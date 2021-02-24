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"Потрібно припинити відведення військ і звільнити хоча б один метр української землі на Донбасі. Ворог рахується лише із силою", - Турчинов. ВИДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що нинішня влада має припинити відведення військ на лінії розмежування і почати звільнення українських територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку пораду Турчинов дав нинішньому президенту України Володимиру Зеленському в інтерв'ю проєкту "Навпроти".

"Я б радив президенту Зеленському для початку хоча б зупинити відведення військ, хоча б для початку звільнити один метр української землі на сході ... Ворог рахується лише із силою. Без сильної, боєздатної армії, яка забезпечена сучасною зброєю, сучасною військовою технікою, захистити в сучасному світі країну неможливо ... Крім того, в сучасному світі треба розраховувати тільки на власні сили. Гарантії, обіцянки - вони, на жаль, в умовах реального військового протистояння можуть нічого не вартувати", - сказав Турчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, нинішній владі вистачить інстинкту самозбереження, щоб піти на дострокові вибори: не хочу повторення 2014 року, - Турчинов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+54
тупорылый рыг-малорос уже бы давно отвел ВСУ до Мостицька и Чопа, но проклятое активное меньшенство мешает ему
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24.02.2021 14:09
+38
Хроника одного президента
24.‎02.‎2021

За полтора года в результате "миротворческих" действий Зеленского и его команды было осуществлено разминирование 163 км линии соприкосновения, произведен отвод войск в "зонах разведения" на участках длинной 116 км, отведена за пределы боевого применения артиллерийское вооружение калибром свыше 120 мм по всей протяженности линии соприкосновения. Генеральным штабом ВСУ были отданы оперативные распоряжения о запрете ответного огня без согласования с вышестоящим командованием. Нынешнее обострение и потери украинских войск - прямое следствие действий Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ.

по теме 2020-01-25 Разведение войск. Цифры, факты, выводы.
https://timeze2019.blogspot.com/2020/01/blog-post_25.html
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24.02.2021 14:11
+30
Респект Пастору!
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24.02.2021 14:24
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"М_В_Ф, дай Тарану наказ (денех) !!! "
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24.02.2021 14:07 Відповісти
- Трубите марш! Командовать парадом буду я! (с)
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24.02.2021 14:55 Відповісти
тупорылый рыг-малорос уже бы давно отвел ВСУ до Мостицька и Чопа, но проклятое активное меньшенство мешает ему
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24.02.2021 14:09 Відповісти
Валентинович, не сыпь соль на раны.
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24.02.2021 14:09 Відповісти
я знаю де він був - формував в Києві прямо на Майдані бойові колони, тренувальні бази в нових петрівцях, десні, збирав гроші на амуніцію і розпечатував склади зі зброєю.
А от де була тупа вульва Алла і питати не треба - біля телевізора на кухні молилась за беркут і проклинала майданутих. Тому твоє кудакання - до анального отвору, звідки і походить твій смегл.
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24.02.2021 14:39 Відповісти
лошью 100 раз объяснили, начиналось в 2007, добавилось в 2010, понеслось 18 февраля 2014, когда Янукович еще вещи паковал. на всякий случай для особ тупых, в апреле на границе, вдоль донецкой луганской и харьковской было сосредоточено больше 150 тысяч войск рф, техника и б/к.
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24.02.2021 14:40 Відповісти
.. и лучше двигай в президенты !!
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24.02.2021 14:40 Відповісти
Мир в глазах ***** сияет так ярко что нельзя не отводить войска. А то ослепнут.
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24.02.2021 14:10 Відповісти
"Потрібно припинити відведення військ і звільнити хоча б один метр української землі на Донбасі. Ворог рахується лише із силою", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2796
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24.02.2021 14:26 Відповісти
Хроника одного президента
24.‎02.‎2021

За полтора года в результате "миротворческих" действий Зеленского и его команды было осуществлено разминирование 163 км линии соприкосновения, произведен отвод войск в "зонах разведения" на участках длинной 116 км, отведена за пределы боевого применения артиллерийское вооружение калибром свыше 120 мм по всей протяженности линии соприкосновения. Генеральным штабом ВСУ были отданы оперативные распоряжения о запрете ответного огня без согласования с вышестоящим командованием. Нынешнее обострение и потери украинских войск - прямое следствие действий Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ.

по теме 2020-01-25 Разведение войск. Цифры, факты, выводы.
https://timeze2019.blogspot.com/2020/01/blog-post_25.html
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24.02.2021 14:11 Відповісти
І хто він після цього усього, не ворог не?
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24.02.2021 16:44 Відповісти
Зе й його молода команда цього не зроблять, бо відвели наших із укріплень і немає памперсів, бо його молода і злодійкувата команда не тільки маски із держрезерва покрала, а і памперси.
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24.02.2021 14:17 Відповісти
Респект Пастору!
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24.02.2021 14:24 Відповісти
"Потрібно припинити відведення військ і звільнити хоча б один метр української землі на Донбасі. Ворог рахується лише із силою", - Турчинов - Цензор.НЕТ 1506
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24.02.2021 14:27 Відповісти
Іди геть, лось!
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24.02.2021 14:28 Відповісти
А ти де був? Чому не захищав Крим , а тільки патякати вмієш !
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24.02.2021 14:30 Відповісти
А що, в 2014 було ким і чим захищати?
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24.02.2021 14:33 Відповісти
тебя не хватало в рядах ВСУ, а так бы точно ни пяди земли не уступили.
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24.02.2021 14:45 Відповісти
Пастор врать не будет
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24.02.2021 14:31 Відповісти
"Потрібно припинити відведення військ і звільнити хоча б один метр української землі на Донбасі. Ворог рахується лише із силою", - Турчинов - Цензор.НЕТ 4499
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24.02.2021 14:32 Відповісти
Щоб вести війну потрібна економіка, війна річ дуже дорога. Особливо, якщо воювати з ерефією, яка має величезні прибутки від вуглеводів. Ворог теж не стоїть на місці і переозброюється, проводить навчання і готується. То ж, мені оці популіські заяви дуже не подобаються. Війна буде дуже довгою і йти в бій надіючись що, добрі дядьки з Заходу підвезуть патронів та харчів якось зовсім безглуздо.
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24.02.2021 14:33 Відповісти
если освободить один метр - это будет не проявление силы, а проявление пиара. К тому же неудачного. "Потрібно припинити відведення військ і звільнити хоча б один метр української землі на Донбасі. Ворог рахується лише із силою", - Турчинов - Цензор.НЕТ 6616
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24.02.2021 14:37 Відповісти
Зеленський прищемив ОПЗЖ,Путін пригрозив а Петро зрозумів що треба робити
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24.02.2021 14:37 Відповісти
бубачка только пиписку крышкой рояля прищемить может
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24.02.2021 17:03 Відповісти
тут ты прав. я бы на их месте, Турчинов-Порошенко, объявил военное положение, отключил нах интернет, телефоны. комендантский час с 19 до 7. изъял для нужд армии весь автотранспорт, и всеобщая мобилизация. всех баранов, особенно слишком умных как ты, на передовую, в своей гражданской одежде, что бы не тратить бюджет. кому не хватит автомата, нож. заградотряды, шаг назад-расстрел.
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24.02.2021 14:56 Відповісти
Капец сколько комментаторов с мозгами рыбки гупии повылазило. Пастор сдал Крым, Солнце вертися вокруг Земли, а голова - исключительно, чтобы туда есть
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24.02.2021 14:50 Відповісти
Они либо спали и только проснулись - во что не верю - либо не из Украины, потому что, мало мальски интересуясь событиями такое не ляпнешь.
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24.02.2021 14:52 Відповісти
А может не 1 метр , а до границы с рашкой ? Вон Азербайджан освободил и не одна корова не мекнула что он что то нарушил!? Это наша земля , включая Крым !
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24.02.2021 14:55 Відповісти
80% военнослужащих ВСУ на тот момент были местной,крымской "ватой",которая с радостью побежала сдаваться кацапам.Много там "навоевать" можно было? Как же бесят вот такие умники тупорылые типа тебя.
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24.02.2021 15:12 Відповісти
"бамбас"? 2/3 территории Донбасса под нашим контролем,чушкарь лаптемордый.
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24.02.2021 15:10 Відповісти
Ганс патриотичный ты наш,давай я тебе ногу отрежу а ты будешь радоваться что вторая целая осталась? "Потрібно припинити відведення військ і звільнити хоча б один метр української землі на Донбасі. Ворог рахується лише із силою", - Турчинов - Цензор.НЕТ 3508
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11.04.2021 07:50 Відповісти
Респект Турчинову!
а зеЛю и его банду ждет тюряга!
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24.02.2021 15:13 Відповісти
Не все сдал,Зеле оставил.
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11.04.2021 07:50 Відповісти
Если мы сейчас возьмем Донецк, это развяжет России руки - легендарный генерал из АТО Олег Микац (ссылка) Выдержки:

- А у нас очень много сейчас появилось стратегов, советников, которые что-то где-то когда-то знали, что-то слышали или читали - и теперь пытаются то, что они себе понапридумывали, выдвигать как догму. И доказывать, что именно так должно быть, потому что ему так кто-то рассказывал. И, как говорится, "пипл хавает". Имею в виду людей, которые не имеют боевого опыта.

- Нет, мы не заставляем сейчас. Но и не запрещаем. Потому что сейчас же, посмотрите, опять раздувают "зраду". Пошло перемирие, нас обстреливают... Или там: "Мне мальчики позвонили, сказали, что пять часов сидели под обстрелами, но ответить не могли, потому что им сказали, что за ответку будут применять вплоть до уголовной ответственности и все остальное".

- Да. Вести борьбу с Россией и в политической плоскости. Кто-то там сидит где-то, в Киеве или в Виннице - и начинает: давайте будем атаковать! Давайте захватим Донецк!.. Нет вопросов, захватим мы сейчас Донецк. И что дальше? Как вероятнее всего будут развиваться события? Я вам скажу, как. Украину обвинят в нарушении Минских соглашений. И это развяжет России руки. Россия заведет свои силы и средства, начнет применять авиацию, которая у нее есть, применять крылатые ракеты, которых у нее достаточно... После этого Россия уже не будет восприниматься как агрессор - она будет выглядеть спасителем. Потому что Украина нарушила Минские договоренности...
И что мы получим на выходе? Санкции с России снимут, потому что не Россия плохая, а Украина. И мы останемся один на один с Россией. Останемся у разбитого корыта. А РФ что захочет, то и будет с нами делать...
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24.02.2021 15:21 Відповісти
Хотів би запитати у цього стратега, який сидів в окопах:" Навіщо нам армія, якщо у нас є Мінські домовленості?"
Не я це придумав, а лише прочитав: "Я хочу, чтобы вы помнили, что ещё ни один ублюдок не выиграл ни одной войны, умирая за свою страну. Выигрывает тот, кто заставляет других бедных тупых ублюдков умирать за свою" © Джордж Смит Паттон, младший (George S. Patton, Jr) генерал, командующий Третьей армией США во время Второй мировой войны, яростный боец до глубины души.
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24.02.2021 15:51 Відповісти
Микац в окопах не сидит, он генерал, и командует Луганским направлением. 93-я бригада под его командованием держала бой под Карловкой, принимала участие в освобождении Песок, Селидово, Украинска, Нетайлово, Первомайска, Авдеевки. И обороняла Донецкий аэропорт. Так что "великие стратеги" скорее ты с Турчиновым)))
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24.02.2021 16:08 Відповісти
Гарно коли люди мають патріотичне завзяття і готові хоч сьогодні посилати в наступ інших.
Питаєте, навіщо нам армія? А скільки бідних і тупих москалів ви особисто здатні вбити доки вб'ють вас? Я не про бажання, а про можливість. Бо, вряд чи вони погодяться з вашими бажаннями і скоріше за все захочуть вбити вас раніше ніж ви їх. Ось тут і виникає основна проблема, коли ваші бажання розходяться з вашим можливостями.
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24.02.2021 16:24 Відповісти
Патон, на відміну від вас знав, як це робити і коли. Може тому у Патона були втрати неспіврозмірно малі в порівнянні з Жуковим, а результати не менш значні.
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24.02.2021 16:27 Відповісти
За полтора года в результате "миротворческих" действий Зеленского и его команды было осуществлено разминирование 163 км линии соприкосновения, произведен отвод войск в "зонах разведения" на участках длинной 116 км, отведена за пределы боевого применения артиллерийское вооружение калибром свыше 120 мм по всей протяженности линии соприкосновения. Генеральным штабом ВСУ были отданы оперативные распоряжения о запрете ответного огня без согласования с вышестоящим командованием. Нынешнее обострение и потери украинских войск - прямое следствие действий Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ.
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24.02.2021 15:25 Відповісти
Российский действий. Или вы за то не в курсе, болезный вы наш? "Потрібно припинити відведення військ і звільнити хоча б один метр української землі на Донбасі. Ворог рахується лише із силою", - Турчинов - Цензор.НЕТ 4919
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24.02.2021 17:06 Відповісти
Аве пастор!
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24.02.2021 15:50 Відповісти
Деж ти був оці 7 років?
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24.02.2021 15:51 Відповісти
Освобождать от врага свою землю дело святое , но стоят ли эти квадратные метры жизни наших защитников.Ведь понятно, если у нас будут военные успехи, то прибежит Путинская орда во всей силе. А гордо рапортовать о освобождении 1 километра чагарников, дело небольшое. Пора разработать стратегию деокупации, а не ловить электоральные бонусы от продвижения войск на метр
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24.02.2021 16:08 Відповісти
Аве Пастор!
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24.02.2021 20:49 Відповісти
 
 