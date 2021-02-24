Черкаський лікар Горенко, який став першим вакцинованим проти COVID-19 в Україні, розповів про самопочуття: "Нічого страшного в цьому немає". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Здоров'я
Лікар-реаніматолог із Черкас, який першим в Україні отримав вакцину проти коронавірусу, розповів про процес вакцинації і своє самопочуття.
Як передає Цензор.НЕТ, про це лікар повідомив під час брифінгу.
"Випала мені честь стати першим, я так розумію, в Україні вакцинованим. Нічого страшного в цьому немає", - зазначив Горенко.
За його словами, вакцинація є маркером цивілізованості.
"Жодних страшних ускладнень, про які нам в інтернеті багато розповідають, слава богу, я не відчуваю. Я нічого не відчув, крім самого моменту ін'єкції", - розповів лікар.
Також Горенко заявив, що його попередньо проконсультували щодо протипоказань і побічних ефектів.
"Нам давали інформаційну згоду, з якою ми або погоджуємося, або не погоджуємося", - додав лікар.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко із Черкас.
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Германия, несмотря на большой дефицит вакцин, использовала всего 15% от полученного объема препарата AstraZeneca. Об этом в четверг, 25 февраля сообщает Укринформ со ссылкой на представителя минздрава Германии Ханно Кауца.
"Сейчас использовано только 15% вакцины, поставленной компанией AstraZeneca. По состоянию на 23 февраля были доставлены 1,45 миллиона доз, из которых использовано лишь около 240 тысяч", - сообщил Кауц.
Он отметил, что это позволяет раньше начать прививки тех групп населения, которые не подлежат первоочередной вакцинации.
Воспользоваться такой возможностью призвал глава минздрава Йенс Шпан. В частности, уже на следующей неделе сделать прививки смогут учителя и воспитатели. Вместе с ними планировалось вакцинировать сотрудников правоохранительных органов, однако, по сообщениям СМИ, полицейские массово отказываются от препарата AstraZeneca. Ранее сообщалось о массовых отказах медицинских работников.
где подтверждение, что он действительно укололся,
а если и ширнулся, то откуда мы знаем чем ?
весь этот балаган умиляет, лохи тают,
но это брехня в стиле зегниды
нехай доведе факт вакцінації