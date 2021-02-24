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Представники "Нацкорпусу" і прихильники ОПЗЖ влаштували масову бійку біля Харківської міськради. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У хід пішли кулаки і газові балончики. Поліція відкрила провадження про хуліганство.

Відео бійки опубліковано в телеграм-каналі "ХС", повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як група націоналістів проганяє прихильників ОПЗЖ.

Представник "Нацкорпусу" в Харкові Костянтин Немічев розповів ресурсу "057", що конфлікт виник через перейменування проспекту маршала Петра Григоренка іменем маршала Жукова.

"Група "тітушок" ОПЗЖ прийшла під стіни міськради відстояти перейменування проспекту імені Петра Григоренка на маршала Жукова. Між патріотично налаштованими людьми і прихильниками ОПЗЖ почалася словесна перепалка. Їм почали ставити питання, на які у них не було відповіді. Тоді прихильники ОПЗЖ і зовсім почали заявляти, що в Україні немає війни, йде громадянський конфлікт, і розповідати іншу російську пропаганду. У результаті патріоти просто прогнали цих провокаторів від міськради", - пояснив Костянтин Немічев.

За його словами, отримавши відсіч, активісти ОПЗЖ пішли і продовжувати конфлікт не стали.

У поліції Харківської області зазначили, що почали кримінальне провадження за статтею "хуліганство" і з'ясовують всі обставини того, що сталося.
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Топ коментарі
+54
Те кто поддерживает русский мир не понимают , что их НИКОГДА не примут как своих и равных! Они в глазах росиян всегда будут второсортными, хохлами ,с нисходительным похлопыванием по плечу...
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24.02.2021 17:40
+41
зачем зажоповцам напрягаться? горсовет и так весь сепарский...
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24.02.2021 17:41
+30
надерите им жоппоблок .
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24.02.2021 17:42
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зачем зажоповцам напрягаться? горсовет и так весь сепарский...
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24.02.2021 17:41 Відповісти
ЗаЖоповцы 🤬с позором бежали !😂
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24.02.2021 17:52 Відповісти
Но проспект то обратно в жукова всё же переименовали
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24.02.2021 19:06 Відповісти
Які виборці такі і депутати...
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24.02.2021 20:31 Відповісти
Ставлю на націоналістів- майбутнє України в їх руках!
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24.02.2021 18:18 Відповісти
Онан-Варвар трус. Он дает концерты там, где безопасно и рыло не набьют- под посольством США.
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24.02.2021 17:47 Відповісти
Ты о пи.расе Киви ? ))
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24.02.2021 18:06 Відповісти
Ugu... Представники "Нацкорпусу" і прихильники ОПЗЖ влаштували масову бійку біля Харківської міськради - Цензор.НЕТ 8146
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24.02.2021 18:19 Відповісти
Те кто поддерживает русский мир не понимают , что их НИКОГДА не примут как своих и равных! Они в глазах росиян всегда будут второсортными, хохлами ,с нисходительным похлопыванием по плечу...
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24.02.2021 17:40 Відповісти
они просто этого на себе не ощутили . А те кто ощутил , уже давно помалкивают . Через мозг и чужой опыт до таких не доходит .
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24.02.2021 17:42 Відповісти
не похлопыванием,а подкладыванием бутылки под жеппу))
а после инициации-блины с лопаты скрепоносцам))
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24.02.2021 18:18 Відповісти
Манкурт предавший родину никогда не будет страдать от своей второсортности. Наоборот, в своём рвении выслужиться перед хозяином он с ещё большей ненавистью обрушится на соотечественников. Ведь только уничтожив и унизив свой род, он сможет оправдать для себя свою измену
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25.02.2021 05:59 Відповісти
Та не сильно-то и массовая.
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24.02.2021 17:40 Відповісти
надерите им жоппоблок .
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24.02.2021 17:42 Відповісти
Аваков против Авакова
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24.02.2021 17:42 Відповісти
На видео ничего не понятно.
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24.02.2021 17:43 Відповісти
Понятно что гопота. Гопотская униформа у всех одинакова.
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25.02.2021 01:10 Відповісти
В Украине опять ватнички хвост поднимают , а Зеля тем временем 400 000 государственных денег на свои удовольствия в Синегоре тратит .
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24.02.2021 17:44 Відповісти
малувато буде...
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24.02.2021 17:45 Відповісти
Для усієї ватної мерзоти треба ще раз влаштувати травневу Одесу 2014 року, але тепер в масштабах усієї України.
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24.02.2021 17:51 Відповісти
титуханы только ждут с кремля команды что бы вогрузить треколорную тряпку с двухглавым питухом над мэрией Харькова,а значит надо пистить и пистить нужно сильно
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24.02.2021 17:57 Відповісти
Пора повышать расценки для титушни и других идиотов. А то 300 грн за два часа с плакатом это норм, а 300 грн за удар по морде и балончик это мало.
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24.02.2021 18:01 Відповісти
Люди полковника Бєлєцкого побилися з колегами від полковника Ківи ?
Представители "Нацкорпуса" и сторонники ОПЗЖ устроили массовую драку у Харьковского горсовета - Цензор.НЕТ 7711
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24.02.2021 18:03 Відповісти
Одни полковники в голове. И где там бились? Нанятая гопота от ОПЗЖ показали свою трусость и беспомощность, это что бились?
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24.02.2021 18:39 Відповісти
Спасибо, Константин Немичев, я за вас голосовал, жаль, что быдло выбрало других...
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24.02.2021 18:04 Відповісти
А где массовая драка??? Повалили какого-то одного чувака и прыгали вокруг него всей толпой.
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24.02.2021 18:10 Відповісти
Даже не валилии если о видео. Кто-то подскользнулся от толчка, никто никого не валил. Видео на Цензоре уже давно не смотрю, они совершенно запутывают если не читать саму новость. Такое видео не нужно ставить, только сайт подгружает.
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24.02.2021 18:44 Відповісти
нужно сразу закидывать на деревья веревки с петлями и запихивать туда пособников врага!!!
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24.02.2021 18:15 Відповісти
Нацкоопус ручные хомяки Авакова делают шоу не влияющие на судьбу страны переименовпние десять раз проспектов,гейпарады, это их,как только что то серьезное их нет,не былл вчера за Стерненко ,не было ни разу за апелляцию Антоненко так как выйдут на себя (Авакова )не было на митинге против конституц суда против Тупицкого,не было на пикете в Феофании когда Бубочка там был,а зачем вы нужны такие "патриоты" вместе со "Свободой" как и нацкорпус они идут на митинг который не влияет ни на что геев погонять или показуха с опзж,под офис Мертвечука они не выйдут что вы на Велику Васильковскую 23 б,обязательно форма и флаги без их нельзя пропиариться
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24.02.2021 18:17 Відповісти
Чувствуется, что гепа подох. Надо использовать эту сумятицу в сепарских рядах.
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24.02.2021 18:25 Відповісти
Гордій Старух - Дубе - YouTube....

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.Представники "Нацкорпусу" і прихильники ОПЗЖ влаштували масову бійку біля Харківської міськради - Цензор.НЕТ 8372 Представники "Нацкорпусу" і прихильники ОПЗЖ влаштували масову бійку біля Харківської міськради - Цензор.НЕТ 9521
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24.02.2021 18:43 Відповісти
Гепу вже хробаки доїдають , а нащадки його продовжують срати всій Україні ! Ганьба вам , харків"яни !
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24.02.2021 18:59 Відповісти
Так-так.А фсбешні попи кажуть,що такий хороший чоловічок був кернес,такий добрий.....А людоньки ще так хочуть рузького нациського міру.....
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25.07.2021 18:48 Відповісти
нацкорпус проти нацкорпусу.
білецький - така ж ефесбешна гнида,як і опезеже
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24.02.2021 19:07 Відповісти
А я думав, що одними керує одна кремлівська башта, а іншими - інша Представники "Нацкорпусу" і прихильники ОПЗЖ влаштували масову бійку біля Харківської міськради - Цензор.НЕТ 9721 .
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24.02.2021 22:49 Відповісти
І правильно думаєте...ото в в Чечні 10 років йшла війна поки мафія не домовилась з мафією дружити проти людства-хворі люди,погане виховання...а тепер і Грозний відбудували і міст Кадирова в Ленінграді і путінський піхотинець......вмирали воїни,гинули миряни за злодіїв....
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25.07.2021 18:53 Відповісти
"Вы представляете ВСУ, а не Россию!" В Днепре школьник встал на защиту украинского языка: детали

Представники "Нацкорпусу" і прихильники ОПЗЖ влаштували масову бійку біля Харківської міськради - Цензор.НЕТ 1768
В школе Днепра возник языковой конфликт между представителями военных вузов и старшеклассником Михаилом. Гости школы хотели выступать на русском, но ученик требовал, чтобы они говорили исключительно на государственном языке.

Директор школы поддержала парня и пообещала провести проверку инцидента. В отношении военных, которые не захотели использовать украинский язык, также ведется служебное расследование.
Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL."Пожалуйста, на украинском"
В школе №11 города Днепра возник скандал из-за русского языка. На урок к старшеклассникам пришли представители семи военных высших учебных заведений во главе с представителем Самарского районного военкомата Юрием Кравцом.
Речь шла о выборе будущей профессии, и гости активно агитировали детей поступать в их вузы. Однако некоторые военные перед своим выступлением извинялись и просили разрешения перейти на русский язык, потому что им так удобно.

Учителя и дети молчали. Не соглашался только один школьник - Михаил Пономаренко, рассказал в Facebook его отец Алексей.
Представители военных учебных заведений из Львова и Киева в итоге продолжили говорить на украинском языке. А вот с представителем Харьковского вуза возник конфликт. Когда он сказал, что будет говорить на русском, мальчик ответил: "Нет, на украинском, пожалуйста".
"Тот спрашивает: почему сын такой принципиальный? Сын достает телефон и собирается снимать. Увидев это, харьковчанин говорит следующее: "А вот я принципиально буду говорить на русском, потому что ты достал телефон". "Да, - отвечает сын, - а вы сейчас действуете согласно вашему уставу и Конституции Украины, или может вы представляете вооруженные силы РФ?" Тогда тот перешел на очень корявый украинский", - описывает ситуацию отец школьника.
На парня набросились и хотели "морально съесть"
Следующий представитель вуза Днепра выступил на украинском языке и передал слово своему кадету, который снова стал спрашивать не против ли ученики, если он выступит на русском языке. Миша вновь ответил, что против.
"И тут началось! Выскакивает представитель Самарского военкомата, который и организовал это патриотическое мероприятие, и вместе с харьковчанином начинают на повышенных тонах ругать моего сына, подлетают к нему и пытаются морально съесть. "Ты кто такой? Самый умный? Мы в гостях нормально попросили по-русски, а ты быкуешь, идешь на дебильные принципы, упоротый свидомый. Может, с тобой провести беседу, чтобы уважал старших и помалкивал?" Класс молчит, учителя молчат", - описывает события отец Михаила."Дядя, тебя вынесут!"
Тогда Михаил, который занимается боксом, имеет разряд кандидата в мастера спорта, встает и подходит к зачинщику скандала. И говорит: "Дядя, я сейчас тебе такую беседу проведу, что тебя отсюда вынесут".
"Тот пятится назад, харьковчанин кричит так, что вся школа слышит. К учительнице: "Что это за безобразие, вы же не против, чтобы я по-русски?" Та отвечает: "Лично я нет, но разбирайтесь с учеником сами". Тут уже все перешли на эмоции, так что вся школа слышала, Миша пояснил: "Вы пришли в украинскую школу, вы представители украинских вузов, вы презентуете Вооруженные Силы Украины! Не России! Вы не имеете уважения ни к языку, ни к Украине. Или вы общаетесь на украинском или кино не будет!" - рассказывает отец.
Представитель военкомата "выпрыгивал из штанов", но директор поддержал ученика
Когда Михаил пошел к директору школы, то она сказала, что в курсе ситуации, провела воспитательную работу с учителями, беседу с военными и полностью поддерживает позицию Михаила.
Также отец мальчика отмечает, что представитель военкомата говорил по-украински, но он "из штанов выпрыгивал", чтобы его коллеги говорили на русском, потому что они гости.
"Какую же Украину мы собираемся строить с такими "военными" и "учителями".
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24.02.2021 19:23 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ!!!! ЗА ТАКИМИ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ, ТАКІ ПАТРІОТИ УКРАЇНИ ПОВИННІ ОЧОЛЮВАТИ ДЕРЖАВУ, ВІЙСЬКО, СУДИ, ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ...
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24.02.2021 21:02 Відповісти
Тримайтесь разом-що б не прийшли визволителі кремлівської мафії.
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25.07.2021 18:57 Відповісти
Получив пи...ды ввх просто отвел войска и продолжать конфликт не стал.....
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24.02.2021 20:26 Відповісти
А по статье гос измена когда откроют против опзж? Уроды.
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24.02.2021 20:43 Відповісти
Мабуть, за притомної влади. Не раніше.
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24.02.2021 22:50 Відповісти
ХАРЬКОВ, ОДЕССУ, ЗАПОРОЖЬЕ, НИКОЛАЕВ, ХЕРСОН, МАРИУПОЛЬ - ДАВНО ПОРА ЗАЧИСТИТЬ ОТ СЕПАРАТИСТОВ !!!
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25.02.2021 07:25 Відповісти
Схоже на те що, більшість сепарів там сидять на держпосадах. щось не видно з їх боку масові акції.
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25.02.2021 10:48 Відповісти
Якось слабенько зі скацапленими навіть у Харкові. Думаю що, головна їх маса у владі і вони тільки медійно роблять вигляд масовості, а в народі щось слабенька підтримка.
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25.02.2021 10:47 Відповісти
Основне населення Харкова - це "какая разница".
Тому коли десант з рф захоплював в 2014 будівлю обладміністрації, то всі просто стояли і дивилися.
А результати виборів ще з часів першого обрання мером хернеса дуже добре навчилися підробляти, тому відсотки проросійських фракцій завжди завищені.
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25.02.2021 16:57 Відповісти
ЗаЖопп повинна бути оголошена поза законом, заборонена, а її очільники відправитися на цугундер з повною конфіскацією майна.
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25.02.2021 11:10 Відповісти
 
 