Представники "Нацкорпусу" і прихильники ОПЗЖ влаштували масову бійку біля Харківської міськради. ВIДЕО

У хід пішли кулаки і газові балончики. Поліція відкрила провадження про хуліганство.

Відео бійки опубліковано в телеграм-каналі "ХС", повідомляє Цензор.НЕТ.

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На цих кадрах видно, як група націоналістів проганяє прихильників ОПЗЖ.

Представник "Нацкорпусу" в Харкові Костянтин Немічев розповів ресурсу "057", що конфлікт виник через перейменування проспекту маршала Петра Григоренка іменем маршала Жукова.

"Група "тітушок" ОПЗЖ прийшла під стіни міськради відстояти перейменування проспекту імені Петра Григоренка на маршала Жукова. Між патріотично налаштованими людьми і прихильниками ОПЗЖ почалася словесна перепалка. Їм почали ставити питання, на які у них не було відповіді. Тоді прихильники ОПЗЖ і зовсім почали заявляти, що в Україні немає війни, йде громадянський конфлікт, і розповідати іншу російську пропаганду. У результаті патріоти просто прогнали цих провокаторів від міськради", - пояснив Костянтин Немічев.

За його словами, отримавши відсіч, активісти ОПЗЖ пішли і продовжувати конфлікт не стали.

У поліції Харківської області зазначили, що почали кримінальне провадження за статтею "хуліганство" і з'ясовують всі обставини того, що сталося.