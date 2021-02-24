УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11330 відвідувачів онлайн
Новини Відео Здоров'я Коронавірус і карантин
6 954 106
вакцина (3528) карантин (16095) Черкаси (389) лікарі (1095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Черкаський лікар Горенко, який став першим вакцинованим проти COVID-19 в Україні, розповів про самопочуття: "Нічого страшного в цьому немає". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

Лікар-реаніматолог із Черкас, який першим в Україні отримав вакцину проти коронавірусу, розповів про процес вакцинації і своє самопочуття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це лікар повідомив під час брифінгу.

"Випала мені честь стати першим, я так розумію, в Україні вакцинованим. Нічого страшного в цьому немає", - зазначив Горенко.

За його словами, вакцинація є маркером цивілізованості.

"Жодних страшних ускладнень, про які нам в інтернеті багато розповідають, слава богу, я не відчуваю. Я нічого не відчув, крім самого моменту ін'єкції", - розповів лікар.

Також Горенко заявив, що його попередньо проконсультували щодо протипоказань і побічних ефектів.

"Нам давали інформаційну згоду, з якою ми або погоджуємося, або не погоджуємося", - додав лікар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко із Черкас.

Також читайте: Вакцинація проти COVID-19 у Києві ще не почалася, препарат не доставили, - КМДА

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
ой, я вас умоляю )))
а последствия должны могут проявиться в первые минуты?
показати весь коментар
24.02.2021 15:51
+19
Він мабуть плутає вакцину з наркотою !!!)))
показати весь коментар
24.02.2021 15:58
+16
А разве проблема в том что кто то боится самого укола?? Проблема в том что колят неиспытанным шмурдяком...и последствия могут проявится через какое то время...
показати весь коментар
24.02.2021 15:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Какая-то глупая реклама вакцинирования. Желания бежать сломя голову на прививку совсем не вызывает.
показати весь коментар
25.02.2021 06:34 Відповісти
В Германии вакциной AstraZeneca хотят прививать бездомных Немецкие медики и полиция массово отказываются прививаться вакциной этой компании. Власти предложили направить ее на вакцинацию бездомных.
Германия, несмотря на большой дефицит вакцин, использовала всего 15% от полученного объема препарата AstraZeneca. Об этом в четверг, 25 февраля сообщает Укринформ со ссылкой на представителя минздрава Германии Ханно Кауца.
"Сейчас использовано только 15% вакцины, поставленной компанией AstraZeneca. По состоянию на 23 февраля были доставлены 1,45 миллиона доз, из которых использовано лишь около 240 тысяч", - сообщил Кауц.
Он отметил, что это позволяет раньше начать прививки тех групп населения, которые не подлежат первоочередной вакцинации.
Воспользоваться такой возможностью призвал глава минздрава Йенс Шпан. В частности, уже на следующей неделе сделать прививки смогут учителя и воспитатели. Вместе с ними планировалось вакцинировать сотрудников правоохранительных органов, однако, по сообщениям СМИ, полицейские массово отказываются от препарата AstraZeneca. Ранее сообщалось о массовых отказах медицинских работников.
показати весь коментар
25.02.2021 08:02 Відповісти
по сути какой то клоун рассказывает о чём то,
где подтверждение, что он действительно укололся,
а если и ширнулся, то откуда мы знаем чем ?
весь этот балаган умиляет, лохи тают,
но это брехня в стиле зегниды
показати весь коментар
25.02.2021 08:58 Відповісти
лікар брехлолог, ніякого щеплення не було,
нехай доведе факт вакцінації
показати весь коментар
25.02.2021 09:01 Відповісти
Почему не Ляшко первый вакцинировался ??? вакцинируйте его пожалуйста , он так рвался !!!
показати весь коментар
25.02.2021 12:05 Відповісти
Горе горе всем нам грешным в Украину мор пришёл, лекарь Горе нко публично засадил себе укол.
показати весь коментар
25.02.2021 12:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 