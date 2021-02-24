Представники "Нацкорпусу" і прихильники ОПЗЖ влаштували масову бійку біля Харківської міськради. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
У хід пішли кулаки і газові балончики. Поліція відкрила провадження про хуліганство.
Відео бійки опубліковано в телеграм-каналі "ХС", повідомляє Цензор.НЕТ.
На цих кадрах видно, як група націоналістів проганяє прихильників ОПЗЖ.
Представник "Нацкорпусу" в Харкові Костянтин Немічев розповів ресурсу "057", що конфлікт виник через перейменування проспекту маршала Петра Григоренка іменем маршала Жукова.
"Група "тітушок" ОПЗЖ прийшла під стіни міськради відстояти перейменування проспекту імені Петра Григоренка на маршала Жукова. Між патріотично налаштованими людьми і прихильниками ОПЗЖ почалася словесна перепалка. Їм почали ставити питання, на які у них не було відповіді. Тоді прихильники ОПЗЖ і зовсім почали заявляти, що в Україні немає війни, йде громадянський конфлікт, і розповідати іншу російську пропаганду. У результаті патріоти просто прогнали цих провокаторів від міськради", - пояснив Костянтин Немічев.
За його словами, отримавши відсіч, активісти ОПЗЖ пішли і продовжувати конфлікт не стали.
У поліції Харківської області зазначили, що почали кримінальне провадження за статтею "хуліганство" і з'ясовують всі обставини того, що сталося.
Будь ласка, зачекайте...
а после инициации-блины с лопаты скрепоносцам))
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білецький - така ж ефесбешна гнида,як і опезеже
В школе Днепра возник языковой конфликт между представителями военных вузов и старшеклассником Михаилом. Гости школы хотели выступать на русском, но ученик требовал, чтобы они говорили исключительно на государственном языке.
Директор школы поддержала парня и пообещала провести проверку инцидента. В отношении военных, которые не захотели использовать украинский язык, также ведется служебное расследование.
Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL."Пожалуйста, на украинском"
В школе №11 города Днепра возник скандал из-за русского языка. На урок к старшеклассникам пришли представители семи военных высших учебных заведений во главе с представителем Самарского районного военкомата Юрием Кравцом.
Речь шла о выборе будущей профессии, и гости активно агитировали детей поступать в их вузы. Однако некоторые военные перед своим выступлением извинялись и просили разрешения перейти на русский язык, потому что им так удобно.
Учителя и дети молчали. Не соглашался только один школьник - Михаил Пономаренко, рассказал в Facebook его отец Алексей.
Представители военных учебных заведений из Львова и Киева в итоге продолжили говорить на украинском языке. А вот с представителем Харьковского вуза возник конфликт. Когда он сказал, что будет говорить на русском, мальчик ответил: "Нет, на украинском, пожалуйста".
"Тот спрашивает: почему сын такой принципиальный? Сын достает телефон и собирается снимать. Увидев это, харьковчанин говорит следующее: "А вот я принципиально буду говорить на русском, потому что ты достал телефон". "Да, - отвечает сын, - а вы сейчас действуете согласно вашему уставу и Конституции Украины, или может вы представляете вооруженные силы РФ?" Тогда тот перешел на очень корявый украинский", - описывает ситуацию отец школьника.
На парня набросились и хотели "морально съесть"
Следующий представитель вуза Днепра выступил на украинском языке и передал слово своему кадету, который снова стал спрашивать не против ли ученики, если он выступит на русском языке. Миша вновь ответил, что против.
"И тут началось! Выскакивает представитель Самарского военкомата, который и организовал это патриотическое мероприятие, и вместе с харьковчанином начинают на повышенных тонах ругать моего сына, подлетают к нему и пытаются морально съесть. "Ты кто такой? Самый умный? Мы в гостях нормально попросили по-русски, а ты быкуешь, идешь на дебильные принципы, упоротый свидомый. Может, с тобой провести беседу, чтобы уважал старших и помалкивал?" Класс молчит, учителя молчат", - описывает события отец Михаила."Дядя, тебя вынесут!"
Тогда Михаил, который занимается боксом, имеет разряд кандидата в мастера спорта, встает и подходит к зачинщику скандала. И говорит: "Дядя, я сейчас тебе такую беседу проведу, что тебя отсюда вынесут".
"Тот пятится назад, харьковчанин кричит так, что вся школа слышит. К учительнице: "Что это за безобразие, вы же не против, чтобы я по-русски?" Та отвечает: "Лично я нет, но разбирайтесь с учеником сами". Тут уже все перешли на эмоции, так что вся школа слышала, Миша пояснил: "Вы пришли в украинскую школу, вы представители украинских вузов, вы презентуете Вооруженные Силы Украины! Не России! Вы не имеете уважения ни к языку, ни к Украине. Или вы общаетесь на украинском или кино не будет!" - рассказывает отец.
Представитель военкомата "выпрыгивал из штанов", но директор поддержал ученика
Когда Михаил пошел к директору школы, то она сказала, что в курсе ситуации, провела воспитательную работу с учителями, беседу с военными и полностью поддерживает позицию Михаила.
Также отец мальчика отмечает, что представитель военкомата говорил по-украински, но он "из штанов выпрыгивал", чтобы его коллеги говорили на русском, потому что они гости.
"Какую же Украину мы собираемся строить с такими "военными" и "учителями".
Тому коли десант з рф захоплював в 2014 будівлю обладміністрації, то всі просто стояли і дивилися.
А результати виборів ще з часів першого обрання мером хернеса дуже добре навчилися підробляти, тому відсотки проросійських фракцій завжди завищені.