. Сергія Нижного", – заявив Геращенко.

Також з вітальним словом виступив Денис Монастирський, голова Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.

"КШДУ ім. Сергія Нижного – це прекрасна ініціатива для того, щоб самородки, в тому числі які присутні тут, створювали системних людей, які б робили реальну політику. Я переконаний, що Школа буде не лише джерелом для цінних, унікальних знань, але і мережею людей, які прийшли сюди, щоб розпочати цю ініціативу і мережею, яка може допомагати підтримувати ті проєкти, з якими люди прийдуть до нас", – зазначив Монатирський.

Серед ключових навчальних програм нової інституції: спільний навчальний курс "Лідерство в епоху проривів" разом із Сінгапурською школою публічної політики ім. Лі Куан Ю, курс "Вище державне управління", навчальний курс "Ефективна громада" для представників ОТГ, курси "Політика як професія", "Помічник народного депутата", "Перемога на виборах".

Київська школа державного управління ім. Сергія Нижного є некомерційним проєктом, який фінансується з коштів учасників навчань та українським бізнесом. Всі отримані доходи школа витрачає на стипендії та розвиток Школи.

Презентація Школи державного управління була організувана саме 23 лютого, у 41 день народження Сергія Нижного, який покинув цей світ 14 січня 2021 року після тривалої і тяжкої хвороби.