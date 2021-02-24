"Без цензури в прямому ефірі": мітинги за Стерненка, ображений кум Путіна, вакцина від Степанова. ВIДЕО
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Мітинги на підтримку Сергія Стерненка, свіжі рейтинги партій і ставлення до санкцій, скандальний індійський вояж Максима Степанова і відповідь Росії за образу путінського кума, Віктора Медведчука - "Без цензури в прямому ефірі" препаруватиме непростий час.
Сьогодні о 20:45 беріть чай або щось міцніше, тому що в "Без цензури в прямому ефірі" розкладатимемо по поличках інформаційний хаос цих гарячих днів.
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич говоритимуть про таке:
- Відповідь на правовий "бєспрєдєл". Чому вирок Сергієві Стерненку викликав таке обурення? Хто і за що так ненавидить одеського активіста? При чому тут Портнов, Татаров і "русский мир"?
- Як змінюються електоральні настрої українців? Чи підтримують вони санкції РНБО проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко? І хто готовий підтримати кума Путіна на виборах?
- Як Росія відповідає Україні на образу Віктора Медведчука? До чого готуватися на фронті? І як далеко готовий зайти Кремль у захисті путінського кума?
- Індійський вояж Максима Степанова. Що це було? А головне - навіщо? Чи варто колотися тим, що привіз Степанов з Індії? А ще - подумаємо про нові креативні способи, як міністр може уникнути звіту в парламенті і відставки за провал всього, що можна було провалити.
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Такой галочки там не было, так что "зробив себе разом"! И как красиво сложил вину на одного человека, когда половине народу ваще пох на будущее, а из второй половины 73% па приколу. И эти люди всегда были рядом и всегда они действовали по приколу и в свой карман, а виноват только один... Удобно. Ну что ж! Хуже не будет! Хоть поржем!
-подлец остается подлецом , даже если маскирует свою подлость имитацией хороших поступков. Если бы Порошенко сделал хотя бы реформу судебной системы , я бы проголосовал за него и агитировал бы других!И предложил бы памятник ему поставить при жизни!А так - увы "маємо те що маємо " По вашей логике вообще надо было овоща оставить, тогда остались бы в дерьме другого цвета и запаха.
"Це Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Єрмолаєва. Власне говорити сьогодні будемо про багато цікавих тем, але найголовніша - чому Порошенко винен у тому що Стерненко дали 7 років та 3 місяця ув'язнення".
понаделали се кумиров блин. на, тут весь сайт таких же поклонников ПАП-а:
https://defence-line.org
Настолько любят его, что прям как вата, но в шароварах
и да - они ненавидят как твоего кумира, так и ВАЗ-а, что и должно быть стандартом для всех журников, а то у нас почти все - тому лижу ж., даже если он обосрался, а этого обгаживаю, даже если он бегает по храмам и лижет руки попам.